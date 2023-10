Caitlin Johnstone

Die Mainstream-Presse widerspricht weiterhin der Darstellung Israels über die tödliche Explosion im Al-Ahli Arab Hospital im Gazastreifen am vergangenen Dienstag.

Ein neuer Bericht des britischen Senders Channel 4 News wirft ein Licht auf offensichtliche Ungereimtheiten in Israels Behauptung, dass eine fehlgeschlagene Rakete der Palästinensischen Islamischen Dschihad für die Explosion verantwortlich war. Ebenso gibt es Zweifel an dem von Israel veröffentlichten Audio-Clip, den es als abgefangenes Gespräch zwischen zwei Hamas-Kämpfern bezeichnet, in dem behauptet wird, dass Israel nicht verantwortlich sei. Der Bericht stellt auch ein Argument vor, das für diejenigen unbequem sein wird, die behaupten, dass die Fotos der Schäden am Krankenhaus die Möglichkeit eines israelischen Luftangriffs ausschließen.

Who was behind the Gaza hospital blast – visual investigation https://t.co/2tHYj5vdCX via @alextomo — alex thomson (@alextomo) October 18, 2023

„Was ist mit Israels Erklärung?“, fragt Thomson. „Sie spürten ein großes Problem und arbeiteten die ganze Nacht, um ihre Version herauszubekommen. Pressekonferenz gleich morgens. Fazit: Eine Rakete der Islamischen Dschihad habe alles verursacht.“

„Sie präsentieren, was sie sagen, seien zwei Hamas-Operateure, die über den Angriff sprechen“, berichtet Thomson. „Die Hamas nennt dies eine offensichtliche Fälschung. Zwei unabhängige arabische Journalisten haben uns dasselbe gesagt, aufgrund der Sprache, des Akzents, des Dialekts, der Syntax und des Tons. Nichts davon sei glaubwürdig.“

„Israels Darstellung besagt ebenfalls, dass die fehlerhafte Rakete der Islamischen Dschihad von hier aus abgefeuert wurde: einem Friedhof ganz in der Nähe des Krankenhauses“, erklärt Thomson weiter. „Aber schauen Sie sich das Video des Ereignisses erneut an – die Flugbahn der Rakete stimmt nicht mit dieser Position überein. Zu hoch. Zu horizontal. Verwirrenderweise sagt die Präsentation der Israelis auch, dass die Rakete von einem Ort im Südwesten abgefeuert wurde; es kann nicht beides sein.“

Channel 4 News tears Israel's lies about the hospital bombing to shreds in less than 60 seconds pic.twitter.com/A1ccwOSkiw — Lowkey (@Lowkey0nline) October 18, 2023

Thomson berichtet auch, dass die Fotos des Explosionsortes zwar einen bodenverlegten israelischen Munitionseinsatz ausschließen, aber gut zu anderen von Israel verwendeten Munitionen passen, die leicht solch hohe Verluste an Menschenleben verursachen könnten.

„Das ist das, was Sie heute am Krankenhaus sehen – kleine Krater, die man von einem Mörserangriff oder einer Artilleriegranate erwarten würde, nicht von einer Rakete“, sagt Thomson. „Die umliegenden Gebäude weisen nur oberflächliche Schäden auf, keinen strukturellen Zusammenbruch. Einige Fenster einer benachbarten Kirche sind intakt geblieben. Das macht einen bodenverlegten israelischen Raketenangriff unwahrscheinlich, schließt aber eine Luftburstmunition nicht aus, die große Verluste an Menschenleben verursachen könnte, aber weitaus weniger strukturelle Schäden verursachen würde.“

Thomson weist auch darauf hin, dass „Israel Erfahrung hat, wenn es um Kriegspropaganda geht“, und nennt die falschen Leugnungen Israels in Bezug auf die Tötung des britischen Filmemachers James Miller und der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch die IDF.

The explosive site at the hospital in no way matches that of a ground- burst Israeli missile strike . But that doesn’t discount drone or other airburst munitions used by Israel. — alex thomson (@alextomo) October 18, 2023

Auf Twitter (oder wie auch immer wir es jetzt nennen), waren Thomson’s Aussagen zum israelischen Audio-File noch deutlicher.

„Mehrere Experten bestätigen gegenüber Channel 4 News Hamas‘ Ansicht, dass das Audio-Tonband von ‚Hamas‘-Operateuren, die über die Fehlfunktion der Rakete sprechen, gefälscht ist“, twitterte Thomson. „Sie sagen, der Ton, die Syntax, der Akzent und die Idiomatik seien absurd.“

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, bei der noch vieles enthüllt werden muss, aber das könnte für mich das bisher schlagkräftigste Beweismittel gegen Israel sein. Wenn Israel dieses Krankenhaus nicht bombardiert hat, warum veröffentlicht es dann gefälschte Audio-Clips von Personen, die sich als Hamas-Kämpfer ausgeben und einander zustimmen, dass Israel definitiv nicht dieses Krankenhaus bombardiert hat?

Several experts confirm Hamas’ view to @Channel4News that the audio tape of “Hamas” operatives talking about the missile malfunction is a fake . They say the tone, syntax, accent and idiom are absurd. — alex thomson (@alextomo) October 18, 2023

Ich meine, wenn Leute behaupten würden, ich hätte ein Krankenhaus bombardiert, und ich wüsste, dass ich das nicht getan habe, würde ich das letzte tun, einen Audio-Clip von mir zu veröffentlichen, in dem ich so tue, als wären zwei Typen, die darüber sprechen, wie Caitlin definitiv nicht dieses Krankenhaus bombardiert hat.

Stellen Sie sich eine Aufnahme von mir vor, in der ich zwei kumpelhaft klingende Stimmen mache und sage:

„Hallo, mein böser Freund!“

„Hallo!“

„Habt ihr gehört, dass Caitlin definitiv nicht dieses Krankenhaus bombardiert hat?“

„Sie hat es nicht?“

„Nein! Es stellt sich heraus, wir, die Bösen, haben es gemacht!“

„Wir haben es gemacht?“

„Ja, wir!“

Das sähe ziemlich albern aus, oder?

Wenn Israel sich so lächerlich macht, ist es kein Wunder, dass sich die westliche Presse nicht in die Schlange stellt, um bei der Vertuschung dieser speziellen Untat zu helfen. Immerhin müssen sie zumindest etwas Glaubwürdigkeit aufrechterhalten, wenn sie weiterhin die Zustimmung für andere Kriege erzeugen wollen.