Dänische Ärzte kritisieren die COVID-Pillen (Molnupiravir) von Merck und weigern sich, diese zu verwenden

Dänemark hat vor kurzem als erstes EU-Land ein neues COVID-19-Präparat des US-Pharmakonzerns Merck zugelassen. Die Entscheidung stößt jedoch auf Schwierigkeiten, da sich die dänischen Allgemeinmediziner weigern, das Präparat zu verschreiben, weil sie nicht genügend über seine Wirkungsweise wissen und es als unwirksam und möglicherweise sogar schädlich bezeichnen.

Die Dänische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DSAM), der Berufsverband der Allgemeinmediziner, hat das Nationale Gesundheitsamt für seine Empfehlungen zur COVID-19-Behandlung kritisiert.

Zuvor hatte die dänische Gesundheits- und Arzneimittelbehörde das Anti-COVID-Präparat Molnupiravir des US-Arzneimittelherstellers Merck, das auch unter dem Namen Lagevrio bekannt ist, als erstes EU-Land zur Behandlung von Risikopatienten mit Symptomen zugelassen. Bislang wurden 50 000 Pillen gekauft.

Anders Beich, COVID-19-Sprecher der DSAM, begründete die Zurückhaltung bei der Verabreichung mit der schlechten Dokumentation des Medikaments.

Wir sind der Meinung, dass die Dokumentationsgrundlage sehr, sehr dürftig ist. Wir befürchten, dass wir ein Mittel einsetzen müssen, das im besten Fall unwirksam ist und im schlimmsten Fall die Behandlung der Menschen gefährdet“, sagte er dem dänischen Rundfunk.

Seiner Meinung nach könnten die Patienten zu spät eine angemessene Behandlung erhalten.

Es besteht die Tendenz zu glauben, dass es einem gut geht, wenn man erst einmal eine Behandlung erhalten hat. Es kann sein, dass sowohl Arzt als auch Patient denken, dass der Patient jetzt in Behandlung ist. Aber wenn die Behandlung unwirksam ist, vergeudet man Zeit, und es besteht die Gefahr, dass sich die Krankheit verschlimmert, ohne dass etwas unternommen wird, gab Beich zu bedenken.

Diese Kritik wurde auch von der dänischen Arzneimittelbehörde geäußert, einem unabhängigen Gremium, das den Regionen Empfehlungen für den Einsatz verschiedener Medikamente gibt.

„Wir haben bereits Behandlungen, die für die Patientengruppe, für die die Pille bestimmt ist, funktionieren. Behandlungen, die viel besser wirken und besser dokumentiert sind als diese Pille“, sagte der Vorsitzende Steen Werner Hansen. „Im schlimmsten Fall würde dies also einige Patienten davon abhalten, eine relevante Behandlung zu erhalten“, schloss er.

Laut Jan Gerstoft, Professor für Infektionskrankheiten am Rigshospitalet Clinic, besteht das Problem mit dem Merck-Medikament COVID-19 darin, dass die Behandlung in den ersten Studien vielversprechend aussah, sich dieses Bild aber später änderte.

Gerstoft erklärte, dass die positive Wirkung vor allem in Südamerika beobachtet wurde, wo spezielle COVID-19-Stämme weit verbreitet sind. In den USA und in Europa sei dagegen „praktisch keine Wirkung“ festzustellen gewesen, sagte er.

Zuvor hatte die Dänische Gesellschaft für Infektionskrankheiten in ihrer Wochenzeitung die dänische Gesundheits- und Arzneimittelbehörde aufgefordert, sowohl den Kauf als auch die Verwendung der Tabletten zu überdenken. Dies ist in Frankreich geschehen, wo sich die französische Gesundheitsbehörde gegen die Einführung entschieden hat.

Auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat das Medikament noch nicht zugelassen. Die EMA hat jedoch angedeutet, dass die Länder durchaus beschließen können, die Tabletten bei Bedarf selbst zuzulassen.

Das dänische Parlament hat den Kauf von Anti-COVID-Tabletten im Wert von insgesamt 450 Millionen DKK (69 Millionen Dollar) genehmigt. Dieses Paket umfasst nicht nur Tabletten von Merck, sondern auch Tabletten von Pfizer, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Eine jüngste Analyse der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) ergab, dass die antivirale Pille von Merck gegen COVID-19, Molnupiravir, weit weniger wirksam ist, als die ersten Ergebnisse der klinischen Studie vermuten ließen. Die Versuchspille senkte das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls durch COVID-19 im Vergleich zu einem Placebo nur um etwa 30 Prozent und zeigte keinerlei Vorteile für Menschen mit Antikörpern gegen COVID-19 aus früheren Infektionen.