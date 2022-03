COVID-Impfstoffe und neurodegenerative Erkrankungen

Mercola.com

Stephanie Seneff, eine leitende Wissenschaftlerin am Massachusetts Institute of Technology (MIT), spricht über die Risiken von COVID-19-Impfungen, einschließlich ihrer Verbindung zu neurodegenerativen Erkrankungen und dem durch Impfung erworbenen Immunschwächesyndrom (VAIDS)

Seneff ist der Ansicht, dass wir von der Parkinson-Krankheit lernen können, wie das Spike-Protein aus COVID-19-Impfungen zu einer prionenähnlichen Krankheit führen könnte, zum Teil aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen α-Synuclein – dem Hauptprotein, das in Lewy-Körper-Ablagerungen im Gehirn von Menschen mit Parkinson-Krankheit gefunden wird – und Spike-Protein

Genetische Veränderungen, die durch COVID-19-Spritzen eingeführt werden, können Immunzellen dazu veranlassen, große Mengen von Exosomen in den Blutkreislauf freizusetzen; Exosomen sind extrazelluläre Vesikel, die neben dem Spike-Protein auch mRNA enthalten können

Seneff erörtert die Möglichkeit, dass Menschen, die COVID-19-Impfungen erhalten haben, Impfstoffpartikel an ihre Umgebung abgeben könnten, was möglicherweise zu durch die Impfung ausgelösten Krankheiten oder Symptomen führen könnte

Eine nährstoffreiche, organische, schwefelhaltige Ernährung und regelmäßiges Sonnenbaden können die Entgiftung des Körpers von COVID-19-Impfungen unterstützen.

Seneff ist vielleicht am bekanntesten für ihre Studien über die Chemikalie Glyphosat. Sie stellte fest, dass der zunehmende Einsatz von Glyphosat in den USA und in Kanada sehr gut mit dem gleichzeitigen Anstieg der Häufigkeit mehrerer Krankheiten korreliert, darunter Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Schilddrüsenkrebs, Leberkrebs, Blasenkrebs und myeloische Leukämie.

Sie glaubt auch, dass die Glyphosat-Exposition die COVID-19-Ergebnisse bei vielen Menschen verschlimmert haben könnte und auch zu schwereren Reaktionen nach der COVID-19-Impfung führen könnte, aber mit dem Fortschreiten der Pandemie beschäftigte sie sich mit der Erforschung von Messenger-RNA-Impfungen (mRNA).

„Es handelt sich um eine extrem neuartige Technologie, die noch nie zuvor eingesetzt wurde, und das machte mir große Sorgen“, so Seneff gegenüber Zeee Media. „Normalerweise würde es 12 Jahre dauern, bis eine derart ausgefeilte Technologie auf den Markt kommt, und normalerweise würden nur 2 % der Produkte, die ausprobiert werden, tatsächlich auf den Markt kommen.“

Dies veranlasste Seneff, der einen B.S.-Abschluss in Biophysik, einen M.S.- und einen E.E.-Abschluss in Elektrotechnik und einen Doktortitel in Elektrotechnik und Informatik besitzt, dazu, sich eingehend mit mRNA-Aufnahmen zu beschäftigen.

Probleme mit der mRNA-Technologie

Die mRNA-COVID-19-Impfung bringt Ihren Zellen bei, ein Protein oder ein Stück Protein zu produzieren, das eine Immunreaktion, einschließlich der Produktion von Antikörpern, auslöst. Da natürliche mRNA jedoch leicht abgebaut wird, benötigt die experimentelle Gentherapie ein spezielles Transportsystem, um die Körperzellen zu erreichen.

Bei den Aufnahmen werden zu diesem Zweck Lipid-Nanopartikel verwendet, die Polyethylenglykol (PEG) enthalten. Die mRNA ist in Lipid-Nanopartikel (LNP) eingewickelt, die sie zu den Zellen transportieren, und die LNP sind „PEGyliert“, d. h. chemisch an PEG-Moleküle gebunden, um die Stabilität zu erhöhen.

Normalerweise würde die RNA bei einer Injektion in den Körper sofort von Enzymen aufgespalten, aber die COVID-19-Spritzen sind speziell so konzipiert, dass dies nicht passiert. Stattdessen zerfällt die RNA nicht und beginnt schnell und effizient mit der Proteinproduktion. Seneff sagt:

Sie haben auch die RNA selbst umgestaltet, vor allem, damit sie wie eine menschliche RNA aussieht und nicht wie eine virale, sodass die Zelle nicht merkt, dass sie befallen wurde, weil sie wie ein menschliches Molekül aussieht … Sie haben also all diese Dinge getan – alles, was ihnen einfiel -, um sicherzustellen, dass sie stabil ist, dass sie in der Zelle bleibt, dass sie nicht abgebaut wird und dass sie weiterhin Proteine bildet.

Jüngste Studien haben gezeigt, dass die mRNA und das Spike-Protein noch mindestens 60 Tage später in den Lymphknoten von Menschen, die eine COVID-19-Impfung erhalten haben, nachweisbar sind – was laut Seneff nicht nur schockierend, sondern auch völlig unnormal ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass durch die Injektion der mRNA die Barrieren umgangen werden, denen ein Virus nach einer natürlichen Exposition ausgesetzt wäre. Das Virus würde eingeatmet werden und durch die Nase in die Lunge gelangen.

„Wenn man ein starkes Immunsystem hat“, sagt Seneff, „bleibt es in der Lunge und kommt nicht darüber hinaus“. Sobald es jedoch in das Gewebe und den Blutkreislauf gelangt, kann es zu systemischen Problemen führen, die in schweren Fällen einer natürlichen Infektion sowie nach einer COVID-19-Injektion auftreten können.

Spike-Protein ist neurotoxisch, auch ohne das Virus

Das Spike-Protein kommt natürlicherweise in SARS-CoV-2 vor und wird auch bei einer COVID-19-Spritze im Körper gebildet. In seiner nativen Form in SARS-CoV-2 ist das Spike-Protein für die Pathologien der Virusinfektion verantwortlich.

Es hat sich auch gezeigt, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um Entzündungen und Schäden am Gefäßsystem zu verursachen, auch unabhängig von einem Virus. Laut Seneff ist es auch neurotoxisch, und Spike-Proteine können nach einer Infektion oder Injektion in Ihrem Körper zirkulieren und Zellen, Gewebe und Organe schädigen.

Die von Pfizer durchgeführte Biodistributionsstudie, mit der ermittelt wurde, wo die injizierten Substanzen im Körper landen, zeigte beispielsweise, dass sich das COVID-Spike-Protein aus den Impfungen in „recht hohen Konzentrationen“ in den Eierstöcken anreicherte.

Darüber hinaus ergab eine japanische Biodistributionsstudie für die Impfung von Pfizer, dass sich die Impfstoffpartikel von der Injektionsstelle ins Blut bewegen, woraufhin sich die zirkulierenden Spike-Proteine frei im Körper verteilen können, unter anderem in den Eierstöcken, der Leber, dem neurologischen Gewebe und anderen Organen.

Beweise dafür, dass die Spritzen das Gehirn beeinflussen können

Seneff ist der Ansicht, dass wir von der Parkinson-Krankheit lernen können, wie das Spike-Protein aus der COVID-19-Impfung zu einer prionenähnlichen Krankheit führen könnte, zum Teil aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen α-Synuclein – dem Hauptprotein, das in Lewy-Körperchen-Ablagerungen im Gehirn von Menschen mit Parkinson-Krankheit gefunden wird – und Spike-Protein.

In einem Artikel im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research erklärten Seneff und Greg Nigh, der in der naturheilkundlichen Onkologie bei Immersion Health in Oregon tätig ist, die Relevanz der mit Prionenproteinen verwandten Aminosäuresequenzen im Spike-Protein:

Es gibt viele Parallelen zwischen α-Synuclein und dem Spike-Protein, was auf die Möglichkeit einer prionenähnlichen Erkrankung nach der Impfung hindeutet. Wir haben bereits gezeigt, dass die mRNA im Impfstoff in hohen Konzentrationen in Leber und Milz landet, zwei Organen, die gut mit dem Vagusnerv verbunden sind. Die kationischen Lipide im Impfstoff sorgen für einen sauren pH-Wert, der die Fehlfaltung begünstigt, und sie lösen außerdem eine starke Entzündungsreaktion aus, eine weitere prädisponierende Bedingung. Keimzentren sind Strukturen in der Milz und anderen sekundären lymphatischen Organen, in denen follikuläre dendritische Zellen den B-Zellen Antigene präsentieren, die wiederum ihre Antikörperreaktion perfektionieren.

Forscher haben gezeigt, dass mRNA-Impfstoffe im Gegensatz zu rekombinanten Proteinimpfstoffen eine robuste Entwicklung von neutralisierenden Antikörpern in diesen Keimzentren in der Milz auslösen. Das bedeutet aber auch, dass mRNA-Impfstoffe eine ideale Situation für die Prionenbildung aus dem Spike-Protein und dessen Transport über Exosomen entlang des Vagusnervs zum Gehirn schaffen.

Genetische Veränderungen, die durch COVID-19-Spritzen eingeführt werden, können Immunzellen dazu veranlassen, große Mengen von Exosomen in den Blutkreislauf abzugeben. Exosomen sind extrazelluläre Bläschen, die Proteine, DNA, RNA und andere Bestandteile enthalten und neben Spike-Protein auch mRNA enthalten können. Nach Ansicht von Seneff und Kollegen:

Wir präsentieren den Nachweis, dass eine Impfung im Gegensatz zu einer natürlichen Infektion eine tief greifende Beeinträchtigung der Typ-I-Interferon-Signalgebung hervorruft, die verschiedene negative Folgen für die menschliche Gesundheit hat. Wir erklären den Mechanismus, durch den Immunzellen große Mengen von Exosomen in den Blutkreislauf freisetzen, die Spike-Protein zusammen mit kritischen microRNAs enthalten, die eine Signalreaktion in Empfängerzellen an entfernten Stellen auslösen.

Wir identifizieren auch potenziell tiefgreifende Störungen in der regulatorischen Kontrolle der Proteinsynthese und der Krebsüberwachung. Diese Störungen stehen möglicherweise in direktem Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, Immunthrombozytopenie, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, beeinträchtigter adaptiver Immunität, verstärkter Tumorbildung und DNA-Schäden.

Shedding kann auch über Exosomen erfolgen

Seneff geht auch auf die Möglichkeit ein, dass Personen, die sich mit COVID-19 geimpft haben, Impfstoffpartikel an ihre Umgebung weitergeben, was zu einer durch die Impfung ausgelösten Krankheit oder Symptomen führen könnte.

Studien von Pfizer deuten in der Tat darauf hin, dass es zu einer sekundären Exposition gegenüber dem Impfstoff kommen kann, wobei als Beispiele die Exposition durch Einatmen oder Hautkontakt sowie die „Umweltexposition während der Schwangerschaft“ genannt werden.

Als ein Beispiel wurde angeführt: „Ein männliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister, der der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war, setzt dann seine Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis herum dem Impfstoff aus“. Auch wenn dies schwer zu glauben ist, gibt es laut Seneff eine plausible Erklärung dafür, wie die COVID-19-Impfung zu einer Ausscheidung führen könnte:

Es gibt einen plausiblen Prozess, bei dem dies durch die Freisetzung von Exosomen aus dendritischen Zellen in der Milz geschehen könnte, die fehlgefaltete Spike-Proteine im Komplex mit anderen von Prionen rekonstituierten Proteinen enthalten. Diese Exosomen können zu weit entfernten Orten reisen. Es ist nicht unmöglich, sich vorzustellen, dass sie aus der Lunge freigesetzt und von einer Person in der Nähe eingeatmet werden. Extrazelluläre Vesikel, einschließlich Exosomen, wurden in Sputum, Schleim, Epithelschleimhautflüssigkeit und bronchoalveolärer Lavageflüssigkeit im Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen nachgewiesen.

Darüber hinaus zeigen experimentelle Untersuchungen und Beobachtungen, dass sich die menschliche Immunreaktion auf COVID-19-Spritzen stark von der Reaktion unterscheidet, die durch die Exposition gegenüber SARS-CoV-2 ausgelöst wird, und dass Menschen, die COVID-19-Spritzen erhalten haben, aufgrund der Beeinträchtigung der Interferon-Signalisierung möglicherweise eine Schädigung ihres angeborenen Immunsystems aufweisen, die zu einer Form von VAIDS führt.

„Ohne die Interferonreaktion vom Typ I bilden sich die T-Zellen nicht so, wie sie es nach einer Infektion oder als Reaktion auf eine Krebserkrankung tun sollten, sodass sie nicht in der Lage sind, die Infektion zu bekämpfen, weil sie nicht produziert werden. Ihre Produktion wird durch die Interferon-Reaktion vom Typ I ausgelöst, die nicht stattfindet“, so Seneff.

Einfache Methoden zur Entgiftung von den Spritzen

Seneff und seine Kollegen fordern umfassende Forschungs- und Überwachungsmaßnahmen, um unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen zu überwachen und biologische Wirkungen anhand von Tests wie D-Dimer, Fibrinogen und C-reaktivem Protein zu verfolgen.

„Studien zum Vergleich von Populationen, die mit den mRNA-Impfstoffen geimpft wurden, und solchen, die nicht geimpft wurden, um die erwartete geringere Infektionsrate und die milderen Symptome der geimpften Gruppe zu bestätigen, während gleichzeitig die Raten verschiedener Autoimmun- und Prionenerkrankungen in denselben beiden Populationen verglichen werden“, schreibt sie, und „Studien, um zu beurteilen, ob es für eine ungeimpfte Person möglich ist, von einer geimpften Person in unmittelbarer Nähe impfspezifische Formen der Spike-Proteine zu erwerben“.

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, den Körper von den COVID-19-Impfungen zu entgiften. Vor allem empfiehlt Seneff eine zertifizierte biologische Vollwerternährung, um Glyphosat und andere Chemikalien in der Nahrung zu vermeiden. Achten Sie außerdem auf eine nährstoffreiche Ernährung mit schwefelhaltigen Lebensmitteln wie Zwiebeln, Knoblauch und Kreuzblütlergemüse sowie Bio-Eiern, Rindfleisch aus Weidehaltung und Meeresfrüchten und viel buntem Obst und Gemüse.

Darüber hinaus empfiehlt Seneff, Haut und Augen regelmäßig dem Sonnenlicht auszusetzen, was die Bildung von Vitamin D und Sulfat fördert. Eine Gruppe von internationalen Ärzten und Heilpraktikern, die Erfahrung damit haben, Menschen bei der Genesung von COVID-19 und Erkrankungen nach der Injektion zu helfen, hat natürliche Möglichkeiten zusammengestellt, um die Spike-Protein-Belastung des Körpers zu reduzieren. Die folgenden Mittel sind Spike-Protein-Inhibitoren, d. h. sie hemmen die Bindung des Spike-Proteins an menschliche Zellen:

Prunella vulgaris

Kiefernnadeln

Emodin

Neem

Extrakt aus Löwenzahnblättern

Ivermectin

Sie stellten auch eine Liste von Spike-Protein-Neutralisatoren zusammen, die das Protein daran hindern, weitere Schäden in den Zellen zu verursachen. Dazu gehören:

N-Acetylcystein (NAC)

Glutathion

Fenchel-Tee

Sternanis-Tee

Kiefernnadel-Tee

Johanniskraut

Beinwellblätter

Vitamin C

Es gibt viele natürliche IL-6-Hemmer oder Entzündungshemmer, die auch für diejenigen nützlich sein können, die eine Entgiftung von COVID-19 oder COVID-19-Injektionen anstreben:

Boswellia serrata (Weihrauch)

Extrakt aus Löwenzahnblättern

Schwarzer Kreuzkümmel (Nigella sativa)

Kurkumin

Krillöl und andere Fettsäuren

Zimt

Fisetin

Apigenin

Querceti

Resveratrol

Luteolin

Vitamin D3 (mit Vitamin K)

Zink

Magnesium

Jasmintee

Gewürze

Lorbeerblätter

Schwarzer Pfeffer

Muskatnuss

Salbei

