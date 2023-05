Covid-Hysterie, das Projekt MKUltra, schlampige Wissenschaft und der schleichende Übergang zu Menschenrechtsverbrechen

Was ist, wenn sich die Wissenschaft der Regierung wieder irrt?

Die Central Intelligence Agency startete nach dem Zweiten Weltkrieg das Projekt MKUltra und begann damit eine jahrzehntelange geheime Reise in das Reich der Pseudowissenschaft.

Jetzt, da wir auf die Ära der Covid-Hysterie zurückblicken können, lohnt es sich, die unglaublichen Parallelen zum berüchtigten „Mind Control“-Programm der CIA aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit der rigorosen Quacksalberei zu vergleichen, der die Welt seit 2019 ausgesetzt ist.

Obwohl Amerika als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging, wurde das amerikanische Volk und seine Regierung schnell von der Angst vor kommunistischer Subversion erfasst. Die USA hatten in der Sowjetunion einen echten Rivalen, der über die Fähigkeit verfügte, parallele Systeme und Technologien zu entwickeln. Das sowjetische Atomprogramm war bereits in vollem Gange, und die Moskauer Wissenschaftler betrieben in allen Bereichen bahnbrechende experimentelle Forschung.

Als Allen Dulles 1953 zum ersten zivilen CIA-Direktor ernannt wurde, hielt er in Princeton eine Rede, in der er davor warnte, dass die Sowjets auf dem Gebiet der Gedankenkontrolle auf dem neuesten Stand seien. Ja, Dulles war zutiefst davon überzeugt, dass es eine harte Wissenschaft der Gehirnwäsche gab und dass die Kommunisten im Begriff waren, sich an dieser Front einen verheerenden Vorteil zu verschaffen.

„In den letzten Jahren haben wir uns daran gewöhnt, viel über den Kampf um die Köpfe der Menschen zu hören – den Krieg der Ideologien“, begann Dulles. „Ich frage mich jedoch, ob wir das Ausmaß des Problems klar erkennen, ob wir uns darüber im Klaren sind, wie unheilvoll der Kampf um die Köpfe der Menschen in den Händen der Sowjets geworden ist … Wir könnten ihn in seiner neuen Form ‚Gehirnkrieg‘ nennen.“

Dulles fuhr fort:

„Die Sowjets setzen jetzt Techniken zur Perversion des Gehirns als eine ihrer Hauptwaffen in der Verfolgung des Kalten Krieges ein. Einige dieser Techniken sind so subtil und so abscheulich für unsere Lebensweise, dass wir davor zurückschrecken, uns ihnen zu stellen.“

Es ging nicht darum, dass die Sowjets lediglich psychologische Operationen durchführten, erklärte Dulles. Der neue CIA-Direktor war davon überzeugt, dass die Kommunisten mit Hilfe einer Geisteskontrollplattform, die direkt aus einem Science-Fiction-Film stammte, aktiv Innovationen entwickelten.

Die Rede in Princeton markierte den Beginn des Projekts MKUltra, eines jahrzehntelangen, berüchtigten Regierungsprogramms, das unter dem „höheren Zweck“, herauszufinden, wie man einen Menschen in einen gefügigen Roboter verwandeln kann, schreckliche Menschenrechtsverletzungen zuließ. Es überrascht nicht, dass MKUltra unter einer Vielzahl von schleichenden Entwicklungen litt. Es entwickelte sich schnell von einem Projekt zur Bewusstseinskontrolle zu einem Forschungsarm für die beste Methode, um Gefangene effektiv zu foltern und Informationen aus Staatsfeinden herauszuholen. Doch anstatt etwas zu entwickeln, das einem Wahrheitsserum nahe kommt, verübten Geheimdienstmitarbeiter endlose Misshandlungen an erzwungenen menschlichen Experimenten, als wären sie nichts anderes als Laborratten.

Natürlich gab es keinen Durchbruch bei der Bewusstseinskontrolle, weil die US-Regierung wahrscheinlich von ihrem Rivalen getäuscht wurde. Höchstwahrscheinlich wurde die CIA von ihren „Informationen“ aus der Sowjetunion über Gedankenkontrolle völlig getäuscht. Dennoch rechtfertigten sie als gute Bürokraten die Mission jahrzehntelang, trotz Misserfolg nach Misserfolg und Amtsmissbrauch nach Amtsmissbrauch.

Womit wir bei der Kovid-Hysterie wären.

Die letzten drei Jahre waren voll von Pseudowissenschaft, außergerichtlichen Menschenrechtsverletzungen und erzwungenen Opfern im Namen des „größeren Guten“.

Genau wie das Projekt MKUltra begann auch die Covid-Erzählung auf der Grundlage einer fragwürdigen Prämisse, und sie hält bis heute an. Die „Wissenschaftler“, die behaupteten, sie könnten die Ausbreitung eines submikroskopischen Partikels verhindern, sind den Geheimdienstagenten und Regierungschemikern sehr ähnlich, die die Prämisse der sowjetischen Gedankenkontroll-„Wissenschaft“ kauften. Ob es sich nun um „die Maßnahmen“, die Diagramme, die Studien oder ähnliches handelte, die Virologen, Epidemiologen und Personen mit ähnlichem Hintergrund betrieben eine Form von Quacksalberei nach der anderen unter dem Deckmantel der echten, evidenzbasierten Wissenschaft.

Heute ist ein Großteil der Welt zwischen zwei Prämissen hin- und hergerissen: War die Covid-Hysterie eine organische, globale Panik oder wurde sie absichtlich durch eine Biowaffe mit einem bestimmten Ziel in Gang gesetzt?

Aber viele ziehen noch nicht die Möglichkeit in Betracht, dass nichts davon von Anfang an legitim war.

Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass diese Krankheit einst als die Pest des Jahrhunderts eingestuft wurde, nur um die Sterblichkeitsrate der saisonalen Grippe zu wiederholen.

Erinnern Sie sich an das philosophische Gedankenexperiment: „Wenn ein Baum in einem Wald fällt und niemand in der Nähe ist, um es zu hören, macht er dann ein Geräusch?“

Wenn Covid nie „entdeckt“ worden wäre, hätte es dann überhaupt jemand bemerkt?

Die Beweise sagen uns, dass es ohne die Panik nur eine weitere Grippesaison gewesen wäre. Ohne „die Maßnahmen“, die von den Regierungen der Welt erzwungen wurden, stünde es um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gesundheit viel besser.

Die Regierungen und Institutionen, die für Transparenz bei diesen Untersuchungen sorgen könnten, haben sich stattdessen dafür entschieden, zu lügen, zu täuschen und ihre Bevölkerungen zu manipulieren, damit sie falsche Erzählungen über die wahre Entstehungsgeschichte der Covid-Hysterie akzeptieren. Erinnern Sie sich daran, dass dies mit einem Vorschlag der Kommunistischen Partei Chinas zur Fledermaus-Suppen-Theorie begann und von dort aus in unendliche Wege grundloser Spekulationen führte. Nennen Sie Ihre Lieblingstheorie zum Ursprung der Coviden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nur sehr wenige Fakten gibt, die diese Theorie stützen.

Was ist, wenn die globale Reaktion auf das Kovid nur ein weiteres Projekt MKUltra ist, ein Unternehmen, das von Anfang an auf einer fehlerhaften Prämisse beruhte und keine wirkliche wissenschaftliche Grundlage hatte?