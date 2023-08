Ein neuer Tag, eine neue CIA Presseveröffentlichung, die als Nachricht getarnt ist

Caitlin Johnstone

CNN hat einen neuen Artikel mit der Überschrift

„Neu freigegebene US-Geheimdienstinformationen behaupten, dass Russland durch unbedarfte Westler Propaganda reinwäscht“

…und es ist ziemlich genau das, was man erwarten würde, wenn man über die letzten Jahre die westlichen Massenmedien kritisch verfolgt hat. Eine anonyme Quelle macht vage und nicht belegte Behauptungen nicht nachvollziehbarer Natur über ein langjähriges Ziel des US Geheimdienstkartells, und es basiert einzig und allein auf Informationen, die eben dieses Geheimdienstkartell zur Verfügung stellt.

Kate Bo Lillis von CNN berichtet:

„US-Geheimdienste glauben, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB versucht, die öffentliche Politik und Meinung im Westen zu beeinflussen, indem russische Zivilisten Beziehungen zu einflussreichen mit Personen in den USA und im Westen aufbauen und dann Narrative verbreiten, die die Ziele des Kremls unterstützen und dabei die Rolle des FSB über Schichten scheinbar unabhängiger Akteure verschleiern.

‚Diese Einflussoperationen geschehen absichtlich auf kleiner Ebene. Das übergreifende Ziel ist es, amerikanischen und westlichen Personen diese Gedanken als anscheinend organisch zu präsentieren‘, sagte ein US-Beamter, der befugt ist, über dieses Material zu reden. ‚Die vereinnahmten Einflussoperationen bauen hauptsächlich auf persönlichen Beziehungen auf … sie bauen Vertrauen zu ihnen auf und dann können sie das heimlich für die Agenda des FSB einsetzen‘.

Aber der Beamte betonte, dass die westlichen Stimmen, die schließlich zu Lautsprechern für russische Propaganda wurden, sich nahezu mit Sicherheit nicht ihrer Rolle bewusst seien“, fügte CNN hinzu.

„CNN existiert als Waschmaschine, um US Intel in Propaganda zu verwandeln. Die bekannten Moderatoren manipulieren im Auftrag ihrer Handler in Langley, Foggy Bottom und im Pentagon begeistert die amerikanische Öffentlichkeit. Es ist reine Projektion.“

CNN exists to provide US intelligence with a vehicle for laundering its propaganda. Its top hosts enthusiastically manipulate the American public on behalf of their handlers in Langley, Foggy Bottom and the Pentagon. This is pure projection. https://t.co/TDQORPvyyo — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) August 25, 2023

Wie immer gibt es keinen Weg, diese extrem vagen Behauptungen über Aktionen „auf kleiner Ebene“ zu beweisen oder zu widerlegen, die angeblich von einem ausländischen Geheimdienst orchestriert werden, um Lautsprecher für russische Propaganda zu schaffen, und die nicht wissen, dass sie Lautsprecher für russische Propaganda sind. Wir sollen einfach den Worten eines anonymen US-Beamten glauben, der substanzlose Vermutungen US-amerikanischer Geheimdienste zitiert.

Das wirft einige Fragen auf.

Erstens – was genau sollen wir mit diesen sehr vagen Informationen übe diesen angeblich sehr weit verbreiteten Trend anfangen? Es sieht so aus, als sollten wir uns einfach paranoider und skeptischer gegenüber jedem fühlen, der nicht die offizielle westliche Linie zu Themen über Russland vertritt. Wessen Interessen würde das dienen? Würde das vielleicht den Informationsinteressen des US-Imperiums dienen, denn dafür existiert ja das US Geheimdienstkartell?

Zweitens – wenn das US Geheimdienstkartell glaubt, dass diese sehr breite, sehr vage Gefahr existiert, warum erzählen sie uns das nicht selbst? Warum geben sie nicht einfach eine öffentliche Stellungnahme durch einen genannten Beamten heraus, anstatt es durch eine Nachrichtenmedium zu schleusen und die das als Nachricht zu tarnen? Was für eine seltsame Posse.

Drittens, und verwandt mit Zweitens – warum veröffentlicht CNN eine Presseveröffentlichung der CIA und tarnt es als Nachricht? „US Geheimdienste glauben, dass Russland irgendein finsteres Spiel treibt“ – das ist keine Nachricht. Es ist nicht Aufgabe eines Journalisten, darüber zu berichten was das US-Geheimdienstkartell sagt, was es zu fühlen glaubt. Es ist Aufgabe eines Journalisten, harte Fakten auf Grundlage harter Beweise zu liefern. Das wäre Nachrichtenberichterstattung. Zu sagen, dass das US-Geheimdienstkartell glaubt, wir sollten über sehr subtilen russischen Einfluss paranoider und skeptischer sein, der über Schichten angeblich unabhängiger Akteure und Menschen vertuscht wird, die nicht wissen, dass sie tatsächlich russische Lautsprecher sind, das ist einfach Verbreitung von Staatspropaganda.

Übersetzung: Der US-Geheimdienst betreibt ein systematisches Programm zum Waschen von Pro-CIA Propaganda mittels privater Beziehungen zwischen US-Agenten und eingeweihten Medien-Stenographen in den USA und im Westen, darunter CNN.“

Translation: US intelligence is operating a systematic program to launder pro-CIA propaganda through private relationships between US operatives and witting US and western media stenographers, including CNN. https://t.co/sgRvTZXAXZ — Aaron Maté (@aaronjmate) August 25, 2023

Viertens, und verwandt mit Drittens – wäre es jetzt nicht effizienter und billiger, die ganze Nachrichtenberichterstattung direkt aus dem CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia zu betreiben? Wozu Geld verschwenden und Stenographen wie Kate Bo Lillis von CNN bezahlen, damit die eine CIA Presseveröffentlichung schreibt, die sich als Nachricht tarnt, wenn man den Mittelsmann weglassen kann und die CIA-Agenten das selbst schreiben und veröffentlichen? Und als zusätzlichen Bonus würde das viel mehr Klarheit über die Situation schaffen und das Medienverständnis sehr verbessern, denn die Westler würden nicht länger unter der Illusion leiden, sie würden tatsächliche Nachrichten echter journalistischer Medien lesen.

Fünftens, und verwandt mit Viertens – ist es nicht lustig, wie die westlichen Medien so viel mehr Energie in die Berichterstattung über russische Propaganda und Einflussoperationen stecken als über westliche Propaganda und Einflussoperationen, obwohl die westliche Propaganda und ihre Einflussoperationen die russischen um ein Vielfaches geradezu verblassen lassen, was die Manipulation der westlichen Denkweise über die Welt angeht?Als ob die westlichen Medien es lieber hätten, dass die Menschen nicht zu fest darüber nachdenken?

Eine der verrücktesten Sachen, die auf unsere Welt heute passieren, ist, wie Westler trainiert werden, um das massive Ausmaß westlicher Propaganda zu übersehen, mit der sie tagein tagaus überschwemmt werden und sich stattdessen auf „russische Propaganda“ zu konzentrieren, die im Westen keine bedeutungsvolle Existenz hat. 2017, bevor RT in Großbritannien abgeschaltet wurde, machten sie 0,04% aller britischen Zuschauer aus. Eine Studie der New York University Anfang diesen Jahres fand heraus, dass der angebliche russische Twitter-Einfluss vor der Wahl 2016, was jahrelang die Schlagzeilen dominierte, „keinen messbaren Einfluss auf die Einstellung oder das Wahlverhalten hatte“. Eine frühere Studie fand heraus, dass verdächtige russische Accounts auf Facebooks News Feed während dieser Zeit „ungefähr 1 von 23.000 Inhalten“ ausmachten. Eine Studie der Adelaide University fand heraus, dass trotz einer Schlagzeile nach der anderen, die uns vor einer massiven Welle russischer Bots warnten, welche den Online-Diskurs nach der Invasion in der Ukraine im letzten Jahr manipuliert haben sollen, die überwiegende Mehrheit von Fake Accounts, die untersucht wurden, mehr als 90% pro-ukrainische Accounts waren.

Man stelle diesem mikroskopisch kleinen Einfluss die Tatsache gegenüber, dass Westler ständig ihre Nachrichten von westlichen Propagandamedien erhalten, die regelmäßig ganz offen Presseveröffentlichungen der CIA herausgeben und als Nachrichten tarnen. Diese Leute sagen uns absolut die Wahrheit, wenn sie sagen, wir stünden unter einem konstanten Bombardement aus Propaganda und Einflussoperationen – nur sie lügen darüber, wer das wirklich mit uns macht.