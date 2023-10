Robert F Kennedy, der Königsmacher von Camelot

Declan Hayes

Robert Kennedy Jr. ist das dunkle Pferd, auf das man in dem derzeitigen Zweikampf zwischen Biden und Trump achten sollte.

Obwohl die Buchmacher Donald Trump derzeit als klaren Favoriten für den Sieg im nächsten US-Präsidentschaftswahlkampf gegen den amtierenden Creepy Joe Biden sehen, ist Robert Kennedy Jr. von Camelot das dunkle Pferd, auf das man in dem derzeitigen Zweikampf zwischen Biden auf der inneren Beltway-Spur und Trump, der lebhafteste der Füllstuten, achten sollte.

Hier ist ein Video von Donald Trump, der sich über Biden und Nancy Pelosi lustig macht. Man mag von ihm halten, was man will, aber der Kerl ist lustig. Und um zu sehen, wie sehr seine Anhänger ihn lieben, schaut euch eine seiner Wahlkampfreden hier an. In allen behauptet er, er sei das Beste, was seinen Zuhörern, ihren jeweiligen Swing-Staaten und allgemeiner den Vereinigten Staaten je passiert ist. Ob es darum geht, die Welt dazu zu bringen, Amerikas Agrarprodukte zu kaufen, oder sie zu zwingen, seinen Yankee-Dollar zu verwenden, oder ob er in einem nuklearen Showdown zur Mittagszeit die Oberhand behält, Trump ist, wie Gary Cooper in „High Noon“, euer Mann, Amerikas Mann.

Und natürlich auch Israels Mann, ebenso wie Crooked Joe Biden und Robert Kennedy, der trotz aller Beweise aus den Golanhöhen und dem Westjordanland glaubt, dass die israelische Armee die humanitärste Kampftruppe der Welt ist.

Obwohl viele von Trumps Politiken, wie die von Biden, durch Betrachtung seiner Hauptspender bestimmt werden können, erfordert Kennedys ein wenig mehr Nachforschung. Obwohl die New York Times nur eine von vielen Biden-freundlichen Quellen ist, die uns mit Freude mitteilt, dass ein Großteil von Kennedys Finanzierung von Hardline-Republikanern stammt, hat Kennedy offensichtlich keine Chance, Präsident zu werden, ohne die Unterstützung einiger tief in die Tasche greifender Einzelpersonen und Unternehmen.

Das Gewinnen der US-Präsidentschaftswahlen ist nicht nur eine Frage des Gewinnens der Schlüssel-Swing-Staaten, sondern auch des Habens von Big Tech und Gruppen wie Big Pharma und den von ihnen kontrollierten Nachrichtenmedien auf Ihrer Seite. Obwohl Trump wahrscheinlich Elon Musk, Joe Rogan und Tucker Carlson in seiner Ecke hat, zeigt die Flut von Straf- und Zivilklagen, mit denen er derzeit konfrontiert ist, und die anhaltend negative Berichterstattung der „Fake News Media“ über ihn, dass er auch mächtige Kritiker hat.

Die Bedeutung von Kennedy liegt darin. Sollte er jetzt sterben, „mitten in der Nacht ohne Schmerzen aufhören“, so wie sein Vater und sein Onkel vor ihm, würde das die Basis der Demokraten stark festigen und Creepy Joe oder wer auch immer aus ihrem „Walking Dead“ sie auswählen sollten, um ihn zu ersetzen, eine bessere Chance geben, Trump zu schlagen. Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, deren Kritiker eine schreckliche Angewohnheit haben, vorzeitig „mitten in der Nacht aufzuhören“, hat dasselbe gesagt. In ihrem verdrehten Verstand ist Putin so beschäftigt wie immer, Schismen in der makellosen Kirche der Demokraten zu verursachen und Russia Today dazu zu verwenden, alle möglichen amerikanischen Antichristen wie Kennedy zu fördern.

Ich kann ihren Standpunkt verstehen. Obwohl die Demokraten in jedem der 50 Staaten, die die Vereinigten Staaten bilden, Punch-und-Judy-Stil-Kämpfe mit den Republikanern austragen müssen, während sie sich mit der National Rifle Association, der Fentanyl-Krise, illegaler Einwanderung und der Eroberung Chinas mit einer Hand auf dem Rücken auseinandersetzen müssen, haben sie jetzt auch Banquos Geist, der an die Tür klopft, um Einlass zu ihrem Festmahl zu erhalten und so ihre kleine Mauschelei zu ruinieren.

Obwohl ich Kennedys Bestseller über Fauci kurz nach seiner Veröffentlichung gelesen habe, hat mich sofort beeindruckt, wie viele Experten Kennedy mobilisieren konnte, um den leserfreundlichen Inhalt zu bestätigen. Genau wie „A Brief History of Time“ niemals als Einführung in die kosmologische Physik betrachtet werden könnte, kann Kennedys Verunglimpfung von Fauci nicht als Einführung in Pandemien oder die Gesundheit von Kindern betrachtet werden. Aber Kennedy war ein sehr erfolgreicher Umweltanwalt und sein Buch stellte dringende Fragen, die Sachverständige und nicht nur die, die 2023 den Nobelpreis für Medizin der NATO erhielten, sondern auch andere, die qualifizierter sind, beantworten müssen.

Kennedys vitriolische Kritiker in Vanity Fair, dem Scientific American, CNN und der Nation et al. halten nicht viel von der Streitlust, die das tägliche Brot von Anwälten wie Kennedy ist, den sie einen „ahnungslosen Kontrarianer“ nennen, „der kein Wissenschaftler oder Arzt ist“, sondern ein „lächerlicher Präsidentschaftskandidat“ mit „giftigen Ansichten über Impfstoffe, den Ursprung von AIDS, die angeblichen Gefahren von Wi-Fi und andere Formen von Pseudowissenschaft, die keine breite Anhörung verdienen“.

Aber Kennedys „konträre“ Ansichten verdienen tatsächlich eine breite Anhörung, genauso wie der pseudo rassistische wissenschaftliche Unsinn von „The Bell Curve“ und „The Population Bomb“ breite Anhörungen erhielten, bevor sie in den akademischen Abwassern, die an einer Untersuchung solchen vom Tiefen Staat unterstützten populären Unsinns interessiert sind, gründlich widerlegt wurden.

Der Kern der Sache hier sind nicht Kennedys ketzerische Ansichten, sondern die eiserne Entschlossenheit des Tiefen Staates, ihm oder anderen glaubwürdigen Ketzern keine Plattform zu bieten, um ihre Ecke zu verteidigen.

Wenn wir zur UN-Besessenheit vom Klimawandel übergehen, haben wir den umstrittenen Greenpeace-Gründer Patrick Moore, der sehr wackelige Behauptungen gegen den Klimawandel und diejenigen, die ihn unterstützen, aufstellt. Dann haben wir dieses sehr informative Video über das, was wir als den Green Energy Scam bezeichnen könnten, das, egal welche Fehler es hat, ein hervorragendes Bild der Sierra Club, 350.org und der anderen sehr mächtigen amerikanischen Interessengruppen zeichnet, von denen viele, wie das The Green Energy Scam Video behauptet, einfach die Verbrechen von Serienverschmutzern grün waschen, denen die Umwelt genauso egal ist wie dem Mann im Mond.

Zurück zu den 50 oder so Punch-und-Judy-Staatsshows, die Amerikas Präsidentschaftswahlen 2024 ausmachen, haben wir, wie es derzeit aussieht, Donald Trump, der Creepy Joe oder jeden anderen hoffnungslosen Harry pulverisiert, den die Demokraten vielleicht versuchen könnten, ihn zu ersetzen. Die Demokraten müssen ihre eigene Stimme erhöhen und Trumps Stimme verringern.

Sollte Kennedy wie Ross Perot als Unabhängiger antreten, besteht eine echte Chance, dass er mehr Stimmen von Trump als von Biden erhält und so Biden oder seinem Ersatz ermöglicht, über die Ziellinie zu schlittern. Es gibt mindestens zwei Schlüssel-Wählergruppen in Amerika, die ihn in diese Richtung drängen könnten. Die erste davon ist das schattenhafte Bündnis von NGO-Gruppen, über das das The Green Energy Scam-Video spricht, und die zweite davon sind die gewöhnlichen unabhängigen amerikanischen Wähler, die das Video ebenfalls zeigt.

Das sind, wenn man so will, die gewöhnlichen anständigen Amerikaner, die nicht wollen, dass ihre Kinder mit Pubertätsblockern vollgestopft werden, während gut bestückte Crossdresser ihre Leisten in die Gesichter ihrer jungen Kinder reiben, die die Eltern lieber auf einen Hügelspaziergang mitnehmen würden, zu einem Ballspiel, zum Angeln à la Tom Sawyer oder ihnen zeigen würden, wie man einen Kuchen backt oder eine Kuh melkt.

Obwohl sie vielleicht nicht die zahlreichsten Amerikaner sind, wäre es fair zu sagen, dass sehr viele dieser „Impfstoff-Verweigerer“ und „Baumumarmungen“ ihre Stimmen für Camelot, für König Kennedy abgeben würden, der immer noch Liegestütze machen kann, was Lichtjahre vor dem liegt, wovon Creepy Joe oder Trump auch nur träumen könnten.

Obwohl Kennedys Camelot ein schönes amerikanisches Märchen ist, ist es nicht ihr einziges. Ronald Reagan, kein schlechter Cowboy, war Amerikas beliebtester Präsident aller Zeiten, nicht zuletzt dank seiner Rede von den Vereinigten Staaten als dem neuen Jerusalem, dem Licht auf dem Hügel, das ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Richtung für alle war. Obwohl Kennedy das aktuelle amerikanische Streben nach dem Heiligen Gral, nach dem Malteser Falken oder nach welchem Mythos auch immer im Herzen der amerikanischen Seele steckt, am besten verkörpert, sieht Amerikas Deep State die Dinge in viel prosaischerer Form. Für sie ist Kennedy ein Pferd, das entweder lahmgelegt werden muss oder gezwungen werden muss, andere Gäule zu lahmen, damit ihr eigenes Pferd in dem Eselsrennen zwischen welchem Punch & Judy Demokraten-Maultier auch immer schließlich das Ticket bekommt, um gegen Donald Trump, den Republikanischen Sturm-Elefanten, anzutreten.