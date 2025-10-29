Netanyahus Vergeltung: massive Angriffe auf Gaza

USA bestehen darauf, dass Waffenruhe halten wird, während Israel schwere Angriffe auf Gaza-Stadt startet

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat behauptet, dass Hamas-Kämpfer trotz einer andauernden Waffenruhe IDF-Truppen angegriffen hätten. „Hamas wird einen hohen Preis für den Angriff auf Soldaten in Gaza und für die Verletzung der Vereinbarung zur Rückgabe der Leichen der Geiseln zahlen“, sagte Katz, während schwere Bombardements im Gazastreifen gemeldet wurden. Er erklärte, die Handlungen der Hamas überschritten „eine klare rote Linie, auf die das [Militär] mit großer Kraft reagieren wird“.

Die Zivilschutzbehörde von Gaza hat in einer Stellungnahme an Al Jazeera mehrere Luftangriffe bestätigt. Die Hamas bestreitet die Vorwürfe und erklärte in einer Stellungnahme: „Israel muss begreifen, dass wir uns an die Vereinbarung halten, und sie müssen aufhören, uns fälschlicherweise der Verletzung zu bezichtigen.“ Dies geschieht, während Al Jazeera schreibt: „Seit 30 Minuten gibt es große Aktivität in der Luft über dem Gazastreifen, mit Drohnen, die darüber schweben.“ Eine Reihe von Luftangriffen hat insbesondere Gaza-Stadt getroffen.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen bestehen die USA darauf, dass sie glauben, die Waffenruhe werde halten. „Trotz der Zusammenstöße heute wird das Waffenruhe-Abkommen in Gaza fortgesetzt“, sagte Vizepräsident J.D. Vance am Dienstagnachmittag.

„Premierminister Netanyahu hat die Militärebene angewiesen, unverzüglich und mit starken Schlägen im Gazastreifen zuzuschlagen“, heißt es in einer soeben veröffentlichten Erklärung des Büros des Premierministers.

„Nach Sicherheitskonsultationen hat Premierminister Netanyahu das Militär angewiesen, unverzüglich starke Schläge im Gazastreifen durchzuführen“, heißt es in einer Erklärung seines Büros. Netanyahu hat die Hamas beschuldigt, eine „klare Verletzung“ des Waffenruhe-Abkommens begangen zu haben.

Obwohl es in den letzten über 2 Wochen, in denen die Hamas-Waffenruhe gehalten hat, zu zeitweiligen Aufflammungen der Kämpfe kam, könnte dies der große Durchbruch sein, der das Ganze zum Scheitern bringt.

Weniger als eine Stunde, bevor Netanyahu die neuen Schläge anordnete, berichtete Fox News‘ Trey Yingst: „Mir wurde von einem israelischen Militäroffizier gesagt, dass Hamas die Waffenruhe verletzt hat, indem sie IDF-Soldaten in Rafah angegriffen hat.“

Und Al Jazeera berichtet: „In einem Zeichen der Fragilität der Waffenruhe wurde am Dienstag in der südlichen Stadt Rafah auf israelische Truppen geschossen, die das Feuer erwiderten, so ein namentlich nicht genannter israelischer Militäroffizier gegenüber The Associated Press.“

SCHEKEL ERREICHT TAGESZIEFSTAND, DA NETANYAHU ANGRIFFE AUF GAZA ANORDNET

HAMAS SAGT VERSCHIEBUNG DER HEUTIGEN ÜBERGABE EINER ISRAELISCHEN GEISELLEICHE AN

Erwarten Sie das Beginn eines Schuldzuweisungs-Spiels, da die IDF-Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen werden. Seit Beginn der Waffenruhe sind jedoch etwa 100 Palästinenser ums Leben gekommen. Dreizehn Leichen von Geiseln befinden sich noch in Gaza.

Axios fasst die neuesten Entwicklungen zusammen:

Die Trump-Administration hat sich in den letzten Wochen darauf konzentriert, die Waffenruhe zu stabilisieren und beide Parteien unter Druck zu setzen, Schritte zu vermeiden, die sie zum Scheitern bringen könnten.

Im Rahmen dieser Mission schickte das Weiße Haus mehrere hochrangige Beamte nach Israel und richtete ein US-Kommandozentrum in Israel ein, um dies zu überwachen und die Lage vor Ort zu beobachten.

Aber eine sich vertiefende Auseinandersetzung über die Rückgabe verstorbener Geiseln durch die Hamas und ein Feuergefecht am Dienstag in der Stadt Rafah verstärkten die Forderungen in Israel nach militärischem Vorgehen. Die von Netanyahu angeordneten Angriffe könnten die Waffenruhe vollständig zum Scheitern bringen.

Die Frage nach den verbleibenden Leichen verstorbener Geiseln hat die Netanyahuregierung erneut unter Druck gesetzt, nicht zur zweiten Phase des Waffenstillstands überzugehen:

Die Familien israelischer Geiseln forderten am Montag, die nächsten Schritte im US-vermittelten Gaza-Friedensplan auszusetzen, bis die Hamas die verbleibenden Leichen toter Gefangener zurückgibt.

„Die Hamas weiß genau, wo sich jeder der verstorbenen Geiseln befindet. Seit dem im Abkommen festgelegten Termin für die Rückkehr aller 48 Geiseln sind zwei Wochen vergangen, doch 13 befinden sich weiterhin in Hamas-Gewahrsam“, so das „Hostages and Missing Families Forum“.

Darüber hinaus hat das israelische Militär die Hamas beschuldigt, eine Propagandakampagne zu inszenieren, die über die Bemühungen zur Bergung getöteter Geiseln lügt:

Die Hamas lügt über unsere Geiseln und hier ist der Beweis: Gestern wurden Hamas-Terroristen dabei gefilmt, wie sie Leichenreste aus einem vorbereiteten Bau entfernten und in der Nähe erneut vergruben. Anschließend riefen sie Vertreter des Roten Kreuzes herbei, um für die Fotografen eine falsche „Entdeckung“ zu inszenieren. Obwohl die Hamas behauptet, es sei schwierig, die Leichen verstorbener Geiseln zu finden, hält sie die Überreste, deren Freigabe sie im Rahmen des Abkommens verweigert, weiterhin zurück und manipuliert sie. Die Behauptungen der Hamas, es fehle an technischer Ausrüstung, sind unbegründet. Solche Werkzeuge sind für die Überführung der sterblichen Überreste nicht erforderlich und verhindern auch nicht die Rückkehr der verstorbenen Geiseln.

