Exklusiv: 49-Jähriger, der COVID überlebte, stirbt nach zweiter Moderna-Spritze, weil er gezwungen wurde, sich impfen zu lassen, um auf der Liste für eine Lungentransplantation zu bleiben

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Amy Bolin, dass ihr Mann, um für eine Doppellungentransplantation zugelassen zu werden, vollständig gegen COVID geimpft werden musste, obwohl er das Virus bereits hatte und sich davon erholt hatte. Nach seiner zweiten Moderna-Impfung entwickelte er eine Lungenembolie und ein Herzleiden und starb, bevor er eine neue Lunge bekommen konnte.

Ein 49-jähriger Mann aus Texas, der sich von COVID erholt hatte, aber vor der Genehmigung für eine lebensrettende Lungentransplantation vollständig gegen das Virus geimpft werden musste, starb, als er nach seiner zweiten Moderna-Impfung eine Lungenembolie und Herzprobleme entwickelte.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte die Ehefrau des Mannes, Amy Bolin, es gebe keinen Grund, warum ihr Mann, Bobby Bolin, zu der Impfung hätte gezwungen werden müssen.

„Im medizinischen Bereich sollte es das Ziel sein, das Leben der Menschen zu verbessern und zu retten, und stattdessen geben Sie ihnen nur eine Option – entweder Sie tun dies oder Sie bekommen kein lebensrettendes Transplantat“, sagte Amy.

Amy sagte, ihr Mann habe keine Wahl gehabt. „Er wusste, dass er ohne Lunge nicht überleben würde, weil seine Lunge ihn im Stich ließ. Aber sehen Sie sich an, was passiert ist, als er diese Entscheidung getroffen hat.“

Nach seiner zweiten Moderna-Spritze, die er am 17. April erhielt, entwickelte Bolin eine Lungenembolie und Vorhofflimmern – eine Herzerkrankung, die durch einen unregelmäßigen Herzschlag, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und extreme Müdigkeit gekennzeichnet ist. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide und er verstarb am 20. August, bevor er eine neue Lunge erhielt.

Bolin hatte das COPA-Syndrom, eine seltene genetische Autoimmunerkrankung. „Die Nebenwirkung der Krankheit war ein Angriff auf seine Lungen, und seine Lungenkapazität lag bei 15 %, als er für eine Doppellungentransplantation untersucht wurde“, sagte Amy.

Bolin begann im September 2020 mit der Untersuchung auf neue Lungen. „Während dieses Prozesses wurde festgestellt, dass seine Hauptarterie und einige andere Arterien blockiert waren, so dass im September ein Stent eingesetzt werden musste“, sagte Amy.

Das Prüfungsverfahren wurde unterbrochen, weil Bolin nach dem Eingriff Blutverdünner einnehmen musste.

Als Bolin schließlich für eine neue Lunge zugelassen wurde, teilte man ihm mit, dass er gegen COVID geimpft werden müsse, um für die Transplantation in Frage zu kommen, obwohl er sich bereits von dem Virus erholt hatte.

„Unsere gesamte Familie erkrankte im Dezember 2020 an COVID“, sagte Amy. „Als dies bei Bobby der Fall war, erhielt er sofort die Antikörper-Transfusion. Sein Transplantationsteam war sich sicher, dass dies aufgrund seiner geringen Lungenkapazität den sicheren Tod für ihn bedeuten würde, aber er hatte keine wirklichen Nebenwirkungen davon. Das einzige, was ihm wirklich blieb, war der Verlust des Geruchsinns.“

Als Amy erfuhr, dass ihr Mann den COVID-Impfstoff erhalten sollte, wehrte sie sich „ziemlich heftig beim Transplantationsteam“. Sie sagte, sie verstehe nicht, warum das Team ihrem Mann eine COVID-Impfung aufzwingen würde, ohne vorher seine Antikörper zu testen.

„Das ergab für mich keinen Sinn“, sagte Amy. „Er war extrem immungeschwächt. Er hatte sogar Schwierigkeiten, die Grippeschutzimpfung zu nehmen, und wir haben uns sogar mit dem Team darüber gestritten, weil er jedes Mal auf der Intensivstation landete, wenn ihm die Impfung verabreicht wurde.“

Amy weiter:

Leider war er verzweifelt. Er war sehr krank. Es ging ihm nicht gut. Der Gedanke, diesen Impfstoff zu nehmen oder keine Chance auf ein Leben zu haben, war etwas, das er nicht riskieren wollte, also stimmte er zu.

Bolin erhielt seine erste Dosis Moderna am 20. März. Er verspürte keine anderen Auswirkungen als die „typischen Schmerzen und das Gefühl, ein wenig erschöpft zu sein“, sagte Amy, obwohl er sich aufgrund seiner Symptome generell nicht gut fühlte, sodass es schwer zu sagen war, ob es sich um ein unerwünschtes Ereignis handelte oder ob es Teil seiner Erkrankung war.

Kurz nachdem er die zweite Dosis erhalten hatte, unternahmen Amy und ihr Mann eine dreitägige Reise nach Jamaika.

„Es sollte sozusagen unser letztes Hurra sein, denn wir wussten, dass wir vor einer sehr großen Veränderung in unserem Leben standen“, sagte Amy. „Wenn man auf der Transplantationsliste steht, kann man nicht mehr als eine Stunde von zu Hause entfernt sein. Wir hatten das Gefühl, dass wir wegfahren mussten, um wieder zueinander zu finden und etwas Zeit für uns zu haben, bevor das Leben wirklich verrückt wird.

Auf dem Rückflug von Jamaika erlitt Bolin während des Fluges eine Lungenembolie. Nach Angaben der Mayo Clinic ist eine Lungenembolie ein lebensbedrohlicher Zustand, bei dem es zu einer Verstopfung der Lungenarterien durch Blutgerinnsel kommt.

„Plötzlich begann seine Sauerstoffsättigung zu sinken“, sagte Amy. „Er hatte ein Pulsoximeter am Finger, und ich beobachtete, wie seine Sauerstoffsättigung von 92 auf 85, auf 80 und auf 60 fiel. Er fiel bis in den 40er-Bereich, was einer Hirnschädigung gleichkommt.“

Amy sagte, dass sie Glück hatten, weil eine Krankenschwester auf der Intensivstation und ein Arzt, der direkt hinter ihnen saß, sofort eingriffen. „Sie waren unsere Helden auf diesem Flug“, sagte Amy.

Das Flugzeug erhielt die Erlaubnis, in einer niedrigeren Höhe zu fliegen, und musste in Houston notlanden. Die Besatzung verwendete Sauerstofftanks an Bord, um Bolin reinen Sauerstoff zu geben.

Nach der Landung wurde Bolin von Rettungssanitätern untersucht. Seine Sättigungswerte waren wieder normal, so dass er beschloss, nicht ins Krankenhaus zu gehen, da die umliegenden Krankenhäuser mit seinem Zustand nicht vertraut waren.

„Ein paar Tage später landeten wir im Krankenhaus, weil ich bemerkte, dass sein kognitives Bewusstsein beeinträchtigt war und er einfach nicht mehr er selbst war“, sagte Amy. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass er während des Fluges eine Lungenembolie erlitten hatte, obwohl er keine Vorgeschichte mit Blutgerinnseln hatte. Außerdem diagnostizierten sie bei ihm Vorhofflimmern.

Amy sagte:

Dies ist ein Mann, der mehrmals im Jahr wegen seines Lungenleidens im Krankenhaus war und bei dem nie, wirklich nie, irgendwelche Rhythmusprobleme mit seinem Herzen festgestellt wurden, bis es zu diesem Vorfall kam.

Und als ich ihn [den Impfstoff] darauf ansprach, hieß es natürlich: ‚Oh nein, das hat nichts damit zu tun.‘ Und ich sagte, dass ich die Tatsache nicht ignorieren kann, dass die zweite Injektion gerade erst stattgefunden hat und er jetzt Herzprobleme und Blutgerinnselprobleme entwickelt hat, die vorher noch nie da waren, also warum schließen wir das so schnell aus, anstatt zu prüfen, ob das eine Möglichkeit ist, aber das stieß auf taube Ohren.

Seine Ärzte gaben nie eine Erklärung dafür ab, warum Bolin plötzlich eine der beiden Krankheiten entwickelte. Amy sagte, dass das Risiko einer Myokarditis nach einer mRNA-Impfung nie mit ihnen besprochen wurde, obwohl ihr Mann schon einmal am Herzen operiert worden war.

Amy sagte, ihr Mann sei 22 Tage lang im Krankenhaus gewesen.

„Sie verabreichten ihm Blutverdünner und Medikamente für sein Herzleiden. Als er starb, nahm er 31 verschreibungspflichtige Medikamente ein. Wir haben ihn also mit Medikamenten zugeschüttet und versucht, eine Lösung zu finden, aber es wurde nie gelöst“, sagte Amy.

Bolin war zwischen Mai und August mehrmals im Krankenhaus, zweimal mit dem Krankenwagen, weil sein Vorhofflimmern außer Kontrolle geriet“, so Amy. „Wenn man eine eingeschränkte Lungenkapazität hat und das Gefühl, dass man nicht atmen kann, wird es zu einem Teufelskreis aus Stress und Angst, und wieder konnten sie nicht herausfinden, wie man dieses Vorhofflimmern unter Kontrolle bekommt.“

Amy sagte, sie wisse nicht, wie lange ihr Mann mit seinen Organen zu tun hatte, aber sie sah, wie er sich innerhalb von vier Monaten völlig veränderte. „Es war unfair, es war ungerecht und es war unmenschlich, dass er nachts schlafen ging und dachte: ‚Was soll ich jetzt tun?'“

„Die Menschen haben das Recht, sich die Spritze zu geben, wenn sie glauben, dass das das Beste für sie ist“, sagte Amy. „Ich hatte nie das Gefühl, dass dies das Beste für ihn war … nie und nimmer. Und wieder gesagt zu bekommen, dass man entweder das tun kann oder nicht für eine Transplantation in Frage kommt, hat ihn in einen Zustand völliger Verzweiflung versetzt – und er hat es aus völliger Verzweiflung getan.“

Amy sagte dem Defender:

„Für jeden, der eine immungeschwächte Person in seinem Leben hat, hat sich unser Leben nicht geändert, als COVID aufkam. Wir lebten bereits einen COVID-Lebensstil. Wir haben keine Türklinken angefasst, wir sind nicht mit kranken Menschen ausgegangen, wir haben bereits als Familie … die notwendigen Schritte unternommen, um uns zu schützen.

„Die Idee und die Schuldgefühle, die durch all das hervorgerufen werden, dass wir alle anderen schützen müssen. Das sind Menschen, die bereits wissen, wie sie sich so gut wie möglich vor Dingen schützen können. Die Krankheit meines Mannes war seine Lunge, und man kann nicht nicht atmen.“

Amy sagte, sie habe ihre eigene Autopsie beantragt, weil sie Antworten brauchte.

„Es macht mich einfach krank, das tut es wirklich“, sagte Amy. „Sein Vermächtnis ist mir sehr wichtig, und ich möchte nicht, dass eine andere Frau und Familie dasselbe durchmachen muss wie wir in den letzten Monaten.“

COVID-Impfstoffe sind bei immungeschwächten Menschen unwirksam

Wie The Defender am 29. Oktober berichtete, haben die Centers for Disease Control and Prevention ihre Empfehlung aktualisiert, dass immungeschwächte Erwachsene sechs Monate nach der dritten Dosis eine vierte Auffrischungsdosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten sollten, da Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit geschwächtem Immunsystem nach der Impfung keine ausreichende Immunreaktion zeigen.

Der Zweck der dritten Dosis bestand darin, ihre Immunität auf das Niveau anzuheben, das bei Menschen mit normalem Immunsystem nach zwei Dosen erreicht wird.

Das Ziel der vierten Dosis ist die „Bekämpfung der nachlassenden Immunität“. Sie würde demselben Zweck dienen wie eine Auffrischungsdosis, die Menschen ohne Immunschwäche sechs Monate nach der Erstimpfung verabreicht wird.

Einige Experten sind besorgt über die Auswirkungen der Verabreichung einer vierten Impfstoffdosis an immungeschwächte Menschen – eine Praxis, die nicht auf Sicherheit oder Wirksamkeit untersucht oder von der US-Arzneimittelbehörde FDA oder den Impfstoffsicherheitsberatern des CDC abgesegnet wurde.

„Die Dosierung der COVID-19-Impfstoffe ist besorgniserregend, da sich das Spike-Protein im menschlichen Körper anreichert“, so Dr. Peter McCullough, Berater und Kardiologe.

„Bei jeder Injektion kommt es zu einer unkontrollierten Produktion des pathogenen Spike-Proteins von SARS-CoV-2, die sich über Wochen oder Monate hinzieht“, so McCullough. „Jüngste Erkenntnisse bei der SARS-CoV-2-Atemwegsinfektion haben gezeigt, dass das S1-Segment des Spike-Proteins in menschlichen Monozyten über ein Jahr nach der Erkrankung wiederhergestellt werden kann“.

McCullough sagte, dass sich das Spike-Protein nach und nach im Gehirn, im Herzen und in anderen lebenswichtigen Organen anreichert – und mit jeder Dosis die Ausscheidungsrate übersteigt – und dafür bekannt ist, dass es Krankheiten wie Myokarditis, neurologische Schäden und Blutgerinnung verursacht.