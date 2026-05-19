Der Bericht der Financial Times über Anthropics geheimes Briefing globaler Finanzaufseher wegen der durch „Mythos“ entdeckten Cyber-Schwachstellen wirkt wie die Bestätigung eines Szenarios, vor dem Elitenzirkel seit Jahren warnen – und das Kritiker lange als Panikmache oder Vorbereitung auf neue Kontrollmechanismen bezeichneten: die sogenannte „Cyberpandemie“.

The US tech group has agreed to discuss the capabilities of its new AI model with finance ministry officials, central bankers and securities regulators from G20 countries. https://t.co/5A4onFdl1F pic.twitter.com/gX0epIRwgI — Financial Times (@FT) May 18, 2026

Schon das World Economic Forum sprach in den vergangenen Jahren immer wieder von einem möglichen globalen Cyber-Blackout, der Lieferketten, Banken, Kommunikationssysteme und staatliche Infrastruktur gleichzeitig lahmlegen könnte. Besonders bekannt wurde die vom WEF unterstützte Simulation „Cyber Polygon“, bei der Szenarien eines weltweiten Cyberkollapses durchgespielt wurden. Kritiker warnten damals, dass unter dem Vorwand digitaler Sicherheit massive Zentralisierung, Überwachung und neue globale Kontrollstrukturen vorbereitet würden.

Jetzt taucht plötzlich ein KI-Modell auf, das laut FT und Reuters tausende kritische Schwachstellen in Betriebssystemen, Browsern und Finanznetzwerken identifizieren kann – schneller als menschliche Experten überhaupt reagieren können.

Noch brisanter: Die Warnungen kommen nicht von alternativen Medien, sondern direkt aus dem Zentrum des globalen Finanzsystems. Der Vorsitzende des Financial Stability Board, Andrew Bailey, ließ Anthropic offenbar persönlich zu Gesprächen mit internationalen Zentralbanken und Finanzaufsehern antreten. Bloomberg berichtete bereits im April, dass der FSB Informationen über die Risiken autonomer Cyberangriffe sammelt. (bloomberg.com)

Damit wird deutlich: Die Angst betrifft längst nicht mehr nur Hackerangriffe auf einzelne Unternehmen. Die Sorge gilt einem Dominoeffekt durch KI-gesteuerte Angriffe auf das globale Finanzsystem selbst. Wenn autonome Modelle Sicherheitslücken im Sekundentakt finden und ausnutzen können, könnten Banken, Börsen, Stromnetze, Satellitenkommunikation und Zahlungsverkehr gleichzeitig ins Chaos gestürzt werden.

Besonders beunruhigend ist dabei die extreme Machtkonzentration. Zugang zu „Mythos“ haben laut FT derzeit nur wenige ausgewählte Akteure wie Amazon, Microsoft und JPMorgan Chase. Während Regierungen öffentlich über Datenschutz reden, entsteht hinter verschlossenen Türen eine neue digitale Machtarchitektur, in der einige wenige Konzerne über Systeme verfügen, die potenziell ganze Volkswirtschaften destabilisieren könnten.

Der eigentliche Skandal ist jedoch ein anderer: Dieselben Kreise, die seit Jahren eine immer stärkere Digitalisierung kritischer Infrastruktur vorantreiben – digitale IDs, Cloud-Abhängigkeiten, KI-gesteuerte Finanzsysteme, Smart Cities und automatisierte Verwaltung –, warnen nun plötzlich davor, dass genau diese vernetzten Systeme zur Achillesferse der modernen Gesellschaft werden könnten.

Das erinnert fatal an die Logik der Pandemiepolitik: Erst wird maximale technologische Vernetzung als alternativlos verkauft – anschließend wird die daraus entstehende Verwundbarkeit zum Argument für noch mehr zentrale Kontrolle, Überwachung und globale Regulierung.

Die IMF warnte bereits davor, dass KI-gesteuerte Cyberangriffe „makrofinanzielle Schocks“ auslösen könnten. Gleichzeitig sprechen Aufseher inzwischen offen davon, dass Angriffe künftig „mit Maschinengeschwindigkeit“ stattfinden werden. (Reuters)

Damit rückt ein Szenario näher, das vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction klang: autonome KI-Systeme, die Finanzmärkte, kritische Infrastruktur und digitale Kommunikation gleichzeitig destabilisieren können – während Regierungen und globale Institutionen mit Verweis auf die „Cyber-Notlage“ neue Notfallbefugnisse und Kontrollmechanismen fordern.

Der Mythos-Bericht der Financial Times könnte deshalb weit mehr sein als nur eine Technikmeldung. Er wirkt wie ein Blick hinter die Kulissen einer globalen Machtstruktur, die zunehmend erkennt, dass ihre eigene KI-Revolution außer Kontrolle geraten könnte.