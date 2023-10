Die Kritik an der 40 Millionen Dollar Spende der Gates-Stiftung für den Bau von mRNA-Impfstoffanlagen in Afrika wächst

Von Mike Capuzzo

Während die Medien den Philanthropen für seinen mRNA-Impfstoff bejubelten, wiesen Ärzte und Wissenschaftler auf beispiellose Todesfälle und Behinderungen durch den mRNA-Impfstoff COVID-19 hin und forderten, die giftige mRNA-Technologie zu stoppen und nicht weltweit für andere Krankheiten zu verbreiten.

Die Bill & Melinda Gates Foundation wird 40 Millionen Dollar in die Technologie eines belgischen Unternehmens investieren, das die Produktion von mRNA-Impfstoffen in Afrika und anderen einkommensschwachen Ländern hochfahren will, um eine Vielzahl von Infektionskrankheiten zu bekämpfen und „im Falle einer künftigen Pandemie auf Abruf bereitzustehen“.

Das im belgischen Nivelles ansässige Unternehmen Quantoom Biosciences erhält 20 Millionen Dollar, um die Arbeit an seiner mRNA-Herstellungsplattform voranzutreiben, mit der „billige“ Impfstoffe von „unglaublicher Qualität“ in noch nie dagewesener Geschwindigkeit und Größenordnung hergestellt werden können, so Gates, Co-Vorsitzender der Gates Foundation.

Zwei afrikanische Impfstoffhersteller, das Institut Pasteur de Dakar in Senegal und Biovac in Südafrika, erhalten jeweils 5 Millionen Dollar, um die belgische Technologie zu erwerben.

Beide Unternehmen werden versuchen, mRNA-Impfstoffe für auf dem Kontinent endemische Krankheiten wie Lassa-Fieber, Rifttalfieber, hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber, Malaria und Tuberkulose bereitzustellen, so die Stiftung.

Die verbleibenden 10 Millionen Dollar gehen an Impfstoffhersteller in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die von der Stiftung noch nicht genannt wurden.

Gates, der neuntreichste Mann der Welt und der größte private philanthropische Spender der Stiftung, lobte die „aufregende“ mRNA-Investition als krönende Ankündigung in seiner Grundsatzrede auf dem 20. jährlichen Grand Challenges-Treffen, an dem Wissenschaftler und Forscher aus aller Welt teilnahmen.

Grand Challenges fand dieses Jahr in Dakar, der Hauptstadt der westafrikanischen Republik Senegal, statt.

Der Philanthrop hat das jährliche Treffen ins Leben gerufen, um die Forschung zu globalen Gesundheits- und Entwicklungsproblemen anzuregen, die er finanzieren würde, wenn sie sich „auf die schwierigsten Probleme mit den innovativsten Lösungen konzentrieren“, so Gates in seiner Grundsatzrede.

Quantoom Biosciences entwickelte seine innovative mRNA-Herstellungsplattform mit Hilfe eines Grand-Challenges-Zuschusses für frühe Forschung, den das Mutterunternehmen Univercells 2016 erhielt.

Gates sagte, dass die mRNA-Impfstoffe COVID-19 zwar Millionen von Menschenleben in der Pandemie gerettet haben, dank historisch schneller behördlicher Genehmigungen wie den Notfallgenehmigungen, die Pfizer und Moderna von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) erteilt wurden, dass aber jetzt eine schnellere behördliche Genehmigung und eine kostengünstigere Möglichkeit zur schnellen Skalierung der Produktion von Milliarden von mRNA-Impfungen weltweit erforderlich sind, um mehr Krankheiten zu stoppen.

Das letztgenannte Ziel einer effizienteren Produktion von mRNA-Impfstoffen ist eines, das Quantoom mit seiner neuen Plattform verfolgt, so Gates.

„In der Vergangenheit mussten die Impfstofffabriken gigantisch sein, und es ging um riesige Summen“, sagte Gates. „Wir haben uns das zunutze gemacht, um sehr billige Impfstoffe zu bekommen“.

„Mit der Arbeit, die Quantoom geleistet hat, ist die Idee nun, dass man mit dem richtigen Design auch mit viel kleineren Fabriken billige Impfstoffe bekommen kann“, sagte er.

Jose Castillo, CEO von Quantoom, sagte, dass die Plattform seines Unternehmens es ermöglicht, dass eine Impfstoffproduktionsanlage mit einer Fläche von nur 3.800 Quadratmetern, der Größe eines großen Hauses, Dutzende von Millionen Dosen herstellen kann und es Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ermöglichen könnte, „in Bezug auf Forschung und Entwicklung autonom zu werden“.

Afrikanische Gesundheitspolitiker und Medien loben Gates‘ Investition

Die Ankündigung von Gates wurde von führenden Vertretern des afrikanischen Gesundheitswesens mit Beifall aufgenommen.

„Die Bereitstellung innovativer mRNA-Technologie für Forscher und Hersteller in Afrika und auf der ganzen Welt wird dazu beitragen, dass mehr Menschen von den Impfstoffen der nächsten Generation profitieren“, sagte Nigerias koordinierender Minister für Gesundheit und Soziales und globaler Experte für Impfstoffe, Dr. Muhammad Ali Pate, in einer Erklärung.

„Wir wollen, dass Afrika bei der nächsten Pandemie – die hoffentlich nicht so bald eintritt – in der Lage ist, seinen eigenen Impfstoff herzustellen, zur Entwicklung beizutragen und sicherzustellen, dass wir die Bevölkerung schützen“, sagte Dr. Amadou Sall, CEO des Institut Pasteur.

Auch die Mainstream-Medien, darunter Associated Press, Reuters, ABC News, The Washington Post, Bloomberg News und The Hill, äußerten sich positiv zu Gates‘ Plan.

Die Gates-Stiftung hat in den letzten Jahren Medien wie ABC News, CNN, NBC, NPR, PBS, The Atlantic und The Guardian mit mehr als 300 Millionen Dollar unterstützt, um ihre Berichterstattung über öffentliche Gesundheit, Impfstoffe und andere für Gates wichtige Themen auszuweiten.

Diese und andere Medien haben Gates seit Jahren routinemäßig mit positiver Berichterstattung bedacht, wie die Columbia Journalism Review und andere recherchiert haben.

Während der COVID-19-Pandemie schlossen sich die Washington Post, BBC News, AP, Reuters und andere Medienriesen, darunter Google/YouTube und Facebook, zur Trusted News Initiative zusammen und zensierten illegal Pandemienachrichten, darunter auch Kritik an mRNA-Impfstoffen und die Bedenken von Ärzten über die Sicherheit von mRNA, wie aus einer im Mai von Children’s Health Defense (CHD) eingereichten Klage hervorgeht.

Kritiker: Afrika sollte „das Geschenk ablehnen“

Die Kritiker der jüngsten Ankündigung von Gates verwiesen auf die mangelnde Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe.

„Die Toxizität und Tödlichkeit der mRNA-Impfstoffplattform ist beispiellos und hat in den fortgeschrittenen Gesundheitsökonomien der Welt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst“, sagte Dr. Pierre Kory, Präsident und Chief Medical Officer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

„Die Zerstörung und das Leiden, die aus diesem medizinischen Eingriff resultieren, gerechter zu machen, ist ein historischer Akt der Verderbtheit, von dem ich hoffe, dass er in die Geschichte eingeht“, so Kory weiter.

Dr. Meryl Nass, Ärztin für Innere Medizin und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von CHD, sagte gegenüber The Defender: „Die Gates-Spende der mRNA-Impfstoff-Plattform an Entwicklungsländer ist ein trojanisches Pferd – viel schädlicher als hilfreich“, und Afrika sollte „das Geschenk ablehnen“.

Die FDA, „als sie noch eine Regulierungsbehörde und kein Propaganda-Arm der Pharmaindustrie war“, so Nass, verlangte drei Dinge, um ein medizinisches Produkt zu lizenzieren: den Nachweis von Sicherheit, Potenz und Reinheit.

Die mRNA-Impfstoffplattform sei jedoch weder sicher noch wirksam oder rein, so Nass.

„Bislang sind die einzigen in den USA zugelassenen mRNA-Impfstoffe für COVID“, so Nass.

„Geimpfte Menschen scheinen mehr Blutgerinnsel, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Herzmuskelentzündungen und Krebserkrankungen zu haben als ungeimpfte“.

„Und die Impfstoffe wirken nicht einmal zur Vorbeugung von COVID“, sagte Nass. „Nach ein paar Wochen verlieren sie ihre Wirksamkeit, und die Wahrscheinlichkeit, dass man die Krankheit bekommt, ist größer als bei Ungeimpften.“

Dr. Michael Palmer, ein kanadischer Mikrobiologe und einer der Gründungsunterzeichner von Doctors for COVID Ethics, stimmte dem zu.

„Diese Nebenwirkungen sind selbst dann zu erwarten, wenn die Impfstoffe perfekt hergestellt werden“, so Palmer. „In der Tat könnten diese Wirkungen bei höheren Qualitätsstandards sogar noch häufiger auftreten, da sie meines Wissens nach darauf zurückzuführen sind, dass die Impfstoffe wie erwartet funktionieren.“

Die mRNA-Impfstoffe können „niemals eine einheitliche Wirksamkeit haben“, sagte Nass und fügte hinzu:

„Die mRNA-Fläschchen enthielten nach Angaben der Europäischen Arzneimittel-Agentur sehr unterschiedliche Anteile intakter mRNA, da die Menschen aus derselben Injektion von mRNA sehr unterschiedliche Mengen an Protein herstellten und die Dauer der Wirkung stark variierte, wobei einige Menschen offenbar sogar sechs Monate nach einer Injektion noch Proteine produzierten. „Vermutlich ist dies auf das Vorhandensein einer neuartigen Pseudouridin-Komponente zurückzuführen, durch die sich die Impfstoff-mRNA erheblich von der vom Menschen produzierten mRNA unterscheidet.“

Palmer stimmte zu, dass die mRNA-Impfstoffplattform unzuverlässig ist.

„Selbst wenn die Herstellung perfektioniert wäre“, sagte er, „müssten wir immer noch damit rechnen, dass die Effizienz der zellulären Aufnahme und Expression unterschiedlich ist. Herkömmliche Impfstoffe auf Proteinbasis (Toxoide wie Tetanus und Diphtherie, inaktivierte Virusimpfstoffe wie Salk-Polio, Untereinheiten-Impfstoffe wie Hepatitis B) können zumindest zuverlässig dosiert werden.“

Nass argumentierte auch, dass die Reinheit des mRNA-Impfstoffs „niemals festgestellt werden kann“.

„Die Inspektion der Fläschchen zeigt eine grobe Verunreinigung mit nicht angegebenen Komponenten“, erklärte sie. „Dies gilt insbesondere für das Vorhandensein großer Mengen von DNA-Plasmiden, die in einigen Fläschchen 30 % der Nukleotide im Impfstofffläschchen ausmachten, und für SV40-mRNA.“

„Zusammengenommen führen sie dazu, dass die Verlagerung von DNA in den Zellkern häufig vorkommt und das Risiko von Mutationen und Krebs erhöht“, so Nass weiter. „Da mRNA schnell zerfällt, können kleinere Teile der mRNA, die für andere Peptide oder Proteine als das beworbene Produkt kodieren, leicht versteckt werden, obwohl sie absichtlich in den Fläschchen enthalten sind.“

Da die Reinheit niemals festgestellt werden kann, so Nass, „sollte die mRNA-Plattform bei niemandem verwendet werden.“

Trotz der angeblich guten Absichten der Stiftung erklärte Dr. Peter McCullough gegenüber The Defender, dass die weltweiten klinischen und Forschungsergebnisse zeigen, dass der mRNA-Impfstoff COVID-19 kein humanitärer Fortschritt war, sondern eine katastrophale Technologie, die von Natur aus fehlerhaft war.

Unabhängig davon, gegen welche Krankheiten die mRNA-Impfstoffplattform hergestellt wird, sagte McCullough: „mRNA-Impfstoffe sind dazu bestimmt, biologische Sicherheitskatastrophen zu sein, da sie den genetischen Code für fremde Proteine im menschlichen Körper einbauen, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, die Produktion zu stoppen oder die Produkte aus dem menschlichen Körper zu entfernen.“

McCullough verwies auf das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das mehr als eine Million Verletzungen und Zehntausende von Todesfällen erfasst hat, die angeblich mit den mRNA-COVID-19-Impfstoffen in Verbindung stehen, ein Vielfaches mehr als bei jedem anderen Impfstoff in der Geschichte der USA.

Eine wachsende wissenschaftliche Literatur hat versucht, die durch mRNA verursachten historischen Schäden zu dokumentieren und zu analysieren, wobei viele Kliniker und Forscher auf das toxische Spike-Protein hinweisen, das durch mRNA künstlich im Körper produziert wird und schädliche oder sogar tödliche Entzündungen und eine Schwächung des Immunsystems verursacht, sagte McCullough.

„Die tödlichen Nebenwirkungen der COVID-19 mRNA-Impfstoffe sollten für jedes mRNA-Unternehmen eine deutliche Warnung sein“, sagte McCullough und forderte „umfangreiche präklinische Forschung, einschließlich pharmakodynamischer Studien und Untersuchungen zur menschlichen Autoimmunität, die durch die Gentechnik ausgelöst wird“.

Kritiker wiesen auch darauf hin, dass Afrika offenbar besser mit der COVID-19-Pandemie zurechtkam als die USA, weil dort die von Gates befürwortete toxische Massenimpfung mit mRNA vermieden wurde.

Gates: „Optimistisch, dass wir Polio ausrotten können“

Die Ankündigung von Gates, den mRNA-Impfstoff weltweit zu verbreiten, fällt in eine Zeit, in der der Philanthrop eine Vielzahl von Zuschüssen zur Finanzierung von Impfstoffen und anderen Fragen der öffentlichen Gesundheit in Afrika und Entwicklungsländern gewährt.

Am 11. Oktober kündigten die Gates-Stiftung, die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank gemeinsam eine Finanzierungspartnerschaft in Höhe von 1,16 Milliarden Dollar an, um die Kinderlähmung auszurotten, andere Impfstoffe für Kinder zu unterstützen und die Gesundheitssysteme zu stärken, damit sie besser auf neue Gesundheitsbedrohungen reagieren können.

„Dank medizinischer Innovationen hat die Welt eine menschliche Krankheit ausgerottet – die Pocken“, sagte Gates. „Heute stehen wir kurz davor, eine andere auszurotten – das wilde Poliovirus. Ich setze mich dafür ein, dass kein Kind irgendwo auf der Welt mit dieser schrecklichen Krankheit konfrontiert wird.

Ich bin auch optimistisch, dass wir die Kinderlähmung ein für alle Mal ausrotten und Gesundheitsinnovationen für alle zugänglicher machen werden, insbesondere für die Menschen in den ärmsten Ländern.“

Die Finanzierungspartnerschaft umfasst 526 Mio. USD für die Ausrottung der Kinderlähmung, 526 Mio. USD für die „Stärkung der Gesundheitssysteme und die Vorbereitung auf künftige Pandemien“ sowie 84 Mio. USD für „technische Hilfe“, wovon die Hälfte von Gates durch einen entsprechenden Zuschuss finanziert werden soll.

Die Investition baut auf der Zusage der Gates-Stiftung aus dem Jahr 2022 auf, in Zusammenarbeit mit afrikanischen Entwicklungsagenturen, der Europäischen Union (EU) und den EU-Mitgliedstaaten Belgien, Frankreich und Deutschland in den nächsten fünf Jahren mehr als 100 Millionen Euro zu mobilisieren, um die kürzlich gegründete African Medicines Agency“ und andere afrikanische Gesundheitsinitiativen zu unterstützen, einschließlich der Bemühungen, den Zugang zu erschwinglichen Medikamenten, Impfstoffen und anderen Gesundheitsmitteln“ zu erweitern.

Die sehr unterschiedlichen Reaktionen auf die Ankündigung von Gates‘ mRNA-Zuschuss zeigten die scharfe Kluft in Bezug auf Impfstoffe und andere Fragen der öffentlichen Gesundheit in den USA und weltweit, die sich während und nach der COVID-19-Pandemie entwickelt hatte, so Kory und andere.

Zum Abschluss seiner Grundsatzrede im Senegal rief Gates dazu auf, die weltweite Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung von Kinderkrankheiten drastisch zu erhöhen.

Außerdem forderte er die Teilnehmer und seine Stipendiaten auf, Regierungen, Politikern und anderen Interessenvertretern das bemerkenswerte Versprechen einer effizienteren mRNA-Impfstofftechnologie näher zu bringen.

Der Ingenieur Steve Kirsch, Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, die die mit den mRNA-COVID-19-Impfstoffen verbundenen Schäden umfassend dokumentiert hat, äußerte sich zu Gates‘ neuer mRNA-Investition in Afrika ähnlich wie Gates selbst: „Das Ziel sollte sein, Leben zu retten. Dies ist eine Investition, die das Gegenteil bewirkt. It’s shameful.“