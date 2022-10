Von der Leyen gerät unter Druck: Pfizer-CEO beabsichtigt nicht mehr vor dem Covid-Ausschuss des EU-Parlaments auszusagen – Was haben sie vor den europäischen Bürgern zu verbergen?

„Nach von der Leyens Schweigen hatte Bourla die Gelegenheit, im Europäischen Parlament alles richtigzustellen, aber er zog es vor, sich davonzumachen. Warum all diese Geheimnisse? Was haben sie vor den europäischen Bürgern zu verbergen?“

Nachdem ein Prüfbericht über die COVID-19-Impfstoffbeschaffungsstrategie der Europäischen Kommission schwerwiegende Verfahrensverstöße aufgedeckt hatte, wurde eine Reihe von Big-Pharma-Größen eingeladen, bei einer Anhörung des Europäischen Parlaments als Zeugen aufzutreten. Darunter auch der CEO von Pfizer, Albert Bourla. Seine Aussage, die für den 10. Oktober angesetzt war, sollte Licht in die heimlichen Kontakte bringen, die er mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, während der Vorverhandlungen für das, was schließlich der größte Impfstoffvertrag der EU werden sollte (zumindest bis heute), hatte.

Keine Fragen beantwortet

Doch wie Politico am vergangenen Donnerstag berichtete, hat Bourla seine Teilnahme an der Anhörung aus nicht näher genannten Gründen abgesagt. Das ist die Art von Dingen, die große Pharma-CEOs heutzutage tun können, ohne einen Preis zu zahlen oder auch nur negative Medienaufmerksamkeit auf sich zu ziehen – oder in diesem Fall eine Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien über den Politico-Artikel hinaus. Es reicht nicht aus, dass Bourlas Unternehmen für die Milliarden von Impfstoffen, die es produziert hat, Immunität von der Haftung genießt (außer bei vorsätzlichem Fehlverhalten); Bourla hält sich offenbar für immun dagegen, diese Impfstoffe bei potenziell feindseligen öffentlichen Anhörungen auch nur verteidigen zu müssen.

Wie aus dem Politico-Artikel hervorgeht, wurde erwartet, dass Bourla wegen der geheimen Impfstoffgeschäfte, die er persönlich mit von der Leyen (deren dreifacher Nachname aus Zeit-, Platz- und Bequemlichkeitsgründen im Folgenden mit VdL abgekürzt wird) abgeschlossen hat, hart befragt wird. Das möchte Bourla vermutlich lieber vermeiden:

Der Chef des US-Pharmariesen, des größten Lieferanten von COVID-19-Impfstoffen in der EU, sollte am 10. Oktober vor dem Ausschuss erscheinen. Der Ausschuss trifft sich mit wichtigen Beamten, die an der Beschaffung von Impfstoffen in der EU beteiligt sind, um Lehren daraus zu ziehen, wie man auf künftige Pandemien reagieren kann. Auch andere Führungskräfte aus der Pharmabranche haben sich an den Ausschuss gewandt, darunter der CEO von Moderna und hochrangige Vertreter von AstraZeneca und Sanofi.

Es stimmt zwar, dass das Europäische Parlament keine Vorladungsbefugnis hat, aber dass Bourla in letzter Minute einen Rückzieher gemacht hat, ist kein gutes Zeichen. Zumindest verstärkt es den Eindruck, dass Bourla und sein Partner VdL etwas Wichtiges vor den EU-Gesetzgebern und den Bürgern zu verbergen haben.

Größtes Auftragsgeschäft der Kommission aller Zeiten

Ein Grund, warum dies wichtig ist, ist, dass der Kauf von COVID-19-Impfstoffen für den gesamten 27-Nationen-Block die größte und teuerste Beschaffungsmaßnahme der Europäischen Kommission war, die vollständig mit öffentlichen Mitteln bezahlt wurde. Und Pfizer war mit Abstand der größte Anbieter dieser Impfstoffe, auf den etwas mehr als die Hälfte der 4,6 Milliarden Dosen (genug für mehr als 10 Dosen pro EU-Bürger) entfiel, die von globalen Pharmaunternehmen beschafft wurden.

Als Ergebnis von von der Leyens heimlicher Kommunikation mit Pfizer sicherte sich die Kommission ihren dritten – und bei Weitem größten – Vertrag mit Pfizer BioNTech. Dieser im Mai 2021 unterzeichnete Vertrag sah den Kauf von 900 Millionen Dosen des Wildtyp-Impfstoffs und eines an Varianten angepassten Impfstoffs sowie die Option zum Kauf weiterer 900 Millionen Dosen vor. Wie der Europäische Rechnungshof feststellt, handelte es sich dabei um den größten COVID-19-Impfstoffvertrag, den die Kommission unterzeichnet hat, und er wird das Impfstoffportfolio der EU bis Ende 2023 dominieren“.

Dennoch bleiben ernsthafte Fragen darüber offen, wie und unter welchen Bedingungen diese Impfstoffe beschafft wurden. Ein aktueller Bericht des Rechnungshofs über die Beschaffungsstrategie der EU für Impfstoffe hat ergeben, dass VdL direkt an den Vorverhandlungen für den Impfstoffvertrag beteiligt war. Wie Politico feststellt, „war dies eine Abweichung von dem bei anderen Verträgen angewandten Verhandlungsverfahren, bei dem ein gemeinsames Verhandlungsteam aus Beamten der Kommission und der Mitgliedsländer Sondierungsgespräche führte.“

Stattdessen führte von der Leyen die Vorverhandlungen im Alleingang und legte die Ergebnisse im April dem Lenkungsausschuss vor. Ein geplantes Treffen wissenschaftlicher Berater, das die Impfstoffstrategie der EU für 2022 diskutieren sollte, fand nicht statt. Die von der VdL geleitete Kommission weigerte sich auch, Aufzeichnungen über die Gespräche mit Pfizer vorzulegen, sei es in Form von Protokollen, Namen der konsultierten Experten, vereinbarten Bedingungen oder anderen Belegen.

„Wir haben die Kommission gebeten, uns Informationen über die Vorverhandlungen zu dieser Vereinbarung zukommen zu lassen“, schreiben die Autoren des Berichts. „Es wurden jedoch keine Informationen vorgelegt.“

VdL ist auch wegen ihrer Weigerung, den Inhalt ihrer Textnachrichten mit Bourla offenzulegen, in Schwierigkeiten geraten, trotz wiederholter Aufforderungen von Europaabgeordneten und der EU-Bürgerbeauftragten Emily O’Reilly. Als O’Reilly die Kommission aufforderte, eine gründlichere Suche nach den fraglichen Textnachrichten durchzuführen, spielte die Kommission auf Zeit, bevor sie schließlich erklärte, dass sie die Textnachrichten nicht finden kann und auch nicht muss.

„Aufgrund ihrer Kurzlebigkeit und Flüchtigkeit“ enthalten Textnachrichten im Allgemeinen keine wichtigen Informationen über Politiken, Aktivitäten und Entscheidungen der Kommission“, schrieb die für Werte und Transparenz zuständige EU-Vizekommissarin Vera Jourová.

Was vielleicht am meisten beunruhigt, ist die eklatante Missachtung der VdL-geführten Kommission, die sogar ihre eigenen grundlegenden Standards der Transparenz und Rechenschaftspflicht zu missachten scheint. Und das steht im völligen Widerspruch zu VdLs öffentlicher Haltung. In ihren politischen Leitlinien erklärt VdL, dass „wenn die Europäer Vertrauen in unsere Union haben sollen, ihre Institutionen offen und über jeden Vorwurf in Bezug auf Ethik, Transparenz und Integrität erhaben sein sollten“. Doch als der Rechnungshof die Kommission um Informationen über die Vorverhandlungen bat, wurde er brüskiert.

„Es wurden keine Informationen übermittelt“, so die Inspektoren gegenüber der Berliner Morgenpost. Intern sind die Prüfer fassungslos: „Dieses Verhalten ist höchst ungewöhnlich, das hat es noch nie gegeben“.

Bourlas Ablösung

Ein Sprecher von Pfizer teilte Politico mit, dass anstelle von Bourla Janine Small, die Präsidentin der internationalen Entwicklungsmärkte des Unternehmens, an der Anhörung des Ausschusses teilnehmen werde. „Sie wurde als diejenige identifiziert, die am besten in der Lage ist, den Ausschuss bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen“, sagte der Sprecher. Small wird jedoch nicht in der Lage sein, Licht in die Vorverhandlungen zwischen Bourla und VdL zu bringen, was vermutlich der Grund dafür ist, dass sie – und nicht Bourla – anwesend ist.

Die Vorsitzende des Ausschusses, die belgische Europaabgeordnete Kathleen Van Brempt, erklärte gegenüber POLITICO, dass sie die Entscheidung von Pfizer „zutiefst bedauere“. Die italienische Europaabgeordnete Stefania Zambelli, die ebenfalls Mitglied des Sonderausschusses ist, drückte sich weniger diplomatisch aus und bezeichnete die Entscheidung als „eine weitere Episode in einer Geschichte voller dunkler Seiten“:

Nach von der Leyens Schweigen hatte Bourla die Gelegenheit, im Europäischen Parlament alles richtig zu stellen, aber er zog es vor, sich davonzumachen. Warum all diese Geheimnisse? Was haben sie vor den europäischen Bürgern zu verbergen?

Wachsender Druck

Letzte Woche berichtete die Berliner Morgenpost, dass der Druck auf VdL wächst und dass ihre Ablehnung des EU-Rechnungshofs ein Schritt zu weit gewesen sein könnte. Der Haushaltskontrollausschuss des EU-Parlaments bereite eine förmliche Rüge vor, der Unmut im Parlament sei groß und erste Abgeordnete forderten die Einschaltung der Europäischen Staatsanwaltschaft“, so die Zeitung unter Berufung auf Informationen, die ihrer Redaktion vorliegen.

Die mangelnde Transparenz bei den milliardenschweren Verträgen ist seit Langem ein Thema im EU-Parlament, auch weil sie dazu beiträgt, die Stimmung gegen Impfungen zu schüren, so die Zeitung: „Von der Leyens Blockade heizt alle möglichen Spekulationen unter Kritikern an, darunter auch eine Bevorzugung des US-Unternehmens Pfizer.“

Zumindest werde der Haushaltskontrollausschuss die Kommission rügen und darauf bestehen, dass alle prüfungsrelevanten Informationen stets an den Rechnungshof weitergegeben werden müssen, sagt Monika Hohlmeier (CSU), die Vorsitzende des Ausschusses. Der Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, fordert volle Transparenz:

Der Pfizer-Deal muss aufgeklärt werden. Es geht um Milliardenbeträge, die aus öffentlichen Kassen gezahlt wurden. Wir alle haben ein Recht darauf zu erfahren, wie die Geschäfte mit den Impfstoffherstellern zustande gekommen sind.

Der Artikel der Berliner Morgenpost, in dem all diese Aussagen zusammengefasst sind, wurde am 27. September veröffentlicht. Das war zwei Tage bevor Bourla vor dem EU-Parlament nicht mehr aussagen wollte. Mit anderen Worten: Der Unmut im Parlament dürfte seitdem eher noch gewachsen sein. Der Druck auf VdL könnte in den kommenden Monaten noch zunehmen, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen in der EU drastisch verschlechtern, was vorwiegend auf die nach hinten losgegangenen Wirtschaftssanktionen zurückzuführen ist, die die Kommission gegen den größten Energielieferanten der Union, Russland, verhängt hat.

Es ist nicht so, dass VdL eine beliebte Wahl für den Posten des Kommissionspräsidenten gewesen wäre. Als Einzelbewerberin benötigte sie 374 Stimmen, um gewählt zu werden. Wie Euro News damals feststellte, würde alles unter 400 Stimmen als „enttäuschend“ angesehen werden. Sie konnte nur 383 Stimmen auf sich vereinen. Noch schlimmer ist, dass nur einer von drei Deutschen glaubt, dass ihre ehemalige Verteidigungsministerin eine gute Kommissionspräsidentin sein würde.

VdL, die von Macron und Merkel nach wochenlangen Hinterzimmerabsprachen und Machtspielen als Kompromisskandidatin ausgewählt wurde, kam in Brüssel bereits unter einer Wolke von Skandalen an. Wie ein Vorzeichen wurde sie bereits beschuldigt, alle Dateien auf ihrem Mobiltelefon gelöscht zu haben, die als Beweismittel in einer Untersuchung über die unzulässige Vergabe von Regierungsaufträgen während ihrer Zeit als Verteidigungsministerin hätten verwendet werden können. Monate später wurde entdeckt, dass sie ein zweites Handy gelöscht hatte.

Immer noch einige Bewunderer

Doch leider sind nicht alle mit der Leistung von VdL an der Spitze der EU-Exekutive unzufrieden. Die Bill and Melinda Gates Foundation, die erhebliche Anteile an Pfizer und BioNTech hält, war von ihren bisherigen Leistungen in dieser Funktion so beeindruckt, dass sie ihr im September den Global Goalkeepers Award verlieh. Bill Gates selbst hielt die Preisrede, in der er VdLs Management nicht nur der Pandemie, sondern auch des Krieges in der Ukraine lobte (nein, im Ernst):

„Nur wenige führende Persönlichkeiten der Welt haben sich so sehr für die Menschheit eingesetzt wie Ursula von der Leyen. Nur wenige Monate nach ihrem Amtsantritt als Präsidentin der Europäischen Kommission, der ersten Frau in diesem Amt, fand sie sich an vorderster Front einer Gesundheitskrise wieder, die es in diesem Jahrhundert nur einmal gab. Dann, als Europa begann, die Pandemie in den Griff zu bekommen, tauchte eine neue Krise auf, der tragische Krieg in der Ukraine, an dessen Schadensbegrenzung und Beendigung Präsidentin von der Leyen hart gearbeitet hat.“

Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass Bill Gates und seine Partner, darunter der Wellcome Trust, eine britische Forschungsstiftung mit engen Verbindungen zu Big Pharma, im Wesentlichen ihren Einfluss bei der Weltgesundheitsorganisation und anderen globalen Gesundheitsgremien nutzten, um die globale COVID-Reaktion effektiv zu kontrollieren – und zwar nahezu ohne Aufsicht, wie eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von Politico und Welt ergab. Und wenn sie zufrieden sind, muss VdL etwas richtig machen. Oder?