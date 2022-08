Das Affenpockenvirus: einige Wahrheiten über das Virus und die schrecklich falsche Lösung

Von Meryl Nass: Sie ist Ärztin und Forscherin, die nachwies, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen war. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.

Affenpocken sind ein echtes Virus, das fast ausschließlich durch Hautkontakt übertragen wird. Wenn Sie es nicht als Virus bezeichnen wollen, ist das für mich in Ordnung. Es handelt sich um eine ansteckende Krankheit, die von Mensch zu Mensch oder seltener zwischen Tier und Mensch übertragen wird. Wenn Sie nicht in engem Kontakt mit jemandem stehen, während dieser ein sich replizierendes Virus beherbergt, werden Sie es nicht bekommen. Okay, Bettlaken und Handtücher und [Pocken-]Decken könnten es verbreiten, basierend auf den Erfahrungen mit Pocken.

Die CDC will sich neu erfinden, damit wir ihr wieder vertrauen können. Das würde voraussetzen, dass sie Anleitungen erstellt, die hilfreich und nicht schädlich sind, und dass sie wahrheitsgemäß sind – was sie bisher nicht geschafft hat, und ich glaube nicht, dass sie weiß, wie das geht.

Aber ich kann die CDC daran erinnern, wie man sich nützlich machen kann. Erinnern Sie sich an die AIDS-Epidemie, Tony und Rochelle? Solltet ihr nicht beide zu Amerikas Top-Experten für AIDS gehören? Das ist doch euer Spezialgebiet, oder?

Als die Stadt New York mit einer HIV-Epidemie konfrontiert wurde, schloss sie die Badehäuser. Es hat nicht den Status der Gleichstellungsbehörde erhöht, Rochelle. Das war einfach, aber es hat etwas bewirkt.

Affenpocken sind eine milde Krankheit, aber die „Pocken“ sind ein großes Ärgernis, weil wir sie nicht gerne sehen und nicht gerne damit umgehen. An manchen Stellen, wie im Mund und im Intimbereich, können ihre Nachwirkungen ziemlich schmerzhaft sein. Die Pockennarben können zu Narbenbildung führen.

Seien wir ehrlich: Wir haben nicht gern mit Pockennarben zu tun, vor allem die meisten von uns, die immer gut aussehen wollen. Und so haben die Medien unsere Abneigung aufgegriffen und auf uns zurückprojiziert, so dass die Krankheit viel schlimmer erscheint, als sie tatsächlich ist. Die meisten Betroffenen hatten nur ein paar Pockennarben.

Die Krankheit (offene Pocken) dauert zwischen 1 und 4 Wochen. Das virale Syndrom (Fieber, Unwohlsein) dauert nur ein paar Tage. Die CDC sagte am 24. Juni vor ihrem ACIP-Beratungsausschuss, dass im Allgemeinen nur eine symptomatische Behandlung erforderlich ist, und ich denke, das ist richtig: viel trinken, Ruhe. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt wollen, dass der Rest der Bevölkerung das weiß.

Ich glaube, meine Masernerkrankung im Alter von 7 Jahren war wahrscheinlich schlimmer – ich hatte die Dinger im Mund und am ganzen Körper, und das Essen und Trinken war schmerzhaft. So sahen die Masern aus:

Ich bin nicht sicher, wie lange Menschen mit Affenpocken ansteckend bleiben; unsere Gesundheitsbehörden haben uns noch nicht informiert. Von UptoDate:

… bis zum Ausbruch im Jahr 2022 waren Übertragungen außerhalb eines Haushalts und eine nachhaltige Ausbreitung von Mensch zu Mensch selten….Virale Ausscheidung und Zeitraum der Infektiosität – Eine Person gilt ab dem Beginn der klinischen Manifestationen als infektiös, bis alle Hautläsionen verschorft sind und eine Reepithelisierung stattgefunden hat. In einem Bericht über sieben Fälle im Vereinigten Königreich zwischen 2018 und 2021 wurde bei drei der Patienten eine Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Blut- und oberen Atemwegsproben für mindestens drei Wochen nachgewiesen. Es ist jedoch nicht klar, was dies in Bezug auf die Infektiosität bedeutet, und die Korrelation von PCR- und Kulturpositivität wurde in dem Bericht nicht beschrieben. Daher werden PCR-Tests von Rachen- oder Blutproben im Allgemeinen nicht zur klinischen Entscheidungsfindung durchgeführt, und die Dauer der Isolierung wird durch die klinische Bewertung bestimmt.

Das bedeutet, dass wir die Läsionen wie eine Gürtelrose behandeln müssen, weil wir die Dauer der Ansteckungsfähigkeit nicht wirklich kennen. Wenn man uns sagen würde, dass man nach ein paar Tagen oder einer Woche nicht mehr ansteckend ist, würde es milder erscheinen, und das scheinen die Verantwortlichen nicht zu wollen.

Stattdessen nutzen die PTB und die Medien die Situation voll aus. Sie schreiben zum Beispiel ausführliche Artikel über diese ernste Bedrohung für die Nation. Wie dieser von der WaPo, die der US-Regierung verzweifelt dabei hilft, den Überblick zu behalten, nachdem ich und vielleicht auch andere aufgedeckt haben, wie viel Impfstoff die US-Regierung tatsächlich besitzt. (16 Millionen Dosen, sagen sie, aber es könnten mehr sein, je nachdem, wie viel vernichtet wurde.) Ich schätze, dass nichts davon vernichtet wurde und wir wahrscheinlich 30-40 Millionen volle Dosen haben, von denen einige möglicherweise abgelaufen sind. Sie lagern tiefgekühlt in Dänemark, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem ausführlichen Artikel vom 17. August, mit meinen Kommentaren dazu:

Chaplin [CEO des Jynneos-Herstellers] drohte, alle künftigen Impfstoffbestellungen aus den Vereinigten Staaten zu stornieren, was die gesamte Affenpockenstrategie der Regierung infrage stellte. „Die Menschen betteln um Affenpockenimpfstoffe, und wir haben gerade den einen Hersteller verärgert“, sagte ein Beamter, der anonym bleiben wollte, weil er nicht befugt war, Kommentare abzugeben.

Peppen Sie die Geschichte auf, indem Sie einen Konflikt vortäuschen. Achten Sie darauf, dass sie auf künftige Engpässe hindeutet. KYA durch Anonymisierung. BTW, dieser WaPo-Artikel enthält 3 Videos von drei schwulen Männern, die ihre Läsionen zeigen. Denn der Ekelfaktor ist entscheidend für den Verkauf der Impfstoffe.

eine schwerfällige Bürokratie hat Hunderttausende von schwulen Männern mit der Gefahr einer qualvollen Krankheit konfrontiert

Nach 10.000 identifizierten Fällen in den USA ist noch niemand gestorben, also sollte es besser qualvoll sein.

Demetre Daskalakis, ein leitender Beamter der Centers for Disease Control and Prevention, arbeitete am Wochenende des 14. Mai von zu Hause aus an Projekten zur HIV-Prävention, als ihn Kollegen der CDC zu einem dringenden Anruf riefen, da in Großbritannien Fälle von ungewöhnlichen Läsionen aufgetreten waren. Daskalakis informierte sich schnell über die Symptome und den Ursprung der Affenpocken.

„Ich habe mein Biologiebuch über Infektionskrankheiten hervorgeholt und einfach alles über Affenpocken nachgelesen, um vorbereitet zu sein“, sagte Daskalakis.

Sind Sie beeindruckt? Ein hoher CDC-Beamter liest ein paar Absätze in einem Lehrbuch, um sich über Affenpocken zu informieren. Wie wäre es, wenn Sie die Originalliteratur lesen würden, Sie Dummkopf, damit Sie wirklich etwas wissen, wenn man bedenkt, dass Sie für die Reaktion des gesamten Landes verantwortlich sind? Ich muss Ihnen sagen, dass ich vor etwa 20-25 Jahren an einer Diskussion über Milzbrand mit Wissenschaftlern aus Fort Detrick und CDC-Wissenschaftlern teilgenommen habe (die CDC traf die Entscheidungen über den Umgang mit den Milzbrandbriefen). David Ashford und Art Friedlander waren dabei. Die CDC-Leute waren damals unwissend über Milzbrand; sie hatten sich nie die Mühe gemacht, die Primärliteratur zu lesen. Deshalb ließ die CDC die Leute im AMI-Gebäude in Florida mehrere Tage lang weiterarbeiten, nachdem der Milzbrand entdeckt worden war, und minimierte das Risiko für die Postangestellten.

Manche Dinge ändern sich nie.

Damals enthielt der nationale Notvorrat 2400 Dosen Jynneos von Bavarian Nordic, den einzigen von der Food and Drug Administration zugelassenen Impfstoff gegen Affenpocken. Die Vereinigten Staaten hatten zwar Millionen weiterer potenzieller Dosen gekauft, diese befanden sich jedoch in der Fabrik von Bavarian Nordic in Dänemark und warteten entweder als fertige Dosen in Gefrierschränken oder als Rohmaterial darauf, zu Impfstoffen verarbeitet zu werden. Die USA verfügten auch über Hunderte von Millionen Impfdosen eines älteren, für das verwandte Pockenvirus zugelassenen Impfstoffs, ACAM2000, obwohl die Gesundheitsbehörden angesichts des erhöhten Risikos von Nebenwirkungen und sogar unbeabsichtigten Erkrankungen vor dem Einsatz dieses Impfstoffs zurückschreckten und ihn als Ausweichlösung betrachteten.

Die Jynneos-Dosen im Vorrat waren jedoch nicht mehr lange haltbar, da die Gefrierschränke des Unternehmens die Dosen nur bei minus 20 Grad Celsius aufbewahren konnten, während die Gefrierschränke von Bavarian Nordic in Dänemark die Dosen bei minus 50 Grad Celsius aufbewahrten.

Okay, die USA hatten also bereits rund 1,6 Milliarden Dollar für den Jynneos-Impfstoff ausgegeben, der hauptsächlich für Pocken gedacht war, bevor im Mai Affenpocken auftauchten. Das Unternehmen hatte bereits 2013 oder etwas früher Dosen für die US-Regierung hergestellt. Aber die WaPo, das Sprachrohr der US-Regierung, deutet an, dass die Regierung zu geizig war, die notwendigen Gefrierschränke für die Lagerung zu kaufen, und das ist die Ausrede, warum sie in Dänemark gelagert wurden? AYFKM?

Nein, das war kein Scherz.

Der Transport der Dosen würde zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen, da die Impfstoffe auf ihrer 4.000 Meilen (ca. 6.437 km) langen Reise in die Vereinigten Staaten so kalt wie möglich gehalten werden müssten. „Jedes Mal, wenn wir Dosen aus der Gefriertruhe in den Vorrat bringen, verlieren wir zwei Jahre Haltbarkeit“, sagte Dawn O’Connell, Leiterin der Administration for Strategic Preparedness and Response, die den nationalen Vorrat überwacht. „Jedes Mal, wenn wir Dosen von [Rohstoffen] in ein Fläschchen umwandeln, verlieren wir sieben Jahre Haltbarkeit“.

Moment mal, was? Fast der gesamte Vorrat von zig Millionen Dosen wurde in den letzten neun Jahren produziert, und der stellvertretende Gesundheitsminister O’Connell sprach gerade davon, dass sie neun Jahre Haltbarkeit verlieren, wenn sie versandt und abgefüllt werden. Das klingt so, als ob sie bei minus 50 Grad Celsius mehr als 9 Jahre haltbar wären. Das deutet darauf hin, dass so gut wie nichts von den Vorräten verfallen ist, nachdem früher behauptet wurde, dass 20 Millionen Dosen verfallen seien.

Wusste die US-Regierung das nicht, bevor sie 1,6 Milliarden Dollar ausgab, um sie in Dänemark herstellen und in großen Mengen lagern zu lassen?

War es nicht der Zweck, diesen riesigen Vorrat an Impfstoff für den Fall eines Pockennotfalls zu kaufen? Müssen Sie ihn nicht sofort hierher bringen, wenn dieser Fall eintritt? So wie gestern? Wer behauptet denn, dass es keinen Plan gab, dieses Zeug innerhalb von Tagen oder höchstens ein paar Wochen von Dänemark aus zu den Waffen zu bringen, wenn die Pocken auftreten?

Früher mussten Ärzte für jeden Affenpockentest zunächst die Erlaubnis eines städtischen oder staatlichen Epidemiologen einholen – ein oft stundenlanger Prozess, der mehrere Telefonate oder E-Mails erforderte -, bevor die Probe an ein Labor des öffentlichen Gesundheitswesens geschickt wurde, das bis zur Freigabe der Ergebnisse Tage brauchen konnte.

Genau wie zu Beginn von COVID kontrollierte die CDC alle Affenpocken-Tests in den USA. [Ich weiß nicht, warum sie das getan haben, aber das ist eine Möglichkeit, die Zahl der gemeldeten Fälle zu kontrollieren. Und vielleicht auch, um die Ausbreitung zu fördern]. Nur das CDC verfügte über den Test, und erst um den 1. Juli herum lieferte das CDC die Tests an öffentliche Gesundheitslabors und kommerzielle Labors und erlaubte ihnen, ebenfalls Tests durchzuführen.

Die Einschränkungen führten zu einem Würgegriff: Nur etwa ein Dutzend Tests pro Tag wurden Anfang Juni landesweit durchgeführt, obwohl die Behörden glaubten, dass Hunderte oder Tausende von Tests pro Tag nötig wären, um Infektionscluster zu erkennen und einen Ausbruch zu verhindern.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Und es erwies sich als schwierig, die Öffentlichkeit über die Risiken der Affenpocken aufzuklären. Die Beamten hatten Mühe, die schwulen Männer zu warnen, die sich unverhältnismäßig häufig mit dem Virus ansteckten, oft durch Sex mit mehreren Partnern, ohne sie zu stigmatisieren.

Dieser stigmatisierende Quatsch ist ein schlechter Scherz. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens führen schon immer Kontaktuntersuchungen durch, zum Beispiel bei Syphilis. Niemand hat je behauptet, dass Polyamorie oder Sexarbeiterinnen dadurch stigmatisiert würden. Alle Daten sollen streng vertraulich sein. Warnen Sie die Gefährdeten, verdammt noch mal. Stigmatisieren Sie sie nicht. Informieren. Behandeln Sie es vertraulich. Sie haben bereits die Syphilis-Protokolle und wissen, wie man das macht. Hören Sie auf, sich zu zieren. Hätte die CDC nicht eine bessere Ausrede finden können, um ihre Arbeit nicht zu tun?

Die Aufgabe heute: Erklärung des Plans der Nation, die Impfstoffdosen in Fünftel aufzuteilen und sie mit einer neuen Injektionsmethode zu verabreichen, wodurch etwa 441.000 Dosen Jynneos in mehr als 2 Millionen potenzielle Impfungen umgewandelt werden. Der Plan wurde von der FDA aufgrund der Sicherheitsbedenken des Pharmakonzerns und nachdem das Unternehmen von der Drohung seines Geschäftsführers, künftige Bestellungen zu stornieren, abgerückt war, beschlossen.

Wir sind also „nicht in der Lage“, die 16 Millionen Dosen für Dänemark schnell zu versenden und abzufüllen. Der Impfstoff ist voll lizenziert und könnte rechtlich sehr wohl haftbar gemacht werden, wenn es zu Impfschäden kommt (und das wird in großer Zahl der Fall sein – ich schrieb bereits über eine sehr hohe Zahl von Empfängern in den klinischen Studien mit erhöhten Herzenzymen und einer Verschlechterung des HIV-Status). Hallo Rochelle und Tony, war das beabsichtigt? Anstatt sich Sorgen um die Stigmatisierung zu machen, warnen Sie HIV-positive Menschen davor, dass der Impfstoff bekanntermaßen zu höheren HIV-Virustitern und niedrigeren CD4-Werten führt?

Und dann ist da noch Folgendes: Die USG ist „in der Lage“, die bereits in Flaschen abgefüllten Dosen aus den Fläschchen zu saugen, zu verdünnen und als verdünntes Produkt völlig neu abzufüllen, ohne dass der Prozess jemals getestet worden wäre, ob er funktioniert, ob die Dosis sinnvoll ist. Das können sie tun, was nicht einfach ist.

Aber sie können nicht einfach den Massenimpfstoff auftauen und abfüllen? Es scheint mir viel komplizierter zu sein, den Impfstoff zu entnehmen, zu verdünnen und neu abzufüllen, als einfach das abzufüllen, was wir schon haben.

Das verdünnte Produkt erhielt am 9. August eine EUA, die im Wesentlichen jede Haftung aufhebt. Wie praktisch. Vielleicht verdünnt die US-Regierung es deshalb? Oder werden sie einfach den alten Impfstoff in Flaschen abfüllen, ihn als verdünnt bezeichnen und trotzdem die Haftungsfreistellung erhalten?

So viele schwule Männer im ganzen Land kämpfen immer noch darum, geimpft zu werden. Eine zweite Dosis ist 28 Tage nach der ersten Impfung erforderlich. Mindestens 14 Tage nach der zweiten Dosis für einen vollständigen Schutz.

Vollständiger Schutz? Wie ich bereits anmerkte, veröffentlichte STAT kürzlich einen Meinungsartikel von zwei ehemaligen Spitzenbeamten der FDA zu den Affenpockenimpfstoffen. Sie enthüllten, dass der Jynneos-Impfstoff die Übertragung nicht verhindert! Angeblich verringert er den Schweregrad der Krankheit.

Wo haben wir das schon einmal gehört? Lassen Sie sich impfen, riskieren Sie eine Herzmuskelentzündung oder eine Verschlimmerung von HIV, warten Sie 42 Tage auf den „vollen Schutz“ durch eine verdünnte Dosis (oder auch nicht), die noch nie an Menschen getestet wurde, und finden Sie dann heraus, dass Sie sich immer noch mit Affenpocken anstecken und diese verbreiten können.

Wer mich einmal zum Narren hält, sollte sich schämen. Leg mich zweimal rein…