Studie findet Beweise für Tumore durch Handystrahlung

Nur weil es alle tun, heißt das nicht, dass dieses „mögliche Karzinogen“ nicht sowohl Ihr Gehirn als auch Ihr Herz auf den Prüfstand stellt.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Internationale Agentur für Krebsforschung stufte Mobiltelefone im Jahr 2011 als „möglicherweise krebserregend“ der Gruppe 2B ein. Seitdem haben sich die Beweise für eine Schädigung nur noch verstärkt

Zwei wichtige Studien, die 2018 veröffentlicht wurden, bringen Handystrahlung mit DNA-Schäden und Krebs in Verbindung

Eine Studie des National Toxicology Program (NTP) fand „klare Beweise“ für Herztumore bei männlichen Ratten. Diese Tumore begannen sich um die 70. Woche herum zu entwickeln und ähneln den menschlichen Akustikusneurinomen, die in früheren Studien mit der Nutzung von Handys in Verbindung gebracht wurden

Das NTP fand auch „einige Hinweise“ auf Hirntumore und Nebennierentumore bei männlichen Ratten sowie „zweideutige“ oder unklare Hinweise auf Tumore bei weiblichen Ratten und Mäusen beider Geschlechter

Vom Ramazzini-Institut veröffentlichte bestätigende Beweise zeigen ebenfalls einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Handystrahlung und Schwann-Zelltumoren, allerdings bei einem viel niedrigeren Leistungspegel als dem vom NTP verwendeten und unterhalb der von der Federal Communications Commission festgelegten US-Sicherheitsgrenzen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 14. November 2018 veröffentlicht.

Mobiltelefone wurden 2011 von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), einem Zweig der Weltgesundheitsorganisation und weltweitem Standard für die Einstufung von Giften, als „möglicherweise krebserregend“ im Jahr 2011 von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), einem Zweig der Weltgesundheitsorganisation und dem globalen Goldstandard für die Klassifizierung von Giftstoffen, eingestuft.

Diese Einstufung basierte auf Beweisen, die zeigen, dass nichtionisierende elektromagnetische Felder (EMF) von Mobiltelefonen abnormales Zellwachstum und Tumore auslösen können. Meiner Meinung nach ist dies ein Fehler, und ich bin zuversichtlich, dass die Einstufung in ein 1A-Karzinogen in Zukunft geändert wird, genau wie beim Rauchen.

Anfang dieses Jahres wurden vorläufige Ergebnisse von zwei staatlich finanzierten Tierstudien veröffentlicht, die die Annahme, dass Handystrahlung ein karzinogenes Potenzial hat, weiter untermauern.

Der endgültige Bericht dieser beiden Studien – durchgeführt vom National Toxicology Program (NTP), einem behördenübergreifenden Forschungsprogramm unter der Schirmherrschaft des National Institute of Environmental Health Sciences – wurde am 1. November 2018 veröffentlicht. Während der vorläufige Bericht, der im Februar 2018 veröffentlicht wurde, die Ergebnisse deutlich herunterspielte, hat die anschließende Peer-Review die Ergebnisse des Risikos aufgewertet.

Handystrahlung mit Gehirn- und Herztumoren in Verbindung gebracht

Das NTP stuft das Krebsrisiko auf der Grundlage von vier Kategorien von Beweisen ein: „eindeutige Beweise“ (höchste Stufe), „einige Beweise“, „zweideutige Beweise“ und „keine Beweise“ (niedrigste Stufe). Dem Abschlussbericht des NTP zufolge ergaben die beiden Studien, die an Mäusen und Ratten beiderlei Geschlechts durchgeführt wurden, Folgendes:

Eindeutige Beweise für Herztumore (bösartige Schwannome) bei männlichen Ratten. Diese Tumorarten begannen sich um die 70. Woche herum zu entwickeln und sind den Akustikusneurinomen beim Menschen sehr ähnlich, einer gutartigen Tumorart, die in früheren Studien mit der Nutzung von Handys in Verbindung gebracht wurde

Einige Hinweise auf Hirntumore (bösartige Gliome) bei männlichen Ratten. Gliazell-Hyperplasien – die auf präkanzeröse Läsionen hindeuten – begannen sich um Woche 58 zu entwickeln

(Übrigens hat sich die Inzidenz von Glioblastoma multiforme (die tödlichste Art von Hirntumor) in Großbritannien zwischen 1995 und 2015 mehr als verdoppelt

Den Autoren der Analyse zufolge ist der dramatische Anstieg wahrscheinlich auf „weit verbreitete Umwelt- oder Lebensstilfaktoren“ zurückzuführen, zu denen auch die Nutzung von Mobiltelefonen gehört)

Einige Hinweise auf Nebennierentumore bei männlichen Ratten, sowohl gutartige als auch bösartige Tumore und/oder komplexe kombinierte Phäochromozytome

Äquivokale oder unklare Hinweise auf Tumore bei weiblichen Ratten und Mäusen beiderlei Geschlechts

Die Studien ergaben auch Hinweise auf:

Geringes Körpergewicht bei weiblichen Ratten und Neugeborenen, die während der Trächtigkeit und Laktation einer hohen Strahlung ausgesetzt waren

DNA-Schäden und Schäden am Herzgewebe bei exponierten männlichen und weiblichen Ratten, aber nicht bei Mäusen

Prostata-, Leber- und Bauchspeicheldrüsentumore sowohl bei Ratten als auch bei Mäusen

Ist der Mensch gefährdet?

Nach Angaben der New York Times:

„Wir glauben, dass der Zusammenhang zwischen hochfrequenter Strahlung und Tumoren bei männlichen Ratten real ist“, sagte John Bucher, ein leitender Wissenschaftler beim National Toxicology Program, in einer Erklärung. Er gab jedoch zu bedenken, dass die Expositionswerte und -dauer weit über denen liegen, denen Menschen normalerweise ausgesetzt sind, und daher nicht direkt mit der Exposition verglichen werden können, der Menschen ausgesetzt sind“ … Die niedrigste Strahlenbelastung in der Bundesstudie entsprach der maximalen Belastung, die die Bundesvorschriften für Handynutzer zulassen … Die höchste Belastung war viermal so hoch wie die zulässige Höchstbelastung.“

Obwohl das NTP darauf besteht, dass die Exposition – neun Stunden pro Tag für zwei Jahre, was der Lebenszeit eines Nagetiers entspricht – weitaus größer ist als die von starken Handybenutzern, würde ich dem entschieden widersprechen, wenn ich sehe, wie viele, insbesondere die jüngere Generation, ihre Handys rund um die Uhr eingeschaltet und in der Nähe ihres Körpers haben.

Viele schlafen buchstäblich mit ihrem Handy unter dem Kopfkissen. Hinzu kommt, dass Mobiltelefone nicht die einzige Quelle für hochfrequente EMF sind. Wi-Fi- und Bluetooth-fähige Tablets, Computer, intelligente Fernsehgeräte, drahtlose Babyphone, schnurlose Telefone, intelligente Geräte, intelligente Zähler und nahegelegene Mobilfunk-Basisstationen sind Quellen ähnlich schädlicher Strahlung, und die meisten von uns sind ihr rund um die Uhr ausgesetzt.

Ich vermute daher, dass die Dauer der HF-EMF-Exposition in Wirklichkeit viel größer ist als die in der Studie getestete.

Hat NTP die Presseberichterstattung über seinen Bericht minimiert?

Nach Angaben von Microwave News hat das NTP die Berichterstattung über seinen Abschlussbericht, in dem die Risiken aufgewertet wurden, möglicherweise absichtlich minimiert. „Die Reporter wurden nur sehr kurz über die Teilnahme an der NTP-Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Berichts informiert. Sie hatten auch nicht viel Zeit, um eine Geschichte für die Veröffentlichung vorzubereiten“, berichtet Microwave News und fügt hinzu, dass sie erst am 31. Oktober um 10:45 Uhr per E-Mail über die Telefonkonferenz informiert wurden.

Die Konferenz fand am selben Tag um 14.00 Uhr statt. NTP weigerte sich zwar, anzugeben, wie viele Reporter an der Telefonkonferenz teilnahmen, aber aus der Niederschrift geht hervor, dass nur acht Reporter Fragen stellten, was den Eindruck erweckt, dass viele die Beratung wahrscheinlich verpasst haben. Die Redakteure hatten auch nur wenig Zeit, um einen Reporter mit der Berichterstattung zu beauftragen. Microwave News fügt hinzu:

„Die Nachricht, dass das NTP nun glaubt, dass der Zusammenhang mit Krebs „real“ ist, stand bis zum nächsten Tag, dem 1. November, unter Embargo. Damit hatten die Medien weniger als 24 Stunden Zeit, ihre Berichte vorzubereiten – eine ungewöhnlich kurze Zeit für ein technisch komplexes Thema. Der Hauptgrund für Embargos besteht darin, den Reportern Zeit zu geben, ihre Hausaufgaben zu machen und einen klaren und genauen Bericht zu verfassen … Selbst die Tatsache, dass der Bericht in weniger als einem Tag erscheinen würde, wurde vom NTP mit einem Embargo belegt. Es wollte offenbar keinerlei Vorankündigung … Eine Ausnahme gab es bei den großen Medien: Die New York Times … Zufälligerweise arbeitete [William] Broad, ein langjähriges Mitglied der Wissenschaftsredaktion, bereits an der Geschichte. Er hatte bereits eine Woche zuvor Hintergrundgespräche geführt … Es gibt eine lange Geschichte von Wissenschaftsreportern der New York Times – Broad eingeschlossen -, die Nachrichten über die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf die Gesundheit herunterspielen, wenn nicht sogar ganz abtun. Jeder, der die Tatsache verheimlichen wollte, dass das NTP „eindeutige Beweise“ dafür gefunden hatte, dass Handystrahlung zu Krebs führen kann, würde die Geschichte wahrscheinlich an die Times weitergeben. Und die Times lieferte. Hier ist die Schlagzeile von ihrer Website: Study of Cellphone Risks Finds ‚Some Evidence‘ of Link to Cancer, at least in Male Rats“ … [D]here is the obvious error in the headline: Das NTP fand mehr als ‚einige Beweise‘ – es sah ‚klare Beweise‘ … Die Unterüberschrift … ‚Viele Vorbehalte gelten, und die Ergebnisse betreffen Funkfrequenzen, die schon lange nicht mehr routinemäßig verwendet werden‘, bietet zusätzliche – nicht zu rechtfertigende – Gründe, das NTP-Ergebnis abzuwerten.“

Die New York Times behauptet außerdem, dass die Ergebnisse veraltet sind, da 2G verwendet wurde, das nicht mehr weit verbreitet ist, und dass 3G, 4G und 5G aufgrund der höheren Frequenzen „weit weniger erfolgreich in den Körper des Menschen eindringen“. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die neueren Technologien sicherer sind. Ganz im Gegenteil. Wie von Microwave News festgestellt:

„Zwei verschiedene deutsche Labors haben Mäuse 3G ausgesetzt. In jedem Fall wurde eine Krebsförderung festgestellt. Der Hauptautor der zweiten Studie, Alex Lerchl, kam zu dem Schluss, dass 3G-Signale ‚offensichtlich das Wachstum von Tumoren fördern‘ … Tatsache ist, dass wir nicht wissen, ob die höheren G-Signale sicherer sind als 2G. Dies zu glauben, ist reines Wunschdenken.“

Das NTP spielte auch die Risiken herunter, indem es betonte, dass eine „hohe Exposition“ mit Krebs bei männlichen Ratten in Verbindung gebracht wurde, obwohl die Ergebnisse in einigen Fällen eine größere Wirkung bei einer niedrigeren Dosis zeigten.

Eine solche nichtlineare Dosisreaktion wurde auch in der Studie von Lerchl festgestellt, bei der eine Dosis, die 50 Mal niedriger war als die höchste Dosis, zu einer stärkeren Reaktion führte. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur vermuten, wo die Schwelle für HF-Effekte liegen könnte. Sie könnte niedriger sein als bisher angenommen, möglicherweise viel niedriger“, schreibt Microwave News.

Warum Schwannome bei Nagetieren ein Problem für die menschliche Gesundheit darstellen könnten

Wie Louis Slesin, Ph.D., Herausgeber und Verleger von Microwave News, erklärt, ist das vermehrte Auftreten von Schwannomen bei Nagetieren, die Hochfrequenzen ausgesetzt sind, für die öffentliche Gesundheit von großer Bedeutung:

„Schwann-Zellen spielen eine Schlüsselrolle für das Funktionieren des peripheren Nervensystems. Sie bilden die Myelinscheide, die die Nervenfasern isoliert und dazu beiträgt, die Weiterleitung elektrischer Impulse zu beschleunigen. Schwann-Zellen gibt es fast überall, wo es periphere Nervenfasern gibt. Sie sind in den meisten Organen des Körpers zu finden – ob bei Mäusen, Ratten oder Menschen. Schwann-Zelltumore werden als Schwannome bezeichnet. Das NTP fand Schwannome bei Ratten, die chronisch der Handystrahlung ausgesetzt waren, nicht nur im Herzen, sondern auch in vielen anderen Organen. Dazu gehörten eine Reihe von Drüsen (Hypophyse, Speicheldrüse und Thymus), der Trigeminusnerv und das Auge … Das NTP fand auch Schwannome in der Gebärmutter, den Eierstöcken und der Vagina weiblicher Ratten. Im Gehirn gibt es keine Schwann-Zellen – das Gehirn ist Teil des zentralen Nervensystems. Dort haben Gliazellen eine ähnliche Funktion. Tatsächlich sind Schwann-Zellen eine Art von Gliazellen … Tumore der Gliazellen werden als Gliome bezeichnet. Das NTP stellte auch eine Zunahme von Gliomen bei männlichen Ratten fest, die GSM- und CDMA-Strahlung ausgesetzt waren … Schwannome und Gliome sind zwar in der Regel nicht krebsartig, können sich aber zu bösartigen Schwannomen oder Glioblastomen entwickeln … Daraus ergibt sich, dass man nicht mehr nach der Konsistenz der krebsauslösenden Wirkung von Funkfrequenzen in bestimmten Organen suchen sollte, sondern den Schwerpunkt auf bestimmte Zelltypen legen sollte – angefangen bei Schwann-Zellen in der Peripherie und Gliazellen im Gehirn.“

Mitochondriale Dysfunktion ist eine Gefahr der Handystrahlung

Meiner Ansicht nach ist die Hauptgefahr der Handystrahlung nicht der Hirntumor an sich, sondern die systemische zelluläre und mitochondriale Schädigung, die zu einer ganzen Reihe von Gesundheitsproblemen und chronischen Krankheiten beitragen können. Der Prozess beginnt, wenn niederfrequente Mikrowellenstrahlung die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle (VGCCs) – in der äußeren Membran Ihrer Zellen aktiviert.

Sobald sie aktiviert sind, öffnen sich die VGCCs und ermöglichen einen anormalen Einstrom von Kalziumionen in die Zelle. Dieses erhöhte intrazelluläre Kalzium und die damit einhergehende Zunahme der Kalzium-Signalübertragung scheint für einen Großteil der auftretenden Schäden verantwortlich zu sein. In meinem Interview mit Professor Martin Pall (siehe unten) wird dies ausführlicher erläutert.

Überschüssiges Kalzium aktiviert beispielsweise Stickstoffmonoxid, und obwohl Stickstoffmonoxid viele gesundheitliche Vorteile hat, reagiert massiv übermäßiges Stickstoffmonoxid mit Superoxid und erzeugt Peroxynitrite – extrem starke oxidative Stressoren. Peroxynitriten wiederum:

Können Einzelstrang-DNA-Brüche verursachen

Tyrosinmoleküle in Proteinen verändern, um Nitrotyrosin und Nitrierung von Strukturproteinen zu erzeugen. Veränderungen durch Nitrierung sind in menschlichen Biopsien bei Atherosklerose, myokardialer Ischämie, entzündlichen Darmerkrankungen, amyotropher Lateralsklerose und septischen Lungenerkrankungen sichtbar

Dieser Weg der oxidativen Zerstörung – ausgelöst durch niederfrequente Strahlung, die von Mobilgeräten ausgeht – kann teilweise die beispiellose Zunahme chronischer Krankheiten seit 1990 erklären und ist ein weitaus größeres Problem als Hirntumore.

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen

EMF-Belastung kann zu Herzproblemen und neurologischen Störungen führen

Während bei schätzungsweise 94 390 Männern, Frauen und Kindern in den USA in diesem Jahr ein Hirntumor diagnostiziert wird, sterben weitere 787.000 Menschen an einer Herzerkrankung. Auch wenn die relative Seltenheit von Hirntumoren den Eindruck erwecken mag, dass die Benutzung von Mobiltelefonen sicher ist, so liegt das nur daran, dass es sich um ein weniger verbreitetes Ergebnis handelt.

Handystrahlung hat nachweislich auch erhebliche Auswirkungen auf die neurologische und psychische Gesundheit. Sie trägt beispielsweise zur Entstehung und/oder Verschlimmerung von Angstzuständen, Depressionen und Demenz bei, und alle diese Erkrankungen sind weit verbreitet und nehmen weiter zu. (Dies ist auch sinnvoll, da Funktionsstörungen des Gehirns viel schneller auftreten als ein Tumor, der Jahrzehnte dauern kann).

Die Forschung deutet auch darauf hin, dass eine übermäßige EMF-Exposition zu Fortpflanzungsproblemen beiträgt. So haben Forscher herausgefunden, dass die pränatale Exposition gegenüber Hochfrequenzfeldern das Risiko einer Fehlgeburt bei einer schwangeren Frau fast verdreifachen kann.

Laut der Hauptautorin und leitenden Wissenschaftlerin der Forschungsabteilung von Kaiser Permanente, Dr. De-Kun Li, „Diese Studie liefert neue Beweise, direkt aus einer menschlichen Population, dass die Magnetfeldexposition im täglichen Leben negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte“, und fügt hinzu, dass seine Ergebnisse „die Aufmerksamkeit auf dieses potenziell wichtige Umweltrisiko für schwangere Frauen lenken sollten“.

Laut Li gibt es neben den beiden von ihm durchgeführten Studien mindestens sechs weitere, die diesen Zusammenhang belegen. Die EMF-Exposition kann auch eine wichtige Rolle bei Hodenkrebs und männlicher Unfruchtbarkeit spielen.

Studien haben die Exposition gegenüber schwacher elektromagnetischer Strahlung von Mobiltelefonen mit einer 8%igen Verringerung der Spermienmotilität und einer 9%igen Verringerung der Lebensfähigkeit der Spermien in Verbindung gebracht. Mit Wi-Fi ausgestattete Laptops wurden ebenfalls mit einer verringerten Spermienmotilität und einer Zunahme der DNA-Fragmentierung von Spermien nach nur vier Stunden Nutzung in Verbindung gebracht.

US FDA bleibt bei der Sicherheit von Mobiltelefonen standhaft

Der Abschlussbericht des NTP wurde nun an die US Food and Drug Administration (FDA) und die Federal Communications Commission (FCC), die beiden mit der Regulierung von Mobiltelefonen und der Bewertung von Gesundheitsrisiken befassten Behörden, übergeben. Leider scheint die FDA nicht bereit zu sein, ihre Haltung zur Sicherheit von Mobiltelefonen zu ändern.

Das ist keine Überraschung, denn die Telekommunikationsindustrie hat weit mehr Einfluss auf die politische Lobbyarbeit als Big Pharma und Big Food zusammen. Es wäre irrational, etwas anderes als die volle Unterstützung der Telekommunikationsindustrie zu erwarten.

In einer Presseerklärung vom 1. November bekräftigte Dr. Jeffrey Shuren, Direktor des Center for Devices and Radiological Health der FDA, die Position der Behörde:

„Die Food and Drug Administration (FDA) hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Mobiltelefone – und alle anderen elektronischen Produkte, die Strahlung abgeben – für die Öffentlichkeit sicher sind. Unser wissenschaftliches Fachwissen und unsere Beiträge werden zusammen mit anderen Gesundheitsbehörden von der [FCC] genutzt, um die Standards für die Grenzwerte der Strahlung von Mobiltelefonen, der so genannten Hochfrequenzenergie, festzulegen … Wir haben die kürzlich abgeschlossenen Forschungsarbeiten unserer Kollegen vom [NTP] geprüft … [Wir] stimmen jedoch nicht mit den Schlussfolgerungen ihres Abschlussberichts über „klare Beweise“ für eine krebserregende Wirkung bei Nagetieren überein, die Hochfrequenzenergie ausgesetzt waren. In der NTP-Studie untersuchten die Forscher die Auswirkungen der Exposition von Nagetieren gegenüber extrem hohen Hochfrequenzwerten im gesamten Körper. Dies wird üblicherweise bei dieser Art von Studien zur Identifizierung von Gefahren durchgeführt und bedeutet, dass in der Studie Hochfrequenzbelastungen getestet wurden, die deutlich über den derzeitigen Sicherheitsgrenzwerten für Mobiltelefone für den gesamten Körper liegen … Diese Ergebnisse sollten nicht auf die Nutzung von Mobiltelefonen beim Menschen übertragen werden. Das NTP veranstaltete im März ein dreitägiges Peer-Review dieser Studie als Teil seines normalen Verfahrens zur Herausgabe wissenschaftlicher Berichte … das eine Bewertung der Studienmethoden und -daten durch ein Gremium von 15 Peer-Reviewern beinhaltete, um die Beweisgrundlage für den Abschlussbericht zu bestimmen. Auf der Grundlage dieser Bewertung stimmte das Gremium dafür, die Schlussfolgerungen für bösartige Herzschwannome bei männlichen Ratten von einem gewissen Grad an Evidenz auf einen eindeutigen Grad an Evidenz heraufzustufen, und für bösartige Gliome des Gehirns und gutartige Tumore der Nebenniere bei männlichen Ratten von einem zweideutigen Grad an Evidenz auf einen gewissen Grad an Evidenz. Es ist wichtig anzumerken, dass das Votum nicht bedeutet, dass in der endgültigen Bewertung neue Daten oder Befunde gemeldet wurden … Auf der Grundlage unserer fortlaufenden Bewertung dieses Themas spricht die Gesamtheit der verfügbaren wissenschaftlichen Beweise weiterhin nicht für schädliche gesundheitliche Auswirkungen beim Menschen, die durch Expositionen bei oder unter den derzeitigen Grenzwerten für Hochfrequenzenergie verursacht werden. Wir glauben, dass die bestehenden Sicherheitsgrenzwerte für Mobiltelefone weiterhin für den Schutz der öffentlichen Gesundheit akzeptabel sind.“

NTP-Ergebnisse sind bereits reproduziert worden

Während die FDA darauf besteht, dass sie „die Gesamtheit der Daten gründlich bewerten und berücksichtigen muss und dies im Kontext der gesamten Beweislage tun muss, anstatt Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer einzigen Studie zu ziehen“, geht sie nicht auf das Problem ein, das im Raum steht, nämlich die bestätigenden Beweise, die vom Ramazzini-Institut nur einen Monat nach der Veröffentlichung des vorläufigen Berichts des NTP im Februar 2018 veröffentlicht wurden.

Die Ramazzini-Studie reproduziert und unterstützt eindeutig die Ergebnisse des NTP und zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Handystrahlung und Schwannzell-Tumoren (Schwannome) – allerdings bei einer viel geringeren Leistung als der vom NTP verwendeten.

Während das NTP Hochfrequenzwerte verwendete, die mit der Strahlung von 2G- und 3G-Mobiltelefonen vergleichbar sind (Nahfeldexposition), simulierte Ramazzini die Exposition gegenüber Mobilfunkmasten (Fernfeldexposition). Ramazzinis Ratten wurden einer 1,8-GHz-GSM-Strahlung bei elektrischen Feldstärken von 5, 25 und 50 Volt pro Meter ausgesetzt ausgesetzt, und zwar täglich 19 Stunden lang, von der Geburt an, bis die Ratten entweder an Alter oder Krankheit starben.

Um einen Vergleich zu ermöglichen, rechneten die Forscher ihre Messungen in Watt pro Kilogramm Körpergewicht (W/kg) um, wie es auch das NTP verwendet. Insgesamt war die in der Ramazzini-Studie verabreichte Strahlungsdosis bis zu 1.000 Mal niedriger als die des NTP – und unter den von der FCC festgelegten US-Grenzwerten – dennoch sind die Ergebnisse auffallend ähnlich.

Wie in den NTP-Studien entwickelten exponierte männliche Ratten statistisch gesehen eine höhere Rate an Herzschwannomen als nicht exponierte Ratten. Sie fanden auch einige, wenn auch schwächere, Hinweise darauf, dass die HF-Exposition die Raten von Glia-Tumoren in den Gehirnen weiblicher Ratten erhöhte.

Die Tatsache, dass in der Ramazzini-Studie eine Strahlungsdosis verwendet wurde, die weit unter den FCC-Grenzwerten lag und dennoch die Krebsbefunde des NTP reproduzierte, schwächt die Sicherheitsbehauptungen der FDA erheblich.

Tech-Gründer wollen nicht, dass ihre eigenen Kinder Technologie benutzen

Die gute Nachricht ist, dass nach mehr als einem Jahrzehnt zunehmender Warnungen viele endlich anfangen, die Belastung durch Mobiltelefone ernst zu nehmen – zumindest was ihre Kinder betrifft. Erwachsene tun sich zwar immer noch schwer damit, ihren eigenen Handy- und Computerkonsum einzuschränken, aber zumindest die Minimierung der Exposition von Kindern ist ein Schritt in die richtige Richtung – und meiner Meinung nach ein sehr wichtiger.

Die New York Times berichtete kürzlich über den Trend unter Eltern im Silicon Valley, ihren kleinen Kindern die Nutzung von Tablets, Computern, Handys und Fernsehern zu verbieten, und Kindermädchen müssen zunehmend entsprechende Verträge unterschreiben. Nellie Bowles, Mitarbeiterin der New York Times, schreibt:

„Manche Eltern sind der Meinung, dass selbst ein wenig Bildschirmzeit so sehr süchtig machen kann, dass es am besten ist, wenn ein Kind diese glitzernden Rechtecke weder berührt noch sieht. Diese Eltern sind sich ihrer Anziehungskraft durchaus bewusst … Das Kindermädchen aus dem Silicon Valley kehrt jeden Tag in die Zeit zurück, als es noch keine Bildschirme gab. Normalerweise besteht ein Tag darin, dass ich mit ihnen in den Park gehen und sie in Kartenspiele einführen darf“, sagt Jordin Altmann, 24, Kindermädchen in San Jose, über ihre Schützlinge. Brettspiele spielen eine große Rolle. Fast alle Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, legen großen Wert darauf, dass ihr Kind keinerlei Erfahrung mit technischen Geräten hat … In den letzten zwei Jahren ist das zu einer großen Sache geworden“ … Die Angst vor Bildschirmen hat im Silicon Valley das Ausmaß einer Panik erreicht. Vigilanten posten jetzt Fotos von möglichen Kindermädchen, die Handys in der Nähe von Kindern benutzen, in Elternforen. Das heißt, dass genau die Leute, die diese leuchtenden, hyperstimulierenden Portale bauen, zunehmend Angst vor ihnen haben … Die Menschen, die der Technik am nächsten stehen, sind zu Hause am strengsten damit umgegangen“, sagt Lynn Perkins, die Geschäftsführerin von UrbanSitter, das nach eigenen Angaben 500.000 Sitter in den Vereinigten Staaten im Netzwerk hat. Wir sehen diesen Trend bei unseren Kindermädchen sehr deutlich.“

Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen, um die EMF-Belastung Ihrer Familie zu verringern

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Exposition gegenüber RF-EMF ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt, das Ihre DNA schädigt und zu einem vorzeitigen Tod führt. Wenn Sie um Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie besorgt sind, müssen Sie sich damit auseinandersetzen. Weitere Informationen über die besonderen Risiken, die RF-EMF für Ihre Kleinen darstellen, finden Sie unter „Children’s Health Expert Panel on Cellphones and Wi-Fi“.

Um sich und Ihre Familie vor Handystrahlung und anderen Quellen schädlicher EMF zu schützen, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

Vermeiden Sie es, Ihr Handy am Körper zu tragen, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus, und schlafen Sie nie mit ihm in Ihrem Schlafzimmer, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus. Selbst im Flugzeugmodus kann es Signale aussenden, weshalb ich mein Handy in eine Faraday-Tasche stecke.

Wenn Sie Ihr Handy benutzen, verwenden Sie den Lautsprecher und halten Sie das Telefon mindestens einen Meter von sich entfernt. Versuchen Sie, Ihre Zeit am Handy radikal zu reduzieren. Ich benutze mein Handy in der Regel weniger als 30 Minuten pro Monat, und das meist auf Reisen. Verwenden Sie stattdessen VoIP-Software-Telefone, die Sie über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet nutzen können.

Verbinden Sie Ihren Desktop-Computer über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit dem Internet und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Desktop im Flugzeugmodus befindet. Vermeiden Sie auch drahtlose Tastaturen, Trackballs, Mäuse, Spielsysteme, Drucker und tragbare Haustelefone. Entscheiden Sie sich für die kabelgebundenen Versionen.

Wenn Sie Wi-Fi verwenden müssen, schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht brauchen, insbesondere nachts, wenn Sie schlafen. Idealerweise sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihr Haus fest zu verkabeln, damit Sie Wi-Fi ganz abschaffen können. Wenn Sie ein Notebook ohne Ethernet-Anschlüsse haben, können Sie mit einem USB-Ethernet-Adapter eine kabelgebundene Verbindung zum Internet herstellen.

Schalten Sie nachts den Strom in Ihrem Schlafzimmer ab. Dies funktioniert in der Regel, um die von den Kabeln in der Wand ausgehenden elektrischen Felder zu reduzieren, es sei denn, Sie haben einen angrenzenden Raum neben Ihrem Schlafzimmer. In diesem Fall müssen Sie mit einem Messgerät feststellen, ob Sie auch den Strom im angrenzenden Raum abschalten müssen.

Verwenden Sie einen batteriebetriebenen Wecker, am besten einen ohne Licht. Ich verwende einen sprechenden Wecker für Sehbehinderte.

Wenn Sie noch einen Mikrowellenherd verwenden, sollten Sie ihn durch einen Dampfkonvektionsherd ersetzen, der Ihre Speisen genauso schnell und viel sicherer erhitzt.

Vermeiden Sie die Verwendung „intelligenter“ Geräte und Thermostate, die auf drahtlose Signale angewiesen sind. Das gilt auch für alle neuen „intelligenten“ Fernsehgeräte. Sie werden als intelligent bezeichnet, weil sie ein Wi-Fi-Signal aussenden, das Sie im Gegensatz zu Ihrem Computer nicht abschalten können. Erwägen Sie, stattdessen einen großen Computermonitor als Fernseher zu verwenden, da dieser kein Wi-Fi-Signal aussendet.

Verzichten Sie auf intelligente Stromzähler, solange Sie können, oder bauen Sie eine Abschirmung an einen vorhandenen intelligenten Stromzähler an. Einige dieser Geräte reduzieren die Strahlung nachweislich um 98 % bis 99 %.

Ziehen Sie in Erwägung, das Bett Ihres Babys in Ihr Zimmer zu verlegen, anstatt ein drahtloses Babyphone zu verwenden. Alternativ können Sie auch ein fest verdrahtetes Babyfon verwenden.

Ersetzen Sie CFL- und LED-Glühbirnen durch Glühbirnen. Am besten entfernen Sie alle Leuchtstofflampen aus Ihrem Haus. Sie geben nicht nur ungesundes Licht ab, sondern übertragen auch Strom auf Ihren Körper, wenn Sie sich in der Nähe der Glühbirnen aufhalten. Und kaufen Sie auf keinen Fall Glühbirnen, die Sie von Ihrem Handy aus steuern können, da sie genau wie ein Wi-Fi-Router Funkwellen aussenden.

Artikel als PDF

Quellen: