Covid-Insider Farrar an der Spitze einer globalen Eugenik-Agenda

Am 13. Dezember 2022 gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt, dass Sir Jeremy Farrar, der derzeitige Direktor des Wellcome Trust, ihr als Chefwissenschaftler beitreten wird. In wenigen Wochen wird Farrar die Leitung der wissenschaftlichen Abteilung der WHO übernehmen, die „die Kraft von Wissenschaft und Innovation nutzt“ und „eine globale Führungsrolle bei der Nutzung der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verbesserung der Gesundheit und zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit für alle“ übernimmt.

Die Gründung der Wissenschaftsabteilung im Jahr 2019 war Teil der „Transformation“ der WHO. Sie soll dazu beitragen, die WHO zur vertrauenswürdigen Quelle der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Covid-19, seine Behandlung und Prävention zu machen“ und eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Fehlinformation zu spielen“, heißt es.

Was hat sie also wirklich vor?

Im Juli 2022 veröffentlichte der von der scheidenden Chefwissenschaftlerin Dr. Soumya Swaminathan eingerichtete Wissenschaftsrat der WHO seinen ersten Bericht. Seine erste Priorität besteht darin, den Zugang zur Genomik für die globale Gesundheit zu beschleunigen, da es „ethisch und wissenschaftlich nicht vertretbar ist, dass weniger wohlhabende Länder erst lange nach den reichen Ländern Zugang zu solchen Technologien erhalten“. Dies ist dasselbe Argument, das Gavi, die Impfstoffallianz, vorbringt, um die Märkte für neue Impfstoffe in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu öffnen, und das als Rechtfertigung für die Einrichtung der COVAX-Darlehensfazilität diente, um diesen Ländern bei der Finanzierung von Covid-Impfstoffen zu helfen.

Im Nachhinein ist das vielleicht keine Überraschung. Farrar ist ein strategischer Berater der Global Alliance for Genomics and Health. Sie wurde 2013 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Fortschritt in der Genomforschung und der menschlichen Gesundheit zu beschleunigen, indem sie einen gemeinsamen Rahmen von Standards und harmonisierten Ansätzen für einen effektiven und verantwortungsvollen Austausch genomischer und gesundheitsbezogener Daten schafft“.

Im Jahr 2020 war der Wellcome Trust, dem Farrar vorsteht, dem Spiel voraus. Im Mai, wenige Wochen nach dem Start der britischen Covid-Impfstoff-Taskforce, kündigte Wellcome die Gründung einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation für fortgeschrittene Forschung namens Wellcome Leap an, um „Innovationen im Bereich der globalen Gesundheit zu beschleunigen“.

Regina Dugan, ehemalige Leiterin der DARPA, der US Defense Advanced Research Projects Agency (die später bei Google und Facebook tätig war), wurde als Geschäftsführerin eingestellt und versprach, den DARPA-Ansatz der Zusammenstellung eines „Spezialkräfte“-Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten mitzubringen.

Die globale Pandemie ist der Sputnik unserer Generation“, sagte Dugan. Sie fordert uns auf, dringend zu reagieren – jetzt – und auch neue Fähigkeiten für die Zukunft zu schaffen. Wir benötigen neue, risikotolerante Innovationsorganisationen, um Fortschritte im Gesundheitswesen in dem Tempo voranzutreiben, wie die Welt sie braucht – nicht nur für die aktuelle Krise, sondern auch für die dringendsten globalen Gesundheitsprobleme unserer Zeit“.

Die mRNA-Technologie, so Wellcome Leap, habe „gezeigt, dass sich die Zeitspanne für die Entwicklung und Bereitstellung eines neuen Impfstoffs von Jahren auf Monate verkürzen lässt“. Wellcome Leap und CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, finanzieren gemeinsam ein Programm namens R3, das „die schwierigsten und komplexesten Teile der Herstellung – die für einen Impfstoff benötigten Schlüsselproteine – in den natürlichen Bioreaktor, den menschlichen Körper, verlagert“. Wellcome Leap bezeichnet die mRNA-Technologie, die im Rahmen des Manhattan-Projekts von Dr. Robert Kadlec durch ein regulatorisches Wurmloch auf die Menschheit losgelassen wurde, als die „größte wissenschaftliche Errungenschaft unserer Generation“. Der R3-Plan sieht den Aufbau eines „globalen Netzwerks von Biofoundries“ vor, um „die Zahl der biologischen Produkte, die jedes Jahr entworfen, entwickelt und hergestellt werden können, exponentiell zu erhöhen, ihre Kosten zu senken und den gleichberechtigten Zugang zu verbessern; und um ein sich selbst tragendes Netzwerk von Produktionsanlagen zu schaffen, das weltweit verteilte, hochmoderne Spitzenkapazitäten bereitstellt, um den künftigen Pandemiebedarf zu decken“.

Wellcome Leap behauptet, dass mRNA-Impfstoffe nur minimale Nebenwirkungen haben. Eine wachsende Zahl von Beweisen deutet auf das Gegenteil hin.

Die britische Regierung war etwas langsamer als Wellcome, als Gesundheitsminister Matt Hancock am 26. September die Initiative „Genome UK: Die Zukunft der Gesundheitsversorgung“ am 26. September 2020. Die Strategie, die künstliche Intelligenz, Genomik und Patientenakten miteinander verknüpft, legt dar, wie die Genomikgemeinschaft zusammenarbeiten wird, um die neuesten Fortschritte in der genetischen und genomischen Wissenschaft, Forschung und Technologie zum Wohle der Patienten zu nutzen“. Es soll sichergestellt werden, dass die Patienten und die Öffentlichkeit darauf vertrauen können, dass „Gesundheitsdaten sinnvoll genutzt und von Personen überwacht werden, denen ihre Interessen am Herzen liegen“, und dass die Vereinbarungen mit privaten Einrichtungen für beide Seiten von Nutzen sind. Das Ziel war, bis 2023/24 eine Million ganzer Genome zu sequenzieren.

Lord Bethell, Minister für Biowissenschaften, erklärte: „Angesichts der größten globalen Gesundheitskrise, die wir je erlebt haben, ist es jetzt wichtiger denn je, das Potenzial der Genomik zu nutzen, um Krankheiten früher zu erkennen und schneller zu diagnostizieren, Behandlungen maßzuschneidern und zielgerichtet einzusetzen und die öffentliche Gesundheit vor Bedrohungen zu schützen“. Zwei Monate später unterzeichnete Bethell die vorläufige Zulassung für die erste Charge des mRNA-Impfstoffs Covid von Pfizer/BioNTech.

Das Vereinigte Königreich ist nicht der einzige, der versucht, daraus Kapital zu schlagen. Am 6. Januar 2021 schloss der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen Exklusivvertrag mit Pfizer ab und stellte das israelische Volk als Labor zur Verfügung. Er sagte: „Achtundneunzig Prozent unserer Bevölkerung haben eine digitalisierte Krankenakte, eine kleine Karte, und wenn man in ein israelisches Krankenhaus geht, gibt man sie ein, und schon weiß man alles über diesen Patienten in den vergangenen 20 Jahren. Ich sagte [zu Albert Bourla, dem CEO von Pfizer]: „Wir werden das nutzen, um Ihnen zu sagen, was diese Impfstoffe mit den Menschen machen, nicht mit einzelnen Menschen, mit ihren individuellen Identitäten, sondern statistisch. Was bewirken sie bei Menschen mit Meningitis, mit hohem Blutdruck? Was wollen Sie wissen?“ So wurde Israel, wenn man so will, zum Labor für Pfizer, und so haben wir es gemacht, wir haben die Informationen in die Welt gesetzt“.

Der Pfizer-Deal könnte erklären, warum Israels System der „grünen Pässe“ im Jahr 2021 zu den zwanghaftesten der Welt gehörte. Manch einer könnte sogar sagen, dass Pfizer nicht wirklich wusste, was mRNA-Impfstoffe bewirken würden, als sie mit dem Ziel auf den Markt gebracht wurden, eine Nadel in jeden Arm der Welt zu stecken.

Netanjahus Ambitionen gehen viel weiter und verweisen auf das eigentliche Ziel. Ich beabsichtige, eine Datenbank mit medizinischen Aufzeichnungen für die gesamte Bevölkerung einzurichten, eine genetische Datenbank“, sagte er. ‚Genome. OK, geben Sie mir eine Speichelprobe. Freiwillig. Ich bin sicher, dass die meisten Leute das tun würden. Vielleicht bezahlen wir sie dafür. Jetzt haben wir eine genetische Aufzeichnung, eine medizinische Aufzeichnung einer robusten Bevölkerung, wir haben Menschen aus 100 Ländern. Das ist ein sehr leistungsfähiger Motor.

Lassen Sie Pharmafirmen, medizinische Unternehmen, Algorithmen auf diese Datenbank anwenden. Ich sage Ihnen sofort, dass sie für ein paar Jahre israelische Firmen bevorzugen werden und dann die ganze Welt, aber Sie können eine biotechnologische Industrie schaffen, die es im Moment noch nicht gibt.

Die Zulassung der mRNA-Impfstoffe durchbrach die Blockade der Gentherapie, die nach dem Tod des 18-jährigen Amerikaners Jesse Gellsinger 1999 in einem klinischen Gentherapieversuch entstanden war. Im Jahr 2021 nahm Amy Webb, Wirtschaftsprofessorin an der New York University, auf einem vom WEF gesponserten Global Technology Governance Summit an einer Podiumsdiskussion über synthetische Biologie teil, zu der auch mRNA und CRISPR gehören. Generell geht es darum, die Biologie zu verbessern und Organismen für nützliche Zwecke umzugestalten“, sagte sie. Damit können wir nicht nur Genome verändern, sondern auch – und das ist wichtig – einen neuen Code für das Leben schreiben. Dies kann nicht nur die Gesundheit, sondern auch Materialien, unsere Wirtschaft und die Mode verändern. Ich kann keinen Bereich nennen, in dem wir keine wesentlichen Verbesserungen sehen werden.

Nennen wir das Kind beim Namen und nennen wir es wieder so, wie wir es früher genannt haben – Eugenik. Und denken Sie bei der Fortführung der WHO-Projekte Pandemievertrag und Impfpass daran, dass der Mann, der bald die globale Agenda dafür festlegen wird, Sir Jeremy Farrar heißt und Ihre DNA zum Mittel der Identifizierung werden könnte.