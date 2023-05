Was bedeutet das Schrumpfen der militärischen Macht der USA für die „neue Weltordnung“?

Die Chinesen lassen in einem Jahr mehr Marineschiffe flottmachen als die gesamten Marinen einiger westlicher Nationen.

In der vierten und letzten Folge dieser Serie (lesen Sie hier die Teile eins, zwei und drei) betrachten wir die relativen militärischen Fähigkeiten der USA und ihres rivalisierenden Blocks, angeführt von China und Russland, und fragen, was diese neue Weltordnung bedeutet.

Die Bedeutung der militärischen Macht in der globalen Weltordnung

Der Garant der globalisierten Wirtschaft ist seit jeher die Marine der Vereinigten Staaten. Bis heute ist keine andere Macht auch nur annähernd in der Lage, die wichtigsten globalen Seehandelsrouten zu patrouillieren und zu sichern, wie die US-Marine. Der freie Handel wird durch die militärische Macht der USA bei der Sicherung der weltweiten Seewege gewährleistet.

Die Chinesen lassen in einem Jahr mehr Marineschiffe flottmachen als die gesamten Marinen einiger westlicher Nationen. Außerdem verfügen die Chinesen über eine durch und durch moderne Marine, während die US-Marine auf nur noch 293 Schiffe geschrumpft ist.

Nach Ansicht des ehemaligen US-Marinekapitäns Henry Hendrix ist das Zeitalter der amerikanischen Seedominanz vorbei. In seinem nachdenklichen Artikel, der im März 2023 in der Zeitschrift The Atlantic erschien, geht er auf die beträchtlichen Veränderungen in den globalen Handelsnetzen ein, die seiner Meinung nach mit dem Rückzug der US-Marine aus ihrer globalen maritimen Überwachungsrolle einhergehen werden. Es handelt sich dabei nicht um die Art von „Störungen“, von denen Silicon-Valley-Typen mit Pferdeschwanz und atemloser Begeisterung sprechen:

Die großen Containerschiffe und Tanker von heute würden verschwinden und durch kleinere, schnellere Frachtschiffe ersetzt, die in der Lage sind, seltene und wertvolle Güter an Piraten und korrupten Beamten vorbei zu transportieren. Das Kreuzfahrtgeschäft, das viele touristische Wirtschaftszweige antreibt, würde angesichts möglicher Entführungen ins Wanken geraten. Ein einziger solcher Vorfall könnte eine Kaskade des Scheiterns in der gesamten Branche auslösen. Einstmals stark befahrene Seewege würden ihren Verkehr verlieren. Mangels Aktivität und Wartung könnten Passagen wie der Panama- und der Suez-Kanal verschlammen.

Natürliche Engpässe wie die Meerengen von Gibraltar, Hormuz, Malakka und Sunda könnten zu ihrer historischen Rolle als Zufluchtsorte für Raubtiere zurückkehren. Die freien Meere, die uns heute umgeben und so wichtig sind wie die Luft zum Atmen, wären dann nicht mehr vorhanden.

Die chinesische Marine verfügt über 340 Schiffe und hat damit die US-Marine im Jahr 2020 überholt. Innerhalb von zwei Jahren werden die Chinesen voraussichtlich über 400 Schiffe haben. Hinzu kommt, dass die USA heute nicht über die industrielle Basis verfügen, um diese Schiffe im Kriegsfall zu ersetzen. Wie CNN im Januar dieses Jahres berichtete, „war der Schiffbau eine Stärke der USA, als sie in den 1940er Jahren der Industriegigant der Welt waren. Dieser Titel fällt nun an China.“

Wie der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, kann der Westen mit der russischen Produktion von Artilleriegranaten nicht Schritt halten. Der Chef der US-Marine im Pazifik, Mike Gilday, erklärte in dem oben genannten Artikel, dass die Marine „niemals in der Lage sein wird, mit [den Chinesen] Rakete für Rakete zu vergleichen“.

Was bedeutet dies im Falle eines Krieges? Der ehemalige US-Marinekapitän Sam Tangredi stellt in der Januarausgabe 2023 der Zeitschrift Proceedings des US Naval Institute fest, dass „größere Flotten gewinnen“:

Ich sage nicht, dass eine kleinere, technologisch überlegene Flotte niemals eine viel größere Flotte besiegen könnte, ich sage nur, dass dies – mit der möglichen Ausnahme von drei Fällen in den letzten 1.200 Jahren – nicht der Fall war.

Die Vereinigten Staaten haben nicht mehr die größte Marine und können nicht erwarten, einen Seekrieg mit China zu gewinnen.

Die USA sind nicht mehr die stärkste militärische Macht

Die Erwähnung von Raketen wirft ein weiteres zentrales Problem der Machtprojektion im Ausland auf. Die Vereinigten Staaten müssen einen Ozean überqueren, um Krieg zu führen, sei es der Atlantik oder der Pazifik. Wenn sie den Transport von Landstreitkräften wie Panzern und Truppen nicht sicherstellen können, wird ihre Landarmee irrelevant.

Es gibt drei Nationen, die nachweislich über Hyperschallraketen verfügen. Das sind der Iran, Russland und China.

Während die AUKUS-Koalition aus Australien, den USA und Großbritannien angekündigt hat, bei der Entwicklung dieser Fähigkeit zusammenzuarbeiten, verfügt der potenzielle Feind bereits über mehrere Kategorien von Hyperschallraketen. Kalibr, Kinjal und Zircon sind durch den Krieg in der Ukraine berüchtigt geworden. Glücklicherweise ist Poseidon oder Status-6 noch nicht in Erscheinung getreten. Dabei handelt es sich um einen atomgetriebenen Torpedo mit globaler Reichweite.

Russland verfügt zweifellos über einen Vorsprung in der Raketentechnologie, da es nachweislich Hyperschallraketen vom Typ Zirkon, Avangard, Kinjal und Kalibr einsetzt. Kein NATO-Land kann dieser Technologie etwas entgegensetzen oder sie gar einsetzen. Die neuesten U-Boote des Landes sind den in der NATO eingesetzten U-Booten sicherlich ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen, und ihre Kapazität an Marschflugkörpern wird die der USA übertreffen.

Mit einem Raketenarsenal, dem man nicht entgegentreten kann, und einer beeindruckenden Unterwassertechnologie stellt der mit den USA rivalisierende globale Block eine militärische Bedrohung dar, die die Fähigkeit der USA zur Machtausübung im Ausland drastisch einschränken würde.

Diplomatische und politische Mittel

Die Chinesen und die Russen haben auf dem diplomatischen Parkett ganze Arbeit geleistet. Die Russen haben es mit ihrer Diplomatie geschafft, den Handel und die Beziehungen zu den weltweit meisten Ländern aufrechtzuerhalten und das von den USA angeführte Sanktionsregime auf die Anglosphäre und die Europäische Union zu beschränken.

Die russischen Beziehungen zur Türkei haben eine Bruchlinie in Europa und möglicherweise in der NATO eröffnet, da ihr Friedensprozess in Syrien die Vereinigten Staaten an den Rand gedrängt hat. Darüber hinaus verschafft die Investition in den Turkstream-Gaspipelinekomplex Russland ein zweites strategisches Druckmittel gegenüber Europa mit einem Energienetz, von dem die meisten Balkan- und mitteleuropäischen Staaten noch jahrzehntelang abhängig sein werden.

Die Chinesen haben mit der Normalisierung der Beziehungen zwischen den erbitterten Gegnern Saudi-Arabien und Iran einen diplomatischen Sieg errungen. Die durch konkurrierende islamische Traditionen getrennten Länder, die im Jemen immer noch einen Stellvertreterkrieg gegeneinander führen, haben das Potenzial, die Landkarte der Machtbeziehungen im Nahen Osten und in der OPEC neu zu zeichnen.

Die Ausweitung des chinesischen Handels und der chinesischen Investitionen in ganz Afrika hat in jüngster Zeit zu einer Demütigung der französischen und der deutschen Führung geführt, die in der Zentralafrikanischen Republik genauer gesagt in Namibia zu kurz gekommen sind. Beide ehemaligen Kolonialgebiete dieser beiden großen europäischen Nationen haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich zwischen verschiedenen Schirmherren zu entscheiden, und bevorzugen nun die Chinesen.

Der westliche Einfluss, sei es in der Diplomatie oder in Form von Investitionen und strategischen Bodenschätzen, ist im Schwinden begriffen. Die Tatsache, dass es eine Alternative gibt, ist unbestreitbar.

Was bedeutet diese neue Ordnung?

Da wir sehen, dass Krauthammers Bedingungen für globale Macht von diesem Block und wohl auch von China allein erfüllt werden, bleibt die Frage, was die multipolare Welt bedeuten könnte.

Abgesehen von ihrem Bekenntnis zur UN-geführten Weltordnung betonen die Chinesen, dass die Show unter der neuen Führung weitergehen wird.

In einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum im Januar betonte der chinesische Vizepremier Liu He, die „Förderung der wirtschaftlichen Re-Globalisierung“ sei eine Schlüsselaufgabe für China, das „die effektive internationale Wirtschaftsordnung aufrechterhalten, die internationale makropolitische Koordinierung stärken“ und „die globale Zusammenarbeit beim Klimawandel vorantreiben“ wolle.

Eine neue Weltordnung?

Für die Chinesen ist das Business as usual, was die Herren der Zukunft beruhigen sollte. Die Chinesen verfügen bereits über zahlreiche digitale Identitäts- und Sozialkreditsysteme und haben damit ein im Westen unerreichtes Niveau der Bevölkerungsverwaltung und -kontrolle erreicht. Ihr Bestreben, die gleichen globalistischen Rahmenwerke – wie die UNO – zur Ausübung ihrer Macht zu nutzen, deutet darauf hin, dass es in dieser Hinsicht nichts Neues in dieser Neuen Weltordnung geben wird.

Was gilt dann für die Russen? Weichen ihre Politik und ihre Praktiken vom technokratischen Managerialismus ab? Russland hatte ein außergewöhnlich strenges COVID-Impfprogramm, bei dem auch die digitale Gesichtserkennung eingesetzt wurde, um die Einhaltung der Vorschriften zu erzwingen. Trotz gegenteiliger Beteuerungen von Putin selbst wurden die Impfvorschriften eingeführt, was zu Protesten wie dem Ausstand der Moskauer Krankenwagenfahrer im Dezember 2021 führte.

Nach Ansicht von Oppositionsführern drohten die Maßnahmen, Russland in ein „digitales Konzentrationslager“ zu verwandeln.

Wie hat sich die russische Politik seitdem entwickelt? Wladimir Putin persönlich billigte im Februar 2023 Maßnahmen zur Einführung eines digitalen Personalausweises auf Smartphone-Basis in Russland. Seine Begeisterung für diese Kontrollinstrumente wird von der russischen Nachrichtenagentur InterFax wörtlich wiedergegeben.

„Je früher, desto besser […] Natürlich sind solche Dienste in unserem Land sehr gefragt, und ihre Einführung muss einfach beschleunigt werden. Bitte erstellen Sie diese Dokumente…“

Putins Begeisterung über die Einführung der digitalen ID in Verbindung mit biometrischen Pässen sollte nicht überraschen, da Russland zu den Unterzeichnern der Agenda der vierten industriellen Revolution des Weltwirtschaftsforums gehört.

„Heute baut Russland die digitale Wirtschaft in der Industrie, im sozialen Bereich und in der öffentlichen Verwaltung aktiv aus“, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Dmitri Tschernyschenko im Jahr 2021 (Hervorhebung hinzugefügt):

„Wir erleben derzeit eine beispiellose bahnbrechende Entwicklung. Das Hauptziel des Zentrums für die vierte industrielle Revolution in Moskau ist es, das Bewusstsein für Russlands Rolle als Teil der globalen Expertengemeinschaft zu stärken. Dies ist eine Gelegenheit, die Erfahrungen und das Fachwissen des Weltwirtschaftsforums und seiner Partner auf der ganzen Welt zu teilen.“

Russland ist ein begeisterter Anhänger der sogenannten „Vierten Industriellen Revolution“ – einer der wichtigsten Maßnahmen des Weltwirtschaftsforums zur Umgestaltung der globalen Governance. Es wird von einem Mann regiert, dessen Fähigkeit, sein eigenes Image zu manipulieren, sich in seiner persönlichen Identifikation mit einem Russland widerspiegelt, das er gerne mythologisieren möchte.

Er ist kein Nationalist und wird von Leuten wie Alexej Nawalny, die es sind, konsequent bekämpft. Unter Putin ist die Presse stark unter Druck geraten, und Todesfälle und Morddrohungen sind keine Seltenheit. Die Einführung einer digitalen Wirtschaft verleiht der sich vertiefenden Partnerschaft mit den Chinesen eine weitere Dimension, da sich ihr Modell der Bevölkerungssteuerung dem ihres Nachbarn und neuen besten Freundes annähert.

Wir können von einer bipolaren Welt eine Variation der Themen Wachstum, Dominanz und die dystopischen Träume der Technokraten erwarten – mit einem wichtigen Unterschied. Die vermeintlichen Herren der Zukunft im Westen sind Mittelmänner – Phantasten, deren Macht durch die Existenz einer Art bürokratischer Maschine zustande gekommen ist, die positiv nach Komponenten und gegen Charakter und Kompetenz selektiert.

Die technokratischen Manager der neuen Gegenfraktion sind nicht nur Globalisten, sondern auch Realisten. Sie haben die rücksichtslose Staatsmaschinerie der Welt beherrscht und sind bei der Verfolgung und Erfüllung ihrer Ziele ebenso pragmatisch wie leidenschaftslos.

Fazit

Die Vereinigten Staaten haben unter der Führung einer Ideologie, die den Werten des amerikanischen Volkes völlig zuwiderläuft, einen enormen Verlust an industrieller und wirtschaftlicher Macht, Prestige und Stabilität erlitten. Sie kümmert sich nicht um das Wohlergehen des amerikanischen Volkes und fördert eine Wirtschaftspolitik des Neoliberalismus, die die amerikanische Binnenwirtschaft zerstört hat – zum großen Vorteil ihrer Konkurrenten.

Seit Charles Krauthammer den unipolaren Moment ausgerufen hat, hat eine vom nationalen Sicherheitsstaat unterstützte Fraktion die Regierung der Vereinigten Staaten gekapert und sie von einer Niederlage in die nächste gesteuert.

Dies ist ein Verrat am amerikanischen Volk, an seiner Republik, und es ist eine Fraktion, die christliche Patrioten als Hindernis für ihr nie endendes Projekt sieht, ausländische Kriege zu provozieren, von denen sie keinen einzigen gewonnen hat.

Kein Feind hätte den Vereinigten Staaten jemals so viel Schaden zufügen können wie die Neokonservativen. Es handelt sich um einen Todeskult, der das amerikanische Ansehen im Ausland ruiniert und die Nation tief verwundet hat. Es ist an der Zeit, dass eine realistische Politik an die Stelle der Fantasien dieser gefährlichen Ideologen tritt. Es gibt ein Amerika, für das es sich zu kämpfen lohnt. Es ist ein Amerika, das von Gott inspiriert und durch die Freiheit gesichert ist.

Dieses Amerika bleibt eine mächtige und inspirierende Kraft, die in ihrer Anziehungskraft auf die edelsten Aspekte des menschlichen Geistes ihresgleichen sucht. Dies ist das Amerika, das jetzt zu der Welt sprechen muss.