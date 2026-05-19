Von Tyler Durden

Verfasst von Michael Snyder via End Of The American Dream,

In diesem Artikel möchte ich euch einige wirklich verrückte Dinge mitteilen. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten schreibe ich über den Niedergang unserer Gesellschaft. Leider hat sich unsere Kultur in dieser Zeit unaufhaltsam verschlechtert. Wir sind uns nicht mehr auf allgemein anerkannte moralische Werte geeinigt, alle unsere wichtigen Institutionen bröckeln, und auf den Straßen herrscht Chaos. Jeden Tag sehe ich mehr Anzeichen dafür, dass sich die Lage weiter verschlechtert. Ich habe immer gehofft, dass die Aufdeckung der tatsächlichen Zustände die Menschen dazu inspirieren würde, auf Veränderungen zu drängen. Stattdessen verschlechtern sich die Verhältnisse Jahr für Jahr weiter.

Wenn wir unsere Gesellschaft lieben, sollte das, was mit ihr geschieht, uns alle zutiefst betrüben. Hätten unsere Politiker ganz andere Entscheidungen getroffen, hätten wir ganz andere Ergebnisse erzielen können.

Doch nun sind die Dinge völlig außer Kontrolle geraten, und die Zeit läuft davon. Im Folgenden finden Sie 12 Anzeichen dafür, dass sich der unaufhaltsame Niedergang unserer Gesellschaft beschleunigt…

#1 Bislang gab es im Jahr 2026 in den Vereinigten Staaten 116 Massenerschießungen. Leider liegen wir damit 36 Prozent über dem rasanten Tempo des Vorjahres. Und es scheint, dass es potenziell noch viel mehr Amokläufer gibt, denn eine aktuelle Umfrage ergab, dass 19,3 Millionen Amerikaner ernsthaft darüber nachgedacht haben, jemanden zu erschießen…

Etwa 19,3 Millionen erwachsene Amerikaner – das entspricht in etwa der Gesamtbevölkerung von New York City und Los Angeles – haben irgendwann einmal ernsthaft darüber nachgedacht, eine andere Person zu erschießen. Das ist die erschreckende Hochrechnung aus einer neuen nationalen Umfrage, die in JAMA Network Open veröffentlicht wurde – ein Versuch, diese wenig erforschte Grippe zu quantifizieren und sie als Schwerpunkt für die Prävention von Waffengewalt zu etablieren.

#2 Wenn es so aussieht, als gäbe es überall um dich herum verrückte Menschen, dann liegt das daran, dass es tatsächlich überall um dich herum verrückte Menschen gibt. Heutzutage weiß man nie, was jemanden aus der Fassung bringen könnte, und die Folgen können absolut tragisch sein. Zum Beispiel hat vor wenigen Tagen ein wahnsinniger Mann in Louisiana acht Kinder erschossen. Sieben davon waren seine eigenen Kinder…

Ein Mann tötete am frühen Sonntagmorgen bei einer Massenerschießung in Shreveport, Louisiana, acht Kinder – sieben seiner eigenen Kinder und eines ihrer Cousins –, wie Behördenvertreter mitteilten. Der Schütze ist ebenfalls tot, nachdem die Polizei ihn verfolgt hatte und es zu einem Schusswechsel kam. Es war die tödlichste Schießerei des Landes seit mehr als zwei Jahren. Die Kinder wurden bei einer Schießerei getötet, die die Polizei als „hinrichtungsähnlich“ bezeichnete. Unter den Opfern waren fünf Mädchen und drei Jungen im Alter von 3 bis 11 Jahren, wie die Gerichtsmedizin bestätigte. Nach Angaben der Behörde identifizierten ihre Mütter die Kinder als: Jayla Elkins, 3; Shayla Elkins, 5; Kayla Pugh, 6; Layla Pugh, 7; Markaydon Pugh, 10; Sariahh Snow, 11; Khedarrion Snow, 6; und Braylon Snow, 5.

#3 Die Lage ist so schlimm, dass sogar behinderte Amerikaner Menschen erschießen. Tatsächlich wurde ein vierfach Amputierter wegen Mordes angeklagt, nachdem er einen Beifahrer erschossen hatte, während er in Maryland ein Fahrzeug fuhr…

Dayton Webber sagte einmal, er glaube, Gott habe ihn auf diesen Planeten gebracht, um andere zu inspirieren, daran zu glauben, dass sie alles erreichen könnten, was sie wollten.

Nun sieht sich der erste vierfach Amputierte in der Geschichte der American Cornhole League mit Mordanklagen konfrontiert, nachdem ihm vorgeworfen wird, während der Fahrt in Maryland einen Mann tödlich erschossen zu haben. Nach Angaben des Charles County Sheriff’s Department soll Webber aus La Plata, Maryland, am Abend des 22. März 2026 während eines Streits einen Beifahrer erschossen haben.

#4 Die Behörden betonen immer wieder, dass die Kriminalität unter Kontrolle sei, doch wir erleben weiterhin spektakuläre Verbrechen, die überall im Land begangen werden. Anfang dieser Woche verübten zwei Männer in Philadelphia einen Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter, der direkt aus einem CBS-Krimidrama stammen könnte…

Zwei mit Gewehren bewaffnete, maskierte Männer führten am helllichten Tag einen dreisten Überfall auf einen gepanzerten Brinks-Transporter im Stadtteil Tacony im Nordosten von Philadelphia durch und flohen mit einer Beute, die laut Behördenangaben bis zu 1,8 Millionen Dollar in bar betragen könnte. Beamte der Polizei von Philadelphia teilten ABC 6 mit, dass sich der Raubüberfall am 21. April gegen 9:45 Uhr im 7200er-Block der Torresdale Avenue ereignete, als der Brinks-Transporter gerade ein Budget Financial Center bediente. Brinks ist ein nationales Sicherheits- und Geldtransportunternehmen, das Geld für Banken und Einzelhändler transportiert. Laut Angaben von Strafverfolgungsbeamten fuhr ein blauer Acura-SUV auf den Parkplatz, woraufhin zwei schwarz gekleidete Verdächtige ausstiegen, mit Gewehren drohten, den Fahrer bedrohten und schließlich Taschen mit Bargeld an sich nahmen.

#5 Warum sollte jemand absichtlich mit einem Fahrzeug in eine Polizeistation rasen? Entweder handelt es sich hier um einen der dümmsten Kriminellen, von denen ich je gelesen habe, oder hier ist etwas anderes im Gange…

Ein Mann fuhr am Dienstagnachmittag absichtlich mit seinem SUV in das Hauptquartier des 2. Bezirks der Polizei von Philadelphia, so Polizeikommissar Kevin Bethel, und verfehlte dabei nur knapp mehrere Personen, die sich im Inneren aufhielten. Die Polizei identifizierte den Verdächtigen am Mittwoch als den 26-jährigen Dieufort Joly aus dem 2100er-Block der Glendale Avenue. Joly wird wegen sechs Fällen von schwerer Körperverletzung, sechs Fällen von einfacher Körperverletzung, sechs Fällen von rücksichtsloser Gefährdung einer anderen Person, einem Fall von Herbeiführung/Gefährdung einer Katastrophe, einem Fall von Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen und einem Fall von Besitz eines Tatwerkzeugs angeklagt.

#6 Überall in Amerika führen wilde Gruppen junger Menschen spät in der Nacht „Straßenübernahmen“ durch. Leider geschieht dies sogar in einigen unserer wohlhabendsten Viertel…

Wieder einmal brach in einem gehobenen Viertel von Washington DC das Chaos aus, nachdem eine große Meute von außer Kontrolle geratener Teenager die Kontrolle übernommen hatte. Am Samstagabend drang eine randalierende Gruppe von Teenagern in den Navy Yard ein, ein schickes und angesagtes Viertel in der US-Hauptstadt, während die Menschen auswärts zu Abend aßen und versuchten, ihren Abend zu genießen. In einem Video, das die Ermittlerin Elissa De Souza auf X gepostet hat, ist zu sehen, wie eine riesige Menschenmenge mitten durch eine belebte Kreuzung rennt, einige zu Fuß, andere auf Fahrrädern.

#7 In den letzten Jahrzehnten sind Millionen von Muslimen in die Vereinigten Staaten eingewandert, und ihre jungen Leute schließen sich ebenfalls dem Trend der „Straßenübernahme“ an…

Schläger, die palästinensische Flaggen schwenkten, blockierten gestern Abend den Verkehr, übernahmen die Straße, legten ein Feuer und führten Autostunts in dem familienorientierten Viertel Middle Village in Queens, NY, vor. Das ist Mamdanis NYC.

Queens, NY, hat eine der höchsten Konzentrationen von Muslimen in New York City.

#8 Ich muss Ihnen nicht sagen, dass sexuelle Promiskuität in unserer Gesellschaft absolut grassiert, denn das ist für jeden offensichtlich. In Minneapolis beabsichtigen die Behörden, öffentlichen Sex in Badehäusern zu legalisieren, weil die schwule somalische Gemeinschaft lautstark darauf drängt…

Die Stadtverwaltung von Minneapolis treibt Pläne voran, Badehäuser und Sexlokale für Erwachsene zu legalisieren, in denen einvernehmliche Erwachsene sexuellen Aktivitäten nachgehen können, und hebt damit ein 38-jähriges Verbot auf, das während der AIDS-Epidemie erlassen wurde. Der von Aktivisten vorangetriebene Vorstoß erfolgt, da die schwule somalische Gemeinschaft in Minneapolis lautstark die Legalisierung von Badehäusern fordert. Die Stadtverwaltung erwägt den Vorschlag, der es den Besuchern erlauben würde, in den Lokalen Geschlechtsverkehr zu haben, berichtet die New York Post.

#9 Kinder gelten in unserer Gesellschaft mittlerweile als Belastung, und die Geburtenrate in den USA sank im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordtief…

Die Geburtenrate in den USA sank 2025 leicht auf ein neues Rekordtief und setzte damit den seit zwei Jahrzehnten anhaltenden Rückgang fort, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten der Bundesregierung hervorgeht. Die Geburtenrate – die Zahl der Geburten pro 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter – sank laut dem National Center for Health Statistics von 53,8 im Jahr 2024 auf 53,1. Auch die Zahl der Geburten ging zurück und sank gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 3.606.400.

#10 Auch ältere Menschen gelten als Belastung, und New York hat sich gerade der wachsenden Liste von Bundesstaaten angeschlossen, die die ärztliche Sterbehilfe offiziell legalisiert haben…

In diesem Monat schloss sich New York der wachsenden Zahl von Bundesstaaten an, die die ärztliche Sterbehilfe legalisiert haben. Befürworter sagen, dass es Mitgefühl für Sterbende zeige, wenn man Patienten die Wahl gebe, ihr Leben mit Hilfe eines Arztes zu beenden. Gegner warnen, dass dies größere ethische Probleme schaffe. Mehr als ein Dutzend Bundesstaaten und Washington, D.C., erlauben die Praxis der ärztlich assistierten Selbsttötung. New York schloss sich als jüngster Bundesstaat an, als der Gouverneur diesen Monat das Gesetz zur medizinischen Sterbehilfe legalisierte – ein Schritt, der nach Ansicht vieler Kritiker das Land in Bezug auf die Frage von Leben und Tod auf eine noch schlüpfrigere Bahn bringt. Matt Sharp von der Alliance Defending Freedom sagte: „Mit diesem Gesetz sind die Schleusen nun weit geöffnet.“

#11 Ich höre immer wieder von einem Wiederaufleben der Religion in diesem Land, doch eine Gallup-Umfrage hat ergeben, dass der Anteil der Amerikaner ohne jegliche Religionszugehörigkeit einen neuen Rekordwert erreicht hat…

Amerikaner ohne formelle religiöse Identität, im Volksmund als „Nones“ bekannt, erreichten 2025 einen Rekordanteil an der Bevölkerung, laut Gallup-Daten, die zeigen, dass weniger als 50 % der Erwachsenen angeben, Religion sei in ihrem Leben „sehr wichtig“. Die Ergebnisse, die auf Interviews mit mehr als 13.000 Erwachsenen in den USA im Rahmen der monatlichen Gallup-Umfragen von 2025 basieren, zeigen, dass der Anteil der Amerikaner, die sich als „Nones“ bezeichnen, einen neuen Höchststand von 24 % erreicht hat, nach 21 % bis 22 % in den vorangegangenen vier Jahren. Der Anteil der Amerikaner, die sich als „Nones“ bezeichnen, ist seit 1948 stetig von 2 % auf den aktuellen Rekordwert gestiegen.

#12 George Barna ist einer meiner absoluten Lieblingsumfrageexperten, und er hat kürzlich eine Umfrage durchgeführt, die ergab, dass nur 1 Prozent der Generation Z eine biblische Weltanschauung hat…

Eine aktuelle Umfrage unter erwachsenen US-Amerikanern ergab, dass trotz eines sprunghaften Anstiegs des Interesses am Christentum und der Kirchenbesuche in den Monaten seit der Ermordung von Charlie Kirk die Zahl der Menschen, die eine biblische Weltanschauung vertreten, weiterhin kritisch niedrig ist, darunter nur 1 % der Generation Z. Die neueste Ausgabe des „American Worldview Inventory“, die im Januar vom Cultural Research Center der Arizona Christian University unter der Leitung des Forschers George Barna durchgeführt wurde, stellte 2.000 erwachsenen US-Amerikanern eine Reihe von 53 Fragen, um festzustellen, ob sie konsequent nach einer biblischen Weltanschauung leben.

Die jungen Erwachsenen von heute sind die Führungskräfte von morgen.

Wie würde unsere Gesellschaft also aussehen, wenn sie das Ruder übernehmen?

Im Laufe der Menschheitsgeschichte sind große Gesellschaften entstanden und wieder untergegangen.

Die Zukunft unserer eigenen Gesellschaft wird von uns geschrieben.

Leider befindet sich unsere Gesellschaft derzeit in einem ernsthaften Niedergang, und es würde buchstäblich ein großes Wunder erfordern, um die Lage in dieser Phase noch zu wenden.