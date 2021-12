COVID-Impfungen verdoppeln das 5-Jahres-Risiko für Herzprobleme um mehr als das Doppelte

Mercola.com

Mithilfe des PULS-Herztests haben Forscher herausgefunden, dass die mRNA-COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna zu einem dramatischen Anstieg von Biomarkern führen, die mit Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung in Verbindung gebracht werden

Die PULS-Tests von 566 Patienten wurden vor und nach der Injektion verglichen. Im Durchschnitt stiegen ihre PULS-Werte von einem 11%igen Fünfjahresrisiko für ein akutes Koronarsyndrom auf ein mehr als doppelt so hohes Fünfjahresrisiko von 25%.

Diejenigen, die die Injektion erhielten, weil sie befürchteten, dass sich COVID-19 negativ auf ihr Herz auswirken könnte, müssen nun feststellen, dass sie ein potenzielles Risiko gegen ein sichereres eingetauscht haben

In einer anderen Arbeit wird beschrieben, wie die mRNA-Spritze eine Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl) durch einen Mechanismus verursachen kann, der die Aktivierung von Thrombozyten durch Antikörper gegen das Spike-Protein (Anti-Spike-Antikörper) beinhaltet

Ein ungelöstes Rätsel ist, warum nur bestimmte Personen mit Antikörpern gegen das Spike-Protein (Anti-Spike-Antikörper) Symptome einer Thrombozytenaktivierung und Thrombozytopenie entwickeln. Eine Hypothese besagt, dass nur eine Untergruppe der nach der Impfung gebildeten Anti-Spike-Antikörper die Blutplättchen aktivieren und eine Thrombozytopenie verursachen kann.

In einem Tweet vom 21. November 2021 schreibt der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra:

Außergewöhnlich, beunruhigend, aufrüttelnd. Wir haben jetzt Hinweise auf einen plausiblen biologischen Mechanismus, wie der mRNA-Impfstoff zu vermehrten kardialen Ereignissen beitragen kann. Der Abstract wurde in der wichtigsten kardiologischen Fachzeitschrift veröffentlicht, sodass wir diese Ergebnisse sehr ernst nehmen müssen.

Der Abstract, von dem er spricht, lautet „mRNA COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: A Warning“, veröffentlicht in der Ausgabe vom 16. November 2021 der Zeitschrift Circulation.2 (ACS steht für Akutes Koronarsyndrom).

Warnung vor Herzrisiken

Der PULS (Protein Unstable Lesion Signature)-Herztest ist ein einfacher Bluttest, mit dem die Ruptur instabiler Herzläsionen, eine der häufigsten Ursachen für Herzinfarkte, festgestellt werden kann. Wie die Autoren der Studie anmerken, handelt es sich dabei um eine klinisch validierte Messung mehrerer Protein-Biomarker, darunter:

IL-16, ein proinflammatorisches Zytokin

Lösliches Fas, ein Apoptoseinduktor

Hepatozyten-Wachstumsfaktor (HGF), ein Marker für die Chemotaxis von T-Zellen in Epithel und Herzgewebe

Diese und mehrere andere Proteine sind ein Hinweis auf die Reaktion des Immunsystems auf arterielle Verletzungen, die zu Herzläsionen führen können. Diese Läsionen können instabil werden, und wenn sie platzen, können sie zu einem Herzinfarkt führen.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die mRNA-Vakzine die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöht und für die beobachtete Zunahme von Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnte. ~ Circulation November 16, 2021

Auf der Grundlage der Werte dieser Biomarker gibt der Test einen Score an, der das 5-Jahres-Risiko für die Entwicklung eines akuten Koronarsyndroms (ACS) in Prozent vorhersagt. Erhöhte Werte erhöhen Ihren PULS-Score, während Werte unterhalb der Norm ihn senken.

Patienten mit COVID-Impfung haben ein mehr als doppelt so hohes ACS-Risiko

Die Autoren des Circulation-Berichts schreiben:

Der Score wird in unserer Patientenpopulation seit 8 Jahren alle 3-6 Monate gemessen. Vor kurzem, mit der Einführung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe (vac) von Moderna und Pfizer, wurden bei den meisten Patienten dramatische Veränderungen des PULS-Scores deutlich. Der vorliegende Bericht fasst diese Ergebnisse zusammen. Bei insgesamt 566 [Patienten] im Alter von 28 bis 97 Jahren, M:F-Verhältnis 1:1, die in einer präventiven kardiologischen Praxis behandelt wurden, wurde 2 bis 10 Wochen nach der zweiten COVID-Impfung ein neuer PULS-Test durchgeführt und mit dem vorherigen PULS-Wert verglichen, der 3 bis 5 Monate vor der Impfung ermittelt wurde.

Der Ausgangswert für IL-16 stieg von 35=/-20 über der Norm auf 82 =/- 75 über der Norm nach der Impfung; sFas stieg von 22+/- 15 über der Norm auf 46=/-24 über der Norm nach der Impfung; HGF stieg von 42+/-12 über der Norm auf 86+/-31 über der Norm nach der Impfung. Diese Veränderungen führten zu einem Anstieg des PULS-Scores von 11 % 5-Jahres-ACS-Risiko auf 25 % 5-Jahres-ACS-Risiko. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bestehen diese Veränderungen noch mindestens 2,5 Monate nach der zweiten Impfdosis.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die mRNA-Vakzine die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöht und für die beobachtete Zunahme von Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnte.

Wie Malhotra anmerkt, ist dies in der Tat außerordentlich beunruhigend. Bei Patienten, die zwei Dosen mRNA erhielten, hat sich das Fünf-Jahres-ACS-Risiko mehr als verdoppelt und ist von durchschnittlich 11 % auf 25 % gestiegen. Stellen Sie sich vor, wie es um unser medizinisches System und die Gesellschaft insgesamt bestellt sein wird, wenn einer von vier Patienten, die die Zweidosisbehandlung erhalten haben, an akutem Herzversagen erkrankt.

Anzeichen und Symptome, auf die man achten sollte

ACS ist ein Überbegriff, der nicht nur Herzinfarkte, sondern auch eine Reihe anderer Erkrankungen umfasst, die mit einer abrupt verringerten Durchblutung des Herzens einhergehen. Zu den Anzeichen und Symptomen eines ACS, die typischerweise sehr plötzlich auftreten, gehören:

Schmerzen/Unbehagen in der Brust, die oft als Schmerzen, Druck, Engegefühl oder Brennen beschrieben werden

Schmerzen, die von der Brust in Schultern, Arme, Oberbauch, Rücken, Nacken und/oder Kiefer ausstrahlen

Übelkeit und/oder Erbrechen

Verdauungsstörungen

Kurzatmigkeit

Plötzliches starkes Schwitzen

Benommenheit, Schwindel und/oder Ohnmacht

Ungewöhnliche oder unerklärliche Müdigkeit

Unruhe und/oder Ängstlichkeit

Wenn Sie einen Verdacht auf ACS haben, fahren Sie nicht selbst ins Krankenhaus. Rufen Sie einen Krankenwagen, da es sich um einen echten medizinischen Notfall handelt, der umgehend medizinisch versorgt werden muss. Zu den Risikofaktoren für ACS gehören seit jeher höheres Alter, Bluthochdruck, Zigarettenrauchen, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Übergewicht und Diabetes.

Kürzlich wurde die SARS-CoV-2-Infektion zu dieser Liste hinzugefügt, aber es scheint, dass wir auch die COVID-Impfung hinzufügen müssen. Diejenigen, die sich die Injektion aus Angst vor einer Beeinträchtigung ihres Herzens durch COVID-19 haben geben lassen, müssen nun feststellen, dass sie ein potenzielles Risiko gegen ein noch sichereres eingetauscht haben.

Impfstoff-induzierte Thrombozytopenie

Eine in der Fachzeitschrift Blood Advances veröffentlichte Arbeit befasst sich mit dem Thema „SARS-CoV-2 Spike-Dependent Platelet Activation in COVID-19 Vaccine-Induced Thrombocytopenia“ (SARS-CoV-2 Spike-abhängige Thrombozytenaktivierung bei COVID-19-Impfstoff-induzierter Thrombozytopenie). Thrombozytopenie ist der medizinische Begriff für eine niedrige Thrombozytenzahl.

Die Autoren weisen darauf hin, dass nach der Einführung der mRNA- und DNA-basierten COVID-Impfung mehr als 150 Fälle von Thrombozytopenie gemeldet wurden. Die Referenz für diese Statistik ist ein Artikel vom 9. März 2021 im American Journal of Hematology, und die Verletzungen häufen sich in rasantem Tempo.

Bis zum 12. November 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 4.387 Fälle von Thrombozytopenie gemeldet, es ist also weitaus häufiger, als sie angeben. (Außerdem gibt es 9.332 Berichte über Herzinfarkte, die wir gerade besprochen haben, und 13.237 Berichte über Myoperikarditis, d. h. Entzündungen des Herzens und/oder des Herzsacks.)

Den Autoren zufolge würde die Identifizierung des Mechanismus, durch den die Spritzen eine Thrombozytopenie verursachen, die Entwicklung eines diagnostischen Tests erleichtern. In der Vergangenheit wurde die Heparin-induzierte Thrombozytopenie mit Hilfe eines Serotonin-Freisetzungstests (SRA) diagnostiziert.

Mit Hilfe des SRA wurde eine Untergruppe schwerkranker COVID-19-Patienten positiv auf Thrombozyten-aktivierende Immunkomplexe getestet, die Thrombosen verursachen können. Andere Forscher haben auch gezeigt, dass IgG-Antikörper von schwerkranken COVID-19-Patienten Blutplättchen aktivieren können, was zu einem thrombotischen Ereignis führen kann.

Hier entdeckten sie mithilfe einer modifizierten SRA Spike-abhängige, Thrombozyten-aktivierende Immunkomplexe bei einem Patienten mit Impfstoff-induzierter Thrombozytopenie, was darauf hindeutet, dass das Spike-Protein der ursächliche Faktor ist. Sie erklären:

Bei unserer Patientin handelte es sich um eine 25-jährige Frau, die sich 10 Tage nach der Verabreichung des Moderna mRNA COVID-19-Impfstoffs mit Müdigkeit, Petechien und feuchter Purpura im Krankenhaus vorstellte. Die anfängliche Thrombozytenzahl betrug 1.000 pro Kubikmillimeter ohne Nachweis von Schistozyten im Blutausstrich. Die Gerinnungsuntersuchungen lagen im Normalbereich … Dies schließt auch das Vorhandensein eines Lupus-Antikoagulans wahrscheinlich aus, da ein lupusempfindliches Reagenz für die PTT-Testung verwendet wurde. Antiplättchenfaktor 4 (PF4)/Heparin-Antikörper wurden nicht nachgewiesen … und der klassische SRA-Test, mit oder ohne Heparin oder exogenem PF4, war negativ.

Tests auf arzneimittelinduzierte Immunthrombozytopenie mit gewaschenen Spenderthrombozyten waren ebenfalls negativ für die Thrombozytenbindung mit Impfstoff, PEG2000 oder SARS-CoV-2-Spike-Protein … Der Patient wurde wegen einer mutmaßlichen immunthrombozytopenischen Purpura mit Dexamethason und intravenösem Immunglobulin (IVIg) behandelt. Die Thrombozytenzahl normalisierte sich bis zum siebten Tag der Behandlung. Zusätzliche Serumtests ergaben SARS-CoV-2-Spike-Protein-Antikörper der Typen IgG … IgA … und IgM … Klassen. Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein waren nicht vorhanden, was die durch den Impfstoff induzierten Antikörper ohne vorherige Infektion bestätigt.

Um den Mechanismus der Thrombozytopenie weiter zu untersuchen, testeten wir das Serum des Patienten mit einem modifizierten SRA unter Zugabe von rekombinantem SARS-CoV-2 Spike-Protein (Spike-SRA). Wir beobachteten eine dosisabhängige Thrombozytenaktivierung mit zunehmendem SARS-CoV-2 Spike-Protein … Die Reaktion wurde durch einen FcγRIIa-Blocker … und IVIg … gehemmt, was die FcγRIIa-abhängige Thrombozytenaktivierung bestätigt. Die Thrombozytenaktivierung wurde auch in geringerem Maße mit zunehmenden Mengen an Moderna-Impfstoff … und dem Hilfsstoff PEG2000 nachgewiesen …

Darüber hinaus wurde die Thrombozytenaktivierung in einer Kontrollprobe eines Patienten, der den Moderna-Impfstoff erhalten und keine Thrombozytopenie entwickelt hatte, nicht nachgewiesen … Das zirkulierende Spike-Protein wurde im Serum unserer Patientin mithilfe eines Enzymimmunoassays nachgewiesen … Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Thrombozytopenie bei diesem Patienten auf eine FcγRIIa-vermittelte Thrombozytenaktivierung durch SARS-CoV-2-Spike-Immunkomplexe zurückzuführen ist.

Potenzieller Mechanismus identifiziert

Wenn Ihnen der oben zitierte Abschnitt zu kompliziert war, hier ist die Botschaft, die Sie mitnehmen können: Die mRNA-Spritze könnte durch einen Mechanismus, bei dem Antikörper gegen das Spike-Protein (Anti-Spike-Antikörper) zur Verarmung der Thrombozyten führen, indem sie diese aktivieren, eine außergewöhnlich niedrige Thrombozytenzahl verursachen.

Thrombozyten sind spezialisierte Zellen, die Blutungen stoppen, und sie haben ACE2-Rezeptoren, an die sich das SARS-CoV-2-Spike-Protein bindet. Wenn das Spike-Protein an den ACE2-Rezeptor auf den Blutplättchen bindet, aktiviert es diese.

Diese Thrombozytenaktivierung kann zu einer disseminierten intravaskulären Gerinnung führen, d. h. zu einer pathologischen Überstimulation des Gerinnungssystems, die zu einer anormalen und lebensbedrohlichen Blutgerinnung sowie zu Thrombozytopenie (niedriger Thrombozytenzahl) und Blutungen führen kann.

Die Ärzte von COVID Ethics haben diesen Mechanismus in einem Schreiben vom 28. Februar 2021 an die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) beschrieben. In diesem Schreiben warnten sie, dass COVID-Impfungen auf der Basis von Spike-Proteinen aufgrund dieses Mechanismus wahrscheinlich zu Blutgerinnseln, Hirnvenenthrombosen und plötzlichem Tod führen, was genau das ist, was wir seither beobachten.

Im Wesentlichen kommt es zu so vielen Blutgerinnseln im gesamten Gefäßsystem, dass das Gerinnungssystem erschöpft ist, was zu einer niedrigen Thrombozytenzahl führt. Die niedrige Thrombozytenzahl wiederum ermöglicht die Blutung (abnorme Blutung).

Es bleiben Fragen offen

Ein ungelöstes Rätsel ist, warum nur bestimmte Menschen mit Antikörpern gegen das Spike-Protein (Anti-Spike-Antikörper) Symptome einer Thrombozytenaktivierung und Thrombozytopenie entwickeln. Warum nicht alle? „Eine Hypothese ist, dass die Thrombozytenaktivierung von einzigartigen Spike-Protein-Epitopen abhängt, die nur von einer Minderheit der identifizierten Antikörper erkannt werden“, so die Autoren. Abschließend stellen sie fest:

Unser Fall … unterstreicht die Anwendbarkeit der SRA zur Erkennung von Thrombozytenaktivierungsstörungen neben der HIT [Heparin-induzierte Thrombozytopenie]. Obwohl sie klassischerweise in Gegenwart von Heparin durchgeführt wird, kann sie so modifiziert werden, dass sie verschiedene Antigene enthält, um die Bildung von Immunkomplexen auszulösen und die Thrombozytenaktivierung zu erkennen

Letztendlich muss die Rolle des SARS-CoV-2-Spike-Proteins in Bezug auf die Thrombozytenaktivierung noch weiter geklärt werden, ebenso wie die Rolle der Impfstoff- und PEG-abhängigen Thrombozytenaktivierung. Wir vermuten, dass eine kleine Untergruppe von Antikörpern gegen das Spike-Protein, die nach der Impfung gebildet werden, Thrombozyten aktivieren und eine Thrombozytopenie verursachen kann. Die Prävalenz dieses Phänomens muss noch klinisch bestimmt werden. Unabhängig davon könnte der hier vorgestellte modifizierte SRA ein nützlicher diagnostischer Test sein, wenn mehr Fälle von impfstoffinduzierter Thrombozytopenie erkannt werden.

COVID Impf-Risiken überwiegen eindeutig jeden potenziellen Nutzen

Schon lange vor der Einführung dieser COVID-Impfungen haben Wissenschaftler und Ärzte Alarm geschlagen und auf eine Vielzahl potenzieller Mechanismen hingewiesen, durch die sie Schaden anrichten können. Jetzt, nach fast einem Jahr, erweisen sich viele unserer Befürchtungen als gerechtfertigt. Sie verursachen schwerwiegende kardiovaskuläre Schäden, Blutkrankheiten und Störungen der Fortpflanzung.

Das Schlimmste aber ist, dass unsere Gesundheitsbehörden den Auftrag, die öffentliche Gesundheit zu schützen, aufgegeben haben und den Schaden im Namen der Profitmacher vertuschen. Hinzu kommt, dass Ärzte und Krankenschwestern, die sich zu den Kollateralschäden äußern, die sie sehen, von Ärztekammern und Regierungsbeamten gleichermaßen zum Schweigen gebracht und verfolgt werden.

Jetzt injizieren wir diese tödlichen Spritzen Kindern, die erst 5 Jahre alt sind. Ich sehe keine Möglichkeit, dies auf eine angenehme Art und Weise zu beenden. Wenn die Zahl der Todesfälle und Verletzungen, vor allem bei Kindern, weiter zunimmt, stehen wir als Gesellschaft vor unerträglich schwierigen Zeiten.

Zur Erinnerung: Menschen, die zwei mRNA-Impfungen erhalten haben, haben im Durchschnitt ein mehr als doppelt so hohes Fünf-Jahres-Risiko für akute koronare Ereignisse. Wenn Sie sich noch nicht geimpft haben, werden Sie das wahrscheinlich auch nicht tun. Wenn Sie jedoch bereits eine oder zwei Spritzen erhalten haben, empfehle ich Ihnen dringend, die Mechanismen der Schädigung zu überprüfen und abzuwägen, ob es sich lohnt, eine dritte zu erhalten.

Die nachteiligen Veränderungen, die durch die Spritzen verursacht werden, halten mindestens 2,5 Monate an. Das ist die untere Grenze. Wir wissen immer noch nicht, wie lange die obere Grenze ist. Sie könnte ein Jahr oder länger betragen, und die Risiken nehmen mit Sicherheit nicht ab, wenn weitere Dosen verabreicht werden. Im OpenVAERS-Bericht vom 12. November 2021 wurde ein Diagramm hinzugefügt, das die Impfraten und VAERS-Meldungen nach Bundesländern zeigt.

Wie Sie sehen können, gibt es eine klare Korrelation zwischen der Rate der „vollständig Geimpften“ in einem bestimmten Staat und der Anzahl der aus diesem Staat gemeldeten COVID-Verletzungen. (Indiana sticht aus irgendeinem Grund als einsame Ausnahme mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl von Meldungen im Verhältnis zur Zahl der vollständig „Geimpften“ hervor.)

Die grauen Bereiche sind die Bevölkerung; die blauen Balken sind die Zahl der vollständig Geimpften; die roten Balken sind die Zahl der gemeldeten Verletzungen. (Alle Zahlen wurden durch 1.000 geteilt.) Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir es mit einem ernsten Problem zu tun haben.

Was können Sie tun, wenn Sie die Impfung bereuen?

Wenn Sie nun der Meinung sind, dass die COVID-Impfung ein Fehler war, und Sie Ihr doppeltes Risiko für kardiale Komplikationen verringern möchten, gibt es einige grundlegende Strategien, die ich Ihnen empfehlen würde.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel im Blut messen und genügend Vitamin D oral einnehmen (bei den meisten Erwachsenen etwa 8.000 Einheiten/Tag), um sicherzustellen, dass Ihr Spiegel bei 60 bis 80 ng/ml (100 bis 150 nmol/l) liegt. Verzichten Sie auf alle pflanzlichen (Samen-)Öle in Ihrer Ernährung, was bedeutet, dass Sie fast alle verarbeiteten Lebensmittel und die meisten Mahlzeiten in Restaurants meiden sollten, es sei denn, Sie überzeugen den Koch, nur mit Butter zu kochen. Vermeiden Sie alle Saucen und Salatdressings in Restaurants, da sie mit Samenölen versetzt sind. Vermeiden Sie auch Hühner- und Schweinefleisch, da sie einen sehr hohen Anteil an Linolsäure enthalten, dem Omega-6-Fett, das bei fast allen Menschen viel zu hoch ist und zu oxidativem Stress beiträgt, der Herzkrankheiten verursacht. Erwägen Sie die Einnahme von ca. 500 mg/Tag NAC, da es zur Vorbeugung von Blutgerinnseln beiträgt und eine Vorstufe für die körpereigene Produktion des wichtigen Antioxidans Glutathion ist. Erwägen Sie die Einnahme von fibrinolytischen Enzymen, die das Fibrin abbauen, das zu Blutgerinnseln, Schlaganfällen und Lungenembolien führt. Die Dosis beträgt in der Regel zweimal täglich, muss aber auf nüchternen Magen eingenommen werden, entweder eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Andernfalls verdauen die Enzyme Ihre Nahrung und nicht das Fibrin im Blutgerinnsel.

