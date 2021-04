Covid-Total: Vom Impfen kaputt, von Schulden erdrückt, vom Wissen „befreit“, um die Zukunft betrogen

Wenn eine Pandemie ohne Pandemie ausgerufen wird, um die Menschen zu entrechten, sie einzusperren und mit einem gesundheitlich wirkungslosen, aber wahrscheinlich höchst gefährlichen Serum zu spritzen, dann muss sich dahinter ein erdgeschichtlich einmalig böser Plan verbergen. (Zahlenbelege hier)

Die von Bill Gates gesteuerte Covid-Zentrale in der BRD, das Robert Koch Institut (RKI), besitzt die Dreistigkeit zu melden: „Grippewelle erstmals seit 1992 ausgeblieben. In der vergangenen Grippe-Saison erkrankten noch 180.000 Menschen.“ [1] Wohlgemerkt, das sind 180.000 laborbestätigte Grippe-Erkrankungen mit einer Todesfallrate von etwa 11 Prozent. In der Corona-Saison, von Dezember 2020 bis 23. April 2021 infizierten sich laut Statista etwa 70.000 Menschen, davon erkranken in durchschnittlich 9 Prozent und verhältnismäßig sterben nur ganz Wenige daran. Jedenfalls kein Vergleich zu der Todesrate von Grippe-Erkrankten.

Weil es also keine ausreichenden Corona-Zahlen zur Rechtfertigung