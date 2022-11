Covid-Todesfälle in den USA und in China – ein Symptom des kranken Kapitalismus

Die horrende Zahl der Todesopfer in den USA und Europa ist nicht so sehr durch ein Virus verursacht worden, sondern durch eine zugrunde liegende Krankheit der kapitalistischen Psychopathie.

Die Zahl der Todesopfer der Covid-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten liegt inzwischen bei weit über 1,1 Millionen. Neue Masseninfektionen und die Verbreitung von immunresistenten Virusvarianten deuten darauf hin, dass die Zahl der Todesopfer im dritten Winter der Pandemie weiter steigen wird.

In Europa sind die Aussichten ähnlich düster, denn die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2, das seit der Ausrufung der weltweiten Pandemie Anfang 2020 zahlreiche Mutationen erfahren hat, nimmt zu. Und das, während die westlichen Regierungen so tun, als sei die Pandemie vorbei, und eine Politik des „Lebens mit Covid“ betreiben.

Lassen Sie uns diese Zahlen ins rechte Licht rücken. Nach Angaben der maßgeblichen Johns Hopkins University wird die Zahl der weltweiten Todesfälle durch die Krankheit auf 6,6 Millionen geschätzt. Die USA haben mit 1,1 Millionen Todesopfern (Tendenz steigend) einen Anteil von über 16 Prozent an der Gesamtzahl, obwohl ihr Anteil an der Weltbevölkerung nur etwa 4,2 Prozent beträgt.

Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in China liegt laut derselben Datenbank bei etwa 5.200. Das sind erstaunliche drei Größenordnungen weniger. Obwohl die Bevölkerung Chinas fast viermal so groß ist wie die der Vereinigten Staaten, beträgt die Sterblichkeitsrate in China weniger als 0,5 Prozent derjenigen in den USA.

Chinas Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen macht etwa 18,5 Prozent der Weltbevölkerung aus. Das bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 etwa 0,00006 Prozent der weltweiten Todesfälle durch diese Krankheit ausmacht. Nochmals: Die Covid-Todesfälle in den USA machen fast 16 Prozent der weltweiten Todesfälle aus.

Sicherlich würde jeder vernünftig denkende Mensch die Gründe für diese enorme Diskrepanz untersuchen wollen. Aber nicht, so scheint es, im Westen, wo die Konzernmedien die Aufgabe haben, kritisches Denken zu unterdrücken.

Der krasse und schockierende Gegensatz zwischen den Zahlen aus den USA und China ist auf den Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus zurückzuführen.

Die Vereinigten Staaten und ihre kapitalistischen europäischen Verbündeten haben dem Gebot des privaten Profits Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit eingeräumt – und zwar bei Weitem.

Die westlichen Regierungen haben sich beeilt, eine Rückkehr zum „normalen“ Geschäftsbetrieb zu betreiben. Sie haben sich auf eine reine Impflösung verlassen, die sich als nutzlos erweist, da die Pandemie in ihren Bevölkerungen wieder aufflammt.

Ein erschwerender Faktor im Westen war die Verleugnung der Realität der Covid-19-Krankheit. Viele Amerikaner vom Schlage des ehemaligen Präsidenten Donald Trump verunglimpfen das Virus als Schwindel und betrachten das Tragen von Gesichtsmasken und die Impfung als einen Eingriff in ihre „Rechte auf individuelle Freiheit“.

Das überstürzte Streben nach der Wiederherstellung kapitalistischer Profite sowie die gespaltene Politik im Westen haben die Umsetzung einer kohärenten und wirksamen Strategie zur Ausrottung des Coronavirus im Bereich der öffentlichen Gesundheit verhindert.

Im Gegensatz dazu hat China konsequent eine Null-Covid-Politik verfolgt. Die sozialistische Regierung Chinas hat finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt, um eine umfassende Strategie zur Ausrottung der Seuche zu verfolgen. Dazu gehören die Abriegelung von Städten, in denen die Krankheit ausbricht, die massenhafte Verfolgung und Aufspürung mithilfe von Hightech-Telekommunikationsmitteln und die Durchführung von öffentlichen Tests auf die Krankheit. Die Chinesen haben auch ein lobenswertes rationales und ethisches Denken an den Tag gelegt, wenn es darum ging, andere zu schützen und gemeinsam für das Gemeinwohl zu arbeiten, um eine tödliche Krankheit zu besiegen.

Die Quarantänepraktiken in China können für das normale tägliche Leben und das Reisen sicherlich unangenehm sein. (Ich habe während einer kürzlichen Reise nach China 10 Tage in Quarantäne verbracht.) Aber das Ergebnis ist, dass es funktioniert, um die Krankheit einzudämmen und zu mildern. Die im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Europa geringe Zahl der Todesopfer durch die Pandemie zeigt, wie erfolgreich China die öffentliche Gesundheit schützt.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat erklärt, dass der Eckpfeiler der Null-Covid-Politik seines Landes der Schutz der öffentlichen Gesundheit ist. Kurzfristige kommerzielle Überlegungen sind zweitrangig. Aus sozialer und langfristiger wirtschaftlicher Sicht ist die chinesische Politik sowohl praktikabler als auch ethischer. Wie die anhaltenden Todesfälle und das Leiden unter der Pandemie im Westen zeigen, ist die Priorität des kapitalistischen Gewinnstrebens auf sozialer Ebene selbstzerstörerisch.

Es gibt gute wissenschaftliche Gründe, warum der Kapitalismus an der Pandemie scheitert. Die sogenannte „Leben mit dem Covid“-Haltung der westlichen Regierungen lässt zu, dass das Virus fortbesteht und zu noch tödlicheren Varianten mutiert. Noch beunruhigender ist, dass die neueren Untervarianten wie Omikron BA.5 ein hohes Maß an Immunresistenz aufweisen. Nachdem Milliarden von Dollar und Euro zugunsten privater Pharmaunternehmen für die Entwicklung von Covid-Impfstoffen ausgegeben wurden, könnten diese Impfstoffe bald überflüssig werden.

Neue Forschungsergebnisse, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden, zeigen auch, dass eine Reinfektion mit Covid-19 zu einer höheren langfristigen Krankheits- und Sterblichkeitsrate aufgrund anderer Erkrankungen des Herzens, der Lunge und anderer Organe führt. Reinfektionen scheinen in den Vereinigten Staaten und Europa mit dem Fortbestehen der Pandemie zuzunehmen.

In einem Reuters-Bericht über die Studie heißt es: „Reinfizierte Patienten hatten ein mehr als doppelt so hohes Sterberisiko und ein mehr als dreifaches Risiko für einen Krankenhausaufenthalt im Vergleich zu denen, die nur einmal mit Covid infiziert waren. Sie hatten auch ein erhöhtes Risiko für Probleme mit Lunge, Herz, Blut, Nieren, Diabetes, geistiger Gesundheit, Knochen und Muskeln sowie neurologischen Störungen, so ein in Nature Medicine veröffentlichter Bericht.“

China ist es in spektakulärer Weise gelungen, Covid-19 zu kontrollieren und seine Bevölkerung zu schützen, eben weil seine Regierung eine sozialistische Politik verfolgt hat. Es ist ziemlich absurd, wenn nicht gar obszön, dass westliche Medien dazu neigen, China wegen seiner „Null-Covid-Politik“ zu verunglimpfen, weil es angeblich nicht dem westlichen Kapitalismus nacheifert.

Die entsetzlichen, unnötigen Todesopfer in den Vereinigten Staaten und in Europa sind nicht so sehr durch ein Virus verursacht worden, sondern durch eine zugrunde liegende Krankheit der kapitalistischen Psychopathie. Die gefühllose, vorsätzliche Tötung von Menschen aufgrund der Vernachlässigung der Pflicht, eine humane und ethische Gesundheitspolitik zu betreiben, ist das verabscheuungswürdige, kriminelle Ergebnis.

Geben Sie nicht dem Virus die Schuld. Geben Sie dem Kapitalismus und seinen politischen Lakaien die Schuld, die ihr Volk bereitwillig auf dem Altar des privaten Profits opfern. Das System ist unter jedem grundlegenden moralischen Gesichtspunkt menschenfeindlich und irrational. Als soziales Organisationsprinzip versagt es mehr denn je in diesem Moment der Geschichte.

Dieses kranke politische System ist auch der Grund, warum die Vereinigten Staaten und ihre europäischen „Partner“ lieber einen blutigen Krieg in der Ukraine gegen Russland oder in Taiwan gegen China finanzieren, als ihre eigene, zunehmend verzweifelte Bevölkerung zu ernähren, unterzubringen und zu versorgen.