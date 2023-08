In Japan gibt es doppelt so viele Todesfälle bei 20-Jährigen nach der „Covid-Injektion“ als bei Covid selbst

Professor an der Universität in Japan entdeckt doppelt so viele Todesfälle bei 20-Jährigen nach der der „Covid-Injektion“ als bei Covid selbst

In Japan wird ab dem 20. September ein weiterer an Mäusen getesteter Covid-Auffrischimpfstoff für die allgemeine Bevölkerung angeboten. Wie immer versichert die Regierung, dass „die Vorteile die Risiken für alle Altersgruppen überwiegen“, aber Prof. Seiji Kojima von der Universität Nagoya ist nicht so überzeugt. Der unten zitierte Text stammt aus seinem jüngsten Artikel mit dem Titel „Sollten Menschen in ihren 20ern den Covid-Impfstoff erhalten? Vergleich von Covid-Todesfällen und Todesfällen nach Impfung“. Alle Hervorhebungen sind von mir.

Ich habe mich entschieden, das Für und Wider der Impfung zu diskutieren, indem ich die Anzahl der Todesfälle durch Covid mit der Anzahl der Todesfälle nach der Impfung vergleiche. Für die Todesfälle aufgrund von Covid verwende ich die Zahlen, die in der vom Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt (MHLW) veröffentlichten Erhebung der Vitalstatistik gemeldet werden. Diese Zahlen basieren auf Totenscheinen und gelten als die zuverlässigsten. Die Zahl der Todesfälle nach Impfungen stammt aus den Berichten, die dem Ausschuss für die Untersuchung von Nebenwirkungen (ARIC) des Unterausschusses für Immunisierung und Impfstoffe des Rates für Gesundheitswissenschaften vorgelegt werden.

Auf diese Weise wird das Problem der überhöhten Covidien-Todesfälle umgangen, da es unwahrscheinlich ist, dass zufällige PCR-positive Testergebnisse in den Totenscheinen enthalten sind. Wie sehen also die Zahlen aus?

Die Zahl der Covid-bedingten Todesfälle bei Personen im Alter von 20 Jahren betrug 15 (13 Männer, 2 Frauen) im Jahr 2021 und 35 (22 Männer, 13 Frauen) im Jahr 2022. Im Gegensatz dazu betrug die Zahl der gemeldeten Todesfälle nach der Impfung 30 (Männer: 22, Frauen: 7, unbekannt: 1) im Jahr 2021 und 10 (Männer: 8, Frauen: 2) im Jahr 2022. Überraschenderweise war die Zahl der Todesfälle nach der Impfung im Jahr 2021 doppelt so hoch wie die Zahl der Covid-Todesfälle (Abb. 1).

Abb.1 Vergleich der Anzahl der Covid-Todesfälle (hellblau) und der Todesfälle nach der Covid-Impfung (dunkelblau) bei Personen im Alter von 20 Jahren

Selbst ich bin von den Ergebnissen für 2021 überrascht, vor allem wenn man bedenkt, dass in Japan weniger Todesfälle nach der Impfung pro Million Dosen gemeldet wurden als anderswo, da nur medizinische Einrichtungen und Impfstoffhersteller diese melden können. Aber warum wurden während der Auffrischungskampagnen im Jahr 2022 so viel weniger Todesfälle nach der Impfung gemeldet?

Die Covid-Impfstoffe weisen je nach Charge unterschiedliche Mortalitätsraten auf. Bei den Impfstoffen von Pfizer/BioNTech lag die Sterblichkeitsrate für die 20 Chargen, die im Mai und Juni 2021 ausgeliefert wurden, zwischen 0 und 0,0024 %, mit einem Median von 0,0011 %. Zwölf Chargen wiesen eine Mortalitätsrate von mehr als 0,001 % auf… Die Sterblichkeitsrate der 22 Chargen, die im Jahr 2022 ausgeliefert wurden, lag zwischen 0 und 0,0004 % mit einem Median von 0,0001 %, d. h. weniger als ein Zehntel der Sterblichkeitsrate der Chargen, die im Mai und Juni 2021 ausgeliefert wurden. Der Rückgang der gemeldeten Todesfälle nach der Impfung im Jahr 2022 ist wahrscheinlich auf eine geringere Toxizität des Impfstoffs zurückzuführen.

Ich stimme zu, dass heiße Chargen diese Ergebnisse teilweise erklären können, aber ich glaube, dass Professor Kojima die Dosisabhängigkeit übersieht. Nach der zweiten Impfung gab es doppelt so viele Todesfälle wie nach der ersten (25 gegenüber 12), was darauf hindeutet, dass zu viele Lipid-Nanopartikel, die gleichzeitig im Körper vorhanden sind, schädlich sein können. Prof. Kojima untersucht nun die Todesursachen.

Eine Myokarditis nach der Impfung tritt häufiger bei Männern im Alter von 10 und 20 Jahren auf. Sechs der sieben diagnostizierten Fälle von Myokarditis waren Männer, und alle Fälle traten innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung auf. Von den 14 Fällen, in denen tödliche Herzrhythmusstörungen oder Herzversagen als Todesursache gemeldet wurden, waren 12 männlich, und in 13 Fällen traten die Symptome innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung auf, was die gleiche Tendenz wie bei der Myokarditis zeigt. Von den acht Personen, die plötzlich starben, waren bis auf eine alle männlich, und bei allen traten die Symptome innerhalb einer Woche nach der Impfung auf.

Tödliche Herzrhythmusstörungen, Herzversagen und sogar plötzlicher Tod können auch durch Myokarditis ausgelöst worden sein.

So waren 18 von 21 kardial bedingten Todesfällen männlich, ebenso wie 7 von 8 plötzlichen Todesfällen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, dass diese Verhältnisse stark auf einen kausalen Zusammenhang hindeuten. Aber ich bin natürlich kein „Experte“.

Das Adverse Reaction Investigation Committee (ARIC) hat in keinem dieser Fälle einen Kausalzusammenhang anerkannt und argumentiert, dass eine Virusinfektion als Ursache der Myokarditis nicht ausgeschlossen werden kann, auch wenn eine Myokarditis durch eine pathologische Diagnose festgestellt wird.

Die Aufgabe des ARIC besteht offenbar darin, Gründe zu finden, um zu vermeiden, dass die Impfungen für all die Todesfälle und Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die sie verursacht haben. Und um fair zu sein, sie sind hervorragend darin: In nur 2 von 2167 Todesfällen haben sie festgestellt: „Der Kausalzusammenhang kann nicht geleugnet werden.“ Gleichzeitig verfügt das MHLW über einen Unterausschuss zur Untersuchung von Gesundheitsschäden durch die Covid-19-Impfung, der bisher Entschädigungen an die Familien von 159 Menschen gezahlt hat, die nach einer Covid-Impfung gestorben sind, wobei Hunderte weiterer Fälle bisher nicht entschieden sind. Ein Ausschuss, der Ausreden findet, um die Impfungen nicht für die Todesfälle verantwortlich zu machen, und ein anderer, der Geld an die Hinterbliebenen auszahlt, bedeutet, dass die Verantwortlichen in der Regierung sich vor der Verantwortung für die Empfehlung von Impfstoffen mit schwerwiegenden Sicherheitsproblemen drücken können, während die Hinterbliebenen das Gefühl haben, dass ihr Leid gewissermaßen anerkannt wird. Eine sehr japanische Win-Win-Situation. Wie auch immer, zurück zu Prof. Kojima.

Rückblickend kam es mehrfach zu Impfstopps im ganzen Land aufgrund von Todesfällen nach der Impfung. Nachdem zwei Säuglinge nach Erhalt des DPT1 gestorben waren

im Jahr 1975 wurde dieser Impfstoff eingestellt. Ich hatte in der pädiatrischen Abteilung eines Krankenhauses gearbeitet, das eines der toten Säuglinge behandelte, und hatte daher die Gelegenheit, von den beteiligten Personen etwas darüber zu erfahren. Der verstorbene Säugling hatte eine Grunderkrankung, und es wurde kein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod festgestellt. In Japan wurde in der Vergangenheit die DPT-Impfung landesweit ausgesetzt, wenn zwei Personen nach der Impfung starben, aber jetzt werden die Covid-Impfungen nicht ausgesetzt, auch wenn die Zahl der Todesfälle nach der Impfung die Zahl der Todesfälle durch die Covid-Infektion übersteigt. Welche Reaktion ist vorzuziehen?

Vor der Einführung der Covid-Impfung wurde in den Mainstream-Medien aufgrund früherer Vorkommnisse, wie den Todesfällen von Säuglingen nach der DPT-Impfung, immer wieder die „Impfmüdigkeit“ in Japan beklagt und dies auf angebliche Fehlinformationen und die Null-Risiko-Mentalität vieler Japaner zurückgeführt. Leider sind viele junge Japaner auf die Fehlinformation hereingefallen, dass Nicht-Impfen wegen der Gefahren von Covid die riskanteste Wahl sei. Wenn diese Geschichte eine Moral hat, dann die, skeptisch zu bleiben. Denn Leichtgläubigkeit kann tödlich sein.