Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Seyed M. Marandi: Iran gewarnt – Nächster Angriff wird mit völliger Vernichtung beantwortet

Hantavirus-Panik ist inszeniert – Dr. Wodarg klärt auf!

HANTA-ALARM: DR. WODARG WARNT vor ANGST-MASCHINE! „Sie profitieren davon!“

Wieso wir kein reiches Land mehr sind

Larry Johnson: Der Nahe Osten in einer multipolaren Welt

Die dunkle Seite des Booms bei KI-Rechenzentren in den USA (Redacted News – Deutsch)

KI-Rechenzentren und Die Neue Weltordnung (The Reese Report – Deutsch)

Etwas Seltsames geht mit den Kreuzfahrtschiffen vor sich… (Really Graceful – Deutsch)

Das Auto-Kill-Switch-Gesetz der Agenda 2030 ist in Arbeit (Redacted News – Deutsch)

Die Laborfrage und die Schweiz im Koma

Warum Israel die Straβe von Hormus gesperrt haben will

Tacheles # 205

Die Geschichte um die ukrainischen Biolabore flog gerade voll und ganz auf (Redacted News – Deutsch)

Game Over – Verteilungskämpfe – Steuerkrieg – Verträge zu Lasten Dritter

Kennedy zückt sein Handy – das habe ich ihm ins Gesicht gesagt | MAHA wird scheitern, wenn …

Kriegsdienstverweigerung: „Demokratien“ missachten Menschenrecht [Erstausstrahlung 15.05.2025]

„Männerhass ist Machtinstrument“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Michael Klein