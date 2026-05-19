WHO im „Panikmodus“, während die Weltgesundheitsversammlung beginnt

Kit Knightly

Heute ist der erste Tag der 79. jährlichen Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation, bei der Delegierte zusammenkommen, um Politik und Prioritäten für die globale Gesundheit festzulegen.

Im Grunde ist es eine einwöchige Übung darin, so laut und so lange wie möglich zu sagen: „Wir sind wirklich wichtig.“

🚨 Der Pressesprecher von Big Pharma, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestätigt den massiven Ausbau globaler Gesundheitsstrukturen.



In der Schweiz wurden bereits über 100 biologische Proben über das WHO BioHub geteilt. Gleichzeitig führt das neue „Global Health Emergency Corps“ mit… pic.twitter.com/K9EhqjuEpw — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🚨 Der Pressesprecher von Big Pharma, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestätigt den massiven Ausbau globaler Gesundheitsstrukturen.



In der Schweiz wurden bereits über 100 biologische Proben über das WHO BioHub geteilt. Gleichzeitig führt das neue „Global Health Emergency Corps“ mit… pic.twitter.com/K9EhqjuEpw — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

Und Gott sei Dank kam sie genau jetzt, denn … wow.

Der Hantavirus-Ausbruch fegt mit der unaufhaltsam erschreckenden Geschwindigkeit von ganzen fünf Todesfällen alle zwei Monate durch die Welt.

Das sind etwa 30 Todesfälle pro Jahr oder rund 0,25 % der Zahl der Menschen, die durch Stürze auf Treppen sterben.

In Afrika ging das Ebola-Virus in kürzester Zeit von null auf „Notfall“, und dem afrikanischen CDC blieb nichts anderes übrig, als in den Panikmodus zu wechseln.

Ein neuer Stamm des Ebola-Virus wurde von der Weltgesundheitsorganisation zu einem internationalen Gesundheitsnotstand erklärt.

Mehr als 300 Verdachtsfälle wurden festgestellt – mindestens 80 Todesfälle wurden gemeldet. Der Ausbruch ist größtenteils auf die Demokratische Republik Kongo beschränkt …

Diese beiden Ausbrüche, kombiniert mit einer „wachsenden Anti-Impf-Bewegung“ und Kürzungen bei der Forschungsfinanzierung, zeigen laut Al Jazeera, dass die Welt „nicht bereit für die nächste Pandemie“ ist.

Und – natürlich – der Klimawandel könnte bedeuten, dass es häufiger zu Hantavirus-Ausbrüchen kommt!

Und „Experten“ sagen jetzt, die Welt werde anfälliger für diese Ausbrüche von Infektionskrankheiten.

Fürchtet euch – fürchtet euch sehr!

Und, ach ja – bei all diesem Chaos da draußen … wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt, endlich mit der Ratifizierung dieses Pandemievertrags zu beginnen, was meint ihr?

Es ist ein bisschen wie letztes Jahr, als die Wochen vor der 78. Versammlung von neuen Schüben an Affenpockenfällen sowie Ausbrüchen von Masern, Cholera, Milzbrand und Polio begleitet wurden.

Was ihnen möglicherweise geholfen hat – oder auch nicht –, eine Budgeterhöhung von 30 % für 2026 zu sichern, ganz zu schweigen von Hunderten Millionen Dollar an zusätzlichen Finanzierungszusagen.

Man muss sagen: Wenn sonst nichts, dann wird der „Panikmodus“ eine Menge Geld sichern.

Geld, das die WHO möglicherweise „braucht“, da die Vereinigten Staaten die Organisation bereits im Januar offiziell verlassen haben.

Das spielt in das Narrativ der Multipolarität hinein.

Auf der einen Seite wird man die „vernünftigen“ WHO-Länder haben, die zusammenarbeiten, nett sind und Krankheiten verhindern. Auf der anderen Seite dann die alberne, rückständige MAGA-USA, individuell, egoistisch und rückwärtsgewandt.

ODER

Auf der einen Seite wird man die tyrannische kollektivistische WHO haben, die Konformität erzwingt, Wettbewerb erstickt und Freiheiten mit Füßen tritt. Auf der anderen Seite dann die raue, einsame Wolf-USA, die die Dinge selbst in die Hand nimmt.

Deine Seite bestimmt deine Sichtweise. Such dir eine aus. Am Ende wird es kaum einen Unterschied machen.

Die Maßnahmen, die beide anwenden, werden nahezu identisch sein.

Apropos Maßnahmen: Weitere „Experten“ – andere als zuvor – fordern die WHO auf, den Klimawandel formell zu einem „internationalen Gesundheitsnotstand“ zu erklären und …

eine koordinierte internationale Reaktion auszulösen, die helfen könnte, Millionen von Todesfällen zu vermeiden.

Und schaut euch diese Kunstinstallation/Werbekampagne vor der Versammlung an …

Das „Lost Screen Memorial“, eine Installation aus riesigen beleuchteten Smartphones, die 50 Kinder darstellen, die tragisch ihr Leben verloren haben, nachdem sie durch Schäden im Zusammenhang mit sozialen Medien geschädigt wurden, wird auf dem Place des Nations in Genf, Schweiz, ausgestellt, vor der 79. Weltgesundheitsversammlung

The “Lost Screen Memorial”, an installation of giant illuminated smartphones representing 50 children who tragically lost their lives following harm linked to social media, is displayed at Place des Nations in Geneva, Switzerland, ahead of the 79th World Health Assembly



📸… pic.twitter.com/KZjhLcs5Oc — AFP News Agency (@AFP) May 18, 2026

Fünfzig völlig reale und keineswegs möglicherweise erfundene verlorene Leben „nach Schäden im Zusammenhang mit sozialen Medien“. Das ist schrecklich.

Ich schätze, Altersverifikation, Smartphone-Verbote und digitale ID sind also ebenfalls Gesundheitspolitik.

Was für interessante zehn Tage uns bevorstehen.