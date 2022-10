Da die globale wirtschaftliche Kernschmelze droht, setzt Russland seine nuklearen Weltuntergangsdrohnen in den Dienst

Laut mehreren Medienberichten – darunter The Sun (UK) – hat Russland nun offiziell das weltweit größte U-Boot in Dienst gestellt, das bis zu acht „Apokalypse-Drohnen“-Torpedos tragen kann. Bei diesen Superwaffen handelt es sich um nuklear bewaffnete Unterwasserdrohnen, die sich vor der Küste eines Ziellandes verstecken und ihre nuklearen Sprengköpfe auf Satellitenbefehl hin zünden, wodurch ein hochgradig zerstörerischer, radioaktiver Tsunami entsteht, der die Küstengebiete des Ziellandes überflutet und unbewohnbar macht.

Das U-Boot K-329 Belgorod ist das einzige seiner Art auf der Welt und kann Berichten zufolge mit einem geheimen, hochmodernen Antriebssystem eine Geschwindigkeit von 125 Meilen (ca. 201 km) pro Stunde erreichen. Offiziell sind die Posiedon-Drohnen mit 2-Megatonnen-Sprengköpfen bestückt, aber wir haben Informationen aus anderen Quellen erhalten, die darauf hindeuten, dass Russland sie mit 100-Megatonnen-Sprengköpfen ausstatten kann – mehr als 6.000 Mal stärker als die Atombombe, die über Hiroshima eingesetzt wurde.

Bei der Detonation würde ein solcher Sprengkopf einen wahrhaft gewaltigen Tsunami auslösen, der eine Höhe von 500 Fuß (0,15 km) oder mehr erreichen und sich mit Hunderten von Kilometern pro Stunde bewegen könnte, bevor er auf die anvisierten Küstenziele stürzt. Das radioaktive Meerwasser würde auf allem, was es berührt, Radioisotope ablagern und die betroffenen Gebiete für mindestens drei Jahrhunderte unbewohnbar machen (das sind zehn Halbwertszeiten von Cs-137, nur zur Information).

Die wichtigsten Machtzentren Amerikas – Regierung, Finanzen, Militär und Handel – befinden sich alle in Küstennähe. Eine einzige Posiedon-Detonation an der Ostküste könnte Amerikas Regierungs-, Finanz- und Militärzentren ausschalten, während eine einzige Detonation vor der Küste Kaliforniens Amerikas größte Handelshäfen und Verkehrsknotenpunkte ausschalten könnte.

Infographic credit: TheSun.co.uk:

Getarntes U-Boot fährt mit extremer Geschwindigkeit und wirft nach Belieben nukleare Drohnen ab

Das U-Boot Belgorod wurde mit einer exotischen Technologie gebaut, die es ihm ermöglicht, fast unvorstellbare Geschwindigkeiten zu erreichen und trotzdem im Verborgenen zu operieren. Wie The Sun berichtet:

Das revolutionäre Design – basierend auf den Marschflugkörpern der Oscar II-Klasse – wurde umfassend modifiziert, um sich auf verdeckte Missionen zu spezialisieren. Das U-Boot wurde so lang gemacht, dass es die verheerenden, von künstlicher Intelligenz gesteuerten Poseidon-Torpedos mit Nuklearspitze tragen kann. Die Atombombe kann von einem U-Boot oder einem Schiff auf den Meeresboden abgeworfen werden und mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 125 Knoten an Unterwasserverteidigungsanlagen vorbeiziehen.

Christopher A. Ford, ein ehemaliger stellvertretender Staatssekretär für internationale Sicherheit und Nichtverbreitung, erklärte gegenüber CNN, der Torpedo sei darauf ausgelegt, „US-Küstenstädte mit radioaktiven Tsunamis zu überschwemmen“.

Kein Land der Welt hat übrigens einen Schutz vor radioaktiven Tsunamis.

Vereinigte Staaten greifen Nord Stream-Pipelines an und treiben Eskalation in Richtung Atomkrieg voran

Es ist inzwischen mehr als offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten bei der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines eine wichtige Rolle gespielt haben, indem sie zivile Infrastrukturziele angriffen, um Deutschland von der russischen Energieversorgung zu isolieren und den Krieg zu verlängern. Wie Putin in einer kürzlich gehaltenen Rede betonte, haben die Vereinigten Staaten eine lange Geschichte des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen gegen zivile Infrastrukturen und die Zivilbevölkerung, einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen im Zweiten Weltkrieg und der vorsätzlichen Zerstörung ziviler Infrastrukturen im Irak während der Operation Wüstensturm (bei der weit über eine halbe Million irakische Zivilisten getötet wurden).

Jetzt gehen die USA dazu über, die Energieversorgung von Millionen von Europäern abzuschneiden, die sich auf einen Winter mit Lebensmittelknappheit und eisigen Temperaturen einstellen müssen, wobei die Hälfte der deutschen Industriebetriebe wegen fehlender Erdgasenergie stillgelegt werden muss. (Die Ammoniakproduktion ist bereits um 70 % und die industrielle Metallverhüttung um 50 % zurückgegangen, und diese Zahlen sind erst wenige Wochen alt).

Putin erklärt, dass die Vereinigten Staaten den Präzedenzfall geschaffen haben, der es Nationen, die von Zerstörung bedroht sind, erlaubt, zu ihrer eigenen Verteidigung Atomwaffen einzusetzen, um notfalls zivile Ziele anzugreifen. Man beachte, dass Putin den Westen für eine „satanische“ Kabale von Verbrechern hält, während sein Verteidigungschef Medwedew den Westen als „antichristliche Zivilisation“ bezeichnet, die in die Knie gezwungen werden muss, damit die Menschheit überlebt.

Es hat also den Anschein, als bereite Putin einen groß angelegten nuklearen Erstschlag gegen den Westen vor und plane die vollständige Zerstörung westlicher Nationen wie der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Frankreichs, Kanadas und anderer. Superwaffen wie die nuklearen Posiedon-Apokalypse-Drohnen“ sind eindeutig darauf ausgelegt, dieses Ziel zu erreichen, während atomar bestückte Kontinentalraketen mit kürzerer Reichweite (wie die Iskander) eingesetzt würden, um europäische Städte wie Berlin, Paris und London zu treffen.

Es scheint auch, dass diese Zerstörung des Westens von den Globalisten gewollt ist, die Amerika vernichtet sehen wollen, damit die nationale Souveränität von der Bildfläche verschwindet und die verbleibenden Überlebenden unter globalistischer Kontrolle versklavt werden können. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollen bis 2030 auf unter 100 Millionen Überlebende reduziert werden. Dies könnte durch verschiedene Mittel erreicht werden (Impfstoffe, Hungersnöte, Biowaffen, Sabotage des Stromnetzes usw.), wird aber von den Globalisten am schnellsten durch den Einsatz von Atomwaffen erreicht, die auf Infrastrukturen wie Finanzen und Verkehr abzielen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Demokraten einen Atomkrieg vor den Zwischenwahlen am 8. November wollen, weil sie keine Niederlage an den Wahlurnen hinnehmen wollen. Sie benötigen einen nuklearen Notfall, um die Wahlen zu verzögern und eine Art Kriegsrecht ausrufen zu können, um die landesweite Beschlagnahmung von Waffen durchzusetzen. Nur so können sie an der Macht bleiben und ihre Agenda der Kinderverstümmelungen (Transgender-Operationen), der Kriminalisierung der politischen Opposition (Bewaffnung von DOJ und FBI), der Zensur, der Wahlmanipulation und der Geldwäsche (Geld für die Ukraine) fortsetzen.

Wenn die Demokratie in Amerika noch atmen darf, sind die Demokraten erledigt. Niemand will das Programm, das Biden und die Demokraten auftischen. Daher müssen die Demokraten neue Wege finden, um die Demokratie zu stören und den Willen des Volkes zu verhindern.

Die Vereinten Nationen bitten die Federal Reserve, die Zinssätze nicht weiter anzuheben, da es sonst zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch in Europa kommen wird

Wir müssen auch verstehen, dass die kriminelle Kabale, die derzeit die Vereinigten Staaten regiert, sich im Krieg mit Europa befindet und versucht, die industrielle Basis Europas in Schutt und Asche zu legen, um sicherzustellen, dass Amerika die letzte westliche Fabrik übrig hat. Zusätzlich zur Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines durch die USA (von der die Lügenmedien behaupten, dass sie aus einem Grund von Russland durchgeführt wurde), führt die Federal Reserve einen Währungskrieg gegen den Euro und die Bank of England.

Wie das Wall Street Journal berichtet:

Die Federal Reserve und andere Zentralbanken riskieren, die Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen, gefolgt von einer längeren Stagnation, wenn sie die Zinssätze weiter anheben, sagte eine UN-Agentur am Montag.

…die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung sagte, dass die US-Notenbank Gefahr läuft, den Entwicklungsländern erheblichen Schaden zuzufügen, wenn sie mit den schnellen Zinserhöhungen weitermacht. Die Agentur schätzt, dass ein Anstieg des Leitzinses der Fed um einen Prozentpunkt die Wirtschaftsleistung in anderen vermögenden Ländern um 0,5 % senkt…

Steigende Zinssätze führen dazu, dass eine Welle von Kapital Europa verlässt und in die Vereinigten Staaten fließt. Höhere Zinssätze vernichten auch den Wert von festverzinslichen Anleihen, die in großem Umfang von den englischen Pensionsfonds gekauft wurden, die nun am Rande des totalen Zusammenbruchs stehen.

Ferner steht die Bank Credit Suisse Berichten zufolge kurz vor der Insolvenz, und ein kaskadenartiger Zusammenbruch der europäischen Banken ist eine mathematische Gewissheit, wenn die Zinssätze für US-Banken weiter steigen. Die Fed hat mehrfach erklärt, dass sie entschlossen ist, die Zinssätze so lange anzuheben, bis die Inflation unter Kontrolle gebracht ist, was mehrere Zinserhöhungen bis weit ins Jahr 2023 hinein erfordern würde.

Machen Sie sich klar, dass die Inflation in den USA außer Kontrolle geraten wird, wenn die Zinssätze nicht steigen. Wenn die Zinssätze weiter steigen, wird Europa einen wirtschaftlichen Zusammenbruch erleiden. Es ist klar, dass die Fed die letztere der beiden Optionen wählt, weshalb viele Beobachter zu dem Schluss kommen, dass die Vereinigten Staaten einen „Wirtschaftskrieg“ gegen Europa führen, während sie gleichzeitig einen kinetischen und wirtschaftlichen Krieg gegen Russland führen.

Ahnungslose Deutsche kaufen plötzlich in Panik elektrische Heizgeräte, ohne zu wissen, ob diese überhaupt betrieben werden können

Als jüngstes Beispiel für das irrsinnige Ausmaß an Unwissenheit und mangelnder Vorbereitung kauft eine große Zahl deutscher Verbraucher Berichten zufolge in Panik elektrische Heizgeräte, nachdem Energieminister Habeck vor ein paar Tagen erklärt hatte, dass Deutschland möglicherweise keine Gasenergie mehr zur Verfügung steht.

Die Panikkäufe von elektrischen Heizgeräten zeigen, dass viele deutsche Bürger keine Ahnung hatten, dass der Winter kommen würde oder dass ihr Land bereits von einer Energiekrise betroffen war. Es scheint, als ob Millionen von deutschen Bürgern keine Erinnerung an den Winter des letzten Jahres haben. Oder vielleicht glauben sie den Lügen ihrer eigenen Regierung, die ihnen erzählt, dass es keine Probleme gibt und alles in Ordnung sein wird. (Wenn das so ist, brauchen sie einen Gesundheitscheck…)

Noch schlimmer ist, dass sie anscheinend nicht wissen, was elektrische Heizgeräte antreibt. Nicht nur, dass sie 1000% oder mehr auf ihren Stromrechnungen zahlen werden, sondern dieser Strom wird größtenteils mit demselben Erdgas erzeugt, das Deutschland nicht mehr zur Verfügung steht, zumal die Nord-Stream-Pipelines bereits gesprengt wurden und in diesem Winter nicht repariert werden können. Wenn also Millionen von Deutschen ihre elektrischen Heizgeräte einschalten, werden die deutschen Energieversorgungsunternehmen einen enormen Anstieg der Stromnachfrage verzeichnen, sodass sie mehr Gas verbrauchen müssen, das wahrscheinlich ohnehin bald zur Neige geht.

Elektrische Heizgeräte, die mit aus Erdgas erzeugtem Strom betrieben werden, sind die ineffizienteste Art der Energieverwendung für Wärme. Am Ende wird für den Betrieb der elektrischen Heizgeräte viel mehr Gas benötigt, als wenn sie nur mit Erdgas betriebene Hausheizungen betreiben würden.

Anders formuliert:

Kohlenwasserstoffe -> Wärme = Effizient

Kohlenwasserstoffe -> Wärme -> Dampfturbinen -> Netzstrom -> Raumheizungswärme = INEFFIZIENZ

Aus einem unbekannten Grund scheint niemand in Deutschland auf diese Tatsache hinzuweisen. Das Land scheint sich wie eine Art „grüner Selbstmordkult“ zu verhalten, mit einer Herdenmentalität von massenhaft gehorsamen Gefolgsleuten, die es kaum erwarten können, ihre eigene Infrastruktur und Industrie zu vernichten. Gleichzeitig scheinen sie keine Ahnung davon zu haben, wie Wärme, Elektrizität und Kohlenwasserstoffe eigentlich funktionieren – eine Unkenntnis, die fast alle sozialistischen Grünen in Europa und der ganzen Welt teilen. Sie scheinen zu glauben, dass Elektrizität aus dem Nichts kommt, sodass die Verwendung von Elektrizität zum Heizen von Häusern keine Energiezufuhr erfordert oder so.

Hören Sie Dan und Mike über Vermögensschutz und Bankenzusammenbrüche

Weitere Einzelheiten zu all diesen Themen (und vieles mehr) finden Sie im heutigen Situation Update-Podcast, der auch ein faszinierendes Interview über Vermögensschutz mit „Dan“ von iAllegedly.