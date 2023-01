COVID treibt neue Weltordnung voran – Das Reich der Milliardäre

Angesichts der COVID-19-Impfstoffmanie, die die Nation erfasst hat, wetteifern zahlreiche Impfstoffhersteller darum, als erste auf den Markt zu kommen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im März kündigte die Neue Weltordnung der Vereinten Nationen (UNNWO) ihre jährliche globale Kampagne zum Internationalen Tag des Glücks an, verbunden mit einem Aufruf zu Solidarität und Einheit im weltweiten Kampf gegen COVID-19

Die Ziele der UNNWO, wie die Beendigung von Armut, Hunger, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und verschmutztem Wasser, klingen bewundernswert, sind aber nur Schachfiguren, die dazu benutzt werden, ein Eine-Welt-Regime zu fördern, in dem die Macht in den Händen einiger weniger Milliardäre konzentriert ist

Eine Taktik der Eine-Welt-Regierung, auf die sich die Neue Weltordnung verlässt, ist die Medienzensur, die die liberale „Faktenprüfungs“-Gruppe Media Matters jetzt für jeden befürwortet, der nicht mit der Mission der Neuen Weltordnung übereinstimmt

Die Weltgesundheitsorganisation, zu deren größten Geldgebern die Bill & Melinda Gates Foundation gehört, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 alle Menschen auf der Welt zu impfen und zu verfolgen, wer geimpft ist und wer nicht

Die Massenimpfung gegen COVID-19 birgt Gesundheitsgefahren, und selbst Impfbefürworter Bill Gates sagt voraus, dass es 700.000 Opfer von Nebenwirkungen des Impfstoffs geben wird

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind ein wichtiger Akteur und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog.

Ursprünglich veröffentlicht: 28.07.2020

Die COVID-19-Pandemie wird dazu benutzt, die Bemühungen einiger weniger zu unterstützen, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, in der die Macht in den Händen einer elitären Gruppe von Milliardären konzentriert ist.

Im März 2020 kündigte die Neue Weltordnung der Vereinten Nationen (UNNWO) ihre jährliche globale Kampagne „Internationaler Tag des Glücks“ an, verbunden mit einem Aufruf zu Solidarität und Einigkeit im weltweiten Kampf gegen COVID-19. Das Motto der Kampagne lautete nach Angaben der UNNWO:

„… ein Aufruf an alle 7,8 Milliarden Mitglieder der globalen Menschheitsfamilie und alle 206 Nationen und Territorien des Planeten Erde, sich in Solidarität und unerschütterlicher Entschlossenheit im Kampf gegen das Coronavirus COVID 19 zu vereinen …“

Die Nachhaltigkeitsziele der UNNWO, wie die Bekämpfung von Armut, Hunger, verschmutzten Gewässern und mehr, klingen zwar bewundernswert, stützen sie sich auf Manipulationen der Eine-Welt-Regierung wie Medienzensur, Massenüberwachung der Bürger und totale staatliche Kontrolle über Ihre Entscheidungen im Gesundheitswesen, wie ich in diesem Artikel ausführlich erläutern werde.

Ein deutliches Beispiel für die Gefahren von Eine-Welt-Initiativen ist die Immunisierungsagenda 2030 der Weltgesundheitsorganisation, deren Ziel es ist, alle Menschen auf der ganzen Welt zu impfen.

Bill Gates von der Bill & Melinda Gates Foundation, einem großen Geldgeber der WHO, hat erklärt, er wolle die Weltbevölkerung gegen COVID-19 impfen, und dann jede einzelne Person durch digitale Überwachung zu verfolgen und zu kontrollieren. Auch die Rockefeller-Stiftung unterstützt die Massenüberwachung der Bürger – alles unter dem Deckmantel der „öffentlichen Gesundheit. Begründet wird dies mit dem Ziel, die Pandemie zu stoppen.

Aber wird ein gigantisches globales Krankheitsüberwachungssystem, das unter dem Vorwand von COVID-19 geschaffen wurde, wieder abgebaut, sobald die Pandemie für beendet erklärt wird? Oder wird es sich einfach in andere Überwachungsfunktionen verwandeln, die ebenfalls als Mechanismen zum Schutz der „öffentlichen Gesundheit“ dargestellt werden?

Der Impfstoffwahn hat die Nation im Griff

Als die COVID-19-Pandemie die Sechs-Monats-Marke überschritt und die Zahl der gemeldeten Fälle in einigen Ländern und Staaten anstieg, verstärkte sich die Suche nach einem Impfstoff, wobei zahlreiche Impfstoffhersteller darum wetteiferten, als erste Ergebnisse zu präsentieren.

Dies gelang Mitte Juli, als die ersten Ergebnisse einer klinischen Studie mit einem von Moderna entwickelten und vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases geförderten Impfstoffkandidaten im New England Journal of Medicine (NEJM)8 veröffentlicht wurden. und erfreute die Wall Street.

Interessant ist, dass Moderna laut Stat News „noch nie einen zugelassenen Impfstoff produziert oder eine große Studie durchgeführt hat“. Dennoch ergriff das Unternehmen die Chance von COVID-19 und ging voran. Wenn man jedoch darüber nachdenkt, ist der Überschwang über den Impfstoffkandidaten irrational.

Erstens: Wie bei allen Impfstoffen können und werden manchmal unerwünschte Wirkungen auftreten. Selbst vehemente Impfbefürworter haben Bedenken über mögliche unerwünschte Wirkungen eines übereilten COVID-19-Impfstoffs geäußert.

Von Bill Gates (mehr dazu später in diesem Artikel) über den CEO von Merck, Kenneth Frazier, bis hin zum Erfinder des Rotavirus-Impfstoffs Dr. Paul Offit – der einst den von Merck gestifteten Lehrstuhl für Vakzinologie am Children’s Hospital of Philadelphia innehatte – hochrangige Persönlichkeiten sprechen darüber.

Offit äußerte Bedenken darüber, wie schnell die Impfstoffunternehmen die Entwicklung des Impfstoffs vorantreiben, und warnte vor möglichen Sicherheits- und Wirksamkeitsproblemen, die auftreten könnten, wenn der Impfstoff Tausenden von Menschen verabreicht wird, „ohne dass eine große Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie durchgeführt wurde“.

Frazier äußerte ähnliche Bedenken, allerdings mit einem etwas schärferen Wortlaut: „Wenn man einen Impfstoff bei Milliarden von Menschen einsetzt, sollte man besser wissen, was dieser Impfstoff bewirkt.“ In diese Richtung gehen auch die Bedenken, dass – wie bei allen Impfstoffen – die Immunität und/oder die Dauer der Immunität nicht gewährleistet ist, da die „Immunität“ nicht auf natürliche Weise erworben wird.

Eine weitere Befürchtung ist, dass die Ermittlung von Kontaktpersonen und Computeranwendungen zur Bestimmung des Aufenthaltsorts und der Kontakte einer möglicherweise exponierten Person viel zu aggressiv sind. Selbst wenn jemand keine COVID-19-Symptome aufweist, können Regierungen, ob auf lokaler oder nationaler Ebene, eine Person gegen ihren Willen unter Quarantäne stellen, so eine YouTuberin, die in einem Video über ihre Ausbildung in der Kontaktverfolgung berichtet.

Außerdem, so der renommierte Rechtsgelehrte Alan Dershowitz, rlaubt ein 115 Jahre altes Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA den Behörden, jemanden gegen seinen Willen zu impfen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Andererseits können sie dies nicht tun, wenn der Impfstoff nur dazu dient, die persönliche Gesundheit einer Person zu schützen, sagt er.

Während andere Rechtsgelehrte darüber diskutieren, wie weit die Bundesregierung dabei gehen kann, nehmen solche Bedrohungen für Ihre Rechte und Ihre Gesundheit weiter zu. Und bestimmte Medienkonzerne, die eigentlich Anhänger der freien Meinungsäußerung sein sollten, setzen sich dafür ein, Ihnen Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung zu nehmen. An vorderster Front versucht die liberale „Fact-Checking“-Gruppe Media Matters, Impfstoffsicherheitsgruppen zu diskreditieren, die ihrer Meinung nach einer weltweiten Impfung im Wege stehen könnten.

Media Matters drängt auf Zensur von Impfstoffsicherheitsgruppen

Eine Hetzschrift von Media Matters mit dem Titel „The Most Notorious Anti-Vax Groups Use Facebook to Lay the Groundwork Against the Novel Coronavirus Vaccine legt den Grundstein für die Diskreditierung des National Vaccine Information Center (NVIC), Children’s Health Defense und Informed Consent Action Network. Der Artikel beginnt damit, dass diese Gruppen während der COVID-19 als Bedrohung dargestellt werden:

„Während die Fälle von neuartigen Coronaviren in den USA ansteigen und zahlreiche Anstrengungen unternommen werden, um einen Impfstoff zu entwickeln, nutzen die prominentesten US-amerikanischen Anti-Impf-Organisationen Facebook und andere Social-Media-Plattformen, um den Brunnen gegen einen potenziellen Impfstoff zu vergiften.“

Media Matters ist verärgert darüber, dass Facebook es zulässt, dass die Social-Media-Kommunikation der Gruppen als lehrreich erscheint, anstatt sie als „Impf-Fehlinformation“ zu brandmarken. Dies ist besonders wichtig, schreibt Media Matters, weil die Unterstützung für Impfungen in der Öffentlichkeit abnimmt:

„Die Unterstützung für Impfungen in den USA ist in den letzten zwei Jahrzehnten allgemein zurückgegangen. Eine von Gallup im Januar 2020 veröffentlichte Umfrage ergab, dass 84 % der Amerikaner es für ‚wichtig‘ halten, Kinder zu impfen; 2001 waren es noch 94 %. Die Umfrage ergab, dass die Unterstützung für Impfungen „in fast allen Untergruppen der amerikanischen Öffentlichkeit“ zurückgegangen ist. Gallup führt den Rückgang der Impfbefürwortung auf die Verbreitung falscher Informationen über Impfstoffe zurück, insbesondere auf den entlarvten Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus.“

Impfungen werden schwer zu verkaufen sein

Media Matters zitiert eine 2014 in der Zeitschrift Pediatrics veröffentlichte Studie veröffentlicht wurde, in der vier Wege aufgezeigt wurden, wie die Erwünschtheit von Impfungen gefördert wird und wie keine der Botschaften funktioniert. Die vier Versuche, „Fehlwahrnehmungen von Impfungen zu reduzieren und die Impfraten für Masern-Mumps-Röteln (MMR) zu erhöhen“, wurden von der Zeitschrift wie folgt aufgelistet:

Informationen der Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention), die erklären, dass es keine Beweise dafür gibt, dass MMR Autismus verursacht

Textinformationen über die Gefahren der durch MMR verhinderten Krankheiten aus dem Vaccine Information Statement

Bilder von Kindern, die an Krankheiten leiden, die durch die MMR-Impfung verhindert werden

Eine dramatische Geschichte über einen Säugling, der fast an Masern gestorben wäre, aus einem Informationsblatt der Centers for Disease Control and Prevention

Die Botschaften funktionieren jedoch nicht und könnten sogar nach hinten losgehen, sagt Media Matters. [„… Versuche, ‚falsche Behauptungen über Impfstoffe zu korrigieren, können besonders wahrscheinlich kontraproduktiv sein.'“

Die Botschaften werden wahrscheinlich nach hinten losgehen, weil Big Pharma und sein Kumpel, Big Biotech, unter einem Glaubwürdigkeitsproblem leiden – im Fall von Big Pharma durch die vielen Medikamente, die sie zurückgezogen haben, nachdem sie der Öffentlichkeit versichert hatten, sie seien sicher. Außerdem können „Anti-Impf-Inhalte“ – wie Media Matters sie nennt – überzeugender sein als Botschaften, die Impfungen verkaufen sollen:

„Ein weiterer negativer Faktor, der bei Facebook und anderen sozialen Medien eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass Untersuchungen darauf hindeuten, dass Anti-Impf-Inhalte tendenziell beliebter sind als Pro-Impf-Inhalte und Anti-Impf-Botschaften …“

Die Botschaften kommen wahrscheinlich auch bei jüngeren Menschen besser an, die in der Regel die größten Nutzer sozialer Medien sind, räumt Media Matters ein:

„Laut einem Bericht des Center for Countering Digital Hate … sagen Amerikaner, die ’soziale Medien mehr als traditionelle Medien nutzen, um auf Nachrichten und Updates über Covid zuzugreifen‘, dass sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen werden, und zwar um 10 Punkte weniger als diejenigen, die hauptsächlich traditionelle Medien konsumieren.“

Media Matters hat einen enormen Einfluss auf die Mainstream-Medien

Die anfängliche Finanzierung von Media Matters in Höhe von 2 Millionen Dollar kam von wohlhabenden Progressiven über die Tides Foundation, Weitere Gelder kamen laut National Review von MoveOn.org und dem New Democrat Network. Im Jahr 2010 spendete George Soros, einer der reichsten Menschen der Welt, der Gruppe laut New York Times 1 Million Dollar.

Die selbsternannte „Fact-Checking-Gruppe“, die vom konservativen und inzwischen progressiven David Brock gegründet wurde, gibt an, dass es ihre Aufgabe ist, konservativen Medien entgegenzuwirken, und sie ist damit sehr erfolgreich. Nach Angaben des Daily Caller:

„Die Gruppe erzielte ihren ersten bedeutenden öffentlichen Coup im Jahr 2007 mit der Entlassung des Moderators Don Imus von MSNBC. Kurz vor Ostern desselben Jahres nahm ein Mitarbeiter von Media Matters Imus‘ inzwischen berühmte Attacke auf das Frauen-Basketballteam von Rutgers auf und erkannte sofort das hetzerische Potenzial. Die Organisation trat in Aktion und benachrichtigte Organisationen wie die NAACP, die National Association of Black Journalists und Al Sharptons National Action Network, die sich alle dem Kampf anschlossen … Am Ende der Woche wurde Imus gefeuert.“

Media Matters hat daraufhin die National Hispanic Media Coalition, die League of United Latin American Citizens und ähnliche Gruppen angeworben, um Druck auf CNN-Werbekunden auszuüben, damit der Moderator Lou Dobbs wegen angeblicher rassistischer Äußerungen von CNN entlassen wird. Im November 2009 verließ Dobbs CNN, und der Daily Caller zitiert einen Mitarbeiter von Media Matters mit den Worten: „Wir haben ihn gefeuert“.

Media Matters startete auch eine „Kampagne, um Glenn Becks rassistische Rhetorik zu entlarven und die Werbekunden über die Praktiken in seiner Sendung aufzuklären“. Die Kampagne erleichterte seinen Weggang von Fox News.

Media Matters ist auch in der Lage, ihre voreingenommenen Geschichten in Mainstream-Medien als echte Nachrichten zu platzieren. Dem Daily Caller zufolge prahlten Quellen der Organisation damit, Geschichten in der Washington Post, dem San Francisco Chronicle, der Los Angeles Times und in Blogs wie Daily Kos, Salon und HuffPost zu platzieren. Sie berichteten auch von einem herzlichen Empfang bei der New York Times:

„Jim Rainey von der LA Times hat viel von unserem Material genommen“, fuhr der Mitarbeiter fort. „Das Gleiche gilt für Joe Garofoli vom San Francisco Chronicle. Wir haben Geschichten an Eugene Robinson und E.J. Dionne [bei der Washington Post] weitergeleitet. Brian Stelter von der New York Times war hilfreich. Ben Smith [früher bei Politico, jetzt bei BuzzFeed.com] nimmt Geschichten und schreibt, was man von ihm will“, erklärte der ehemalige Mitarbeiter, dessen Darstellung von anderen Quellen bestätigt wurde. Die Mitarbeiter von Media Matters „wussten, dass sie Ben Smith Material schicken konnten, sie wussten, dass sie es bei Plum Line [Greg Sargents Washington Post Blog] abladen konnten, also schickten sie es dorthin“.

Wie von Sharyl Attkisson beschrieben, sind die Auswirkungen von Media Matters für alle von Belang:

„Das Problem ist, dass zu viele Nachrichtenorganisationen und sogar Journalismusgruppen wie Poynter Media Matters und ihre Partner so benutzen, als wären sie legitime Nachrichtenquellen. Sie sind entweder unverzeihlich unwissend über die Tendenzen von Media Matters – oder beschließen, die Leser im Dunkeln zu lassen, weil sie mit der Tendenz übereinstimmen. Ein Hauptinteresse, dem Media Matters und seine Tochtergesellschaften im Laufe der Jahre gedient haben, ist das der pharmazeutischen Industrie. Sie verleumden oft Wissenschaftler und Journalisten, die über Fragen der Sicherheit von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen berichten, indem sie sie fälschlicherweise als „Impfgegner“ abstempeln. Das ist natürlich so, als würde man sagen, dass ich ‚reifenfeindlich‘ bin, weil ich über Probleme mit Firestone-Reifen berichtet habe, oder dass ich ‚wohltätigkeitsfeindlich‘ bin, weil ich Betrug bei Wohltätigkeitsorganisationen aufgedeckt habe. Albern.“

COVID-19 und Impfstoffe sind ein Weg zum Milliardärsein

Forbes erstellte eine Liste von 10 Milliardären aus dem Gesundheitswesen, die profitiert haben, seit COVID-19 zur weltweiten Pandemie erklärt wurde. An der Spitze der Liste steht Stéphane Bancel, CEO von Moderna, dessen Studienergebnisse zu einem Impfstoffkandidaten vom NEJM veröffentlicht wurden. Laut Forbes:

„Als die WHO die Pandemie ausrief, lag Bancels geschätztes Nettovermögen bei etwa 720 Millionen Dollar. Seitdem ist die Moderna-Aktie um mehr als 103 % gestiegen und hat sein Vermögen auf schätzungsweise 1,5 Milliarden Dollar erhöht. Der französische Staatsbürger Bancel wurde am 2. April zum ersten Mal zum Milliardär, als die Moderna-Aktie aufgrund der Nachricht stieg, dass das Unternehmen den Beginn von Phase-2-Studien für seinen Impfstoff plant.“

Bancel ist bei weitem nicht der Einzige, der dank der lukrativen Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen, -Behandlungen und -Diagnoseinstrumenten, die von Regierungen in Auftrag gegeben und vom Steuerzahler finanziert werden, zum „Biotech-Milliardär“ geworden ist. Andere gehören dazu:

Gustavo Denegri – Mit einem Nettovermögen von 4,5 Mrd. USD hält Denegri einen Anteil von 45 % an dem italienischen Biotech-Unternehmen DiaSorin. Seo Jung-Jin – Mit einem Nettovermögen von 8,4 Milliarden Dollar ist Jung-Jin Mitbegründer von Celltrion, einem Biopharma-Unternehmen in Seoul. Alain Mérieux – Der Großvater von Alain Mérieux gründete BioMérieux, ein französisches multinationales Biotech-Unternehmen mit einem Nettovermögen von 7,6 Milliarden Dollar. Maja Oeri – Mit einem Nettovermögen von 3,2 Milliarden Dollar ist Oeri eine Nachfahrin von Fritz Hoffmann-La Roche, dem Gründer des Pharmariesen Roche, und besitzt etwa 5 % der Aktien von Roche. Leonard Schleifer – Mit einem Nettovermögen von 2,2 Milliarden Dollar verdankt Schleifer seinen Reichtum dem Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals, das er mitbegründet hat. George Yancopoulos – Mit einem Nettovermögen von 1,2 Milliarden Dollar ist Yancopoulos der Chief Scientific Officer von Regeneron. Thomas Struengmann – Mit einem Nettovermögen von 6,9 Milliarden Dollar verkauften die Struengmann-Zwillinge 2005 ihr Generika-Unternehmen Hexal an Novartis und haben weitere Biotech-Beteiligungen Andreas Struengmann Mit einem Nettovermögen von 6,9 Milliarden Dollar verkauften die Struengmann-Zwillinge 2005 ihr Generika-Unternehmen Hexal an Novartis und haben weitere Biotech-Beteiligungen Li Xiting – Mit einem Nettovermögen von 12,6 Milliarden Dollar ist Xiting Mitbegründer von Mindray Medical International, Chinas größtem Hersteller medizinischer Geräte.

Pandemie-Profiteure haben das Wohlstandsgefälle vergrößert

Die USA sind bekannt für ihre extreme Vermögens- und Einkommensungleichheit, und die Reichsten sind durch Pandemie-Profiteure noch reicher geworden, so das Institute for Policy Studies:

„Zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 10. April 2020 haben 34 der 170 reichsten Milliardäre des Landes ihr Vermögen um mehrere zehn Millionen Dollar erhöht. Bei acht stieg ihr Nettovermögen um mehr als 1 Milliarde Dollar. Mit Stand vom 15. April ist das Vermögen von Jeff Bezos [Amazon-Gründer] seit dem 1. Januar 2020 um schätzungsweise 25 Milliarden Dollar gestiegen. Dieser beispiellose Vermögensanstieg ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von Honduras, 23,9 Milliarden Dollar im Jahr 2018.“

Das Vermögen der fünf größten Milliardäre der Welt – Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett und Larry Ellison – stieg doppelt so stark an, wie die Bundesregierung Konjunkturschecks an mehr als 150 Millionen Amerikaner auszahlte.

Und wie bereits erwähnt und von Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des NVIC, festgestellt, Der Aktienkurs von Moderna schoss in die Höhe, als das Unternehmen bekannt gab, dass sein Boten-RNA-Impfstoff für klinische Versuche bereit war und der CEO des Unternehmens wurde „über Nacht zum neuen Milliardär“.

Fragen zum Moderna-Impfstoff

Die Autoren des bereits zitierten Artikels im New England Journal of Medicine schrieben, dass der Moderna-Impfstoffkandidat mit der Bezeichnung mRNA-1273 „bei allen Teilnehmern eine Anti-SARS-CoV-2-Immunreaktion hervorrief und keine die Studie einschränkenden Sicherheitsbedenken festgestellt wurden“. Das Studienteam stellte jedoch fest: „Zu den unerwünschten Ereignissen, die bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer auftraten, gehörten Müdigkeit, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Myalgie und Schmerzen an der Injektionsstelle.

Laut Just The News waren die unerwünschten Wirkungen jedoch nicht immer so gering, insbesondere nach einer zweiten Injektion:

„Bemerkenswert ist, dass alle Teilnehmer in den beiden Gruppen mit der höheren Dosierung nach der zweiten Injektion über unerwünschte Reaktionen berichteten. Ein Studienteilnehmer aus der Gruppe mit der geringsten Dosis wurde dagegen aus der Studie genommen, weil er nach der ersten Injektionsrunde Nesselsucht entwickelt hatte.“

Zusätzlich zu den unerwünschten Wirkungen stellen Wissenschaftler in Frage, wie lange die Immunität gegen das Coronavirus, die durch das Vorhandensein von Antikörpern angedeutet wird, anhalten wird.

Zero Hedge zufolge könnte die Dauer der Immunität so kurzlebig sein, dass ein COVID-19-Impfstoff „möglicherweise jedes Jahr verabreicht werden muss, um einen zuverlässigen Schutz zu bieten“. Für die Biotech-Milliardäre wird das sicherlich ein Glücksfall sein. Zero Hedge schreibt:

„Eine Studie, die von Forschern des King’s College London durchgeführt wurde, zeigt, dass die Antikörper der Erkrankten innerhalb weniger Monate nach der Infektion deutlich abnehmen, was die kritische Frage aufwirft, ob ein Impfstoff jemals einen dauerhaften Schutz bieten könnte. Der Impfstoffkandidat von Moderna hat gezeigt, dass er in der Lage ist, bei Versuchspersonen Antikörper zu bilden, aber es ist noch unklar, wie viel Schutz dies bieten könnte. Herb Sewell, emeritierter Professor für Immunologie an der Universität Nottingham, der an der Studie mitgewirkt hat, sagte, die Studie zeige, dass Antikörper gegen das Virus schneller verschwinden als Antikörper gegen MERS und andere Coronaviren … Mehrere viel beachtete Studien haben Zweifel daran geweckt, ob diese Antikörper dauerhaft oder wirksam sind oder nicht“.

Schließlich sind die unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen im Allgemeinen so gut bekannt, dass selbst Bill Gates – der wohl leidenschaftlichste Impfstoffbefürworter der Welt – zugibt, dass bis zu 700.000 Menschen Opfer von Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs werden könnten. Laut der deutschen Website Ken FM sagte Gates in einem Interview mit CNBC:

„… wenn wir … eine von zehntausend Nebenwirkungen haben … dann sind das viel mehr – 700.000 … Menschen, die darunter leiden werden. Es ist also sehr, sehr schwer, die Sicherheit in einem gigantischen Ausmaß über alle Altersgruppen hinweg zu verstehen – Sie wissen schon – schwanger, männlich, weiblich, unterernährt und mit bestehenden Komorbiditäten – es ist sehr, sehr schwer … … die eigentliche Entscheidung ‚OK, geben wir diesen Impfstoff der ganzen Welt, müssen die Regierungen beteiligt werden, weil es ein gewisses Risiko und eine Entschädigung geben muss, bevor das beschlossen werden kann.“

Seit diesem Interview haben mehrere Blogger und Medienbeobachter Gates‘ Worte als Todesfälle verdreht, was einen anderen Medien-„Faktenchecker“, APF Fact Check, dazu veranlasste, sie darauf hinzuweisen. Wenn Sie also diese Informationen weitergeben, beachten Sie bitte, dass Gates ausdrücklich von Nebenwirkungen sprach – zu denen Todesfälle gehören können, aber auch alles von leichtem Fieber bis zu einem sehr ernsten, aber nicht lebensbedrohlichen Ereignis.

Das Imperium der Milliardäre ist eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Biotech-Milliardäre, die von der COVID-19-Pandemie profitieren wollen, Ihre Persönlichkeitsrechte durch die Verfolgung und Rückverfolgung von Kontakten verletzen, und dass Ihr Recht, einen Impfstoff zu verweigern, gefährdet sein könnte, wenn er als dem öffentlichen Wohl dienend angesehen wird. Gleichzeitig befürworten genau die Medien, die Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, die Entscheidungen der Regierung über Ihren Körper zu hinterfragen, fördern sollten, dass Ihnen diese Rechte genommen werden.

Durch das Streben nach einem künstlichen Impfstoff wird es keine natürliche Immunität gegen Viren wie COVID-19 geben, und künftige Pandemien sind vorprogrammiert. Das bedeutet aber, dass Massenimpfungen immer und immer wieder durchgeführt werden müssen, was für die Pandemie-Profiteure eine gute Nachricht ist. Aber ist es auch gut für Sie?

Quellen: