Thailand beendet den Covid-Notstand

Premierminister Prayut Chan-o-cha kündigte an, dass die Notstandsverordnung, die seit dem 24. März 2020 in Kraft ist und mit der das CCSA zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie eingerichtet wurde, nicht ein 20. Mal verlängert wird, wenn sie am 30. September ausläuft.

Von diesem Zeitpunkt an fallen alle Gesetze, die Covid und andere Gesundheitsbedrohungen regeln, in die Zuständigkeit des Gesetzes über übertragbare Krankheiten von 2015.

Zeitgleich mit dem Auslaufen des Erlasses wird Covid als „überwachte Krankheit“ eingestuft, und die Herabstufung des Status wird ein letztes Mal vom CCSA begleitet. Der Ausschuss wird vor seiner Auflösung zusammentreten, um Sicherheitsrichtlinien zu erstellen und einen Plan zu entwerfen, wie die Infizierten am besten behandelt und gepflegt werden können.

In Zukunft können Covid-Infizierte in Krankenhäusern behandelt werden oder sich zu Hause mithilfe des Telemedizinsystems des National Health Security Office behandeln lassen. Zwei Apps, Good Doctor Technology und MorDee, werden zur Verfügung stehen, um denjenigen zu helfen, die asymptomatisch sind oder an einer leichten Infektion leiden. Eine weitere App, Clicknic, wird für Hochrisikopatienten eingesetzt, die als gefährdet gelten, weil sie über 60 Jahre alt sind.

Nach Angaben des CCSA-Beraters Dr. Udom Kachintorn sind derzeit 70 000 Menschen in Heimen oder Krankenhäusern mit dem Coronavirus infiziert, obwohl die meisten nur leichte oder gar keine Symptome aufweisen. Es wird erwartet, dass diese Zahl etwa einen Monat lang konstant bleibt und dann abnimmt. Man hofft, dass Covid bis Ende des Jahres noch 10 Todesfälle pro Tag und höchstens 1.000 Krankenhausaufenthalte zur Folge haben wird.