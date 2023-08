Cyberangriff auf unabhängige Medien! Der Beweis, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist.

Die Online-Zeitschrift der Stiftung für strategische Kultur (strategic-culture) wurde letzte Woche von einem massiven Cyberangriff heimgesucht. Der Angriff führte dazu, dass das Forum auf seiner regulären Internetseite abgeschaltet wurde. Leserinnen und Leser, die normalerweise auf die Zeitschrift zugreifen, wurden darüber informiert, dass die Website nicht mehr verfügbar ist.

Das Online-Journal ist sicher auf strategic-culture.su umgezogen, und wir werden weiterhin Artikel über den Telegram-Kanal des SCF posten, um unser unveräußerliches Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen.

Die Online-Zeitschrift des SCF war bisher über die Domain „.org“ zugänglich. Die Domain wird von einer Organisation namens Public Interest Registry (PIC) mit Sitz in den Vereinigten Staaten betrieben. PIC bezeichnet sich als „vertrauenswürdiges“ gemeinnütziges Unternehmen, das sich „für die Integrität des Internets“ und die freie Meinungsäußerung einsetzt.

Die ungeheuerliche Aktion zur Auslöschung des SCF ist ein Zeichen für die unheilvollen Zeiten. Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die Sabotage von staatlichen Stellen durchgeführt wurde: von denen der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten. Dies sollte nicht als eine Art unbedeutendes Hacking durch Cyber-Vandalen betrachtet werden, sondern als Cyber-Kriegsführung auf staatlicher Ebene.

Dies ist nicht das erste Mal, dass diese Zeitschrift einem Cyberangriff ausgesetzt ist. In den vergangenen Jahren wurde das Verlagsgeschäft des SCF mehrfach durch böswillige Angriffe lahmgelegt. Der jüngste Vorfall in dieser Woche scheint der ernsthafteste Versuch gewesen zu sein, unser Publikationsforum auszuschalten.

Seit über 12 Jahren veröffentlicht die Strategic Culture Foundation Artikel von Autoren aus der ganzen Welt. Das Forum hat weithin Anerkennung für seine vielfältigen und intelligenten Kommentare und Analysen zur internationalen Politik gefunden. Es hat sich bei vielen Lesern aus aller Welt Respekt für seine aufgeschlossenen Perspektiven zur Geopolitik erworben. Insbesondere haben wir eingehend kritisch darüber berichtet und analysiert, wie die Regierung der Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen bei der unrechtmäßigen Verfolgung strategischer Interessen in verschiedenen Teilen der Welt, von Asien bis Afrika und vom Nahen Osten bis Lateinamerika, systematisch missbraucht haben.

In dem Maße, wie die USA und ihre NATO-Partner in den vergangenen Jahren bei ihren imperialistischen Plünderungen immer rücksichtsloser und gesetzloser geworden sind, ist auch das SCF-Forum immer kritischer geworden. Infolgedessen haben die Angriffe auf unsere Zeitschrift offenbar zugenommen.

Das US-Außenministerium hat unsere Zeitschrift vor drei Jahren als Propagandaorgan des Kremls verleumdet. Die US-Behörden haben Autoren des SCF als „Kreml-Agenten“ verunglimpft, obwohl unsere Autoren in verschiedenen Teilen der Welt ansässig sind und nichts mit der russischen Regierung zu tun haben.

In der Folge wurden alle unsere in den USA ansässigen Autoren persönlich von Agenten des US-Staatssicherheitsdienstes aufgesucht, die an ihre Türen klopften und ihnen mit strafrechtlicher Verfolgung und massiven Geldstrafen drohten, wenn sie nicht aufhörten, Artikel für SCF zu veröffentlichen. Alle unsere ehemaligen amerikanischen Kollegen sahen sich gezwungen, die bis dahin fruchtbaren Beziehungen des intellektuellen Austauschs abzubrechen.

All diese beispiellosen Schikanen hielten uns nicht davon ab, weiterhin unser Recht auf freie Meinungsäußerung und kritisches Denken auszuüben.

Seitdem der von den USA geführte Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland vor 18 Monaten mit einem bewaffneten Konflikt in der Ukraine eskaliert ist, wird die Website des SCF jedoch immer stärker von Cyberangriffen heimgesucht.

Dies beweist, dass Washington und seine westlichen Verbündeten tatsächlich einen entschlossenen Stellvertreterkrieg führen. Wie ein altes Sprichwort sagt: Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit.

Wir haben den Konflikt in der Ukraine scharfsinnig kommentiert und analysiert. Unsere Autoren haben das größere Bild der geopolitischen Motive hinter der Konfrontation aufgedeckt, darunter: Der jahrzehntelange Expansionismus der NATO, das Bestreben Washingtons, seine globale Hegemonie aufrechtzuerhalten, die strategische Notwendigkeit der USA, die Kontrolle über ihre europäischen Vasallen auszuüben, das Ziel Washingtons, Russland als Energielieferant für Europa zu verdrängen, die überragende Bedeutung des Militarismus für den westlichen Kapitalismus und das zwingende Ziel des Westens, das Entstehen einer multipolaren Welt zu vereiteln, wie sie von Russland, China und vielen anderen Nationen, die den BRICS und dem globalen Süden angehören, befürwortet wird.

Je mehr der Stellvertreterkrieg Washingtons gegen Russland in der Ukraine auf dem Spiel steht, desto verzweifelter versucht der Westen, alle kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen, die das falsche Auftreten des Westens als „Verteidiger der Demokratie“ untergraben.

Die in Russland ansässigen Medien werden von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union stark zensiert. Für ein internationales Publikum ist es immer schwieriger geworden, Zugang zu russischen Medien zu erhalten, und vor allem zu allen Medien, die kritische Stimmen und Gedanken zur westlichen Politik veröffentlichen.

Die von US-Firmen kontrollierten Internet-Domains haben viele in Amerika und Europa ansässige alternative Medien einfach mit der Begründung abgeschaltet, dass solche alternativen Medien eine intelligente und fundierte kritische Analyse der Politik westlicher Regierungen liefern. Manchmal ist die Zensur nicht so offenkundig, sondern erfolgt durch Algorithmen, die die Zugänglichkeit für die Leser einschränken.

Kritisches Denken und Wahrheitsfindung sind für Lügner und Despoten, zu denen sich die westlichen Regime immer mehr entwickeln, unerträglich, da sie ihren Anspruch auf Tugend, Demokratie, Legalität und Integrität völlig über Bord werfen. Die Scharade der „westlichen liberalen Demokratie“ wird immer fadenscheiniger, während die westlichen Staaten immer mehr zu kriegstreiberischen, autoritären Diktaturen mit wirtschaftlicher Austerität und einer elitären, nicht rechenschaftspflichtigen Herrschaft werden. Mit einem Wort: faschistisch. Dass sich die westlichen Mächte rundum mit dem Nazi-Regime in der Ukraine verbünden, steht im Einklang mit ihrer eigenen politischen Degeneration.

Im Falle des SCF ist die Zensur des Westens so weit gegangen, dass sie unser Forum regelrecht sabotiert.

An dieser Stelle ist es angebracht, Julian Assange, dem in Australien geborenen Gründer von Wikileaks, besondere Ehre zu erweisen. Er hat für seine Enthüllungen über die Verbrechen des US-Imperiums und seiner Vasallen mit dem Verlust seiner persönlichen Freiheit bezahlt, da er wegen völlig erfundener Spionagevorwürfe jahrelang in Einzelhaft in einem britischen Kerker eingesperrt war.

In einer so gefährlichen Zeit der Geschichte, in der der totale Krieg zwischen Atommächten eine furchtbare Gefahr darstellt, benötigt die Weltöffentlichkeit mehr denn je einen offenen Zugang zu Informationen und ein Verständnis für die Ursachen von Konflikten. Die westlichen Konzernmedien haben sich zunehmend als reine Propagandainstrumente erwiesen, die lächerliche Pro-Kriegs-Narrative verbreiten, wie, dass der Westen „die Ukraine vor der russischen Aggression verteidigt“. Die westlichen Medien führen die Öffentlichkeit mit falscher Propaganda in die Irre, die die wahren Ursachen des Konflikts verzerrt und verschleiert. Dadurch wird ein katastrophaler Krieg zu einer realen Gefahr.

Trotz dieser Propagandaattacke und der abscheulichen Vernachlässigung journalistischer Pflichten haben die internationale Öffentlichkeit und insbesondere die westliche Öffentlichkeit eine bewundernswert gesunde Resistenz und Skepsis gegenüber den westlichen Medien und ihren sogenannten Regierungen gezeigt. Die giftige Propaganda und die Heuchelei der westlichen Regierungen und ihrer unterwürfigen Medien werden immer deutlicher. Dieser öffentliche Widerstand untergräbt auf fatale Weise die Autorität Washingtons und seiner NATO-Verbündeten.

Dies spiegelt sich in der wachsenden öffentlichen Aufmerksamkeit und Kritik auf der ganzen Welt wider, insbesondere aber in den Vereinigten Staaten und in Europa, die sich gegen den von den USA geführten Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine richtet. Die Menschen kritisieren zunehmend, dass die westlichen Mächte den Krieg auf verwerfliche Weise mit endlosen Waffen anheizen, während die eigenen sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der westlichen Öffentlichkeit skrupellos vernachlässigt werden.

Sogenannte Führungspersönlichkeiten wie der Amerikaner Joe Biden werden als altersschwache Clowns verspottet, während europäische Nicht-Persönlichkeiten wie der Deutsche Olaf Scholz und der Franzose Emmanuel Macron routinemäßig in der Öffentlichkeit ausgebuht werden.

Die Strategic Culture Foundation hat durch ihr offenes Forum mit intelligenten und unabhängigen Artikeln das Wissen und das kritische Denken der westlichen Öffentlichkeit gestärkt.

Deshalb ist es aus der Sicht der westlichen Regime unerlässlich geworden, uns mit aller Macht auszuschalten. Dies wiederum entlarvt nur umso mehr die Heuchelei der westlichen Staaten, die behaupten, Meinungsfreiheit und Demokratie zu respektieren.

Es muss allgemein anerkannt werden, was in dieser Zeit vor sich geht. Die westlichen Staaten, die von den herrschenden Eliten und den Propagandadiensten der Konzerne beherrscht werden, befinden sich im Krieg. Nicht nur gegen Russland, China und andere abweichende Nationen. Sie befinden sich im Krieg gegen ihre eigene Öffentlichkeit, die zunehmend unzufrieden und verärgert ist über die Willkür, die den westlichen Herrschern und ihrem bankrotten kapitalistischen System inhärent ist.

Die Wahrheit mag ein frühes Opfer des Krieges sein. Aber dieser Verlust kann mit mehr unterstützender Wahrheit und Zeit behoben werden. Was man als letztes Opfer des Krieges bezeichnen könnte, sind Lügner und ihr Despotismus.

Und sie können nicht mehr repariert werden – wenn der Schaden ihrer Täuschung endlich behoben ist.