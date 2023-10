Neuer Bericht: Das Internet war noch nie so unfrei wie heute und KI macht es noch schlimmer

Von Rhoda Wilson

Weltweit war die Internetfreiheit noch nie so gering wie heute, und die Zahl der Länder, die Websites wegen politischer, sozialer und religiöser Äußerungen gesperrt haben, war noch nie so hoch. Auch die Zahl der Länder, die Menschen wegen ihrer Online-Äußerungen verhaftet haben, hat laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Freedom House, der letzte Woche veröffentlicht wurde, ein Rekordhoch erreicht.

Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass Regierungen in 16 Ländern generative künstliche Intelligenz (KI“) einsetzen, um Gespräche zu manipulieren und automatisch zu zensieren, was online steht. Die Regierungen in Pakistan, Nigeria und den Vereinigten Staaten haben im vergangenen Jahr generative KI eingesetzt, um das Internet stärker zu kontrollieren.

Ergebnisse der Freiheit im Netz 2023

Eine Liste der Bewertungen für jedes der 70 Länder, die in den Bericht von Freedom House aufgenommen wurden, können Sie HIER einsehen.

Obwohl die Freiheit des Internets in erster Linie durch das Verhalten des Staates beeinflusst wird, werden laut Freedom House auch die Handlungen nichtstaatlicher Akteure – einschließlich Technologieunternehmen – berücksichtigt. Daher spiegeln die Indexbewertungen im Allgemeinen das Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren wider, sowohl staatlicher als auch nichtstaatlicher Art.

Die Punktevergabe erfolgt nach Zugangshindernissen, Beschränkungen von Inhalten und Verletzungen von Nutzerrechten. Werte zwischen 100-70 werden als „frei“ bezeichnet, Werte zwischen 69-40 als „teilweise frei“ und Werte zwischen 39-0 als „nicht frei“.

Leider liegt die Messlatte für „frei“ nicht sehr hoch. So wird beispielsweise das Vereinigte Königreich mit 79 Punkten als „frei“ eingestuft, obwohl dort Bürger, die sich dem „offiziellen Narrativ“ widersetzen, sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren zensiert, verunglimpft, bespitzelt und nachrichtendienstlich erfasst werden. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass das Vereinigte Königreich nur knapp in die Kategorie „frei“ gerutscht ist. Die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich 79 Punkte erreicht hat, zeigt vielleicht, wie schlecht es um die Freiheit des Internets in anderen Ländern bestellt ist.

Länder: Freedom House bewertet den Grad der Internetfreiheit in 70 Ländern auf der ganzen Welt in seinem jährlichen Freedom on the Net-Bericht. Quelle: Freedom House

Interessanterweise erreichte Kanada mit 88 Punkten den dritthöchsten Wert nach Estland und Island. Die jüngste despotische Zensur in Kanada fällt möglicherweise nicht in den von Freedom House untersuchten Zeitraum, der im Wesentlichen Entwicklungen für das Jahr Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 zu umfassen scheint. „Während ein kürzlich verabschiedetes Gesetz Bedenken aufkommen ließ, dass die [kanadische] Regierung versuchen könnte, ihre Regulierungsbefugnisse über Online-Inhalte erheblich auszuweiten, haben sich solche Bedenken während des Erfassungszeitraums nicht bewahrheitet“, so Freedom House.

Glenn Greenwald ist Journalist, Verfassungsrechtler und Autor von vier New York Times-Bestsellern zu Politik und Recht. Im Folgenden äußert er seine Gedanken zu dem despotischen neuen Zensurgesetz in Kanada und stützt sich dabei auf Artikel, die Michael Geist über das kanadische Gesetz C-11 veröffentlicht hat.

(Bitte beachten Sie: In dem Video unten verwendet Greenwald das Wort „Liberale“, um Menschen auf der politischen Linken zu beschreiben. Liberal beschreibt eher eine Reihe von Werten als einen politischen Begriff, unabhängig davon, welche Worte politische Parteien in ihrem Namen oder zur Beschreibung ihrer selbst verwenden. Liberal ist in etwa gleichbedeutend mit „frei“ und sind Werte, die die Mehrheit der Menschen sowohl auf der politischen Linken als auch auf der politischen Rechten vertritt. Die Befürworter des kanadischen Gesetzes C-11 vertreten keine liberalen Werte, sondern antiliberale Werte).

Glenn Greenwald: Trudeau und seine Regierung lügen über das despotische neue Zensurgesetz in Kanada, 3. Oktober 2023 (18 Min.)

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wird, können Sie es HIER auf Rumble ansehen. Die vollständigen Episoden von Greenwalds Podcasts finden Sie über DIESEN Link. Die vollständige Episode, aus der der obige Clip stammt, kann HIER auf Rumble angesehen werden.

Bericht „Freiheit im Netz 2023“: Die wichtigsten Ergebnisse

In den wichtigsten Ergebnissen stellt Freedom House fest:

Im Iran, dem Land mit dem schlimmsten Rückgang in diesem Jahr, verschärfte sich die digitale Unterdrückung. Die Behörden schalteten das Internet ab, blockierten WhatsApp und Instagram und verstärkten die Überwachung, um Proteste gegen die Regierung niederzuschlagen. Myanmar war kurz davor, China als das Land mit den weltweit schlechtesten Bedingungen für die Internetfreiheit zu verdrängen – ein Titel, den letzteres Land im neunten Jahr in Folge behalten hat. Die Bedingungen auf den Philippinen verschlechterten sich, als der scheidende Präsident Rodrigo Duterte ein Anti-Terror-Gesetz anwandte, um Nachrichtenseiten zu sperren, die seiner Regierung kritisch gegenüberstanden. Costa Ricas Status als Verfechter der Internetfreiheit ist nach der Wahl eines Präsidenten gefährdet, dessen Wahlkampfmanager Online-Trolle anheuerte, um mehrere der größten Medien des Landes zu schikanieren.

In einer Rekordzahl von 55 der 70 von Freedom on the Net erfassten Länder wurden Menschen wegen ihrer Online-Äußerungen mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert, während in 41 Ländern Menschen wegen ihrer Online-Kommentare körperlich angegriffen oder getötet wurden. Die ungeheuerlichsten Fälle ereigneten sich in Myanmar und Iran, deren autoritäre Regime Todesurteile gegen Personen verhängten, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit der Online-Äußerung verurteilt wurden. In Weißrussland und Nicaragua, wo der Schutz der Internetfreiheit während des Berichtszeitraums drastisch gesunken ist, wurden Menschen wegen Online-Äußerungen zu drakonischen Gefängnisstrafen verurteilt – eine Kerntaktik, die die langjährigen Diktatoren Aljaksandr Lukaschenka und Daniel Ortega bei ihren gewalttätigen Kampagnen zum Machterhalt einsetzten.

Mindestens 47 Regierungen setzten im Berichtszeitraum Kommentatoren ein, um Online-Diskussionen zu ihren Gunsten zu manipulieren – doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. In der Zwischenzeit sind KI-basierte Tools, die Texte, Audios und Bilder generieren können, immer ausgefeilter, zugänglicher und einfacher zu nutzen, was zu einer besorgniserregenden Eskalation dieser Desinformationstaktiken geführt hat. Im vergangenen Jahr wurde die neue Technologie in mindestens 16 Ländern eingesetzt, um Zweifel zu säen, Gegner zu verleumden oder die öffentliche Debatte zu beeinflussen.

Die technisch fortschrittlichsten autoritären Regierungen der Welt haben auf Innovationen in der KI-Chatbot-Technologie reagiert und versuchen sicherzustellen, dass die Anwendungen mit ihren Zensursystemen übereinstimmen oder diese stärken. In mindestens 21 Ländern sind digitale Plattformen gesetzlich verpflichtet oder werden dazu ermutigt, maschinelles Lernen einzusetzen, um missliebige politische, soziale und religiöse Äußerungen zu entfernen. Die KI hat jedoch ältere Methoden der Informationskontrolle nicht vollständig verdrängt. Eine Rekordzahl von 41 Regierungen sperrte Websites mit Inhalten, die nach den Standards der freien Meinungsäußerung im Rahmen der internationalen Menschenrechtsnormen geschützt sein sollten. Selbst in demokratischeren Ländern wie den Vereinigten Staaten und Europa erwägen oder verhängen Regierungen Beschränkungen des Zugangs zu prominenten Websites und Social-Media-Plattformen – ein unproduktiver Ansatz angesichts der Sorge um ausländische Einmischung, Desinformation und Online-Sicherheit.