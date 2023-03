COVID hat McDonald’s zu einem Retter der öffentlichen Gesundheit gemacht

Eine Portion Pommes frites für das Hochkrempeln des Ärmels für eine Impfung? Diese mit Steuergeldern finanzierte Partnerschaft im „Kampf gegen COVID“ ist beleidigend und irreführend.

Das U.S. Department of Health and Human Services (HHS) hat McDonald’s für seine Aufklärungskampagne zur COVID-19-Erkrankung angeworben

McDonald’s produziert und bewirbt einige der ungesündesten ultraverarbeiteten Lebensmittel der Welt – Lebensmittel, die wahrscheinlich eine Rolle bei der Verschlechterung der COVID-19-Ergebnisse gespielt haben

Die gemeinsame Initiative startete im Mai 2021 und umfasste eine McDonald’s-Plakatwand am Times Square, um für COVID-19-Impfungen zu werben, sowie HHS-Werbematerial auf den heißen McCafé-Bechern und McDelivery-Siegelaufklebern

Die Verpackungen enthalten Bilder und Texte, die für die HHS-Initiative „We Can Do This“ werben, die „das Vertrauen in COVID-19-Impfstoffe stärken und grundlegende Präventionsmaßnahmen fördern“ soll

Indem McDonald’s und andere Junk-Food-Giganten als Partner im Kampf gegen eine Pandemie genannt wurden, normalisierten die Gesundheitsbehörden weiter den Konsum von Lebensmitteln, die zu chronischen Krankheiten und vorzeitigem Tod führen

McDonald’s und „öffentliche Gesundheit“ gehören eigentlich nicht in denselben Satz, aber das hielt das US-Gesundheitsministerium (HHS) nicht davon ab, den Fastfood-Riesen für seine Aufklärungskampagne COVID-19 zu gewinnen.

Das HHS, dessen erklärtes Ziel es ist, „die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Amerikaner zu verbessern“ hat sich nicht mit einem Unternehmen für gesunde Ernährung, einem Fitnessstudio oder gar einem Krankenhaus oder einer medizinischen Einrichtung zusammengetan, sondern mit McDonald’s, das einige der ungesündesten ultraverarbeiteten Lebensmittel der Welt herstellt und vertreibt – Lebensmittel, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, die COVID-19-Ergebnisse zu verschlechtern.

Nichtsdestotrotz wurde es als Instrument für die öffentliche Gesundheit positioniert und als Teil der weit verbreiteten Propaganda verwendet, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich mit COVID-19 impfen zu lassen.

McDonald’s stellt ‚vertrauenswürdige‘ Informationen über COVID-19 zur Verfügung

Im Jahr 2021 forderte die Biden-Administration, COVID-„Fehlinformanten“, zu denen auch ich gehöre, von allen Social-Media-Plattformen zu entfernen und damit die Möglichkeit zu zensieren, nützliche und wahrheitsgemäße COVID-19-Informationen bereitzustellen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Biden-Administration noch im selben Jahr eine Partnerschaft mit McDonald’s einging, um „vertrauenswürdige, unabhängige Informationen über COVID-19-Impfstoffe bereitzustellen“ ist deutlich spürbar.

Die gemeinsame Initiative wurde erstmals im Mai 2021 vorgestellt und beinhaltete die Nutzung einer McDonald’s-Plakatwand am Times Square, um für COVID-19-Impfungen zu werben. Im Juli fügte McDonald’s seinen heißen McCafé-Bechern und McDelivery-Siegelaufklebern Werbematerial hinzu, das die Kunden zu vaccines.gov führt.

Die Verpackungen enthalten Bilder und Texte, die für die HHS-Initiative „We Can Do This“ werben, mit der das Vertrauen in COVID-19-Impfstoffe gestärkt und grundlegende Präventionsmaßnahmen gefördert werden sollen“.

Auf der „We Can Do This“-Webseite finden sich Empfehlungen für COVID-19-Impfungen für Kleinkinder und Hilfsmittel, um „falsche Vorstellungen über Impfstoffe“ zu zerstreuen, darunter vorgefertigte Grafiken, die in den sozialen Medien verbreitet werden können, und ein Toolkit für die Gemeinde, um „Fehlinformationen“ abzuschalten. In einer Pressemitteilung warb McDonald’s stolz für seine neue Rolle als Aufklärer der öffentlichen Gesundheit:

„Die Initiative beginnt … mit dem Debüt von COVID-19-Impfstoffinformationen von vertrauenswürdigen Dritten auf der McDonald’s-Plakatwand am Times Square. Ab Juli werden McDonald’s heiße McCafé® Becher und McDelivery® Siegelaufkleber die Kunden zu vaccines.gov führen, wo sie mehr darüber erfahren können, wie sie sich und die Menschen, die sie lieben, vor COVID-19 schützen können, und wo sie Impftermine in ihrer Nähe finden. Die neuen Verpackungen und Anzeigen sind mit Motiven der nationalen Kampagne „We Can Do This“ versehen, die den Slogan der Kampagne mit einer Karte der Vereinigten Staaten verbindet. McDonald’s hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden hilfreiche Informationen zugänglich zu machen. Diese sind aufgefordert, die Kampagne unter #WeCanDoThis zu teilen, um andere zu inspirieren, mehr darüber zu erfahren, was sie tun können, um die Pandemie zu beenden.“

McDonald’s veranstaltet Pop-Up-Kurse für Spritzen

Erscheint es Ihnen seltsam, sich in einem Fastfood-Restaurant medizinisch behandeln zu lassen? Dem kalifornischen Gesundheitsministerium macht das nichts aus, denn es hat sich mit McDonald’s zusammengetan, um an mehr als 70 Orten im Bundesstaat Pop-up-Kliniken für COVID-19-Impfungen anzubieten. „Menschen, die sich bei McDonald’s impfen lassen, erhalten als Dankeschön für ihre Mitarbeit einen Gutschein für ein kostenloses Menü“, berichtete CBS News.

Es ist unklar, wie viele Menschen mit dem Versprechen kostenloser Pommes frites angelockt wurden, aber als die mobile Impfstelle des Bezirks San Bernardino ihren Wagen vor einem McDonald’s parkte, nahmen innerhalb von vier Stunden nur 22 Personen die Impfung in Anspruch.

„Selbst in einem Fast-Food-Restaurant haben Pop-up-Kliniken wenig Zulauf“, berichtete California Healthline im Juli 2021. Die „Menschen, die sich an diesem Tag impfen ließen – zusätzlich zu den vielen anderen, die vorbeifuhren oder in der Schlange am Drive-in von McDonald’s warteten, ohne sich impfen zu lassen – bieten eine Momentaufnahme der stockenden Impfanstrengungen in Kalifornien.“

Zu dieser Zeit hatte Kalifornien 155 Impfstellen in mehr als 80 McDonald’s-Restaurants finanziert – eine fragwürdige Verwendung von Steuergeldern. Wie California Healthline feststellte:

„Die „Pop-ups“ erfordern erhebliche Ressourcen und zeigen abnehmende Erträge. Bisher wurden in den McDonald’s-Kliniken etwa 2.500 Impfungen verabreicht – das sind durchschnittlich 16 Impfungen pro Veranstaltung. Die kalifornische Gesundheitsbehörde lehnte es ab, zu sagen, wie viel diese Veranstaltungen kosten, da dies unterschiedlich sei.“

Donuts, Marihuana werden im Austausch gegen Shots angeboten

Nicht nur McDonald’s wurde während der Pandemie zu einem Symbol für die öffentliche Gesundheit. Auch der Donut-Hersteller Krispy Kreme gab am 22. März 2021 bekannt, dass jeder, der mindestens eine COVID-19-Impfung von Moderna, Pfizer oder Johnson & Johnson erhalten hat, in jeder US-Filiale einen kostenlosen Donut bekommen kann.

Jeder, der einen COVID-19-Impfausweis vorlegte, konnte an der Aktion teilnehmen und bis zum Ende des Jahres 2021 täglich einen kostenlosen Donut erhalten.

Der US-Bundesstaat Washington verfolgte einen anderen Ansatz: Die dortige Behörde für Alkohol und Cannabis (Liquor and Cannabis Board) bot ein „Joints for Jabs“-Programm an. In staatlich lizenzierten Abgabestellen wurden COVID-19-Impfungen angeboten, und Personen, die eine Impfung erhielten, erhielten für ihre Teilnahme einen vorgerollten Joint. Der Bundesstaat bot den Einwohnern auch andere Anreize, sich spritzen zu lassen, darunter Freikarten für Sportveranstaltungen und die Teilnahme an einer Lotterie über 1 Million Dollar.

Arizona und Washington, D.C., verteilten ebenfalls kostenlose Joints und Marihuana-Esswaren an Personen, die den Nachweis erbrachten, dass sie eine COVID-19-Spritze erhalten hatten. Diese Art der Verherrlichung von Fast Food und anderen Vergünstigungen zur Werbung für COVID-19-Impfungen ist auch nicht nur in den USA zu beobachten.

Während der Pandemie twitterte das Royal Free Hospital, das zum Royal Free London NHS Foundation Trust gehört, Folgendes zusammen mit einem Foto, das Dutzende von Donut-Schachteln zeigt:

„Ihr von @krispykremeUK Enfield wisst wirklich, wie man ein Lächeln auf die Gesichter unserer Mitarbeiter zaubert! 1.500 Donuts an unsere Mitarbeiter im Barnet Hospital geliefert-#glazeamaze“.

„Ich habe nichts dagegen, wenn sich die Leute etwas gönnen“, sagte der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra. „Aber Krankenhäuser sollten nicht dafür werben, dass wir mitten in der Pandemie 1.000 kostenlose Krispy-Creme-Donuts an Krankenschwestern verteilen. Ich glaube nicht, dass das sehr produktiv war, wenn man bedenkt, was wir über den Einfluss auf COVID wissen.“

Die Tatsache, dass Krankenhäuser Junk Food und Junk Food-Unternehmen anstelle von gesunden Lebensmitteln förderten, erinnert an die Taktik von Big Tobacco, die nicht nur die schädlichen Auswirkungen von Zigaretten unterdrückten, sondern auch Ärzte rekrutierten, um für sie zu werben, indem sie Slogans wie „More Doctors Smoke Camels Than Any Other Cigarette“ verwendeten.

„Wir sehen, dass sich dieselben Taktiken wiederholen“, fuhr Malhotra fort. „Krispy Kreme nutzt den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) als Werbeplattform für süchtig machende, giftige Lebensmittel, die nur als Leckerbissen und nicht als Teil der normalen Ernährung dienen sollten.“

Junk-Food-Unternehmen haben COVID verschlimmert

Der Junk-Food-Industrie ist es gelungen, ultraverarbeitete Lebensmittel zu einer tragenden Säule des modernen Lebens zu machen, und sie hat damit eine Epidemie chronischer Krankheiten und Fettleibigkeit ausgelöst, die die Sterblichkeitsrate durch COVID-19 erhöht hat. Sie als „Partner“ im Kampf gegen COVID-19 zu bezeichnen, ist also nicht nur beleidigend, sondern auch irreführend.

Eine Studie ergab, dass mehr als 99 % der Todesfälle durch COVID-19 bei Menschen auftraten, die bereits eine medizinische Grunderkrankung hatten. Von den Todesopfern litten 76,1 % an Bluthochdruck, 35,5 % an Diabetes und 33 % an einer Herzerkrankung.

Eine andere Studie ergab, dass bei den 18- bis 49-Jährigen, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, Fettleibigkeit die häufigste Grunderkrankung war. Chronische Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herzkrankheiten und Fettleibigkeit haben vieles gemeinsam, unter anderem die Tatsache, dass sie oft durch falsche Ernährung begünstigt werden.

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel, Junkfood und Softdrinks sind die Hauptverursacher für die Zunahme solcher chronischen Krankheiten und spielen daher eine wichtige Rolle bei den COVID-19-Todesfällen. Doch mitten in der COVID-19-Pandemie wurden die multinationalen Lebensmittelkonzerne zu „Partnern“ der Gesundheitsbehörden, die für die öffentliche Politik zuständig sind.

Warum fördern die Behörden Lebensmittel, die einen frühen Tod verursachen?

Mit der Benennung von McDonald’s und Krispy Kreme als Partner im Kampf gegen eine Pandemie haben die Gesundheitsbehörden den Konsum von Lebensmitteln, die zu chronischen Krankheiten und vorzeitigem Tod führen, weiter normalisiert. Es ist fast so, als ob sie wollen, dass Sie krank und ungesund werden.

Forscher der Universität von São Paulo in Brasilien fanden heraus, dass etwa 57.000 vorzeitige Todesfälle in dem Land auf den Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln zurückzuführen sind, was 10,5 % aller vorzeitigen Todesfälle ausmacht bei Erwachsenen im Alter von 30 bis 69 Jahren. Bei brasilianischen Erwachsenen machen ultraverarbeitete Lebensmittel 13 % bis 21 % der gesamten Energiezufuhr aus.

Bei den Amerikanern machen ultraverarbeitete Lebensmittel jedoch durchschnittlich 57 % der täglichen Kalorien aus, was die Forscher zu der Annahme veranlasst, dass die Zahl der vorzeitigen Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Lebensmitteln in den USA wahrscheinlich noch höher ist. In Brasilien hingegen ergab die Studie, dass jährlich zwischen 5.900 und 29.300 Todesfälle verhindert werden könnten, wenn der Anteil ultraverarbeiteter Lebensmittel an der gesamten Kalorienzufuhr um 10 % bis 50 % gesenkt würde.

Darüber hinaus schätzten die Forscher, dass etwa 20.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verhindert werden könnten, wenn der Anteil ultraverarbeiteter Lebensmittel an der täglichen Kalorienzufuhr von Erwachsenen weniger als 23 % betragen würde. In der Zwischenzeit nutzt das HHS in den USA McDonald’s, um seine Propaganda für die öffentliche Gesundheit zu verbreiten.

Falls Sie noch mehr Gründe brauchen, um ultraverarbeitete Lebensmittel zu meiden, auch wenn das HHS etwas anderes behauptet, haben Forscher der School of Public Health des Imperial College London herausgefunden, dass diese billigen Fertiggerichte mit einem erhöhten Risiko verbunden sind, an Krebs zu erkranken und daran zu sterben.

Insgesamt war der Verzehr von mehr ultraverarbeiteten Lebensmitteln mit einem höheren Risiko verbunden, an Krebs zu erkranken, insbesondere an Eierstock- und Hirntumoren. In einer anderen Studie hatten Männer, die am meisten ultraverarbeitete Lebensmittel konsumierten, ein 29 % höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, als diejenigen, die am wenigsten konsumierten.

Die Gesundheitsrisiken von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln sind so besorgniserregend, dass Kiara Chang von der School of Public Health des Imperial College London forderte, die Verpackungen mit eindeutigen Warnhinweisen auf der Vorderseite zu versehen, damit die Verbraucher fundierte Ernährungsentscheidungen treffen können – aber das würde bedeuten, dass wertvolle Werbefläche vom HHS in Anspruch genommen werden müsste.

Vermeiden Sie es, Ihre Gesundheit an McDonald’s zu verkaufen

Während sich das HHS eindeutig an McDonald’s verkauft hat, können Sie vermeiden, denselben Fehler mit Ihrer Gesundheit zu machen. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel haben in einer gesunden Ernährung nichts zu suchen – und schon gar nicht in einer öffentlichen Gesundheitskampagne. Eine der wichtigsten giftigen Zutaten in Fast Food ist die Omega-6-Fettsäure Linolsäure (LA), die in den Samenölen enthalten ist, die in den meisten dieser Produkte vorkommen.

Als die Amerikaner größere Mengen an Samenölen mit hohem LA-Gehalt konsumierten, kam es zu einem Anstieg der LA-Konzentration im Unterhautfettgewebe, was mit einem Anstieg der Prävalenz von Asthma, Fettleibigkeit und Diabetes korreliert. Wenn Sie also nach einem Ansatzpunkt zur Verbesserung Ihrer Gesundheit suchen, beginnen Sie mit dem Verzicht auf Samenöle, was bedeutet, dass Sie Junk Food, Fast Food, Essen in fast allen Restaurants und die meisten abgepackten Produkte in Ihrem Lebensmittelgeschäft meiden sollten.

Wenn Sie auf diesen ultraverarbeiteten Müll verzichten, schaffen Sie in Ihrer Ernährung Platz für gesunde Vollwertkost, die Ihrem Körper hilft, sich zu heilen, gesund zu bleiben und Infektionskrankheiten wie COVID-19 abzuwehren.

