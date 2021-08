Covid-Impfstoffe: Ein Schuss ins Dunkle?

Neue Daten aus Israel zeigen, dass der Covid-Impfstoffschutz gegen schwere Krankheiten bei Menschen über 65 innerhalb von sechs Monaten von 95 % auf 55 % gesunken ist. Werden Booster den Tag retten?



Neue Daten des israelischen Gesundheitsministeriums (MoH) zeigen, dass innerhalb eines halben Jahres der Covid-Impfstoffschutz gegen schwere Erkrankungen bei Menschen über 65 von etwa 95 % auf etwa 55 % gesunken ist (siehe Grafik oben). Dieser signifikante Rückgang des Schutzes ist wahrscheinlich auf schnell sinkende Serumantikörperspiegel sowie auf eine teilweise Immunevasion durch die indische Delta-Variante zurückzuführen.

Ein Rückgang von 95 % auf 55 % bedeutet, dass sich das Restrisiko fast um den Faktor zehn erhöht. Bei Menschen über 80 – die in westlichen Ländern den Großteil der Covid-Todesfälle ausmachen – kann der Impfschutz gegen schwere Erkrankungen noch geringer sein, da etwa ein Drittel von ihnen als Reaktion auf die Impfung keine neutralisierenden Antikörper produziert (sogenannte Immunoseneszenz).

Bereits im Juli zeigten Daten sowohl aus Israel als auch aus Großbritannien, dass der Schutz vor Infektionen und Übertragungen nach einem halben Jahr unter 20 % sank und die Viruslasten bei geimpften und ungeimpften Personen gleich waren . Zusammengenommen erklären diese Daten, warum Israel und einige andere stark geimpfte Länder derzeit eine steile Delta-Infektions- und Krankenhauseinweisungswelle erleben .

Im Gegensatz dazu bestätigen israelische Daten , dass eine vorangegangene Infektion weiterhin ein hohes Maß an Schutz vor einer erneuten Infektion bietet (ca. 90 %, siehe Grafik unten), möglicherweise aufgrund einer breiten Schleimhaut- und T-Zell-Immunität . Daher kann die Immunitätsrate, die in einem Land durch natürliche Infektionen erreicht wird , aber nicht durch Impfungen, eine wichtige zu überwachende Kennzahl sein.

Bis Juni 2021 betrug dieser Wert in Israel nur 9 %, in westeuropäischen Ländern etwa 10 bis 30 %, in