COVID taucht wieder auf: Warum Sie nicht in Panik geraten sollten

Nachrichtenberichten zufolge sind neue COVID-19-Varianten auf dem Vormarsch und werden im Hinblick auf eine pandemische Ausbreitung genau beobachtet. In den USA wurde EG.5, Spitzname Eris, zur „Variante von Interesse“ (VOI) erklärt, was bedeutet, dass sie auf Mutationen überwacht wird, die sie gefährlicher machen könnten.

In den australischen Nachrichten wird die Variante BA.2.86 mit dem Spitznamen Pirola hervorgehoben, während die irischen Nachrichten vor einem Omicron-Ableger warnen, der von der Weltgesundheitsorganisation als „the real deal“ bezeichnet wird – nur für den Fall, dass Sie beschlossen haben, dass COVID keine große Sache mehr ist.

Sieben weitere COVID-Varianten werden ebenfalls von der WHO überwacht, und drei weitere Varianten wurden zum VOI erklärt, was eine umfassendere Überwachung erforderlich macht.

Ist es angesichts der vielen Varianten, die seit 2020 aufgetaucht und wieder verschwunden sind, nicht merkwürdig, dass sich die Medien nun plötzlich wieder auf bestimmte COVID-Stämme konzentrieren, gerade jetzt, wo wir uns auf den Herbst und die Grippesaison zubewegen?

Wie bereits vorhergesagt, wurde uns im Sommer eine kurze Verschnaufpause gegönnt, und im Herbst wird die Panikmache wieder zunehmen, um die Menschen in die Impfkliniken zu treiben, wo sie gedrängt werden, sich nicht nur eine, sondern gleich drei verschiedene Impfungen geben zu lassen – eine Auffrischungsimpfung gegen COVID, einen Grippeimpfstoff und einen brandneuen Schnellimpfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV).

Und trotz des Nachweises, dass Maskierung nutzlos ist und Sperrungen ein verheerender Fehler waren, der sich niemals wiederholen sollte, werden diese fehlgeschlagenen Strategien wahrscheinlich auch wieder angewendet werden. Unsere einzige Hoffnung ist wirklich der massenhafte Ungehorsam, denn die Verantwortlichen ignorieren sowohl die Wissenschaft als auch das Gesetz.

Pirola in vier Ländern entdeckt

Pirola wurde bisher nur in Dänemark, Israel, den USA und Großbritannien entdeckt. Als „Variante unter Beobachtung“ (VUM) wird die Epidemiologie von Pirola untersucht, und seine Merkmale und Verbreitung werden verfolgt.

Die WHO hat Pirola aufgrund der Anzahl der Mutationen, die es trägt, zur VUM erklärt, aber nach Ansicht einiger Experten dürfte es sich nicht anders verhalten als andere Omicron-Unterstämme. Dr. Francois Balloux, Professor für computergestützte Systembiologie am University College London, sagte gegenüber ABC Australia:

„BA.2.86 ist der auffälligste SARS-CoV-2-Stamm, den die Welt seit dem Auftauchen von Omicron gesehen hat. In den kommenden Wochen werden wir sehen, wie gut BA.2.86 im Vergleich zu anderen Omicron-Subvarianten abschneiden wird. Selbst im schlimmsten Fall, wenn BA.2.86 eine große neue Welle von Fällen auslösen würde, erwarten wir nicht, dass wir ein vergleichbares Ausmaß an schweren Erkrankungen und Todesfällen erleben werden wie zu Beginn der Pandemie, als sich die Varianten Alpha, Delta oder Omicron ausbreiteten. Die meisten Menschen auf der Erde sind inzwischen geimpft und/oder mit dem Virus infiziert worden. Selbst wenn sich Menschen erneut mit BA.2.86 infizieren, kann ihr Immunsystem dank des Immungedächtnisses die Infektion viel wirksamer bekämpfen.“

Kein Grund zur Beunruhigung über die „Real Deal“-Subvariante

Trotz ihres ominösen Spitznamens hat die „Real Deal“-Variante bis zum 18. August 2023 weltweit nur drei Menschen infiziert, und laut einem staatlichen medizinischen Labor in Dänemark gibt es keine Hinweise darauf, dass der neue Stamm schwere Krankheiten verursachen kann.

Wie Pirola wird jedoch auch dieser Stamm aufgrund seiner Mutationssammlung überwacht, und einige Wissenschaftler fordern bereits eine Rückkehr zu Abriegelungen und dem Tragen von Masken, um „die Ausbreitung zu verlangsamen“. In der Zwischenzeit haben logisch denkende Experten darauf hingewiesen, dass die meisten Gemeinden aufgrund der Exposition gegenüber früheren Omicron-Stämmen eine hohe Immunität besitzen werden.

Eine koordinierte Angst-Kampagne

Ein kurzer Blick auf die neuesten Meldungen in den Mainstream-Medien zeigt deutlich, dass wir es wieder einmal mit einer koordinierten Angstkampagne zu tun haben, die von der Regierung und den Medien inszeniert wird:

CBS News: „CDC verfolgt die neue COVID-Variante BA.2.86, nachdem in Michigan ein hoch mutierter Stamm gemeldet wurde“

NBC Nachrichten: „CDC überwacht neue COVID-Variante: Was man über Fälle und Anleitungen wissen sollte“

Brücke-Arzneimittel: „Neue COVID-Variante in Michigan bestätigt. Was man über BA.2.86 wissen sollte“

The Guardian: „Neue COVID-Variante, die Wissenschaftler beunruhigt, wurde in London entdeckt“

CNBC: „Moderna sagt, dass der neue Impfstoff in einer frühen Studie wirksam gegen die Eris-Variante war“

ABC Nachrichten: „CDC verfolgt neue COVID-Linie BA.2.86, nachdem sie in den USA entdeckt wurde“

Washington Post: „Wann die COVID-Auffrischungsimpfung, der RSV-Impfstoff und die Grippeimpfung in diesem Herbst zu bekommen sind“

Die israelische Tageszeitung Times of Israel: „Neue ’sehr unterschiedliche‘ COVID-19-Variante in Israel, Dänemark und den USA entdeckt“

Reuters: „US CDC spürt neue Viruslinie auf, die COVID auslöst“

New York Post: „Inmitten der ‚Sommerflut‘ einer neuen COVID-Variante – sollten wir Masken tragen?“

Auch die Medien propagieren in diesem Herbst eine „Dreifach-Emidemie“, und sie lesen alle von denselben Karten ab.

TSA-Whistleblower warnt vor baldiger Rückkehr der Maskenpflicht

Am 18. August 2023 berichtete Alex Jones von InfoWars, dass er von einem hochrangigen Manager der Transportation Security Administration (TSA) kontaktiert wurde, der warnte, dass „Mitte September“ TSA-Manager und Flughafenmitarbeiter wieder Masken tragen müssen.

Mitte Oktober werden alle Flugpassagiere ebenfalls Masken tragen müssen, und irgendwann im Dezember erwartet die TSA eine vollständige Rückkehr zu den COVID-Protokollen von 2021. Auf die Frage von Managern nach dem Grund für diese Maßnahme wurde ihnen gesagt, dass dies „wegen der neuen Variante in Kanada“ geschehe. Eine andere Kontaktperson auf Bundesebene, mit der Jones sprach, sagte das Gleiche.

Auch die US-Regierung stockt ihre COVID-19-Ausrüstung wieder auf und stellt Berater ein, um die COVID-19-„Sicherheitsprotokolle“ durchzusetzen. Einige dieser Verträge beginnen im September und Oktober 2023 und werden bis 2024 oder 2025 laufen.

Angeblich handelt es sich dabei um die Eris-Variante (EG.5), die derzeit für schätzungsweise 17,3 % der neuen COVID-Fälle in den USA verantwortlich ist. Aber wie kann man Mitte August wissen, dass diese spezielle Variante Mitte September plötzlich problematisch wird? Offensichtlich können sie es nicht, was bedeutet, dass die kommenden „Sicherheitsprotokolle“ wieder auf Fiktionen und Erfindungen beruhen werden.

Bereiten sie sich auf eine Wahlbeeinflussung vor?

Wie Jones feststellt, sind die kommenden COVID-Beschränkungen wahrscheinlich Teil „eines bewussten Versuchs der Biden-Administration, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2024 zu beeinflussen“, indem sie darauf besteht, dass es zu gefährlich ist, persönlich zu wählen, so dass wir Briefwahlstimmen und Briefwahlsammlungen brauchen – zwei Strategien, die es einfacher machen, die Wahlergebnisse zu manipulieren.

„Wenn wir nachgeben und uns auf diese Scharade einlassen, wird die globalistische Kabale ihre Eine-Welt-Regierung bekommen und der Rest der Weltbevölkerung wird zu Sklaven und Leibeigenen degradiert.“

Der erste COVID-Schreck wurde auf zwei Jahre verschoben, und die Wahlen sind nur noch etwas mehr als ein Jahr entfernt. Höchstwahrscheinlich werden sie versuchen, die zweite Runde des COVID-Angstpornos länger aufrechtzuerhalten als die erste Runde, wenn man bedenkt, dass die Absicht besteht, rollende Abriegelungen und Einschränkungen zu einem Dauerzustand zu machen.

Wenn wir nachgeben und bei dieser Scharade mitmachen, wird die globalistische Kabale ihre Eine-Welt-Regierung bekommen und der Rest der Weltbevölkerung wird zu Sklaven und Leibeigenen degradiert werden.

Es steht außer Frage, dass dies der Plan ist, und alles, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein, ist, dass die Menschen ihren falschen Erzählungen zustimmen. Meine Empfehlung bleibt dieselbe wie zuvor: Friedlicher ziviler Ungehorsam. Fügen Sie sich nicht. Denken Sie daran, dass Sie sich nicht aus der Tyrannei herauswinden können.

Gemeinsame Risikofaktoren für Krankenhausaufenthalt und Tod

Wie die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC)15 berichtet, scheint Eris nicht gefährlicher zu sein als frühere Omicron-Varianten, die alle weitaus milder waren als der ursprüngliche COVID-Stamm. Es gibt zwar viele „Fälle“, aber nur wenige Fälle von schweren Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten. Zu den Risikofaktoren für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle gehören:

Älter sein als 60

Komorbiditäten, insbesondere Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom und Gebrechlichkeit

Verspätete Behandlung

Hoher D-Dimer-Wert

Kürzliche COVID-Auffrischung

„Die gute Nachricht ist, dass der Ratschlag, den wir vom FLCCC schon immer gegeben haben, nach wie vor gilt: Tun Sie, was Sie können, um zu verhindern, dass Sie krank werden, und wenn Sie doch erkranken, behandeln Sie sofort. Eine frühzeitige Behandlung ist entscheidend“, schreibt der FLCCC.

Anzeichen und Symptome, auf die man achten sollte

Zu den häufigen Symptomen, die bei den Infizierten der jüngsten COVID-19-Welle (bei der die Varianten BA.4, BA.5, BQ.1.1 und XBB1 vorherrschen) auftreten, gehören:

Trockener Husten

Halsentzündung

Bindehautentzündung (rosa Auge)

Kopfschmerzen

Hautausschläge

Durchfall

Fieber

Unwohlsein

Schmerzen in den Muskeln

Müdigkeit und Abgeschlagenheit

Nasenverstopfung und Nasennebenhöhlenschmerzen

Zahnschmerzen und Wundsein von Zahnfleisch und Zähnen

Geschwollenes Gesicht

Schwellungen und/oder Schmerzen im Zusammenhang mit der Augenhöhle

Wenn eines dieser Symptome auftritt, sollten Sie sofort mit der Behandlung beginnen. Die neuesten Behandlungsempfehlungen des FLCCC können Sie hier herunterladen. Wie das FLCCC anmerkt, ist es NICHT notwendig, auf einen bestätigten PCR-Test zu warten, da die Tests für ältere Varianten entwickelt wurden und ohnehin bestenfalls unzuverlässig waren.

Eine weitere einfache und kostengünstige, aber hochwirksame Behandlungsstrategie, die ich während der gesamten COVID-Pandemie propagiert habe, ist vernebeltes Wasserstoffperoxid. Weitere Informationen dazu finden Sie hier, hier und hier sowie in dem Video unten.

Link zum Video

Strategien zur Prävention

Zur Prävention von COVID-19, Influenza und RSV schlägt der FLCCC vor:

Befolgen Sie ihr Präventionsprotokoll, das antimikrobielle Mundspülungen, ein Nasenspray mit 1 % Povidon-Jod und immunstärkende Nahrungsergänzungsmittel wie Quercetin und Zink, Vitamin C und D, Melatonin und Holundersirup umfasst.

Intermittierendes Fasten und Ausgleich des Darmmikrobioms.

Reduzieren Sie Stress.

Sorgen Sie für guten Schlaf. Im Durchschnitt brauchen Erwachsene zwischen sieben und neun Stunden Schlaf pro Nacht.

Verbringen Sie mehr Zeit an der frischen Luft und in der Sonne.

Zum Einsatz von Ivermectin äußert sich der FLCCC:

„… wenn Sie erhebliche Begleiterkrankungen haben, keine natürliche Immunität besitzen oder ein unterdrücktes Immunsystem haben, können Sie eine zweimal wöchentliche Gabe von Ivermectin zu 0,2 mg/kg versuchen. Ebenso sollten Sie dies in Erwägung ziehen, wenn Sie derzeit an einer langwierigen COVID oder einem Post-Impf-Syndrom leiden und derzeit nicht mit Ivermectin behandelt werden. Wenn eine Situation bevorsteht, in der Sie möglicherweise stark exponiert sind – wie z. B. Reisen, Hochzeiten oder Konferenzen -, ist die tägliche Einnahme von Ivermectin ab zwei Tagen vor der Abreise und entweder täglich oder jeden zweiten Tag während des Zeitraums der hohen Exposition ein vernünftiger Ansatz. Denken Sie daran, bei den ersten Anzeichen eines viralen Syndroms sofort mit der täglichen Ivermectin-Behandlung zu beginnen (0,4 mg/kg). Es ist wichtig, dies zu wiederholen: Eine frühzeitige Behandlung ist unerlässlich! Achten Sie vor allem nicht auf die ständige Panikmache, die von den Mainstream-Medien verbreitet wird. Wir kennen die Routine. Wir waren schon einmal hier.“

Panikmache ist ein Mittel, um Gehorsam zu fördern

Es ist in der Tat wichtig zu erkennen, dass die angeblichen „Bedrohungen“ durch COVID, Grippe und RSV aus einem bestimmten Grund hochgespielt werden. Die Biosicherheitskrise muss auf unbestimmte Zeit andauern, weil sie die Hauptbegründung für den Großen Reset ist. In regelmäßigen Abständen muss es eine weitere „Chicken Little“-Warnung geben, dass der Himmel immer noch einstürzt.

Irgendwann muss man erkennen, dass man umso mehr nachgeben und gehorchen muss, je mehr man nachgibt und gehorcht. Es gibt wirklich kein Ende dessen, was man Ihnen wegnehmen kann und will, und das Festhalten an dem Glauben, dass Ihre Regierung niemals [fügen Sie das Leerzeichen ein] tun würde, wird von Tag zu Tag gefährlicher.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Ihre Regierung nicht die letzte Macht ist. Auch unsere Regierungsbeamten nehmen Befehle entgegen, und zwar von dem, was oft als „tiefer Staat“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich gar nicht um eine Regierung, sondern um eine globale, verborgene Machtstruktur, die niemandem Rechenschaft schuldig ist, aber jeden beeinflusst und manipuliert, um eine neue Weltordnung zu schaffen.

In den vergangenen Jahren wurde diese schattenhafte Kabale von Machtmaklern unter dem Begriff „Neue Weltordnung“ zusammengefasst. Im Jahr 2020 trat das Weltwirtschaftsforum an die Öffentlichkeit und kündigte The Great Reset an, was nichts anderes als die NWO in neuem Gewand ist.

Lassen Sie sich nicht zweimal täuschen

Wir können es uns nicht länger leisten, nicht zu glauben, wie weit diese globalistische Kabale gehen kann und will, um die Kontrolle zu erlangen. Sie haben uns bereits gesagt, was der ultimative Plan ist – den Bioterrorismus zu nutzen, um die Kontrolle über die Ressourcen, den Reichtum und die Menschen der Welt zu übernehmen.

Alles, was wir tun müssen, ist, es zu glauben und zu erkennen, dass das Einzige, was ihnen die Macht gibt, ihren Willen durchzusetzen, unsere Angst ist. Solange wir uns für die Angst entscheiden und von unserer Regierung verlangen, dass sie für unsere Sicherheit sorgt, haben sie jede Chance zu gewinnen.

Hoffentlich hat eine deutliche Mehrheit der Menschen diese Lektion inzwischen gelernt und wird nicht mehr auf dieselben Tricks hereinfallen, auch wenn sie den Einsatz mit einer dreifachen statt nur einer Drohung erhöht haben. Angst ist ein Mittel, um dich zu kontrollieren, aber das funktioniert nur, wenn du dich darauf einlässt.

