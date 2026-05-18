„The Trump-Trick“: Ablenkung, Täuschung und der Raubzug auf die amerikanische Wirtschaft

By John & Nisha Whitehead, The Rutherford Institute

„Desinformation bedeutet nicht, dass es sich um falsche Informationen handelt. Es bedeutet irreführende Informationen – fehlgeleitete, irrelevante, bruchstückhafte oder oberflächliche Informationen –, Informationen, die die Illusion erwecken, etwas zu wissen, die einen aber in Wirklichkeit vom Wissen fernhalten.“ – Neil Postman, Amusing Ourselves to Death

Nennen wir es beim Namen: einen Raubüberfall.

Die Korruption, Vetternwirtschaft und Selbstbereicherung, die heute die amerikanische Regierung prägen – insbesondere unter Donald Trump –, kommen einem Raubüberfall in Zeitlupe gleich, der am helllichten Tag begangen wird.

Aber hier ist der Haken: Es ist ein Raubüberfall, der sich hinter einem Spektakel verbirgt. Die Trump-Regierung überschwemmt die Bühne mit Lärm, damit „wir, das Volk“ nicht bemerken, was hinter den Kulissen vor sich geht.

Wir werden dazu manipuliert, auf das Falsche zu schauen.

Die Ablenkungsmanöver sind Teil des Plans, uns auszunehmen.

Man muss nicht lange suchen, um zu erkennen, wie der Betrug funktioniert. Nirgendwo ist das Betrugsmanöver offensichtlicher als bei der Art und Weise, wie das Amt des Präsidenten selbst missbraucht wird.

Für die Familie Trump ist das Präsidentenamt kein öffentlicher Dienst. Es ist eine Freikarte zu Reichtum, Macht und Privilegien – ein fortwährendes Experiment, wie man aus einem öffentlichen Amt den maximalen persönlichen Gewinn herausholt.

Die Steuerzahler kommen für diesen massiven Betrug auf: Sicherheit für die Großfamilie von Präsident Trump, Luxusreisen, private Geschäftsvorhaben, Wochenenden in Golfresorts im Besitz von Trump und Prestigeprojekte mit versteckten Kosten für das Privileg, den Namen Trump zu tragen.

Wir bezahlen dafür. Sie profitieren davon.

Sogar der Kongress ist mit von der Partie.

In einem unverhohlenen Akt politischer Anbiederung versuchen die Republikaner im Senat, eine Klausel in einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der ICE einzuschleusen, die 1 Milliarde Dollar an Steuergeldern für Trumps lang ersehnten Ballsaal im Weißen Haus vorsieht – unter Umgehung von Debatten und Kontrolle.

Eine Milliarde Dollar.

Nicht, um Ihre Lebensmittelrechnung zu senken. Nicht, um Ihr Gesundheitssystem zu verbessern. Nicht für eine Infrastruktur, die der Öffentlichkeit dient.

Für einen Ballsaal.

Einen von Steuergeldern finanzierten Raum, in dem Spender, Insider und Eliten zusammenkommen und Zugangshandel betreiben können – während der Durchschnittsamerikaner draußen stehen bleibt und nur zuschauen kann.

Der Schwindel ist mittlerweile so offensichtlich, dass die Amerikaner endlich aufhorchen.

Eine Umfrage nach der anderen zeigt dasselbe: Die Menschen haben die Nase voll.

Nicht nur von der Wirtschaft, sondern auch von einem Präsidenten, der sich mehr auf sich selbst, sein Image und seine Prestigeprojekte zu konzentrieren scheint als auf die Menschen, denen er eigentlich dienen sollte.

Eine Umfrage der Washington Post bringt es auf den Punkt: Die Ablehnung gegenüber Trumps Amtsführung steigt: 62 % sind unzufrieden mit seiner Arbeit als Präsident, 76 % sind unzufrieden mit seinem Umgang mit den Lebenshaltungskosten, 72 % sind unzufrieden mit seinem Umgang mit der Inflation, 65 % lehnen seinen Umgang mit der Wirtschaft ab und 66 % sind gegen den Krieg mit dem Iran.

Sie haben allen Grund, unzufrieden zu sein.

Während die Amerikaner darum kämpfen, ihre Miete zu bezahlen, Lebensmittel zu kaufen und über Wasser zu bleiben, finanziert die Regierung Ballsäle.

Doch was die meisten Amerikaner übersehen: Der Ballsaal ist nicht nur ein Prestigeprojekt. Er ist eine Ablenkung.

Genauso wie seine Pläne, den East Potomac Golf Course zu renovieren.

Genauso wie seine Neulackierung des Reflecting Pool.

Genauso wie das Spektakel, wenn er einen UFC-Kampf auf dem Rasen des Weißen Hauses inszeniert.

Genauso wie seine endlosen, bombastischen, von Empörung getriebenen, manischen, schlagzeilenträchtigen Truth-Social-Beiträge.

Trump versteht es, die Leute zu provozieren. Er weiß genau, was Empörung auslöst, ablenkt und die Leute in eine weitere sinnlose Auseinandersetzung hineinzieht.

Je größer und lauter, desto besser. Das ist die Show.

Und während wir Trumps „Brot und Spiele“-Spektakel verfolgen, geschieht etwas anderes.

Der wahre Schaden für unsere Republik wird verschleiert – verzögert, geschönt, geleugnet.

Dieses Ablenkungsmanöver lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Trumps kostspielige Possen, während seine Komplizen die Ablenkung nutzen, um das Land unter Kontrolle zu bringen und uns das zu nehmen, was uns rechtmäßig zusteht.

Es handelt sich auch nicht nur um eine einzige ausgeklügelte List, sondern um eine Reihe von Vertuschungen und Verschleierungen, die uns davon abhalten sollen, zu genau hinzuschauen oder zu viele Fragen darüber zu stellen, was wirklich vor sich geht.

Was als Versuch begann, die öffentliche Aufmerksamkeit umzulenken – von Fragen zu Epstein hin zu Krieg, Spektakeln im Weißen Haus, Einwanderungsrazzien und Kulturkampf-Theater –, ist zu einem sich immer weiter ausbreitenden Netz aus künstlichen Ablenkungen und Ablenkungsmanövern geworden.

Betrachten Sie, was hinter den Kulissen geschieht.

Untersuchungsberichte enthüllen, dass die Trump-Regierung sich weigert, das Ausmaß der Schäden, die der Iran an US-Militäreinrichtungen verursacht hat, vollständig offenzulegen.

Der Zugang zu Satellitenbildern wurde eingeschränkt. Der Zugang wurde begrenzt. Reporter sind gezwungen, sich auf ausländische Luftbilder und Berichte aus zweiter Hand zu verlassen, nur um sich ein Bild davon zu machen, was vor sich geht.

Und der Mangel an Transparenz hört damit nicht auf.

Berichten zufolge hat das Pentagon die Opferzahlen der im Iran-Krieg getöteten oder verwundeten US-Soldaten heruntergespielt.

Die Aufsicht über das DHS, die ICE und private Auftragnehmer wird eingeschränkt.

Menschenrechtsverletzungen nehmen zu, während die Rechenschaftspflicht hinter einer Mauer der Geheimhaltung verschwindet.

Sie wollen nicht, dass wir zu genau hinschauen – denn je weniger wir sehen, desto leichter fällt es ihnen, uns etwas wegzunehmen.

Wir sollen die Show verfolgen – nicht die Staatsfinanzen.

Wenn wir den Schaden nicht sehen – im Inland oder im Ausland –, können wir die Kosten nicht beziffern. Aber wir werden zur Kasse gebeten, und der Preis steigt täglich.

Derselbe Mann, der seine eigenen Unternehmen in den Bankrott getrieben hat, spielt nun dasselbe Spiel mit der US-Regierung.

Betrachten Sie die Trump-Wirtschaft anhand der Zahlen. Sie erzählen die wahre Geschichte.

Die Regierung gibt mehr aus, als sie einnimmt. Und zwar um ein Vielfaches.

Die Staatsverschuldung ist mittlerweile größer als die gesamte US-Wirtschaft. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Verschuldung 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überschritten.

Das ist keine Kleinigkeit.

Die Bundesregierung gibt derzeit 1,33 Dollar für jeden eingenommenen Dollar aus.

Und die Zinszahlungen für diese Staatsverschuldung von 31 Billionen Dollar verschlingen jeden siebten Dollar, den die Regierung ausgibt. Wie Robert Reich, ehemaliger Arbeitsminister, warnt: „Das ist Geld, das wir nicht für Bildung, Gesundheitswesen, Straßen und Brücken, soziale Sicherheitsnetze oder (falls wir tatsächlich mehr dafür ausgeben müssten) die Landesverteidigung ausgeben.“

Wir brauchen keinen Ökonomen, der uns das erklärt, aber es gibt zahlreiche Warnungen vor den Folgen, die Trumps kostspielige Politik für die Wirtschaft hat.

Wie Douglas Elmendorf, ehemaliger Direktor des Congressional Budget Office, erklärt, treibt die steigende Verschuldung höhere Zinssätze und Inflation an, was die Kosten für Hypotheken, Autokredite und den Alltag der einfachen Amerikaner in die Höhe treibt.

Das ist nicht nachhaltig.

Zwar tragen beide politischen Parteien die Verantwortung für jahrzehntelange Misswirtschaft, doch hat die Trump-Regierung die Krise durch eine verhängnisvolle Mischung aus rücksichtslosen Ausgaben, Steuergeschenken und kostspieligen, nicht genehmigten Kriegen noch verschärft.

Versprechen, den „Sumpf trockenzulegen“, den Haushalt auszugleichen und die Haushaltsdisziplin wiederherzustellen, sind explodierenden Defiziten und Billionen-Dollar-Ausgabenpaketen gewichen, die als wirtschaftliche Wiederbelebung getarnt sind.

Selbst die sogenannten Kostensenkungsmaßnahmen der Regierung halten einer genaueren Prüfung nicht stand.

Trotz der Propaganda von DOGE und seinen Anhängern hat nichts an der Trump-Regierung zu Einsparungen für das amerikanische Volk geführt.

Stattdessen erleben die Amerikaner Kürzungen im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, bei der Wohnraumförderung und bei Programmen, die für wirtschaftliche Stabilität sorgen.

Gerade jetzt, wo die Amerikaner darum kämpfen, über die Runden zu kommen, gibt die Trump-Regierung – auf Kosten der Steuerzahler – Unsummen für Projekte aus, die Trumps Ego schmeicheln, seine Eitelkeit befeuern, seine Macht festigen, seine Verbündeten belohnen oder die Kontrollmechanismen des Polizeistaats zementieren.

Nero spielte Geige, während Rom brannte.

Trump spielt Golf, während Amerika brennt – und er zündet immer wieder das Streichholz an.

Während „wir, das Volk“ für alles mehr bezahlen, wird Trump durch das Präsidentenamt immer reicher – auf Kosten der Steuerzahler.

Viel reicher.

Milliarden sind seinem Vermögen hinzugekommen – während seiner Amtszeit. Das Vermögen seiner Familie ist explodiert.

Trumps Nettovermögen ist auf geschätzte 6,5 Milliarden Dollar gestiegen. Laut Forbes hat Trump in einem einzigen Jahr 1,4 Milliarden Dollar hinzugewonnen, indem er das Präsidentenamt zur Gewinnerzielung nutzte – angetrieben durch Kryptowährungsgeschäfte, wiederbelebte Lizenzverträge, günstige Gerichtsurteile und einen Ansturm ausländischer Geschäftsinteressen, die Nähe zur Macht suchten.

Auch Trumps Familie profitiert davon und hat ihr Vermögen seit der Wahl 2024 auf geschätzte 10 Milliarden Dollar verdoppelt.

Zwar sind die Trumps nicht die erste Familie, die das Präsidentenamt zur Gewinnerzielung nutzt, doch wie Forbes betont: „Keine First Family hat das Amt genutzt, um so viel Geld zu verdienen wie die von Donald Trump.“

Wissen Sie, wer nicht profitiert?

Wir, das Volk. Vor allem diejenigen unter uns, die nicht zur politischen und unternehmerischen Elite gehören.

Für die meisten Amerikaner wird das Leben immer schwerer.

Die Benzinpreise steigen. Die Lebensmittelpreise steigen. Die Gesundheitskosten steigen.

Die Gehälter? Halten nicht Schritt.

Und was tut die Regierung? Sie entlastet nicht. Sie stellt das Gleichgewicht nicht wieder her.

Und Trump?

Er fliegt auf Kosten der Steuerzahler nach Mar-a-Lago. Er spielt Golf und schleppt dabei ein komplettes Sicherheitsteam mit sich herum. Er verwandelt das Weiße Haus – und damit einen Großteil der Hauptstadt – in sein persönliches Reich, richtet es nach seinem persönlichen Geschmack ein und kümmert sich kaum um die Wünsche des amerikanischen Volkes.

Er lebt wie ein König, während wir auf die eine oder andere Weise für seine Exzesse bezahlen.

Er kürzt die staatlichen Ausgaben für Programme, die Amerikaner ausbilden, schützen und unterstützen, während er eine 1,5 Billionen Dollar teure Kriegsmaschinerie aufbaut und alle Aspekte des Polizeistaats stärkt, der uns wie Verdächtige behandelt – uns einsperrt und festhält.

Er errichtet Denkmäler für sein eigenes Ego: einen 400-Millionen-Dollar-Ballsaal – der nun möglicherweise zu einem 1-Milliarden-Dollar-Denkmal für Zugang und Einfluss wird, das von den Steuerzahlern finanziert wird, wenn sich die Republikaner im Senat durchsetzen; professionelle, von den Steuerzahlern finanzierte Golfplätze, die an die Stelle öffentlicher Parks treten; eine neue „Goldene Flotte“ von Schlachtschiffen der Trump-Klasse, die jeweils 13 Milliarden Dollar kosten.

Er drängt darauf, dass Flughäfen, Bahnhöfe und andere Infrastruktureinrichtungen seinen Namen tragen, und knüpft an dieses sogenannte Privileg noch zweifelhafte Lizenzvereinbarungen.

Gleichzeitig wird die medizinische Forschung ausgehöhlt. Die Berufsausbildung wird gekürzt. Umweltschutzmaßnahmen werden gestrichen. Die Katastrophenhilfe wird ausgehöhlt. Die Sozialleistungen für die Schwächsten werden gekürzt.

Das ist nicht nur Misswirtschaft. Das ist nicht nur schlechte Politik.

Das ist ein System, das uns nimmt und der oligarchischen Elite aus Wirtschaft und Politik gibt.

Wir zahlen mehr. „Sie“ gewinnen mehr.

Kriege machen es nur noch schlimmer.

Jede Rakete. Jeder Einsatz. Jede „Operation“.

Bezahlt von „uns, dem Volk“. Nicht nur durch Steuern – sondern durch höhere Preise, höhere Schulden und weniger Dienstleistungen.

Pete Hegseth prahlt damit, dass das Kriegsministerium dank Trumps 1,5-Billionen-Dollar-Verteidigungshaushalt Krieg wie ein Geschäft führt.

Die Wahrheit ist: Sie machen Krieg zu einem großen Geschäft und schlagen Kapital daraus.

In einem der eklatantesten Beispiele dafür berichtet die Associated Press, dass Trumps Söhne in seiner zweiten Amtszeit ihre Geschäftsinteressen über Hotels und Golfplätze hinaus auf ein breites Spektrum von Investitionen ausgeweitet haben, darunter Kryptowährungsunternehmen, Prognosemärkte, Bundesauftragnehmer, die Raketenteile herstellen, und Seltenerdmagnete.

Passend zu Trumps Krieg gegen den Iran sind auch seine Söhne in das Drohnen-Geschäft eingestiegen und verkaufen an Länder im Nahen Osten, die sich bei der Trump-Regierung einschmeicheln wollen.

Wie Richard Painter, ehemaliger Chef-Ethikberater im Weißen Haus unter Präsident George W. Bush, feststellte: „Diese Länder stehen unter enormem Druck, bei den Söhnen des Präsidenten zu kaufen, damit er tut, was sie wollen. Dies wird die erste Präsidentenfamilie sein, die viel Geld mit einem Krieg verdient – einem Krieg, für den er keine Zustimmung des Kongresses erhalten hat.“

So verwandelt man die Regierung in eine Profitmaschine.

Wieder einmal sehen wir uns mit der uralten Debatte über unsere nationalen Prioritäten und der Wahl zwischen hohen Investitionen in Waffen oder Butter konfrontiert – militärische Macht oder innenpolitische Bedürfnisse.

Wieder einmal sehen wir von der Seitenlinie zu, wie großspurige Politiker rechtfertigen, „uns, das Volk“, zu bestehlen, um die Taschen des militärisch-industriellen Komplexes zu füllen.

Wie The Guardian feststellt, strebt Trump zur Finanzierung seines aufgestockten Militärbudgets „eine Kürzung der frei verfügbaren Inlandsausgaben um 10 % an, wodurch beliebte Programme wie medizinische Forschung, Berufsausbildung, Heizkostenzuschüsse, Umweltschutz und Katastrophenhilfe nach Hurrikanen gestrichen werden.“

Genau das ist der moralische Diebstahl, vor dem Präsident Dwight D. Eisenhower gewarnt hat: Diebstahl zulasten sozialer und innerstaatlicher Bedürfnisse, um den militärisch-industriellen Komplex auszubauen.

In Trumps Fall will er Waffen und Kaviar: militärische Macht für das Imperium, Reichtum für sich selbst und weniger für Amerikas Schwächste.

„Wir führen Kriege“, verkündete Trump bei einem Osteressen. „Es ist uns nicht möglich, uns um Kindertagesstätten, Medicaid, Medicare zu kümmern … Das können die Bundesstaaten übernehmen. Auf Bundesebene geht das nicht. Wir müssen uns um eine Sache kümmern: den militärischen Schutz.“

Leider ist Trumps Version von militärischem Schutz eine kostspielige Zurschaustellung von Machogehabe.

Die Umbenennung des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium wird die Steuerzahler mehr als 125 Millionen Dollar für neue Schilder und Briefpapier kosten.

Wie Steven Greenhouse für den Guardian feststellt: „Indem er eine gigantische Aufstockung der Militärausgaben anstrebt und gleichzeitig Sozialprogramme kürzt, zeigt Trump erneut, wie hohl seine Versprechen waren, das Leben für den Durchschnittsamerikaner zu verbessern.“

Marjorie Taylor Greene hat zu Recht Kurskorrektur vorgenommen. „Ich leide nicht am Trump-Derangement-Syndrom“, sagte sie. „Ich leide am Trump-Enttäuschungs-Syndrom.“

Das Trump-Enttäuschungssyndrom breitet sich aus.

So läuft das Spiel leider ab: weniger für uns, mehr für sie – bezahlt von „uns, dem Volk“.

Doch genauso wichtig wie die Rechnung, die uns ausbluten lässt, ist die Ablenkungsmasche, die uns über den Diebstahl in unserer Mitte im Dunkeln hält.

Hier kommen die Ablenkungsmanöver ins Spiel: der Ballsaal, der Golfplatz, die Spektakel auf dem Rasen des Weißen Hauses.

Gib der Öffentlichkeit etwas zum Anschauen. Etwas, worüber man streiten kann. Etwas, das man unmöglich ignorieren kann.

Sie wollen unsere Empörung, nicht unsere kritische Prüfung.

Haltet das Rampenlicht hell, damit niemand bemerkt, was im Schatten geschieht.

Während die Öffentlichkeit das Spektakel verfolgt, fließt das Geld.

Das Spektakel ist der Köder. Der Diebstahl ist der springende Punkt.

Der Schaden wird verheimlicht – aber die Rechnung wird trotzdem fällig.

Uns wird gesagt, das sei Politik. Das sei Führung. Das sei notwendig für die nationale Sicherheit und das Wohl des Landes.

Aber was uns da eigentlich geboten wird, ist eine Show, in der Trump die Rolle des größten Showmans spielt.

Die Show muss laut genug sein, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Sie muss beständig genug sein, um uns davon abzuhalten, die eigentliche Frage zu stellen: Wohin fließt das Geld?

Denn während wir die Show verfolgen, findet der Raubüberfall statt. Die Kassierer füllen die Taschen mit gestohlener Beute. Und sie nutzen die Regierung als Fluchtauto.

So funktioniert der Betrug.

Wie wir in „Battlefield America: The War on the American People“ und dessen fiktionalem Pendant „The Erik Blair Diaries“ gewarnt haben, breitet sich die Maschinerie des Polizeistaats auf diese Weise aus: nicht nur durch endlose Kriege, unkontrollierte Macht und eine Regierung, die dem Volk keine Rechenschaft mehr schuldig ist – sondern durch Insider-Profite, Vetternwirtschaft und Korruption, getarnt als Reform, Effizienz und Nationalismus.

Das ist der Trump-Trick: Während wir durch das Spektakel abgelenkt werden, leeren sie den Tresor.