Der Aufstieg des globalen Polizeistaats

Bei den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen geht es nicht um Nachhaltigkeit. Sie sind Werkzeuge, um die Umsetzung einer Eine-Welt-Regierung zu erleichtern

Der Begriff, den die globalistische Allianz zur Beschreibung ihres Netzwerks verwendet, ist „globale öffentlich-private Partnerschaft“ oder G3P. Die G3P besteht aus den meisten Regierungen der Welt, zwischenstaatlichen Organisationen, globalen Unternehmen, großen philanthropischen Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Gruppen der Zivilgesellschaft. Gemeinsam sind sie die „Stakeholder“, die die SDGs umsetzen

Während SDG16 behauptet, „friedliche und inklusive Gesellschaften“ und „Gerechtigkeit für alle“ zu fördern, geht es bei diesem Ziel in Wirklichkeit um die Konsolidierung von Autorität, die Ausnutzung von Bedrohungen, um die Hegemonie von Regimen voranzutreiben, und die Einführung eines zentral gesteuerten globalen Systems der digitalen Identität (digitale ID)

Eine digitale Identität ist nicht nur eine Form der Identifizierung. Ihre „Identität“ ist die Person, die Sie sind, und eine digitale Identität speichert permanent Ihre Entscheidungen und Ihr Verhalten, rund um die Uhr. Die allgemeine Einführung der digitalen Identität wird es dem globalen G3P-Regime ermöglichen, ein verhaltensbasiertes System von Belohnung und Bestrafung zu schaffen

Die COVID-Pandemie wurde genutzt, um die Menschenrechte neu zu definieren und die Menschen an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Rechte des Einzelnen an Bedingungen geknüpft sind und „für das Allgemeinwohl“ ignoriert oder ausgesetzt werden können. Die Charta der Vereinten Nationen legt ein globales Regierungssystem fest, das gegen Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden steht, und alle SDGs der UN müssen in diesem Kontext verstanden werden

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen Teil des Plans zur Umsetzung einer Eine-Welt-Regierung sind, in der die gesamte Welt von nicht gewählten Bürokraten geleitet wird, die technokratischen Idealen verpflichtet sind.

In einer zweiteiligen „Unlimited Hangout“-Reihe decken die unabhängigen Journalisten Iain Davis und Whitney Webb auf, wie das Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 16 (SDG16), das vorgibt, „friedliche und inklusive Gesellschaften“ und „Gerechtigkeit für alle“ zu fördern, in Wirklichkeit darauf abzielt, Autorität zu konsolidieren, Bedrohungen auszunutzen, um die Hegemonie des Regimes voranzutreiben und der Menschheit ein „zentral gesteuertes globales System der digitalen Identität (digital ID)“ aufzuzwingen.

Wie in Teil 1 erläutert, bezeichnet die globalistische Allianz von Technokraten ihr Netzwerk als „globale öffentlich-private Partnerschaft“ oder G3P:

„Die G3P arbeitet unermüdlich daran, die Bedingungen zu schaffen, die notwendig sind, um sowohl die Einführung einer globalen Governance „mit Zähnen“ als auch das dazugehörige digitale ID-System zu rechtfertigen. Dabei kehrt die G3P die Natur unserer Rechte um. Sie fabriziert und nutzt Krisen aus, um die Legitimität ihrer angebotenen „Lösungen“ zu beanspruchen. Die G3P umfasst praktisch alle zwischenstaatlichen Organisationen der Welt, Regierungen, globale Unternehmen, große philanthropische Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Gruppen der Zivilgesellschaft. Gemeinsam bilden sie die ‚Stakeholder‘, die die nachhaltige Entwicklung, einschließlich SDG16, umsetzen.“

Das folgende Diagramm, das von IanDavis.com stammt, veranschaulicht die Funktionsweise des G3P.

Worum es bei SDG16 wirklich geht

Das zentrale Ziel von SDG16 ist die Stärkung des von den Vereinten Nationen geführten Regimes, und von allen in diesem SDG enthaltenen Unterzielen ist die Schaffung einer „legalen Identität für alle“ (SDG16.9) das wichtigste, da andere Ziele von der Nutzung der digitalen Identität abhängen. Wie von Davis und Webb festgestellt:

„Die allgemeine Annahme der digitalen ID nach SDG 16.9 wird es dem globalen G3P-Regime ermöglichen, ein weltweites System von Belohnung und Bestrafung zu etablieren. Wenn wir das geplante Modell der digitalen ID akzeptieren, wird es uns letztlich im Namen der nachhaltigen Entwicklung versklaven … SDG16.9 „nachhaltige Entwicklung“ bedeutet, dass wir digitale IDs verwenden müssen … Andernfalls werden wir rechtlich nicht geschützt sein, der Zugang zu Dienstleistungen wird uns verwehrt, unser Recht, in der modernen Wirtschaft zu handeln, wird uns genommen, wir werden von der Teilnahme als ‚Bürger‘ ausgeschlossen und von der sogenannten ‚Demokratie‘ ausgeschlossen.“

Digitale Identität verstehen

Das von Schwab gegründete Weltwirtschaftsforum (WEF) setzt sich seit Jahren für die Einführung der digitalen Identität ein. Das Problem bei der Bezeichnung „digitale Identität“ ist, dass die Menschen sie als etwas missverstehen, was sie nicht ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Identität und Identifikation.

Eine Identifizierung bezieht sich auf Dokumente, die beweisen, dass man derjenige ist, der man vorgibt zu sein. Eine digitale Identität ist NICHT nur eine Form der Identifizierung. Ihre „Identität“ ist die Person, die Sie tatsächlich sind, und eine digitale Identität speichert permanent Ihre Entscheidungen und Ihr Verhalten, rund um die Uhr.

Ihre Identität umfasst alles, was Sie einzigartig macht, und das ist es, worauf die globalistische Kabale wirklich aus ist. Wenn Sie aus der Reihe tanzen, kann jede Interaktion in den sozialen Medien, jeder ausgegebene Pfennig und jeder Schritt, den Sie jemals gemacht haben, gegen Sie verwendet werden.

Tatsächlich ist der Zugriff auf die digitale Identität aller Menschen der Schlüssel zur erfolgreichen Manipulation und Kontrolle der Weltbevölkerung. Die nachstehende Grafik des WEF veranschaulicht die Vorstellung, wie Ihre digitale Identität mit der Welt interagieren wird.

Alles, was Sie sich vorstellen können, wird mit Ihrer digitalen Identität verbunden sein, und Ihr Verhalten, Ihre Überzeugungen und Meinungen werden bestimmen, was Sie in der Gesellschaft tun können und was nicht. Sie wird Türen öffnen, wo jemand wie Sie willkommen ist, und Türen verschließen, wo Sie nicht willkommen sind.

Wenn Sie die Idee von Impfpässen für verrückt halten, warten Sie nur, bis Ihr Zugang zu kritischen Infrastrukturen und Dienstleistungen nicht nur von Ihrem Impfstatus abhängt, sondern auch davon, welche Bücher Sie gekauft haben, welche Ideen Sie geteilt haben und wem Sie Geld oder emotionale Unterstützung gegeben haben.

Interoperabilität wird unterschiedliche Systeme miteinander verbinden

In dem Maße, in dem die Menschen die Bedrohung durch eine Eine-Welt-Regierung begreifen, wächst der Widerstand gegen die digitale Identität und die damit einhergehende soziale Kreditwürdigkeit. Die Antwort der G3P auf dieses Dilemma ist der Aufbau eines interoperablen Systems, das unterschiedliche digitale ID-Systeme miteinander verbinden kann. Wie von Davis und Webb erklärt:

„Dieser „modulare Plattform“-Ansatz soll die politischen Probleme vermeiden, die die offizielle Ausstellung eines nationalen digitalen Personalausweises sonst auslösen würde. Die Einführung des globalen digitalen Personalausweises SDG16.9 ist für 8 der 17 UN-SDGs von entscheidender Bedeutung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt eines globalen digitalen Panoptikums, das unter der Schirmherrschaft des UN-Regimes für globale öffentlich-private Partnerschaften entwickelt wird.“

In der neuen Weltordnung haben Sie keine Rechte, nur Erlaubnisse

Sie fragen sich vielleicht, was das mit den Menschenrechten zu tun hat. Wenn Ihr digitaler Ausweis jede Ihrer Bewegungen aufzeichnet, die dann gegen Sie verwendet werden können, werden dann nicht einige Ihrer Grundrechte als freier Mensch verletzt? Nun, das hängt davon ab, wie die Menschenrechte definiert werden – und wer sie definiert. Davis und Webb erklären das:

„… die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte … wurde erstmals am 10. Dezember 1948 von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen angenommen. In der Präambel der Erklärung wird anerkannt, dass die ‚gleichen und unveräußerlichen Rechte‘ aller Menschen die ‚Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt‘ sind. Danach werden die „unveräußerlichen Rechte“ in der gesamten Erklärung nie wieder erwähnt. Die „Menschenrechte“ sind nicht mit den „unveräußerlichen Rechten“ vergleichbar. Unveräußerliche Rechte werden uns, im Gegensatz zu den Menschenrechten, nicht von einer Regierungsbehörde verliehen. Vielmehr sind sie jedem von uns angeboren. Sie sind unveränderlich. Sie gehören uns in gleichem Maße. Die einzige Quelle für unveräußerliche Rechte ist das Naturrecht oder das Gesetz Gottes. Niemand – keine Regierung, keine zwischenstaatliche Organisation, keine menschliche Institution und kein menschlicher Herrscher – kann jemals legitim das Recht beanspruchen, unsere unveräußerlichen Rechte zu gewähren oder zu verweigern. Die Menschheit kann keine kollektive Autorität beanspruchen, um die unveräußerlichen Rechte eines einzelnen Menschen zu gewähren oder zu verweigern. Abgesehen von der Präambel befasst sich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (AEMR) ausschließlich mit den „Menschenrechten“. Aber die Behauptung, dass die Menschenrechte eine Art Ausdruck unveräußerlicher Rechte sind, ist eine Erfindung – eine Lüge. Nach der AEMR werden die Menschenrechte von bestimmten Menschen geschaffen und von diesen Menschen an andere Menschen weitergegeben. Sie sind keine unveräußerlichen Rechte oder etwas, das unveräußerlichen Rechten nahe kommt. Artikel 6 der AEMR und Artikel 16 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen von 1966 … legen beide fest: ‚Jeder Mensch hat das Recht, überall als Person vor dem Gesetz anerkannt zu werden‘. Anmerkung: Wir haben ‚[Menschen]‘ in Klammern gesetzt … um die Leser darauf hinzuweisen, dass diese Dokumente NICHT auf unveräußerliche Rechte verweisen. Die jeweiligen Artikel 6 und 16 klingen zwar verlockend, aber die zugrunde liegenden Implikationen sind es nicht. Beide Artikel bedeuten, dass „diese Rechte ohne rechtliche Existenz von einer Person innerhalb der innerstaatlichen Rechtsordnung nicht geltend gemacht werden können“. Wie wir sehen werden, wird die Fähigkeit, die eigene Identität nachzuweisen, zu einer Voraussetzung für die „rechtliche Existenz“. In einer Post-SDG16-Welt werden also Personen ohne UN-anerkannten Ausweis nicht in der Lage sein, ihre „Menschenrechte“ geltend zu machen … Artikel 29.3 der AEMR besagt: „Diese [Menschen-]Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. Im Klartext heißt das: Wir dürfen unsere angeblichen „Menschenrechte“ nur unter dem Diktat von Regierungen, zwischenstaatlichen Organisationen und anderen „Interessengruppen“ der UNO ausüben. Unterm Strich ist das, was die UNO ‚Menschenrechte‘ nennt, also … staatliche und zwischenstaatliche Genehmigungen, durch die unser Verhalten kontrolliert wird.“

COVID war eine Gelegenheit, das Spielfeld neu zu ordnen

Unser Verhalten wird auch durch Zensur und die Kontrolle von Informationen gesteuert. In ihrem im April 2020 veröffentlichten Dokument „COVID-19 und Menschenrechte“ stellt die UNO die Menschenrechte als politisches Instrument dar und gibt offen zu, dass die „Sicherstellung der Einhaltung“ von Gesundheitsmaßnahmen, die die Menschenrechte stark einschränken (oder ganz abschaffen), von der „Vertrauensbildung“ abhängt, und dazu gehört die Zensur von Informationen, die das Vertrauen in die Behörden untergraben könnten.

Die Zensur von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ wird auch im vorgeschlagenen Internationalen Vertrag über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion gefordert, der die Weltgesundheitsorganisation in den Mittelpunkt aller pandemiebezogenen Agenden stellt, sowie in den vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV). Wichtig ist, dass diese beiden Instrumente verbindlich sein werden. Wie Davis und Webb feststellen:

„Die derzeit vorgeschlagenen Änderungen der IHR zeigen, wie „Krisen“ den Vereinten Nationen und ihren Partnern einzigartige Möglichkeiten bieten, die Bevölkerung zu kontrollieren – durch angebliche „Menschenrechte“ – indem sie diese „Rechte“ als „mächtiges Instrumentarium“ ausnutzen. Hier ist ein Beispiel für die Vorschläge, die gemacht werden: Die WHO möchte die folgende Formulierung aus Artikel 3.1 der IHR streichen: „Die Durchführung dieser Vorschriften erfolgt unter voller Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Personen. Sie beabsichtigt, diesen Regelungsgrundsatz zu ersetzen durch: Die Durchführung dieser Regelungen beruht auf den Grundsätzen der Gleichheit, der Inklusivität, der Kohärenz und im Einklang mit den gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Vertragsstaaten unter Berücksichtigung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung“. Dieser Änderungsvorschlag bedeutet, dass die UNO und ihre Partner die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO völlig ignorieren wollen, sobald eine dieser Organisationen eine neue „Krise“ ausruft oder eine neue „internationale Bedrohung“ feststellt. Dies ist ein Beispiel für die ‚Kurskorrektur‘, die sich nach den Vorstellungen der UNO aus der ‚einzigartigen Gelegenheit‘ der COVID-19-Krise ergeben würde.“

Die UNO hat bereits Autorität erlangt; niemand hat sie gewährt

Im Moment scheint die WHO darauf vorbereitet zu sein, de facto die Weltregierung zu werden, aber die UNO ist auch ein Anwärter, und sie hat diese Autorität offen angenommen.

In ihrem 2013 veröffentlichten Dokument „UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda“ heißt es beispielsweise: „Ein globales Regierungssystem unter der Schirmherrschaft der UN wird sicherstellen müssen, dass die globalen Gemeingüter für künftige Generationen erhalten bleiben.“

„Die Charta der Vereinten Nationen etabliert ein globales Governance-Regime, das sich gegen Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden richtet, und alle SDGs der UN müssen in diesem Kontext verstanden werden.“

Wie von Davis und Webb festgestellt:

„Die UNO nennt sich selbst ein ‚Global Governance Regime‘. Sie maßt sich willkürlich die Autorität an, die Kontrolle über alles zu übernehmen (‚das globale Gemeingut‘), einschließlich der Menschen, sowohl durch die Durchsetzung ihrer Charta – unter Berufung auf ihre falsch benannte ‚Menschenrechts‘-Erklärung – als auch durch die Erfüllung ihrer ‚Nachhaltigen Entwicklungs‘-Agenda. Man beachte, dass die „globale Governance-Regelung“ letztlich „zu einer besseren nationalen und regionalen Governance führen wird“. Das bedeutet, dass die Rolle jeder nationalen Regierung lediglich darin besteht, die globale Governance in nationale Politik zu „übersetzen“. Die Wahl der einen oder anderen politischen Partei, die diese Übersetzung vornimmt, macht keinen wesentlichen Unterschied. Die Politik wird nicht von den Regierungen bestimmt, die wir wählen. Wenn ein Nationalstaat nach dem anderen eine auf den SDGs basierende Politik umsetzt, konsolidiert das Regime seine Global Governance weiter. Und da das „Global-Governance-Regime für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung entscheidend sein wird“, sind die beiden Mechanismen – Global Governance und nachhaltige Entwicklung – symbiotisch. Wie die UNO selbst zugibt, sind unveräußerliche Rechte die „Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt“. Dennoch lehnt der gesamte auf der Charta basierende Menschenrechtsrahmen der UNO den Grundsatz der unveräußerlichen und unveränderlichen Rechte umfassend ab. Die UN-Charta ist daher ein internationaler Vertrag, der ein globales Regierungssystem etabliert, das sich entschieden gegen „Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt“ stellt. Alle UN-Projekte zur „nachhaltigen Entwicklung“ sollten in diesem Kontext verstanden werden … Sie fragen sich vielleicht, was das Ziel 16 der nachhaltigen Entwicklung … mit dem Schutz des Planeten und seiner Bewohner vor der vorhergesagten ‚Klimakatastrophe‘ zu tun hat. Die Antwort lautet: gar nichts. Aber der ‚Klimawandel‘ ist nur der vorgeschobene Grund, der angeblich die nachhaltige Entwicklung legitimiert und ihr Dringlichkeit verleiht. Das eigentliche Ziel der Vereinten Nationen ist es, durch die Umsetzung der SDGs eine solide globale Governance zu etablieren – in Wirklichkeit eine Weltdiktatur. Der ‚Klimawandel‘ ist nur der Vorwand.“

„One Health“ – Die globale Übernahme von allem

Der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen werden nach ihrer Verabschiedung die Grundlage für die rechtliche Befugnis der WHO bilden, als globales Führungsgremium zu handeln. Beide sind weitgehend auf Pandemievorsorge, -planung und -reaktion ausgerichtet, aber es sind Schlupflöcher eingebaut, die von der WHO leicht geltend gemacht werden können, um sie de facto in eine globale Diktatur zu verwandeln.

Das zentrale Instrument, das die enorme Ausweitung der Macht der WHO ermöglichen wird, ist der so genannte Gemeinsame Aktionsplan für eine Gesundheit, der im Oktober 2022 offiziell von der WHO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) ins Leben gerufen wurde.

Diese Initiative läuft darauf hinaus, dass mehrere globalistische Organisationen ihre Pläne synchronisieren und gleichzeitig ihre Ressourcen und ihre Macht bündeln.

Die „One Health“-Agenda erkennt an, dass eine breite Palette von menschlichen und umweltbezogenen Aspekten die Gesundheit beeinflussen kann und daher unter das „Potenzial“ fällt, Schaden zu verursachen. Auf diese Weise kann die WHO beispielsweise den Klimawandel zu einem gesundheitlichen Notfall erklären und in der Folge Klimasperren anordnen.

Die nachstehende Grafik veranschaulicht, wie der Kontrollbereich der WHO im Rahmen der One Health-Agenda auf zahlreiche Aspekte des täglichen Lebens ausgeweitet wird.

Auf dem Papier zielt der Gemeinsame Aktionsplan One Health darauf ab, „die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt zu verbessern und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen“. Der Fünfjahresplan, der sich über den Zeitraum von 2022 bis 2026 erstreckt, sieht den Ausbau der Kapazitäten in sechs Schlüsselbereichen vor, darunter Gesundheitssysteme, Umwelt und Lebensmittelsicherheit.

Der Plan umfasst ein technisches Dokument, das eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung von One Health auf globaler, regionaler und nationaler Ebene vorsieht. Wie von der WHO berichtet:

„Zu diesen Maßnahmen gehört insbesondere die Entwicklung eines künftigen Leitfadens zur Umsetzung für Länder, internationale Partner und nichtstaatliche Akteure wie zivilgesellschaftliche Organisationen, Berufsverbände, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.“

Mit anderen Worten: Ziel ist es, Gesundheits-, Umwelt- und Lebensmittelsicherheitsvorschriften zu schaffen, die auf globaler Ebene befolgt werden.

Das Endspiel und wie man es aufhalten kann

In einem Substack-Artikel vom 16. April 2023 versucht Jessica Rose, eine promovierte Biologin, den Sinn der letzten drei Jahre zu verstehen. Sie beginnt mit dem Ende und glaubt, dass das Endspiel die „Umwandlung der Mehrheit der Menschen in Arbeiter … wie Ameisen“ ist.

Um das zu erreichen, müssen die Globalisten uns entmenschlichen, den menschlichen Geist systematisch aushöhlen, uns unfruchtbar machen und alle Vorstellungen von körperlicher Autonomie und nationaler Souveränität zerstören. Der Plan hat bisher gut funktioniert, aber es zeigen sich allmählich Risse. Immer mehr Menschen beginnen, die Puzzleteile zusammenzusetzen, wie Rose es in ihrem Artikel versucht.

Die COVID-Pandemie war die Vorbereitung, so Rose. Sie diente dazu, „die Einhaltung der Vorschriften zu testen“ und die Bühne für den nächsten Akt zu bereiten, der darin bestand, alles Abnormale zu normalisieren. Die Trans-Bewegung, die das gesellschaftliche Bewusstsein innerhalb eines einzigen Jahres völlig überrollt hat, ist eine Fortsetzung und Ausweitung dieser Phase der „Normalisierung des Abnormalen“.

Sie ist auch ein wichtiger Bestandteil der Agenda zur Entmenschlichung und Sterilisierung der Bevölkerung. Schließlich sind transsexuelle Jugendliche – die auch zu den am meisten gehirngewaschenen Individuen der Gesellschaft gehören – die Zukunft der Menschheit. Ein brandneuer Bericht von Rechtsexperten, der von den Vereinten Nationen unterstützt wird, versucht auch, Pädophilie zu normalisieren, was unsere Jugend für kommende Generationen weiter entmenschlichen und entgeistigen würde.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurde der Bericht am 8. März 2023 veröffentlicht, „in Anerkennung“ des Internationalen Frauentags. Die Tatsache, dass junge Mädchen und Frauen die Hauptopfer dieser kranken Denkweise sind, wird dabei nicht berücksichtigt.

Die Hysterie über den vom Menschen verursachten „Klimawandel“ und der darauf folgende Krieg gegen den Kohlenstoff ist ein weiterer erfundener Notfall“, der sich von Wissenschaft und Realität entfernt hat. Und die SDGs der UN sind perfekt darauf zugeschnitten, dieses Endspiel zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Ziele werden die menschliche Freiheit, die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität geopfert, um „die Umwelt zu schützen und den Planeten zu retten“.

Wie Rose anmerkt, können wir, wenn der WHO-Pandemievertrag durchkommt, damit rechnen, auf unbestimmte Zeit unter dem Deckmantel „einer Klimakatastrophe, die wahrscheinlich mit einem ‚tödlichen Erreger‘ zusammenhängt, der über einen Insektenvektor wie Moskitos auf den Menschen übertragen wird“, eingesperrt zu werden.

Bis dahin werden auch digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) eingeführt sein, die es dem nicht gewählten totalitären Regime ermöglichen werden, alle Einschränkungen durchzusetzen, die sich die WHO und ihre Geldgeber ausdenken, sei es in Bezug auf die Lebensmittel, die Sie auf der Grundlage Ihres CO2-Fußabdrucks essen dürfen, die Medikamente, die Sie einnehmen müssen, die Organisationen, die Sie finanzieren dürfen, die Unternehmen, bei denen Sie einkaufen dürfen, wann und wie weit Sie reisen dürfen oder alles andere.

„Ein praktischer Weg, den ich mir vorstellen kann, um die Verwirklichung des Endspiels zu verhindern, besteht darin, den CBDC zu stoppen“, schreibt Rose. „Verwenden Sie Bargeld. Bestehen Sie darauf. Geben Sie keine Aufträge an Geschäfte, die nur bargeldlose Systeme verwenden. Das Angebot ist gleich der Nachfrage, also fordern Sie die Verwendung von CASH.“

Andere Strategien zur Rückgewinnung unserer Freiheiten

Weitere Möglichkeiten, die Machtübernahme durch die WHO zu verhindern, sind

