Covid-Impfung für die Altersgruppe 12-15 Jahre zugelassen – aber Regulierungsbehörde will keine Verantwortung übernehmen

Gestern wurde bekannt gegeben, dass die Medicines Healthcare and products Regulatory Agency (MHRA) den Pfizer-Impfstoff für britische 12-15-Jährige zugelassen hat. Diese Entscheidung kommt in der gleichen Woche, in der 93 israelische Ärzte an ihre Regierung schrieben und sie anflehten, den Covid-19-Impfstoff nicht bei Kindern einzusetzen. Israel ist das Testgebiet für den Pfizer-Impfstoff und das einzige Land der Welt, in dem klinische Studien der Phase 4 stattfinden. Die Phase 4 ist die Phase nach der Zulassung.

Die Ärzte sagten: „Wir glauben, dass nicht einmal eine Handvoll Kinder durch eine Massenimpfung gegen eine für sie ungefährliche Krankheit gefährdet werden sollte.

Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass der Impfstoff langfristige unerwünschte Wirkungen hat, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, unter anderem auf Wachstum, Fortpflanzung oder Fruchtbarkeit.

‚Die zunehmend vorherrschende Meinung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist, dass der Impfstoff nicht zu einer Herdenimmunität führen kann, daher gibt es derzeit keine „altruistische“ Rechtfertigung für die Impfung von Kindern zum Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen.‘

Die Leiterin der MHRA, Dr. June Raine, ist nicht dieser Meinung und sagte: „Wir haben die Daten der klinischen Studien sorgfältig geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Pfizer/BioNTech-Impfstoff Covid-19 in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist und dass die Vorteile dieses Impfstoffs alle Risiken überwiegen.

Um Zweifler zu beruhigen, fügte sie hinzu: „Wir haben eine umfassende Sicherheitsüberwachungsstrategie zur Überwachung der Sicherheit aller in Großbritannien zugelassenen Covid-19-Impfstoffe eingeführt, und diese Überwachung schließt die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen ein.

Dies ist das gleiche System, das die tödlichen Blutgerinnsel, die durch den AstraZeneca-Impfstoff verursacht wurden, übersehen hat und erst reagierte, nachdem 18 Länder den Impfstoff ausgesetzt hatten. Die MHRA sagte dann, dass der AZ-Impfstoff für Personen unter 30 Jahren nicht geeignet sei, und änderte dies dann auf Personen unter 40 Jahren, aber die Todesfälle der BBC-Moderatorin Lisa Shaw, 44, und der dreifachen Mutter Tanya Smith, 43, setzen ein großes Fragezeichen hinter diesen Rat.

Ich habe persönlich mit der Familie von Lucy Taberer, 47, ebenfalls eine Mutter von drei Kindern, gesprochen, die einen schmerzhaften und erschreckenden Tod starb, nachdem sie auf den Impfstoff von AstraZeneca reagiert hatte. Ihr Totenschein bestätigt, dass die Schlaganfälle und Blutgerinnsel, die in ihrem Gehirn landeten und sie töteten, ausschließlich durch die AZ Covid-Impfung verursacht wurden.

Ihr Lebensgefährte Mark Tomlin, der seine Verlobte aufgrund der Covid-Beschränkungen nicht besuchen und trösten konnte, als sie noch lebte, wurde vom Krankenhaus eingeladen, um sich zu verabschieden. Er sagte: „Sie schalteten die lebenserhaltenden Maschinen ab, und sie überlebte etwa zehn Minuten. Ich hielt ihre Hand und sagte ihr nur immer wieder „Ich liebe dich, tu das nicht, bitte komm nach Hause“.‘ Die Beerdigung von Frau Taberer war am 4. Mai, dem Datum, an dem das Paar im nächsten Jahr heiraten wollte.

Es gibt viel Zustimmung für die Entscheidung der MHRA, Teenagern die Einnahme des Impfstoffs zu erlauben, hauptsächlich von der BBC, aber hochkarätige Experten rieten dringend zur Vorsicht.

Professor Dominic Wilkinson, beratender Kinderarzt und Professor für medizinische Ethik an der Universität Oxford, sagte: „Es gibt ethische Gründe, die dafür sprechen, dass es verfrüht wäre, die Einführung des Impfstoffs auf unter 16-Jährige auszuweiten.

Erstens ist noch nicht klar, dass Covid-Impfstoffe im besten Interesse von Kindern und Jugendlichen sind. Ein Impfstoff kann im besten Interesse eines Menschen sein, wenn der Nutzen die Nebenwirkungen überwiegt.

Kinder erkranken viel seltener an dem Coronavirus als Erwachsene. Das ist natürlich eine gute Nachricht, bedeutet aber auch, dass die Abwägung zwischen Nutzen und Risiko von Impfstoffen schwierig zu beurteilen ist. Bisher sind die Studien zu den Covid-Impfstoffen zwar beruhigend, aber in diesen Studien wurde der Impfstoff nur an etwa 3000 junge Menschen (im Alter von 12 bis 17 Jahren) verabreicht. Sie sind nicht groß genug, um seltene Ereignisse zu identifizieren. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob bei jungen Menschen, die mit Covid geimpft wurden, ein Risiko für schwere Blutgerinnsel besteht. Wenn es ein Risiko gibt, können wir einfach noch nicht sagen, ob dieses Risiko höher oder niedriger ist als das Risiko, das junge Menschen durch Covid-19 haben.

Er fügte hinzu, dass es bei einem weltweit begrenzten Vorrat an Impfstoff unethisch ist, ihn hier denjenigen zu geben, die ein sehr geringes Risiko haben, wenn es in Übersee andere gibt, die ein viel höheres Risiko haben, zu sterben.

Professor Russell Viner, Professor für Jugendgesundheit am University College London, sagte: „Entscheidungen über eine breitere Anwendung bei Teenagern müssen sorgfältig zwischen Nutzen und Risiken abwägen und die ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Impfung von Kindern berücksichtigen. Die ersten Berichte über Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern müssen gründlich untersucht werden und stehen möglicherweise nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Pfizer, aber sie sind eine Warnung, dass wir diese Entscheidungen nicht überstürzen sollten.

Professor Adam Finn, Professor für Pädiatrie an der Universität Bristol (Mitglied des Joint Committee on Vaccination and Immunisation), sagte: „Die Schlüsselfrage, mit der wir uns jetzt befassen müssen, ist, ob es tatsächlich notwendig ist, Kinder zu immunisieren, um sie vor der Infektion zu schützen (oder ob es ausreichen würde, nur Erwachsene zu impfen, um die Ausbreitung der Infektion zu kontrollieren, wie es in Israel gesehen wurde) und um eine weitere Störung ihrer Bildung und sozialen Entwicklung zu verhindern.

Dr. Raine ist nicht besorgt. Sie sagte: ‚Keine Erweiterung einer Zulassung würde genehmigt werden, wenn die erwarteten Standards für Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit nicht erfüllt sind.

Es ist nun Sache des Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), darüber zu beraten, ob diese Altersgruppe als Teil des Einsatzprogramms geimpft werden soll.

In der Tat hat Raine das blaue Zündholz angezündet und hält sich nun weit zurück. Wenn die Dinge schief gehen, wird es nicht ihre Verantwortung sein.

Fußnote: Sie können sich hier einer Petition gegen Covid-Impfungen für Kinder anschließen.