Covid-Mandate: Kanada hat die Nase voll. Der Freiheitskonvoi 2022

Gestern stand ich mit Freunden und Kollegen an einer der vielen Autobahnüberführungen in Toronto, als sich vor unseren tränenerfüllten Augen ein wahrhaft historischer Moment abspielte. Tausende von freiheitsliebenden Kanadiern aus allen Gesellschaftsschichten waren dort – wie im ganzen Land – in der eisigen Kälte versammelt und hielten Fahnen und Schilder hoch, um ihre Unterstützung für Hunderte von mutigen Lkw-Fahrern zu zeigen, die im Freiheitskonvoi auf dem Weg in die Hauptstadt unseres Landes an uns vorbeifuhren.

Schätzungsweise 50.000 Lkw-Fahrer aus ganz Kanada sind jetzt auf dem Weg nach Ottawa, was sicherlich der größte Protest in der Geschichte Kanadas sein dürfte.

Vielleicht ist es auch der längste Lkw-Konvoi, der jemals in der Welt zusammengestellt wurde. Sobald sich die Trucker in der Hauptstadt eingefunden haben, werden die Teilnehmer des Freiheitskonvois die Bundes- und die Provinzregierung friedlich, aber bestimmt auffordern

Beendigung der Impfpässe und aller anderen obligatorischen Programme zur Rückverfolgung von Impfstoffkontakten oder des Impfmaßsystems.

Beenden Sie die Covid-Impfpflicht und respektieren Sie die Rechte derjenigen, die aus welchen Gründen auch immer ungeimpft bleiben wollen.

Beenden Sie die spaltenden verbalen Angriffe auf Kanadier, die mit diesen Regierungsaufträgen nicht einverstanden sind und sich ihnen widersetzen.

Hören Sie auf, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, die die Debatte einschränken und Meinungen zensieren, die von der Parteilinie des Establishments zu allen Pandemiethemen abweichen.

Die Befürworter des Freedom Convoy sind sich einig, dass wir nicht gegen Impfstoffe sind, sondern nur gegen staatliche und unternehmerische Impfvorschriften und andere damit verbundene Einschränkungen. Wir sind kein Impf-Gegner-Protest, sondern eine Anti-Mandat-Bewegung.

Millionen von Kanadiern, mit und ohne Spritze, stehen im Geiste und mit Taten hinter dem Freiheitskonvoi, darunter auch mit großzügigen finanziellen Hilfsangeboten. Es wurden bereits 6,5 Millionen Kanadische Dollar für Kraftstoff, Lebensmittel und andere unmittelbare Bedürfnisse der Trucker gesammelt.

Was ist der Grund für die massive Beteiligung der Trucker und ihrer fahnentragenden Fans?

Ganz einfach: Wir haben es satt, dass unsere bürgerlichen Freiheiten durch die unsinnigen, gefährlichen Forderungen unserer diktatorischen Politiker und Gesundheitsbürokraten ausgehöhlt werden.

Nachdem wir mit ansehen mussten, wie unsere Charta der Rechte und Freiheiten – das oberste Gesetz des Landes – in den letzten zwei Jahren völlig ausgehöhlt wurde, erheben wir uns nun gemeinsam, um zu erklären: „Kanada hat genug!“

So inspirierend und unerschrocken die Freedom Convoy Trucker unseres Landes auch sein mögen, wir dürfen die Taktiken nicht aus den Augen verlieren, die der Staat einsetzen kann, um diese gesamte Freiheitsbewegung zu destabilisieren und zu zerstören. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass gut gemeinte Proteste gegen die Regierung – man denke nur an den Arabischen Frühling 2010 und Occupy Wall Street 2011 – von staatlichen Sicherheitskräften unterwandert und unterwandert werden können und letztlich ihr Ziel verfehlen.

Um eine Freiheitsbewegung zu destabilisieren, setzen Regierungen in der Regel einen dreistufigen Prozess ein.

Erstens nutzen sie die Medien, um die Demonstranten zu verleumden, um ihre Sache zu delegitimieren.

Zweitens setzen sie ihre verdeckten Sicherheitskräfte ein, um sich als legitime Demonstranten auszugeben, damit sie sich auf verschiedenen Ebenen erfolgreich in eine Bewegung einmischen können.

Drittens: Sobald diese Agents provocateurs eine Organisation infiltriert haben, versuchen sie, mit allen Mitteln zur Gewalt anzustiften, wohl wissend, dass ihre staatlichen Auftraggeber mit verheerender Brutalität antworten werden.

Darüber hinaus versuchen die staatlichen Akteure auch, einen zusammenhängenden Protest zu zersplittern, indem sie Splittergruppen bilden – eine Strategie des Teilens und Eroberns und Herrschens. Regierungsbeamte können den Anführern der Proteste sogar heimlich großzügige Bestechungsgelder zukommen lassen, um eine Organisation – ja, eine ganze nach Freiheit strebende Bewegung – noch weiter zu entgleisen und sie daran zu hindern, ihre lobenswerten Ziele zu erreichen.

Bei den Occupy Wall Street (OWS)-Protesten im Juli 2011 beispielsweise setzte die US-Regierung das Federal Bureau of Investigation (FBI) ein, um die Organisation vom ersten Tag an zu infiltrieren und zu überwachen. Am Ende sorgte das FBI in Zusammenarbeit mit den großen Banken, der Joint Terrorism Task Force, der Federal Reserve, dem Naval Investigative Service und dem Domestic Security Alliance Council für die vernichtende Niederlage von OWS.

Daher müssen die Organisatoren des Freedom Convoy besonders wachsam sein und jeden meiden, der auch nur im Entferntesten vorschlägt, Gewalt anzuwenden, um ihr Ziel zu erreichen.

Sie müssen ständig auf der Hut sein vor jedem, der versuchen könnte, ihre legitimen und zielgerichteten Forderungen zu vereiteln. Gewaltlose Nichtbefolgung muss das Gebot der Stunde sein – und all der Tage, die vor uns liegen.

Letztendlich kann die Tyrannei das Licht der Liebe oder die Fackel der Freiheit niemals auslöschen. Solange wir uns weigern, uns friedlich zu fügen und ungesetzliche Befehle friedlich zu missachten, werden wir, das Volk, siegen!