Covid: The Big Picture – Juni 2021

Ein Update zu Covid-Impfstoffen, frühzeitiger Behandlung, Virusursprung und mehr.

A) Covid-Impfstoffe

A.1) Massenimpfungen sollten im Freien durchgeführt werden

Bereits im Februar 2021 stellte SPR erstmals fest, dass Massenimpfkampagnen in mehreren Ländern Covid-Infektionen zu fördern scheinen, wahrscheinlich aufgrund der Übertragung von Aerosolen in Innenräumen in Impfzentren.

Seitdem haben zahlreiche Länder parallel zu Impfkampagnen einen dramatischen Anstieg der Covid-Infektionen und Covid-Todesfälle erlebt; dieses Phänomen betraf sogar einige der legendären „Null-Covid-Länder“ wie Taiwan, Vietnam und Thailand.

Daher sollten nach Möglichkeit Massenimpfungen im Freien durchgeführt werden (siehe dieses Beispiel in NYC), insbesondere wenn Impfungen während einer anhaltenden Coronavirus-Welle oder während der Saison der Atemwegsviren im Allgemeinen durchgeführt werden.

Die folgende Grafik zeigt das dramatische Beispiel der Fidschi-Inseln. Eine ganz ähnliche Entwicklung war zuvor auf den Malediven und den Seychellen zu beobachten. Auch Länder wie Australien und Neuseeland sollten bei der Organisation ihrer Impfaktion besonders vorsichtig sein.