Craig Murray: Völkermord in Palästina: Westliche Regierungen liefern Militärhilfe an Israel trotz öffentlichem Widerstand.

Im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten wird militärische Unterstützung an Israel gesendet, um einen berechneten und vorsätzlichen Völkermord zu begehen, der bereits im Gange ist.

Über 500 Kinder wurden allein in der letzten Woche im Gazastreifen getötet und mehr als 2.000 verstümmelt, viele mit lebensverändernden Verletzungen. Niemand kann behaupten, dass sie nicht wissen, was bereits geschieht oder was sich abzeichnet. Die Unterbrechung von Nahrung und Wasser für den Gazastreifen ist ein schweres internationales Verbrechen, das die westlichen Befürworter der „regelbasierten Ordnung“ allgemein ablehnen.

Sowohl im Vereinigten Königreich als auch den Vereinigten Staaten gibt es keine eindrucksvollere Illustration des Fehlens einer Art von bedeutender Demokratie, als die Tatsache, dass es keine große politische Partei gibt, die sich dem Völkermord entgegenstellt – trotz massiven öffentlichen Widerstands.

Die gekaufte und bezahlte Medien- und politische Klasse im Westen ist äußerst nervös, in der gesamten westlichen Welt. Jetzt, da sie dem endgültigen Völkermord gegenüberstehen, den der Zionismus immer angestrebt hat, sehen sie sich einem erheblichen Widerstand in der Bevölkerung gegenüber.

In ganz Europa gibt es eine massive Kluft zwischen der zionistischen Einigkeit der Politiker und dem viel größeren Verständnis für die Situation der Palästinenser in der Bevölkerung. Bezeichnenderweise führte die Reaktion der zionistischen politischen Klasse zu einer Welle offener faschistischer Unterdrückung.

In Frankreich hat Macron alle pro-palästinensischen Demonstrationen für illegal erklärt, aber wie so oft lassen sich die Franzosen diese Art von Autoritarismus nicht gefallen.

In Großbritannien haben die Polizei die feige Taktik übernommen, ein paar Einzelpersonen, einen in Brighton und einen in Manchester, wegen pro-palästinensischer Demonstrationen festzunehmen. Unter Tony Blairs berüchtigtem drakonischen „Anti-Terror“-Gesetz könnten sie bis zu 14 Jahre im Gefängnis verbringen.

Der junge Mann in Manchester wurde an genau dem Ort festgenommen, an dem das berühmte „Peterloo-Massaker“ stattfand, von dem den britischen Menschen in der Schule beigebracht wurde, dass es ein schreckliches Verbrechen gegen die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit war. Lassen Sie die Ironie davon auf sich wirken.

In Großbritannien können Sie mit einer israelischen Flagge auf die Straße gehen und schreien, dass Sie möchten, dass alle Palästinenser aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Das ist nicht illegal. Wenn Sie sagen, dass die Palästinenser das Recht haben, sich gegen ihren Völkermord zu wehren, ist das illegal.

Das scheint eine echte Analyse des Gesetzes im Vereinigten Königreich, in Frankreich und vielen anderen westlichen Ländern zu sein.

Das soll uns alle einschüchtern. Es wird nicht funktionieren.

Die Europäische Kommission war äußerst zionistisch und euphorisch für diesen palästinensischen Völkermord. Sie hat die israelische Flagge an ihrem Hauptquartier Berlaymont gezeigt. Sie hat sich in extremster Weise auf eine Seite gestellt.

Es ist daher zutiefst unheimlich, dass die Europäische Kommission aktiv daran arbeitet, pro-palästinensische Informationen und Kommentare in sozialen Medien zu unterbinden. Die Europäische Kommission hat alle großen sozialen Medienorganisationen angeschrieben und kann sie mit massiven Geldstrafen bedrohen, wenn sie Informationen entfernen, die die Europäische Union missbilligt.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Die Vorstellung ist offensichtlich unsinnig, dass die Europäische Kommission – die zu 100% parteiisch ist – inmitten des Kriegsnebels in der Lage ist zu sagen, welche Informationen wahr und welche falsch sind und welcher Kommentar legitim ist.

Thierry Breton, der für diese Operation zuständige EU-Kommissar, ist ein ehemaliger CEO von Elektronikunternehmen – und Rüstungsunternehmen – Atos und Thomson. Er hat kein echtes Interesse an Meinungsfreiheit und ist an einem Prozess beteiligt, Dissens für militärische Zwecke zum Schweigen zu bringen, was schlicht und einfach faschistisch ist.

Wir erleben, dass fast alle westlichen Regierungen absichtlich Massaker, ethnische Säuberungen und Völkermord erleichtern. Wir erleben, dass fast alle westlichen Regierungen ihre eigenen Bürger verraten, um den Widerstand gegen die Mitschuld am Völkermord zu unterdrücken.

Es fühlt sich nicht so sehr an, als ob in dieser Woche die westliche Demokratie gestorben ist, sondern als ob es nicht mehr möglich ist zu leugnen, dass die westliche Demokratie bereits vor langer Zeit gestorben ist.