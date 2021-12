Die Omicron-Variante lässt die Aktien der Impfstoffhersteller in die Höhe schnellen und Daten von VAERS zeigen 913.000 unerwünschte Ereignisse

childrenshealthdefense.org: Die am Montag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 913.268 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 19.249 Todesfälle und 143.395 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 19. November 2021 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention haben am späten Montag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 19. November 2021 insgesamt 913.268 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 19.249 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 396 gegenüber der Vorwoche – und 143.395 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.269 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 19. November 2021 insgesamt 664.745 unerwünschte Ereignisse, darunter 8.898 Todesfälle und 56.297 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein Ereignis beschreibt, das sowohl schwerwiegend ist als auch nicht auf dem Etikett des Produkts erscheint, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 19. November gemeldeten 8.898 Todesfällen in den USA traten 20 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 26 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 56 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 19. November 447,7 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 260 Millionen Dosen von Pfizer, 171 Millionen Dosen von Moderna und 16 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 19. November 2021 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

2.093 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 22, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 1 gemeldeter Todesfall, der bei einem 11-jährigen Mädchen aus Georgia auftrat, das am 14. September vor der Zulassung des Impfstoffs COVID von Pfizer in der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen geimpft wurde.

Seit dem 1. November wurden 1.103 unerwünschte Ereignisse in der Altersgruppe 5 bis 11 Jahre gemeldet.

Der Rest der Meldungen in VAERS für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erfolgte vor der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer und ist auf die „Verabreichung des Produkts an Patienten in ungeeignetem Alter“ zurückzuführen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 19. November 2021 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

23.484 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 1.439 als schwerwiegend eingestufte und 31 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 16-jähriges Mädchen aus Georgia (VAERS-Identifikationsnummer 1865389), das Berichten zufolge zwei Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer an einem Herzleiden und Multiorganversagen starb.

Zu den weiteren Todesfällen der letzten Zeit gehören ein 16-jähriges Mädchen aus Missouri (VAERS-Identifikationsnummer 1823671), das nach der Verabreichung der zweiten Dosis von Pfizer verstarb, und eine 17-jährige Frau aus Washington (VAERS-Identifikationsnummer 1828901), die am 29. Oktober nach der Verabreichung der zweiten Dosis von Pfizer angeblich an einem Herzleiden starb.

59 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

560 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 549 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

139 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 12. November 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 19. November meldeten 4.424 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.390 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.197 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 41% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

760 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.149 Berichte über Anaphylaxie, bei der die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

11.209 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 4.960 Berichte Pfizer, 4.000 Berichte Moderna und 2.195 Berichte J&J zugeschrieben.

3.209 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.999 Fälle auf Pfizer, 1.067 Fälle auf Moderna und 133 Fälle auf den COVID-Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

Mann mit natürlicher Immunität wird gezwungen, sich gegen COVID impfen zu lassen, um auf der Lungentransplantationsliste zu bleiben, und stirbt nach der zweiten Dosis von Moderna

Bobby Bolin, ein 49-jähriger Mann aus Texas, der zuvor an COVID erkrankt war, wurde gesagt, er müsse sich gegen COVID impfen lassen, um für eine Doppellungentransplantation infrage zu kommen, obwohl er sich bereits von dem Virus erholt hatte. Artikel hier zu finden.

Nach seiner zweiten Moderna-Spritze, die er am 17. April erhielt, entwickelte Bolin eine Lungenembolie und Vorhofflimmern – eine Herzerkrankung, die durch einen unregelmäßigen Herzschlag, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und extreme Müdigkeit gekennzeichnet ist. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide und er verstarb am 20. August, bevor er eine neue Lunge erhielt.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte seine Frau Amy Bolin, dass es keinen Grund gab, warum ihr Mann gezwungen werden sollte, sich impfen zu lassen, um eine neue Lunge zu erhalten, aber leider war er verzweifelt und sehr krank.

Amy sagte, sie wisse nicht, welche Zeitspanne ihr Mann mit seinen Organen hatte, aber sie sah eine völlige Veränderung in ihm innerhalb von vier Monaten und möchte nicht, dass andere dasselbe erleben müssen wie sie.

Impfstoffe von Pfizer und Moderna erhöhen das Herzinfarktrisiko dramatisch

In einer Analyse, die auf einer Tagung der American Heart Association vorgestellt wurde, sagte Dr. Steven Gundry, ein Pionier auf dem Gebiet der Herztransplantation bei Kindern, dass die mRNA-COVID-Impfstoffe bei vielen Patienten das Risiko eines neuen akuten Koronarsyndroms, z. B. eines Herzinfarkts, erhöhen.

Die Analyse kam unter anderem zu dem Schluss, dass mRNA-Impfstoffe „die Entzündung am Endothel und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöhen und möglicherweise für die Beobachtungen von vermehrten Thrombosen, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sind.“

Tausende von Herzverletzungen wurden nach COVID-mRNA-Impfstoffen gemeldet, und Wissenschaftler haben bei einigen Patienten, auch bei jungen Menschen, eine Vielzahl von herz- und blutbezogenen Wirkungen festgestellt.

Zu den unerwünschten Ereignissen, die mit den Impfstoffen in Verbindung gebracht werden, gehören Thrombosen, Blutgerinnsel und Herzentzündungen, bekannt als Myokarditis und Perikarditis.

COVID-Impfstoff-Aktien steigen aufgrund der Befürchtung einer neuen Omicron-Variante

Die Aktien der großen COVID-Impfstoffhersteller stiegen angesichts der jüngsten Pandemieängste im Zusammenhang mit der neuen Omicron-Variante sprunghaft an, berichtete CNN Business.

Moderna kletterte während der kurzen Handelssitzung am Schwarzen Freitag an der Wall Street um mehr als 20 % und stieg am Montag um weitere 10 %.

Die Aktien von BioNTech, das mit Pfizer bei der Herstellung von COVID-Impfstoffen zusammenarbeitet, stiegen am Freitag um 14 % und am Montag um 3 %, während Pfizer am Freitag um 6 % zulegte.

Die Anleger hoffen, dass die Impfstoffhersteller in der Lage sein werden, ihre COVID-Impfstoffe schnell zu aktualisieren, um Schutz gegen die Omicron-Variante zu bieten.

Moderna sagte am Freitag, dass es „einen Omicron-spezifischen Booster-Kandidaten zügig vorantreiben wird“, während Pfizer sagte, dass es hofft, eine Aktualisierung seines Impfstoffs innerhalb von 100 Tagen fertig zu haben, falls Omicron eine Resistenz gegen den aktuellen Impfstoff zeigt.

Moderna CEO prognostiziert geringere Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs gegen die Omicron-Variante

Stéphane Bancel, CEO von Moderna, sagte in einem Interview am Dienstag, dass die aktuellen COVID-Impfstoffe im Vergleich zu früheren Varianten wahrscheinlich viel weniger wirksam gegen die neue Omicron-Variante sein werden, berichtete die Washington Post.

„Ich weiß nur nicht, wie viel, weil wir auf die Daten warten müssen“, sagte Bancel. „Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sagen: ‚Das wird nicht gut sein.'“

Bancel sagte, dass die Wissenschaftler nicht damit gerechnet hätten, dass eine so hoch mutative Variante in den nächsten ein bis zwei Jahren auftauchen würde. 32 der 50 Mutationen in Omicron betreffen das Spike-Protein – den Bereich, auf den die bestehenden COVID-Impfstoffe abzielen.

Anfang März analysierte Dr. Geert Vanden Bossche, ein Impfstoffexperte, der mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, dem Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle und der Global Alliance for Vaccines and Immunization in Genf zusammenarbeitet, die Gefahren einer Massenimpfung gegen COVID im Vergleich zu einer natürlichen Infektion und kam zu dem Schluss:

„Es besteht kein Zweifel daran, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass sich neue, infektiösere Virusvarianten immer mehr durchsetzen und letztlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen werden, obwohl die Durchimpfungsraten erhöht wurden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die aktuellen Impfstoffe führen wird.“

Wie The Defender am 26. März berichtete, könnte eine Kombination aus Abriegelungen und extremem Selektionsdruck auf das Virus, der durch das intensive globale Massenimpfungsprogramm ausgelöst wird, die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle kurzfristig verringern, wird aber letztlich zur Entstehung weiterer besorgniserregender Mutanten führen.

Dies ist das Ergebnis dessen, was Vanden Bossche als „Immunflucht“ bezeichnete, was wiederum Impfstoffhersteller dazu veranlassen wird, Impfstoffe weiter zu verfeinern, die den Selektionsdruck verstärken, anstatt ihn zu verringern, wodurch immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten entstehen.

Vanden Bossche argumentierte, dass der Selektionsdruck zu einer stärkeren Konvergenz der SARS-CoV-2-Mutationen führen würde, die das Spike-Protein des Virus betreffen, das für das Durchbrechen der Schleimhautoberflächen unserer Atemwege verantwortlich ist – der Weg, den das Virus nutzt, um in den menschlichen Körper einzudringen -, wodurch die hochspezifischen antigenbasierten Impfstoffe, die in Abhängigkeit von den zirkulierenden Varianten verwendet und optimiert werden, effektiv überlistet werden.