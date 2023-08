Heilung durch Selbstmord

Todd Hayen

Eine der besten Seiten Kanadas (so scheint es zumindest) ist die staatliche Gesundheitsfürsorge. Der Nachteil ist (neben vielen anderen), dass die Regierung ihre Nase in persönliche Gesundheitsangelegenheiten stecken kann und will. Eine dieser Einmischungen ist, dass das kanadische Gesundheitssystem den Menschen ermöglicht, ihr Leben einfach und schmerzlos zu beenden – mithilfe des kanadischen Gesundheitssystems. Ich werde mich jetzt nicht mit den Schmerzen und Leiden von unheilbar kranken Patienten befassen – mit Krebserkrankungen, die nicht geheilt oder auch nur behandelt werden können und die unbeschreibliche Schmerzen verursachen. Die Frage, ob man diesen Menschen ein menschenwürdiges Ende ihres Leidens anbieten soll oder nicht, ist nicht das Thema dieses Artikels.

Was aber, wenn dieses Angebot auch Menschen gemacht wird, deren einzige Krankheit eine psychische ist? Was ist, wenn es sich um Depressionen, Angstzustände, bipolare Störungen, Schizophrenie oder ADHS handelt, die „unerträgliche Schmerzen und Leiden“ verursachen? Sollen diese Krankheiten und die Menschen, die daran leiden, nicht nur angeboten, sondern auch bestätigt und auf ihrem Weg zur Lebensbeendigung unterstützt werden – und das alles verpackt und bezahlt vom Staat?

Nun, ob Sie es glauben oder nicht, in Kanada ist genau das auf dem Tisch. Das Programm heißt MAiD (Medical Assistance in Dying – natürlich brauchen wir ein schickes Akronym, nicht wahr?), und es erobert meinen Beruf, die Psychotherapie, im Sturm. Sehen Sie, einer unserer unerschütterlichen Grundsätze ist es, alles zu tun, um einen Patienten am Leben zu erhalten. Ja, wir sehen viele Menschen, die am Rande des Selbstmords stehen, und das ist das Wichtigste, was uns in der Therapieschule eingetrichtert wird – das darf nicht passieren.

Das MAiD-Programm deckt „psychische Gesundheit als einzige Krankheit“, die einen assistierten Suizid rechtfertigt, noch nicht ab, aber es ist geplant, psychische Erkrankungen im März nächsten Jahres einzubeziehen. (Das dachte ich zumindest, als mir ein Kollege heute Morgen (15. August 2023) diesen Link schickte. In der Tat erschreckend.

Mein psychotherapeutischer Dachverband, das CRPO (College of Registered Psychotherapists of Ontario), hat bereits eine Umfrage unter seinen Mitgliedern gestartet, um herauszufinden, ob wir eine solche Option für unsere Patienten begrüßen würden. Einige der Fragen in der Umfrage, die sie gerade an uns alle verschickt haben, lauten wie folgt „Wenn MAiD für psychische Erkrankungen eingeführt wird und Sie einen Patienten haben, der das Programm nutzen möchte, würden Sie ihn in seiner Entscheidung bestärken und ihm dabei helfen?“ „Auf keinen Fall“, war meine Antwort. Ich finde das alles skrupellos. Es ist niederträchtig und ruchlos, vor allem, wenn man weiß, was wirklich dahinter steckt – und es ist auch nicht dazu da, den Menschen zu helfen, darauf können Sie Ihren süßen Hintern verwetten.

Die Selbstmorde nehmen tatsächlich zu. Während der Covid-Krise gab es aus verständlichen Gründen einen kleinen Einbruch, aber danach ging es steil bergauf, und jetzt sind sie so hoch wie nie zuvor. Gibt es einen besseren Weg, diesen Trend fortzusetzen, als denjenigen, die den ganzen Wahnsinn nicht mehr ertragen können, kostenlose Hilfe anzubieten? Diejenigen von uns, die nahe am Kaninchenbau leben, wissen sehr wohl, dass ein Teil der Agenda darin besteht, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Von den Menschen zu erwarten, dass sie diese Aufgabe selbst erledigen, mag nicht sehr effizient erscheinen. Aber denken Sie noch einmal darüber nach. Ein großer Teil dieser Kampagne zielt darauf ab, die Menschheit ihrer Menschlichkeit zu berauben. Dies wird erreicht durch Demut, Depression, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Es wird erreicht durch die Schaffung eines Gefühls von „wen kümmert es“ oder „ich kann genauso gut gehen, weil es niemanden gibt, der mir helfen will“.

Es ist bekannt, dass ein großer Teil der dokumentierten Depressionen bei verarmten Bevölkerungsgruppen auftritt. Kein Dach über dem Kopf zu haben, hungrige Mäuler zu stopfen und wenig Unterstützung durch Sozialprogramme zu erhalten, würde jeden deprimieren. Warum ist kein Geld da, um diesen Menschen zu helfen? Das nationale kanadische Gesundheitssystem deckt die Leistungen von registrierten Psychotherapeuten oder klinischen Psychologen, die den Großteil der psychiatrischen Arbeit leisten, nicht ab. Warum ist man dann so erpicht darauf, Menschen zu helfen, die ihre Probleme nicht in den Griff bekommen? Warum werden nicht mehr psychologische Dienste bezahlt, damit diese Menschen therapeutische Hilfe erhalten?

Und wenn man bedenkt, dass Völkermord beabsichtigt ist, ist es eine gute Investition, eine einfache Möglichkeit zu bieten, sich selbst zu töten. Wenn die Kacke erst einmal am Dampfen ist, werden die Menschen für die Giftspritze Schlange stehen wie Schafe für die buchstäbliche Schlachtung. Mehr Organe, Blut und andere Körperteile für die Elite – entschuldigen Sie, wenn ich so makaber bin, aber ich bezweifle, dass das weit von der Wahrheit entfernt ist. Schließlich sind wir alle „nutzlose Esser“.

Jede staatlich regulierte Institution, die Individuen erlaubt, eine bestimmte „kontrollierte Tätigkeit“ auszuüben (wie Psychologie, Psychotherapie, Medizin usw.), wird von ihren Mitgliedern verlangen, Agenten des Staates zu sein und seine Pläne zu unterstützen. Psychotherapeuten sind bereits verpflichtet, ihre sexuelle Identität zu bestätigen. Wenn ein Mann, der als Mann geboren wurde, glaubt, eine Frau zu sein (und nicht „nur“ homosexuell), sind wir verpflichtet, diese Identität zu bestätigen und sie nicht länger als Dysmorphie oder kognitive Verzerrung zu behandeln. Dasselbe wird wahrscheinlich mit Selbstmordgedanken geschehen. Wir werden verpflichtet sein, diese Gedanken zu unterstützen, obwohl wir speziell dafür ausgebildet sind, sie als geistige Verwirrung zu behandeln.

Und die religiösen und moralischen Implikationen? Natürlich ist auch das Teil der Agenda, der Menschheit jede moralische Grundlage zu entziehen, und ganz sicher auch den Glauben an Gott oder eine höhere Intelligenz, oder wie auch immer man die höheren Mysterien der Wirklichkeit definieren will.

Die Geschichte des Suizids ist lang und vielfältig, und das Aufkommen der abrahamitischen Religionen – des Judentums, des Christentums und des Islams – markierte einen bedeutenden Wandel in der Wahrnehmung des Suizids. In diesen Religionen wurde der Suizid weitgehend verurteilt, was auf dem Glauben an die Unantastbarkeit des Lebens als einem von einer höheren Macht bestimmten Gut beruhte.

Das Judentum betrachtete das Leben als göttliche Gabe, und der Suizid wurde häufig als Verletzung dieser heiligen Gabe angesehen. Das Christentum, beeinflusst von den Lehren Jesu Christi, betonte Mitgefühl, Selbstlosigkeit und die Unantastbarkeit des Lebens. Frühe christliche Schriften wie die Didache und die Ignatiusbriefe verurteilten den Selbstmord als Ablehnung der göttlichen Vorsehung und als Verweigerung des Leidens.

Auch die islamische Sicht des Suizids ist von theologischen Überzeugungen geprägt. Im Islam wird das Leben als ein Geschenk Allahs betrachtet und die Selbsttötung als schwere Sünde. Einige Auslegungen berücksichtigen jedoch die Umstände des Einzelnen, z. B. psychische Erkrankungen, die sich auf die moralische Bewertung des Suizids auswirken können.

Aus religiöser oder spiritueller Sicht ist Suizid eindeutig eine schlechte Entscheidung. Aber auch hier können wir als Kultur mitfühlend sein, wenn es um körperliche und in der Regel unheilbare Krankheiten geht, die viel Schmerz und Leid verursachen. Wenn es um die psychische Gesundheit geht, sieht die Sache etwas anders aus.

Ich würde nie jemanden verurteilen, der sich das Leben nimmt. Jede Situation, die eine solche extreme Handlung rechtfertigt, ist komplex und oft unbeschreiblich. Aber wenn es um psychische Gesundheit geht, habe ich immer geglaubt, dass Selbstmord eine dauerhafte Lösung für ein vorübergehendes Problem ist. Niemand kann vorhersagen, ob sich eine schwere psychische Erkrankung bessern wird. Es mag einige Formen der Depression geben, die unheilbar sind, aber die meisten sind behandelbar. Es mag andere Gehirnerkrankungen geben, die Depressionen, Psychosen und Angstzustände verursachen können, die zu lebenslangem Elend führen, aber die meisten sind physiologischer Natur – Hirnschäden, Krankheiten und dergleichen.

Aber wenn der Staat eine Politik einführt, die besagt, dass eine Person, die eine Reihe von objektiven Kriterien erfüllt (die also nicht nuanciert genug sind, um alles zu enthüllen, was enthüllt werden sollte), ein staatliches Programm erhält, das darauf abzielt, ihr Leben auf einfache und erschwingliche Weise zu beenden, dann können Sie auf mich zählen. Ich werde nichts dergleichen „gutheißen“ und niemals jemanden mit einer psychischen Krankheit dazu ermutigen, seinem Leben ein Ende zu setzen.