Warum reden sie über UFOs statt über Covid-Faschismus?

Es war der 800 Pfund schwere Gorilla, der während der Debatte nicht im Raum war. Es war der Elefant, der weder während der Debatte noch während des Interviews von Tucker Carleson mit Trump im Raum war, obwohl es viel mit Trump zu tun hat. Die Moderatoren von Fox haben das Wort „COVID“ den ganzen Abend nicht in den Mund genommen, und Tucker hat Trump nicht gefragt, ob er die Impfungen verdoppelt und sich geweigert hat, Fehler bei den Blockaden zuzugeben, selbst als die biomedizinischen Faschisten anfingen, den COVID-Faschismus zurückzubringen.

Eine Debatte, in der UFOs mehr diskutiert wurden als die schlimmste Tyrannei und der schlimmste Völkermord in der amerikanischen Geschichte, ist überhaupt keine Debatte.

Es ist die Politik, die zu den größten Verlusten an Menschenleben geführt hat und nun zu einer dauerhaften Zerstörung der Wirtschaft. Nahezu jede politische Untugend, mit der wir uns heute befassen, ist ganz oder teilweise auf die Entscheidungen zurückzuführen, die COVID hervorgebracht und die tyrannische Reaktion darauf ausgelöst haben. Aber da die Führer beider Parteien und ihre jeweiligen Sprachrohre in den Medien – einschließlich des republikanischen Spitzenkandidaten selbst – voll dabei waren, will niemand eine Abrechnung. Wir haben nicht mit Notfallmaßnahmen, Abriegelungen, Masken, Behandlungsblockaden oder den tödlichen Impfstoffen und Remdesivir gerechnet.

Wie Steve Deace und ich in unserem Buch warnen: „Die Verantwortlichen haben keine Reue, also muss es eine Abrechnung geben“. Außerdem versprechen wir, dass sie es später bereuen werden, wenn wir sie jetzt nicht zur Rechenschaft ziehen.

Nun, hier sind wir mit mehreren Universitäten und Unternehmen, ausschließlich in roten Staaten, die wieder einmal unmenschliche und unlogische Maskenauflagen durchsetzen. Hier sind wir mit der FDA, die im Herbst noch gefährlichere Impfstoffe gegen COVID-Varianten zulassen will. Und jetzt genehmigt die FDA eine weitere gefährliche Pfizer-Impfung gegen RSV für schwangere Frauen, trotz der schrecklichen Signale über die reproduktive Sicherheit der COVID-Impfstoffe der Firma und jetzt Bedenken über Frühgeburten mit ihrem RSV-Serum. Operation Warp Speed war keine Anomalie, sondern ein neues Paradigma. Die Überwachung und Einschränkung der öffentlichen Gesundheit waren für diese Menschen keine Abweichung vom Leben, sondern ein neuer Lebensstil.

Dann ist da die Wirtschaft. Es ist offensichtlich, dass die Wirtschaft einen großen Teil der Präsidentschaftsdebatte und die meisten unserer täglichen politischen Diskussionen in den Hintergrund gedrängt hat. Aber fast jedes wirtschaftliche Problem, das uns heute plagt, ist das Ergebnis der COVID-Gelddruckpolitik. Billionen von Dollars und Steuern haben zur größten Wohlstandslücke in der amerikanischen Geschichte geführt und die Lebenshaltungskosten dauerhaft in die Höhe getrieben.

Ron DeSantis war der Einzige auf der Bühne, der das Desaster, das wir heute unsere Wirtschaft nennen, zu seinem offensichtlichen Ursprung zurückverfolgte. Sonst wäre die gesamte Existenz der letzten drei Jahre aus der Hölle nie in Erinnerung gerufen worden, auch wenn viele der Maßnahmen ein Comeback feiern und einige – von überstürzten Impfungen bis hin zur Inflation – nie verschwunden sind.

Die Berichterstattung über die Gräuel von COVID war selbst in den konservativen Medien vom ersten Tag an zurückhaltend – seit „15 Tage, um die Ausbreitung zu stoppen“ bis heute Leben, Freiheit, Eigentum und wirtschaftlichen Wohlstand verdrängt haben. Ich werde nicht über die Gründe für dieses Schweigen spekulieren, aber es ist beunruhigend, dass Tucker Carlson Trump in seinem sorgfältig vorbereiteten Interview, das am Mittwochabend um 21 Uhr Eastern Time ausgestrahlt wurde, keine einzige Frage zu diesem Thema stellte.

Diejenigen, die glauben, dass der COVID-Faschismus vorbei ist, sollten Folgendes bedenken:

Die FDA und die CDC finanzieren und fördern weiterhin gefährliche Impfstoffe in noch schnellerem Tempo.

Remdesivir ist immer noch die Behandlung für COVID.

Die Regierungen verfolgen und überwachen weiterhin den Impfstatus.

Wenn sich Atemwegsviren ausbreiten, ist das Tragen von Masken in vielen Gebieten immer noch die wichtigste Maßnahme.

Unsere Regierung hat die Impfstoffforschung nicht gebremst.

Die Biden-Administration hat gerade weitere 1,4 Milliarden Dollar für die Entwicklung der „nächsten Generation“ der COVID-Impfstoffe angekündigt. Wo bleibt die Empörung der Republikanischen Partei oder gar das Versprechen, diese Impfstoffe aus dem Budget für das kommende Haushaltsjahr zu streichen, das nur noch wenige Wochen entfernt ist?

Die verhaltene Reaktion der sogenannten Rechten auf COVID zeigt, dass es offensichtlich bisher nicht schlimm genug ist. Das Traurige und Erschreckende daran ist, dass alles, was sie uns vorwerfen müssen, um eine gerechte und einheitliche politische Reaktion hervorzurufen, inzwischen so verheerend sein muss, dass wir wahrscheinlich nie die politische Fähigkeit haben werden, dagegen anzukämpfen, auch wenn wir es wollten. In der Zwischenzeit wird der Zirkus der Eitelkeiten und der Politik unvermindert weitergehen.