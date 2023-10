COVID-Impfstoffe: Lancet-Papier unter Kritik

Von Brenda Baletti, Ph.D.

„Äußerst unwahrscheinlich“: Neue Studie entlarvt Fehler in Lancet-Papier, das behauptet, COVID-Impfstoffe hätten Millionen von Menschenleben gerettet

Eine neue Studie der Forscher Denis Rancourt, Ph.D., und Joseph Hickey, Ph.D., die sich mit der Gesamtmortalität befassen, überprüfte das mathematische Modell, das einer in The Lancet veröffentlichten Arbeit zugrunde lag, in der behauptet wurde, dass die COVID-19-Impfstoffe Millionen von Menschenleben gerettet hätten. Die Lancet-Veröffentlichung, die mehr als 700 Mal zitiert wurde, wurde teilweise von der Weltgesundheitsorganisation und der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert.

Als zwei Wissenschaftler der University of Pennsylvania Anfang dieses Monats den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2023 für ihre Arbeit an der Entwicklung „wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19“ erhielten, feierten das Nobelkomitee und die etablierten Medienorganisationen die COVID-19-Impfstoffe als Retter von „Millionen von Leben“.

Doch eine neue Studie, die das mathematische Modell hinter den lebensrettenden Behauptungen erneut untersuchte – ein Modell, das in einer 2022 in The Lancet Infectious Diseases veröffentlichten Studie dargelegt wurde – kam zu dem Schluss, dass das Modell zutiefst fehlerhaft war und die daraus resultierende Charakterisierung der COVID-19-Impfstoffe „ungültig sein muss“.

Das Lancet-Papier, das unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gavi, der Vaccine Alliance und der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wurde, ist mehr als 700 Mal zitiert worden.

Die Forscher Denis Rancourt, Ph.D., und Joseph Hickey, Ph.D., berechneten und stellten die Sterblichkeitsraten dar, die ohne die Impfstoffe eingetreten wären, wie von Waston et al. in der Lancet-Studie prognostiziert, und verglichen diese Prognosen mit den tatsächlichen Sterblichkeitsraten.

Rancourt und Hickey überprüften die in der Lancet-Studie aufgestellten Behauptungen, dass die Impfstoffe Dutzende Millionen übermäßiger Todesfälle verhinderten, definiert als die Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen, die die unter normalen Bedingungen erwartete Zahl der Todesfälle übersteigt.

Wäre das Modell des Lancet-Artikels zutreffend, so Rancourt und Hickey, wäre die weltweite Sterblichkeitsrate ohne die Impfstoffe plötzlich auf ein historisch beispielloses und unvorstellbares Niveau angestiegen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die Impfstoffe auf den Markt kamen.

Und die Impfstoffe hätten diese unvorstellbaren Sterblichkeitsraten nahezu perfekt auf die Ausgangssterblichkeitsraten zurückgeführt.

Sie kamen zu dem Schluss, dass die „Ergebnisse von Watson et al. und die damit verbundenen fantastischen Behauptungen über Millionen geretteter Leben höchst unwahrscheinlich sind“ und dass ihre theoretischen Behauptungen „keinen Bezug zur tatsächlichen Sterblichkeit“ haben, sondern auf „wilden“ Annahmen beruhen.

Die Ergebnisse werfen Fragen zu den schwerwiegenden Mängeln des Peer-Review-Verfahrens in Spitzenjournalen, des Nobelpreisverfahrens und der Überprüfungsprozesse in den Medien auf, so die Autoren, die beide der in Kanada ansässigen Organisation Correlation Research in the Public Interest angehören.

‚So unwahrscheinlich, dass man es als unmöglich bezeichnen sollte‚

Laut Rancourt und Hickey gibt es keine bekannte kontrollierte, randomisierte klinische Studie, in der nachgewiesen wurde, dass die COVID-19-Impfstoffe Todesfälle verhindern, so dass die Hauptgrundlage für solche Behauptungen von Watson et al. stammt, die zu dem Schluss kamen:

„Auf der Grundlage der offiziell gemeldeten COVID-19-Todesfälle schätzten wir, dass die Impfungen zwischen dem 8. Dezember 2020 und dem 8. Dezember 2021 in 185 Ländern und Territorien 14,4 Millionen (95% Glaubwürdigkeitsintervall [Crl] 13-7-15-9) Todesfälle durch COVID-19 verhindert haben. „Diese Schätzung stieg auf 19,8 Millionen (95% Crl 19-1- 20-4) durch COVID-19 abgewendete Todesfälle, wenn wir die überzähligen Todesfälle als Schätzung des wahren Ausmaßes der Pandemie verwendeten … „[Interpretation] Die COVID-19-Impfung hat den Verlauf der Pandemie erheblich verändert und weltweit mehrere zehn Millionen Menschenleben gerettet.“

Um die Stichhaltigkeit der Modellprognosen zu prüfen, verwendeten Rancourt und Hickey die Daten von Watson et al., um zu berechnen, wie hoch die Gesamtsterblichkeit in 95 Ländern im Laufe der Zeit gewesen wäre, wenn die Behauptungen der Forscher wahr wären und keine COVID-19-Impfstoffe verabreicht worden wären.

Um die Auswirkungen dieser Behauptungen mit der tatsächlichen Gesamtmortalität zu vergleichen, verteilten sie die konservativste Schätzung der Studie von „14,4 Millionen verhinderten Todesfällen“ weltweit und berechneten die Anzahl der verhinderten Todesfälle pro Land als mathematische Kombination der verabreichten Impfstoffe und der Wirksamkeit der Impfstoffe im Zeitverlauf.

Sie erstellten Diagramme, um zu zeigen, wie die theoretischen Gesamtsterblichkeitsraten von Watson et al. ohne den Impfstoff mit den tatsächlichen Gesamtsterblichkeitsraten verglichen werden.

Die Grafiken zeigen auch die Gesamtsterblichkeitsraten vor der Pandemie und vermerken das Datum, an dem die WHO die weltweite Pandemie ausgerufen hat, sowie das Datum, an dem die Impfstoffe in den einzelnen Ländern eingeführt wurden.

In den USA zum Beispiel (Abbildung 1) gab es in den Jahren 2020, 2021 und 2022 beispiellose Spitzenwerte bei der Gesamtsterblichkeit, die die Forscher in anderen Arbeiten mit pandemischen Maßnahmen wie dem weit verbreiteten Einsatz von Beatmungsgeräten und mit der Sterblichkeit im Zusammenhang mit dem Impfstoff selbst in Verbindung gebracht haben.

Diese Spitzenwerte sind in der blauen Linie des Diagramms zu sehen, das die tatsächliche Gesamtmortalität anzeigt. Das projizierte Szenario aus der Studie von Watson et al. ist in rot eingezeichnet.

Abbildung 1. Vereinigte Staaten (USA): (oberes Feld) Gesamtmortalität nach Woche, 2018-2022, gemessen (blau), berechnet nach Watson et al. (2022) (rot-solid), fortgesetzt (rot-gestrichelt); (unteres Feld) dasselbe, ausgedrückt als überschüssige Gesamtmortalität, und mit 1σ-Unsicherheit (blau schattiert). In beiden Tafeln: kumulative COVID-19-Impfstoffverabreichung (alle Dosen) (dunkelgrau), Datum 11. März 2020 (vertikale graue Linie). Kredit: Denis Rancourt, Ph.D., und Joseph Hickey, Ph.D.

Wenn ihre Zahlen korrekt sind, zeigt die Grafik, dass es zu einer „massiven und mehr als beispiellosen“ nationalen Übersterblichkeit gekommen wäre, wenn die COVID-19-Impfstoffe nicht eingeführt worden wären, und diese Spitze wäre zufällig genau zu dem Zeitpunkt eingetreten, als die Einführung stattfand, aber nicht vorher.

„Dies wäre ein bemerkenswerter Zufall“, schrieben Rancourt und Hickey, zumal dieser Anstieg plötzlich nach mehreren Infektionswellen und ein Jahr nach Ausrufung der Pandemie eingetreten wäre.

Bemerkenswert sei auch, dass die Impfstoffe die Gesamtsterblichkeitsrate genau auf die Werte vor der Pandemie gesenkt hätten und nicht auf einen Zwischenwert.

Ein ähnliches Phänomen wäre nach den Berechnungen von Watson et al. in Kanada eingetreten. Im Gegensatz zu den USA gab es in Kanada während des gesamten Pandemiezeitraums nur minimale Veränderungen bei der Gesamtsterblichkeit.

Die Berechnungen von Watson et al. sagen jedoch voraus, dass sich die Gesamtmortalität in Kanada etwa ein Jahr lang wöchentlich verdreifacht hätte, wenn die Impfstoffe nicht eingeführt worden wären, schreiben die Autoren.

Abbildung 2. Kanada (CAN): (oberes Feld) Gesamtmortalität nach Woche, 2018-2022, gemessen (blau), berechnet nach Watson et al. (2022) (rot-solid), fortgesetzt (rot-gestrichelt); (unteres Feld) dasselbe, ausgedrückt als überschüssige Gesamtmortalität, und mit 1σ-Unsicherheit (blau schattiert). In beiden Feldern kumulative COVID-19-Impfstoffverabreichung (alle Dosen) (dunkelgrau), Datum 11. März 2020 (vertikale graue Linie). Kredit: Denis Rancourt, Ph.D., und Joseph Hickey, Ph.D.

In Kanada gibt es auch „keinen sichtbaren Rückgang der tatsächlichen Gesamtmortalität“ in zeitlichem Zusammenhang mit der Einführung, was man erwarten könnte, wenn sich die Einführung auf die Mortalität auswirken würde. Vielmehr, so die Autoren, „ist das Gegenteil zu beobachten, nämlich eine erhöhte Sterblichkeit, die proportional mit der Einführung einhergeht“.

Sie legten auch Daten aus 31 europäischen Ländern vor, deren Situation mit der der USA vergleichbar war. „Dieses außergewöhnliche Zusammentreffen“, so schrieben sie, „tritt im Wesentlichen in den meisten der 95 Länder [die sie analysierten] auf“.

„Tatsächlich ist das besagte Zusammentreffen offensichtlich so unwahrscheinlich, dass es ohne zu zögern als unmöglich eingestuft werden sollte“, schreiben Rancourt und Hickey. „Ein einziges solches Beispiel in einem einzigen Land reicht aus, um die Untersuchung von Watson et al. (2022) zu entkräften, und das Beispiel wiederholt sich für 95 Länder.“

‚Das Gegenteil von guter Wissenschaft‘

Rancourt, ehemaliger Physikprofessor und 23 Jahre lang leitender Wissenschaftler an der Universität von Ottawa, sagte dem Wissenschaftler J. Jay Couey, Ph.D., von Children’s Health Defense, in einer kürzlichen Folge von Coueys Gigaohm Biological Livestream, dass der Nobelpreis ein mächtiges politisches Instrument sei.

Obwohl es einige Ausnahmen gibt, in denen der Nobelpreis wirklich wichtige wissenschaftliche Leistungen gewürdigt hat, sagte er: „Im Allgemeinen ist der Nobelpreis ein Propagandainstrument des Establishments, um die Menschen von Dingen zu überzeugen, die sie für absolut wahr halten müssen, für absolute Fortschritte des menschlichen Wissens.“

„Er beeinflusst nicht nur die breite Öffentlichkeit, sondern auch die Wissenschaftler selbst, was sie glauben und was sie erforschen“, so Rancourt.

Als die Nobelpreise 2023 verkündet wurden und die Medien allgemein Behauptungen über Millionen von geretteten Menschenleben aufstellten, beschlossen Rancourt und Hickey, die Publikation zu untersuchen, die hinter diesen Behauptungen stand: die Arbeit von Waston 2022.

Er sagte, sie hätten festgestellt, dass das Papier „das Gegenteil von guter Wissenschaft“ sei.

Das liege nicht daran, so Rancourt, dass die mathematischen Berechnungen falsch seien, sondern daran, dass die Autoren keinen Versuch unternommen hätten, zu prüfen, ob die Annahmen, die ihren Modelleingaben zugrunde liegen, logisch seien oder ob ihre Vorhersagen „vernünftig und realistisch“ seien, d. h., ob sie in der realen Welt eintreten könnten.

Rancourt sagte Couey, dass er und seine Kollegen nach ihrer Analyse feststellten, dass die Behauptungen in dem Papier so „verblüffend“ waren, dass sie sie in Frage stellten:

„Wie ist das durch den Peer Review gekommen? … Wer waren diese Gutachter? Wie konnten sie so blind und inkompetent sein und nicht hinterfragen, was einige Autoren tun, das völlig neuartig und völlig erfunden ist? … Sind sie nicht in der Lage, das zu erkennen? „Und andererseits, was ist mit den Herausgebern? Wie wählen die Redakteure diese Rezensenten aus? Haben die Redakteure nur die Rezensenten genommen, die das Buch gut fanden, und die Rezensenten ignoriert, die es kritisch sahen? Sind sie selbst so wissenschaftlich ungebildet, dass sie keine theoretischen Berechnungen anstellen können?“

Wissenschaftler, sagte er, müssen ihre eigenen Ergebnisse ständig kritisch hinterfragen, insbesondere wenn sie theoretische Projektionen durchführen.

„Sie müssen ihre eigenen Ideen kritisch hinterfragen und dürfen sich nicht nur die Hände reiben, weil sie etwas bekommen, das Gates gefallen wird“, sagte er.

Schlimmer noch: „Das Nobelpreiskomitee selbst war ahnungslos, unwissenschaftlich, unkritisch, suchte nach etwas, nach einem Preis, den es verleihen wollte, und machte sich nicht die Mühe, selbst darüber nachzudenken, ob das sinnvoll war oder nicht. Und dann wiederholten sie diese ‚Millionen geretteter Leben‘-Sache, die Unsinn ist“.

Das Ergebnis ist, dass ein „schreckliches Produkt, das niemals in den Körper von Menschen hätte injiziert werden dürfen, jetzt gefeiert wird. Es wird eine Errungenschaft der menschlichen Wissenschaft sein, der von Menschen geschaffenen Wissenschaft“.

„Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für diese Behauptung“, sagte Rancourt. „Keine klinischen Studien haben das jemals bewiesen. Und sie basiert auf einer von der Industrie finanzierten Müllsimulation, bei der die Autoren nicht einmal überprüft haben, ob ihre Ergebnisse überhaupt einen Sinn ergeben.“

„Das ist die Absurdität, die wir jetzt erleben“, sagte er.