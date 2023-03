Covid-Injektionen sind Waffen der „Covid-19-Killbox“ des US-Verteidigungsministeriums, so ein Forscher

In der Covid-Ära wurde die öffentliche Gesundheit militarisiert. Sie benutzen die Sprache der öffentlichen Gesundheit und die Gesetze der öffentlichen Gesundheit, um eine militärische Kampagne durchzuführen. Deswegen hat Katherine Watt eine Vorlage für eine „Notice of War Crimes“ (Anzeige wegen Kriegsverbrechen) erstellt, die die Amerikaner an Gesundheitsdienstleister richten können, die für die als „Covid-19-Impfstoffe“ bekannten Produkte werben oder sie verwenden, bei denen es sich jedoch in Wirklichkeit um Biowaffen des Verteidigungsministeriums (DoD“) handelt.

Auf einer Zoom-Pressekonferenz im Januar erörterte Watt den rechtlichen Rahmen für die Einführung von Biowaffen für den Notfalleinsatz, die als „Covid-Impfstoffe“ vermarktet werden. „Ich würde sie nicht [Verteidigungsministerium] DoD-Impfstoffe nennen. Ich würde sie als DoD-Waffen bezeichnen“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass sie mithilfe der Gesetzgebung die Mauern der sogenannten „Kill Box“ errichten.

Die „Kill Box“ ist ein militärischer Begriff, der ein dreidimensionales Referenzgebiet beschreibt, das eine rechtzeitige, effektive Koordination und Kontrolle ermöglicht und schnelle Angriffe erleichtert. Watt beschrieb die covid-19 Kill Box wie folgt:

„Was das Verteidigungsministerium und die Weltgesundheitsorganisation zu tun beabsichtigen – und dabei schon recht weit gekommen sind, aber ihre Ziele noch nicht ganz erreicht haben – ist, die gesamte Welt als ihr geografisches Terrain einzurichten; ihre Zielbevölkerung als alle Menschen auf der Welt [und] die Dauer ihrer Kampagne als permanent.“

Juristische Mauern der Covid-19 Kill Box, Katherine Watt, 24. Januar 2023 Quelle

Katherine Watt ist Rechtsanwaltsgehilfin, Rechtsforscherin und Autorin. Nachfolgend finden Sie Watt’s 15-minütige Erklärung auf der Pressekonferenz. Die Folien zu ihrer Erklärung finden Sie HIER und eine Liste ihrer umfangreichen Forschungsressourcen mit Links finden Sie HIER. Die gesamte dreistündige Pressekonferenz, an der vier weitere Forscher teilnahmen, können Sie HIER ansehen.

Auf der Grundlage ihrer Recherchen hat Watt eine „Mitteilung über Kriegsverbrechen“ verfasst, die an Gesundheitsdienstleister und Krankenversicherungen in den Vereinigten Staaten gerichtet ist.

Wenn Sie seit Dezember 2020 Produkte, die als „Covid-19-Impfstoffe“ bekannt sind, bei Patienten beworben oder verwendet haben, haben Sie sich an Betrug, Massenmord und Kriegsverbrechen beteiligt, denn medizinische Gegenmaßnahmen (MCMs), abgedeckte Gegenmaßnahmen und Prototypprodukte sind vom DoD in Auftrag gegebene Biowaffen, die dazu bestimmt und wirksam sind, die Empfänger zu verletzen, krank zu machen und zu töten“, beginnt die Mitteilung.

Die „Notice of War Crimes“ ist als Vorlage für die Bürger gedacht, die sie an ihre Krankenkassen und Versicherungen schicken können. Sie respektiert, dass die Impfer möglicherweise nicht verstanden haben, dass sie an Betrug, Massenmord und Kriegsverbrechen beteiligt sind, und erklärt: „Ich informiere Sie jetzt; Sie haben jetzt eine Kündigung erhalten.“

Sie fordert den Impfarzt auf, weitere kriminelle Handlungen zu unterlassen und die Impf- und Immunisierungsprogramme des Anbieters unverzüglich einzustellen. Außerdem wird dem Impfarzt mitgeteilt, dass die Person, die die Mitteilung einreicht, sich weigern wird, an weiteren Impfungen teilzunehmen oder sich diesen zu unterziehen, und der Gesundheitsdienstleister wird über die Absicht informiert, strafrechtlich gegen ihn vorzugehen, falls bei künftigen Besuchen in seinen Einrichtungen Versuche unternommen werden, Injektionen zu verabreichen. Außerdem wird darauf hingewiesen, was zu tun ist, wenn ein Gesundheitsdienstleister beabsichtigt, den Zugang zur medizinischen Versorgung zu beschränken:

„Wenn Sie beabsichtigen, meinen Zugang zur medizinischen Versorgung heute oder bei künftigen Besuchen einzuschränken, weil ich mich weigere, an Straftaten teilzunehmen, sie zu unterstützen oder ihnen Vorschub zu leisten, informieren Sie mich unverzüglich schriftlich über die Bedingungen solcher Zugangsbeschränkungen“, heißt es in der Mitteilung.

In der Mitteilung werden unter anderem folgende Punkte kurz umrissen:

Das „globale Programm zur chemischen und biologischen Kriegsführung, um Ziele krank zu machen, zu verletzen und zu töten“, bei dem tödliche Biowaffen eingesetzt werden, die in betrügerischer Weise als „Covid-19-Impfstoffe“ bezeichnet und beworben werden.

1996 verabschiedeten der Kongress und Präsident Clinton Gesetze, die auf die Nürnberger Prozesse und den Nürnberger Kodex zurückgehen, um die Amerikaner vor Kriegsverbrechern zu schützen, die Kriegsverbrechen begehen.

Die kausalen Zusammenhänge zwischen den Injektionen des Verteidigungsministeriums („DoD“) mit Biowaffen und den Verletzungen und Todesfällen der Zielpersonen waren den Beamten des DoD und der Gesundheitsbehörden sowie den Vertragsherstellern im Frühjahr 2020 bekannt.

Tausende von Gesundheitsdienstleistern haben schwerwiegende Nebenwirkungen (Morbidität) und Todesfälle (Mortalität) beobachtet, die bei Zielpersonen von Biowaffen des DoD aufgetreten sind, seit der verdeckte Angriff auf die Allgemeinheit im Dezember 2020 begann – und dennoch geht das kriminelle Unternehmen weiter, weil die Impfer weiterhin daran teilnehmen.

Die Aufzeichnung und/oder Übermittlung von ICD-10-Daten über die Verweigerung einer „Impfung“ wird ungeimpfte Personen dem digitalen Diebstahl, dem digital gesperrten Zugang zu Bank- und Finanztransaktionsdiensten und den daraus resultierenden Schäden wie Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Hunger aussetzen.

Die Verwendung der von der CDC empfohlenen ICD-10 Z28-Codes ist eine Beihilfe zu Straftaten im Sinne der Gesetze, die Betrug, Nötigung, Diebstahl, Erpressung und damit zusammenhängende Finanzstraftaten verbieten.

Sie können die vollständige „Notice of War Crimes“ HIER lesen und herunterladen.