Dänische Werbung warnt weiße Bürger vor Fortpflanzung mit anderen Weißen

Tyler Durden

Ob man es mag oder nicht – Werbung ist Kultur. Marketing ist ein Ausdruck der Normen, Werte und Demografie einer Gesellschaft. Es soll dem freien Markt dienen, indem es entweder eine Zielgruppe oder die häufigste demografische Gruppe anspricht, um Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Dennoch kann Werbung auch als Propaganda genutzt werden, die darauf ausgelegt ist, Ideologien zu verkaufen anstatt Limonade, Autos und Versicherungen.

Dies war die primäre Ausrichtung des Marketings im Westen in den letzten zehn Jahren – die überwältigende Mehrheit der Werbespots enthält politische Botschaften. Für Unaufmerksame mag dies nicht offensichtlich sein, doch sobald man die Muster erkennt, sind sie unübersehbar.

Eine neue Propaganda-Anzeige, bezahlt von Dänemarks staatlichem Fernsehen und getarnt als Werbung für eine Wissenschaftssendung namens „Evolution“.

In der Werbung unterbricht ein „Experte“ ein weißes dänisches Paar, während es flirtet. Er erklärt ihnen, dass die Kriegsgeschichte Dänemarks fremde DNA in ihren Genpool eingebracht habe, die sie „vor Krankheiten geschützt“ habe. Dann vergleicht er ihre Beziehung mit Inzucht und schlägt vor, sie sollten sich neue Partner mit „exotischeren“ Genen suchen.

Die Frau lächelt dann, als ob sie von der Idee angetan sei.

Diese Anzeige in Dänemark zeigt zwei Dänen, die rummachen, bevor ein „Experte“ auftaucht und ihnen sagt, dass sie nicht miteinander ausgehen sollten, weil das Inzucht sei und dass sie Kinder mit Nicht-Weißen haben müssten.

This ad in Denmark shows two Danes making out before an "expert" shows up and tells them that they shouldn't date each other because that is inbreeding and that they need to have kids with non-whites. pic.twitter.com/liNcIVCnez — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 26, 2025

Die Serie wurde ursprünglich 2020 erstellt, wird aber nun mit „Inzucht“-Werbung in diesem Jahr erneut ausgestrahlt. Vielleicht ist dem dänischen Fernsehen der rasche politische Wandel weg von „Woke“-Propaganda zwischen 2020 und 2025 nicht bewusst? Diese Botschaft steht in starkem Kontrast zur „Do It For Denmark“-Kampagne Dänemarks aus dem Jahr 2014, die dänische Paare ermutigte, sich zu betätigen und den Bevölkerungsrückgang des Landes durch mehr Babies zu bekämpfen.

Abgesehen vom Mangel an historischem Kontext und wissenschaftlicher Genauigkeit, fügt sich der Inzucht-Werbespot in einen anhaltenden Trend des Anti-Weißen-Sentiments in der europäischen Werbung im letzten Jahrzehnt ein. Er soll offensichtlich die masseneinwanderungsfreundliche Haltung der Regierung unterstützen, die dazu führte, dass sich der Ausländeranteil Dänemarks in weniger als zehn Jahren auf 16,3 % der Bevölkerung verdoppelte (sowie einen Anstieg der Gewaltkriminalität um 30 % im gleichen Zeitraum).

Ein Trend, der in Europa und den USA beobachtet wurde, ist die zunehmende Präsenz von Minderheiten in der Werbung, während Weiße (insbesondere weiße Männer) stark reduziert werden. Im Vereinigten Königreich beträgt der Bevölkerungsanteil weißer Menschen beispielsweise 83 %, aber das würde man nicht vermuten, wenn man ihre Werbung ansieht. Schwarze Bürger im UK machen 4 % der Bevölkerung aus, stellen jedoch laut den „Mirror“-Daten von Channel 4 über 50 % der in Werbespots gezeigten Schauspieler.

Man tut sich schwer, in dieser Werbung glückliche weiße Paare zu finden. Stattdessen dominieren gemischt-rassische Paare das Marketing im Westen, obwohl sie nur 10 % aller Ehen in den USA und Europa ausmachen.

Erwähnt man diese Überrepräsentation im UK jedoch in einem politischen Kontext, wird man als Rassist angegriffen. Die übliche Erwiderung: „Warum kümmert es dich?“

„Sie sollte sich zutiefst schämen.“ Wes Streeting von der Labour-Partei verurteilt die Bemerkungen der Reformabgeordneten Sarah Pochin über Anzeigen, in denen „voller Schwarzer“ zu sehen sei, und bezeichnet sie als rassistisch.

'She should be utterly ashamed of herself.'



Labour's Wes Streeting condemns Reform MP Sarah Pochin’s remarks about adverts 'full of black people,' labelling them racist. pic.twitter.com/gHNbBF9Fj8 — LBC (@LBC) October 26, 2025

Aber wie wäre die progressive Reaktion, wenn Minderheiten systematisch unter ihrem Bevölkerungsanteil aus der Werbung entfernt würden? Nun, wir wissen bereits, wie sie reagieren würden.

Der Sidney Sweeney Jeans/Gene-Werbespot, der diesen Sommer für American Eagle ausgestrahlt wurde, löste einen Sturm der Entrüstung unter Linken aus, die die Firma und Sweeney der „Nazi-Propaganda“ bezichtigten. Eine schöne weiße Frau, die über ihre guten Gene spricht, wurde wie das ultimative soziale Verbrechen behandelt. Linke konnten keinen einzigen Werbespot ertragen, der aus ihrer Erzählung ausbrach.

So sehr liegt der politischen Linken daran, die Botschaften der Werbung zu kontrollieren. Es ist ihnen wichtig, weil sie glauben, dass Marketing ein Werkzeug zur Sozialen Manipulation ist. Und sie scheinen besonders daran interessiert zu sein, weiße Paare loszuwerden, nicht nur in den Medien, sondern auch in der realen Welt.