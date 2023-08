Neue sehr beunruhigende Studie: mRNA-Covid-Injektion schädigt bei Kindern die Immunantwort auf andere Viren

Alex Berenson

Ein weiterer Grund, warum die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen an Kinder eine zunehmend schlechte Wahl zu sein scheint

Kinder, die mit dem mRNA-Impfstoff Covid von Pfizer geimpft wurden, zeigten eine geschwächte Immunantwort auf andere Viren und Bakterien, berichten australische Forscher in einer letzte Woche veröffentlichten Studie.

Die Autoren stellten fest, dass die abgeschwächte Reaktion innerhalb weniger Wochen nach der zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs auftrat. Das den Kindern entnommene Blut produzierte weniger wichtige Signalmoleküle, wenn es mit mehreren gängigen potenziellen Bakterien und Viren stimuliert wurde.

Mit der Zeit normalisierte sich die Immunantwort auf Bakterien wieder. Die verminderte Reaktion auf Viren hielt jedoch mindestens sechs Monate an, so lange wie die Forscher Daten sammelten. „Unsere Studie hat gezeigt, dass die SARS-CoV-2-mRNA-Impfung die entzündlichen Zytokinreaktionen bei Kindern reduziert“, schreiben die Autoren.

Zytokine wie Interferon spielen eine entscheidende Rolle im Immunsystem und helfen ihm, Viren und andere Eindringlinge zu bekämpfen. (In der ersten Zeile eines viel zitierten Artikels über Interferone heißt es, dass sie „bei einer Herausforderung der Wirtsabwehr freigesetzt werden und für die Mobilisierung der Immunantwort gegen Krankheitserreger unerlässlich sind“).

Die Studie war klein und umfasste nur 29 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren bei der ersten Kontrolle nach der Impfung und acht Kinder bei der sechsmonatigen Kontrolle. Außerdem konnten die Forscher aufgrund der geringen Größe der Studie und der kleinen Teilnehmerzahl keine konkreten klinischen Ergebnisse – wie etwa eine erhöhte Schwere von Infektionen – mit der verminderten Immunreaktion in Verbindung bringen.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology veröffentlicht. Im Einklang mit anderen Arbeiten, die über beunruhigende Ergebnisse in Bezug auf mRNAs berichteten, waren die Autoren der Studie vorsichtig, um mögliche Auswirkungen ihrer Daten zu vermeiden.

In ihrer Diskussion schrieben sie lediglich, dass die Ergebnisse „angesichts ihrer weitreichenden Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit weitere Forschung und Überlegungen erfordern“.

Mehrere Ärzte, die die Studie für Unreported Truths unabhängig begutachtet haben, halten sie jedoch für sehr beunruhigend.

BNT162b2 COVID-19-Impfung bei Kindern verändert Zytokin-Reaktionen auf heterologe Krankheitserreger und Toll-like-Rezeptor-Agonisten. Quelle

„Meiner Meinung nach kann diese Arbeit [mRNA-Impfung] nicht nur zu einer kurzfristigen Anfälligkeit für bakterielle und virale Infektionen bei Kindern führen, sondern auch zu einer langfristigen Immunschwäche“, schrieb ein Arzt in einer E-Mail.

„Sehen Sie nur, wie die Autoren ihre eigenen Ergebnisse umgehen“, schrieb der Arzt. „Die Autoren sagen nicht einmal offen, dass die mRNA-Injektion bei den Kindern eine anhaltende Immunschwäche zu verursachen scheint. Ihre Schlussfolgerung ist, dass sie die Zytokinreaktion „verändert“. Das ist Mut in der Medizin“.