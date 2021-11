War 2021 der Höhepunkt für Davos?

Zuverlässige Quellen haben bestätigt, dass Klaus Schwab und sogar die Teilnehmer der Konferenz so viele Gewalt- und Todesdrohungen erhalten haben, dass er Davos im Januar zum ersten Mal verschoben hat, mit der Begründung, dies sei auf die Pandemie zurückzuführen, was nicht stimmt. Schwab beginnt endlich zu begreifen, dass seine akademischen Theorien einen Preis haben. In der Schweiz ist eine Lawine losgetreten worden, aber es sind keine Schneefälle, sondern Morddrohungen. Diese Welle der Wut bricht weltweit aus, und es gibt keine Möglichkeit, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die führenden Politiker der Welt zu schützen. Auch die Südostschweiz hat über die gewalttätigen Drohungen berichtet. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Teilnehmer wurden persönlich angegriffen.

Schwab wird feststellen, dass er einen hohen Preis für seine bizarren Ideen zahlen muss, dass man die Weltwirtschaft in zwei bis drei Jahren zerstören und in einem Wimpernschlag alles wieder besser aufbauen kann, GRÜN. Betrachtet man nur die USA, so gibt es dort etwa 350 Millionen Menschen, und interessanterweise gibt es laut der Volkszählung von 2016 im Durchschnitt 3,14 (pi!) Personen pro Familie. Daraus ergibt sich, dass die Zahl der Wohnungen in den Vereinigten Staaten höchstens 100 Millionen beträgt (mehr oder weniger). Laut der Volkszählung von 2010 leben etwa 80 % der Bevölkerung in Städten und nicht in Vorstädten. Wahrscheinlich leben etwa 50 % dieser 80 % in Wohnungen/Eigentumswohnungen, was bedeuten würde, dass bis zu 40 % der Amerikaner in Mehrfamilienhäusern leben. Nimmt man die verbleibenden 60 %, so scheint dies ungefähr das runde Maximum zu sein, das in Einfamilienhäusern lebt. Wenn wir die Zahl Pi für eine Familie nehmen, bedeutet dies, dass es etwa 70 Millionen Einfamilienhäuser gibt. Ein Blick auf Statista zeigt, dass die Zahl der selbstgenutzten Wohneinheiten in den Vereinigten Staaten im 2. Quartal 2021 82,51 Millionen erreicht hat.

Find more statistics at Statista

Ironischerweise werden gerade die Staaten, die die Demokraten gewählt haben, am stärksten betroffen sein. Der Nordosten verbraucht 86 % des gesamten Heizölmarktes. Kalifornien hat alle neuen Gebäude, die mit Erdgas betrieben werden, verboten und zwingt sie, mit Strom zu heizen, wenn das Netz dies nicht zulässt. Es ist absolut unmöglich, 82 Millionen Einfamilienhäuser auf Strom umzustellen. Das ist der Punkt, an dem ihre akademischen Theorien in sich zusammenfallen.

Der Anstieg der Preise nicht nur für Benzin, sondern auch für Heizöl wird die demokratischen Staaten stärker treffen als den republikanischen Süden. Sie wurden nie darüber informiert, dass eine Stimme für Biden ihren Lebensstandard senken würde. Etwa 83 % der Haushalte, die mit Propan heizen, befinden sich in ländlichen Gebieten, die in der Regel nicht an die Erdgasverteilungsinfrastruktur und die unzuverlässige Stromversorgung angeschlossen sind. Allerdings heizen fast 85 % der Haushalte in den Vereinigten Staaten mit Erdgas oder in einigen Städten mit Strom, aber mehr als 10 % sind auf Heizöl angewiesen, und das vor allem im Nordosten.

Ich bezweifle ernsthaft, dass eine Karriere beim Weltwirtschaftsforum in den kommenden Jahren lebensfähig ist. Die Mitarbeiter werden in einem unterirdischen Bunker leben müssen und diesen nie verlassen können. Für Schwab zu arbeiten, könnte nach 2021 eine höchst gefährliche Karriere sein. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen wird für die führenden Politiker der Welt ein großes Risiko darstellen, und Schwab könnte feststellen, dass 2021 34 Jahre seit seiner ersten echten Davos-Veranstaltung vergangen sind. Dies könnte der Höhepunkt in Davos im Jahr 2021 gewesen sein.