UNDP veröffentlicht Rahmen für die Verwaltung digitaler Identitäten

Die United Nations Development Programme (UNDP), wie der Name schon sagt, ist ein Sammelbecken von Technokraten, die darauf aus sind, die totale globale Kontrolle zu erlangen. Auf ihrer Website heißt es oben auf ihrer Homepage: „Governance For People And Planet“ (Governance für Menschen und den Planeten). Diese Technokraten sind in einem Simulakrum eingeschlossen und fördern eine Anti-Realität, die letztendlich den Planeten zerstören wird.