Brian Berletic

Thailand will Bau der gemeinsamen chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke beschleunigen

Thailands kürzlich erneuertes Engagement für die Fertigstellung der bereits im Bau befindlichen thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke könnte dem südostasiatischen Land helfen, aus dem Schatten jahrelanger, vom Westen verursachter politischer Instabilität herauszutreten und in das Licht von Frieden und Wohlstand zu treten, während es und der Rest der Region mit China aufsteigen.

Die jüngste Ankündigung wurde von westlichen Kommentatoren verurteilt, die das Ziel Washingtons, Londons und Brüssels unterstützen, die Vorherrschaft über Asien aufrechtzuerhalten und Südostasien zu einer Einheitsfront gegen das aufstrebende China zu formen.

Während Thailand die letzten Schritte unternimmt, um dieses und andere ehrgeizige gemeinsame Projekte mit China zum Abschluss zu bringen, werden die USA und ihr ausgedehntes Netzwerk politischer Oppositionsgruppen innerhalb und außerhalb Thailands wahrscheinlich versuchen, diese Projekte zu blockieren und die Regierung und andere Interessen, die sie vorantreiben, zu untergraben.

Beschleunigung von Thailands Hochgeschwindigkeitsstrecke

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet in einem Artikel mit dem Titel „Thailand will den Bau der China-Thailand-Eisenbahn beschleunigen: PM“, dass der thailändische Premierminister Srettha Thavisin die Bedeutung des Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekts für die regionale Entwicklung hervorgehoben und Pläne angekündigt habe, den Bau nach jahrelangen Verzögerungen zu beschleunigen.

Der Artikel berichtet:

„Thailand wird die Verbindung zwischen seinen inländischen Eisenbahnen und der China-Laos-Eisenbahn, einem Vorzeigeprojekt der BRI in der Region, verbessern“, sagte Srettha in einem Interview mit Xinhua vor seinem offiziellen Besuch in China Anfang des Monats, bei dem er auch am dritten Belt and Road Forum für internationale Zusammenarbeit teilnahm.

Thailand hat bereits von der Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Laos und China profitiert. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Laos (Thailands nördliches Nachbarland) mit China verbindet, dient auch als neue Route für thailändische Produkte, um die chinesischen Märkte zu erreichen, wie die Global Times in ihrem April-Artikel „China-Laos-Thailand freight train completes first heavy load return journey“ berichtete.

Derzeit transportiert Thailand seine Waren über das bestehende Schienen- und Straßennetz an die Grenze zu Laos. Die Fertigstellung einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke innerhalb Thailands wird den Güter- und Personenverkehr zwischen Thailand und seinen Nachbarn, aber auch innerhalb Thailands beschleunigen.

Eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, die an das riesige chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen ist, bedeutet, dass noch mehr chinesische Touristen (die schon jetzt den größten Teil der Touristen in Thailand ausmachen) nicht nur in die Hauptstadt Bangkok, sondern auch in abgelegenere Gebiete reisen werden, die bisher für die meisten Touristen relativ unzugänglich waren.

China hat die Vorteile seines Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bereits unter Beweis gestellt. Die Ausweitung des Netzes auf ganz Südostasien bedeutet, dass die Vorteile weit über Chinas eigene Grenzen hinaus verbreitet werden.

Asiatische Kooperation untergräbt westliche Dominanz

Trotz des thailändischen Eifers, die offensichtlich bereits vorteilhafte Zusammenarbeit mit China und dem Rest der Region auszuweiten, argumentieren westliche Publikationen, dass es „Konsequenzen“ geben wird, wenn dieses und andere Projekte voranschreiten.

In seinem Artikel „Thailand’s High-Speed Railway: On the Fast Track to Ties with China, But at What Cost?“ versucht The Diplomat, eine westliche Publikation, die mit einem Netzwerk westlicher staatlicher und unternehmensfinanzierter politischer Institute zusammenarbeitet, gegen die Fertigstellung der thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn zu argumentieren.

Er behauptet:

Das Projekt soll das Wirtschaftswachstum und die regionale Entwicklung fördern, hat aber auch erhebliche Bedenken hervorgerufen. Sie betreffen die sich vertiefende Partnerschaft Thailands mit China und die sich daraus ergebende stärkere Verflechtung mit dem südlichen Nachbarn. Zu diesen Bedenken gehören die möglichen Auswirkungen auf die nationale Souveränität Thailands, Zweifel an der Notwendigkeit des Projekts angesichts der bestehenden Eisenbahnverbindung nach Nong Khai und Bedenken hinsichtlich der finanziellen Beteiligung ausländischer Partner, insbesondere Chinas, die zu einer Anhäufung von Schulden und wirtschaftlicher Anfälligkeit führen könnte.

Nirgendwo in dem Artikel wird versucht, gegen die Überzeugung der thailändischen Regierung zu argumentieren, dass das Projekt als „Katalysator für die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und die Förderung des Fortschritts in der Region“ wirken wird.

Und während der Artikel mit dem bekannten Narrativ der chinesischen „Schuldenfalle-Diplomatie“ um sich wirft, gibt er schließlich tief im Artikel zu, dass:

Derzeit gibt es keine unmittelbaren Probleme, aber in der Zukunft könnten sich potenzielle Herausforderungen ergeben, insbesondere im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zu Großmächten wie China, wenn es um die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern geht.

Der Artikel weigert sich, offen auszusprechen, was der kollektive Westen wirklich denkt. Der Westen, der einst den größten Teil Südostasiens kolonisiert hat, sieht den Aufstieg Chinas und des restlichen Asiens als eine Gelegenheit, die westliche Vorherrschaft in der Region wiederherzustellen.

Die Zusammenarbeit Thailands mit China und der Aufbau konkreter Infrastruktur führen nicht zu einer gefährlichen „Abhängigkeit“ Thailands von China, sondern verringern die Anfälligkeit Thailands gegenüber US-amerikanischem und europäischem Druck. Diese Kooperation verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA den Aufstieg Chinas und anderer asiatischer Länder erfolgreich eindämmen können.

Der Versuch, Thailands Hochgeschwindigkeitszug-Ambitionen zu entgleisen

Obwohl dies die eigentliche „Sorge“ in Artikeln wie dem von The Diplomat ist, fällt es westlichen Kommentatoren und Politikern schwer, dies offen auszusprechen. Stattdessen benutzen westliche Politiker und Kommentatoren „ökologische und soziale“ Bedenken als Vorwand, um sich solchen Projekten zu widersetzen und sie zu behindern.

Westliche Regierungen nutzen solche Vorwände auch, um über fast ausschließlich von den USA und Europa finanzierte „Nichtregierungsorganisationen“ (NGOs) und von den USA und Europa unterstützte politische Oppositionsparteien Proteste und Widerstand gegen solche Projekte zu organisieren.

In Thailand hat sich diese Koalition aus US- und europäisch finanzierten Organisationen und der Move Forward Party offen gegen jegliche Kooperation mit China ausgesprochen, auch gegen den Bau der Hochgeschwindigkeitsbahn.

Der De-facto-Führer von Move Forward, der Milliardär Thanathorn Juangroongruangkit, sprach sich zu einem bestimmten Zeitpunkt offen gegen den Bau der thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke aus und befürwortete stattdessen den Bau des nicht existierenden „Hyperloop“, wie Bloomberg 2018 in seinem Artikel „Thailand Needs Hyperloop, Not China-Built High-Speed Rail, Junta Critic Says“ berichtete.

In einer öffentlichen Präsentation seines „Hyperloop“-Vorschlags im Jahr 2019 ging Thanathorn sogar so weit, dies zuzugeben:

Ich denke, dass wir in den vergangenen fünf Jahren China zu viel Bedeutung beigemessen haben. Wir wollen das reduzieren und unsere Beziehungen zu Europa, Japan und den USA stärker ausbalancieren.

Thanathorn hat nie erklärt, wie Thailand seine Beziehungen zu den USA und ihren Verbündeten, die keine Alternative zu gemeinsamen Infrastrukturprojekten mit China bieten, „neu ausbalancieren“ will. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine, auf den Philippinen und in der Inselprovinz Taiwan scheint jedoch klar zu sein, dass dies eine Abkehr von der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Zusammenarbeit mit China bedeuten und Thailand stattdessen zu einem Rammbock gegen China machen würde.

Vor kurzem nahm Thanathorn an dem von der US-Regierung (über den Freedom Fund) finanzierten „Oslo Freedom Forum“ teil, das 2022 in Taipeh, Taiwan, stattfinden soll. Dort versprach er, eine Reihe regionaler US-Projekte zu unterstützen, darunter die bewaffnete Opposition im benachbarten Myanmar und den von den USA geförderten Separatismus in Taiwan selbst, wie Nikkei Asia berichtete. Er beklagte sich über die sich verschlechternden Beziehungen zu China, wobei er erneut das thailändisch-chinesische Hochgeschwindigkeitsprojekt als Beispiel anführte, ohne zu erklären, wie die USA ein vergleichbares oder besseres Angebot machen könnten.

Heute führen Move Forward und eine Reihe von Organisationen, die von der US-Regierung finanziert werden, die Opposition gegen Thailands wachsende Beziehungen zu China an.

Es ist klar, dass die USA und ihre Vertreter die Zusammenarbeit mit China und den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn nicht als wirkliche Bedrohung für Thailand sehen, sondern als Bedrohung für Washingtons Einfluss auf Thailand und den Rest der Region. Ohne die Fähigkeit, Thailand und den Rest Südostasiens politisch zu erobern und zu kontrollieren, wird die Bildung einer Einheitsfront gegen China unwahrscheinlich und damit die weitere Vorherrschaft der USA in Asien unmöglich.

Eigentlich sollten die USA keine Region der Erde beherrschen, in der sie nicht einmal auf der Landkarte zu finden sind. Dennoch könnten die USA eine konstruktive Rolle in Asien spielen. Länder wie Thailand sind ebenso bereit, mit den USA wirtschaftlich zu kooperieren wie mit China, vorausgesetzt, die USA respektieren die Souveränität ihrer Partner ebenso wie China.

Während die USA einige Nationen in Asien (z.B. die Philippinen) immer noch politisch vereinnahmen und zwingen können, haben viele andere Nationen die Chance, sich dauerhaft aus dem Schatten amerikanischer Zwangsmaßnahmen und Kontrolle zu befreien. Thailand bietet mit Projekten wie der thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitsbahn eine solche Chance.

Solange die USA ihre eigene Außenpolitik nicht so umgestalten, dass sie wirklich mit anderen Nationen kooperieren und sich nicht aufdrängen wollen, werden sie weiterhin mit einer Welt konfrontiert sein, die zunehmend bereit ist, mit anderen, einschließlich China, zu kooperieren und die USA gleichzeitig zu isolieren. Nur die Zeit wird zeigen, ob Chinas konstruktive Zusammenarbeit mit anderen die Region schneller nach oben bringen kann, als Washingtons derzeitige Politik, Nationen politisch zu vereinnahmen und gegen China aufzubringen, die Region nach unten ziehen kann.

*

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin New Eastern Outlook.