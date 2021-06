UN-Sonderberichterstatter für Folter: Der Westen hat Skelette in seinen Schränken

Die Bemühungen, den WikiLeaks-Gründer Julian Assange aus dem Belmarsh-Gefängnis in Großbritannien zu befreien, wurden diese Woche vor dem G7-Gipfel mit einer Aktion in Genf, einer Petition und einer Intervention des UN-Sonderberichterstatters für Folter verstärkt.

Assanges Verlobte Stella Moris, die Genfer Bürgermeisterin Frederique Perler und der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, forderten am Freitag die Freilassung des Journalisten und ein Ende des US-Auslieferungsverfahrens gegen ihn.

Melzer, der auch den Schweizer Lehrstuhl für Menschenrechte an der Genfer Akademie innehat, nannte Assanges Inhaftierung „einen der größten Justizskandale der Geschichte“ und bezeichnete den WikiLeaks-Gründer, ebenso wie die Whistleblower Edward Snowden und Chelsea Manning, als „Skelette in den Schränken westlicher Länder“.

„Es ist die Geschichte eines Mannes, der in unserem Teil der Welt verfolgt wird, weil er die Wahrheit gesagt hat“, sagte Melzer. „Er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt, er hat Folter aufgedeckt, er hat Korruption aufgedeckt. Es ist eine unbequeme Wahrheit.

„Bringen Sie Ihren Kindern bei, dass es gut oder schlecht ist, die Wahrheit zu sagen?“, fuhr er fort und schloss damit, dass er seinen Kindern keine Welt hinterlassen könne, „in der es zu einem Verbrechen geworden ist, die Wahrheit zu sagen, denn wenn das geschehen ist, leben wir in einer Tyrannei.“

