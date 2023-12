Exklusiv: Wie war es, ein „Kanarienvogel in einer Covid-Welt“ zu sein? Ärzte und Aktivisten melden sich zu Wort

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

In Exklusivinterviews mit The Defender berichten der Herausgeber und mehrere Autoren von „Canary In a Covid World“ über die Zensur und die Konsequenzen, denen sie ausgesetzt waren, weil sie die COVID-19-Orthodoxie inmitten von Einschränkungen und Auflagen in Frage gestellt haben.

Wie war es, in den Jahren der COVID-19-Pandemie ein sprichwörtlicher „Kanarienvogel im Kohlebergwerk“ zu sein, der mit strengen Beschränkungen, Auflagen und einer umfassenden Zensur konfrontiert war? In dem Buch „Canary In a Covid World: How Propaganda and Censorship Changed Our (My) World“ geben prominente Vordenker eine Antwort auf diese Frage.

„Canary In a Covid World“ enthält Essays von 34 zeitgenössischen Vordenkern und beschreibt die persönlichen und beruflichen Erfahrungen der Autoren im Umgang mit verschiedenen Formen der Zensur: in der Presse und den Massenmedien, auf Social-Media-Plattformen und in den Reihen akademischer, wissenschaftlicher und medizinischer Institutionen und Zulassungsbehörden.

Unter den Autoren befinden sich Persönlichkeiten aus der Politik, darunter Senator Ron Johnson (R-Wis.), der britische Abgeordnete Christopher Chope, Vorsitzender der All-Party Parliamentary Group on Covid-19 Vaccine Damage, und Dr. Joseph Ladapo, Generalarzt von Florida und Professor für Medizin an der Universität von Florida.

Auch prominente Ärzte haben Kapitel beigesteuert, darunter Dr. Pierre Kory und Paul Marik, Mitbegründer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, der Kardiologe Dr. Peter McCullough, der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra und Dr. George Fareed, der zusammen mit Dr. Brian Tyson über 20.000 COVID-19-Patienten behandelt hat.

Von den Akademikern und Wissenschaftlern haben u. a. Harvey Risch, M.D., Ph.D., emeritierter Professor und leitender Forschungswissenschaftler für Epidemiologie chronischer Krankheiten an der Yale School of Public Health, Dr. Jay Bhattacharya, Professor für Medizin, Wirtschaft und Gesundheitsforschungspolitik in Stanford, Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „Google Archipelago: Der digitale Gulag und die Simulation von Freiheit“, und der Wissenschaftler Denis Rancourt.

Zu den Autoren gehören auch Befürworter der Impfstoffsicherheit, darunter Steve Kirsch, Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, und Brianne Dressen, Mitbegründerin von React19, die als Opfer eines COVID-19-Impfstoffs zur Aktivistin wurde.

In einem Exklusivinterview sagte C.H. Klotz, Herausgeber von „Canary In a Covid World“, gegenüber The Defender, dass die Essays, die das Buch enthält, „in den Mainstream-Medien aufgrund der Zensur nie ein Zuhause finden würden“ und fügte hinzu, dass sie „den Leser durch die COVID-Geschichte führen, von den Mandaten, zu den Impfstoffen, zum Protest der Trucker in Kanada, zu Off-Label-Therapien, zu Impfstoffverletzungen und vielem mehr“.

Klotz sagte, was ihn an den Autoren am meisten beeindruckt habe, sei ihr Mut.

„Der rote Faden, der sie alle verbindet, ist die Zensur“, sagte Klotz. „Jede Stimme ist zum Schweigen gebracht worden, weil die Propaganda sie an den Rand gedrängt hat.

„Wir wollten die Wut zerstreuen, die oft mit der Diskussion über das COVID-Narrativ einhergeht. Wir wollten der Gehirnwäsche entgegenwirken“, sagte er. „Wir dachten, wenn wir diese Stimmen zusammenbringen könnten, um als eine Stimme zu singen, wären andere vielleicht endlich bereit, zuzuhören.“

Diese Bemühungen zeigen erste Erfolge, so Klotz. Das Buch ist jetzt in der Bibliothek des britischen Unterhauses erhältlich, wurde der Frau von Pierre Poilievre, dem Vorsitzenden der Konservativen Partei Kanadas, der wichtigsten Oppositionspartei des Landes, persönlich übergeben und wurde von Sean Buckley, dem Vorsitzenden der kanadischen National Citizens Inquiry, in der Hand gehalten.

Laut Klotz hat er zwar „mehrere Angebote zur Veröffentlichung des Buches erhalten“, aber letztlich wurde es von Canary House Publishing herausgegeben, um mehrere Organisationen zu unterstützen, die sich offen gegen die Erzählungen des Establishments aussprechen.

„Es schien am sinnvollsten, wenn wir sicherstellen konnten, dass 3 Dollar von jedem verkauften Buch an drei Organisationen gespendet werden konnten, die hervorragende Arbeit leisten – Children’s Health Defense, das Informed Consent Action Network und React19“, sagte Klotz.

In Exklusivinterviews mit The Defender sprachen mehrere der Autoren von „Canary In a Covid World“ über ihre Erfahrungen als „Kanarienvögel“ während der Pandemie und teilten ihre Ansichten über den breiteren Beitrag des Buches zur öffentlichen Debatte über COVID-19.

Colin McAdam: „Menschen ohne Stimme können immer noch gehört werden“

„Canary In a Covid World“ beginnt mit einem Kapitel des international anerkannten Schriftstellers Colin McAdam mit dem Titel „Where Your Fear Begins“.

In diesem Essay untersucht McAdam „die konkurrierenden Ansichten von COVID – die dominante, die die Angst ausnutzt und darauf besteht, dass es im Leben darum geht, den Tod zu vermeiden, und die subversive, die besagt, dass es im Leben darum geht, zu leben.“

In diesem Kapitel spricht McAdam auch über seine Teilnahme an dem Trucker-Konvoi, als dieser die kanadische Hauptstadt Ottawa erreichte – eine Erfahrung, die „mir die Augen für viele Dinge öffnete, darunter auch für Tapferkeit“, so McAdam gegenüber The Defender.

Die Teilnahme an dem Konvoi „hat mir gezeigt, dass es möglich und notwendig ist, seine Stimme zu erheben“, so McAdam. „Keine öffentliche Stimme in Kanada und nur wenige Menschen auf der ganzen Welt haben sich mit dem wahren Wesen von COVID oder den Nachteilen von Abriegelungen und Zwangsmaßnahmen befasst“.

„Die Trucker haben es geschafft, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Trägheit, die Verlogenheit der Medien und die schädliche Politik der Regierung zu lenken, indem sie sich zusammenschlossen, sichtbar und lautstark auftraten“, so McAdam weiter. „Sie haben mir gezeigt, dass Menschen, die keine Stimme haben, trotzdem gehört werden können.

Mit Blick auf die Zurückhaltung vieler seiner Kollegen und der Kreativwirtschaft, wie Schriftsteller und Musiker, sagte McAdam: „Die COVID-Krise hat die Macht der Angst gezeigt, aber es war nicht nur die Angst vor der Krankheit. Die zerstörerischere und hartnäckigere Angst war die, ausgegrenzt zu werden“.

„Wenn ich sehe, dass die dominante Gruppe an x und y glaubt, egal wie absurd x und y sein mögen, dann wird meine Angst, meinen Platz in der Gruppe zu verlieren, alles überlagern und ich werde meinen Glauben an x und y erklären – auf Kosten jeder Überzeugung, jeder Wahrheit – weil der Verlust meines Platzes in der Gruppe einen Verlust von Status und Einkommen bedeutet“, so McAdam.

Diese Mentalität sei bei Weitem nicht auf die Kreativwirtschaft beschränkt, fügte er hinzu.

„Künstler fallen mir auf, weil wir eigentlich die Mitfühlenden und Neugierigen sein sollten. Aber das mitleidslose Verhalten von Künstlern war nicht einzigartig. Ärzte sind dazu da, Krankheiten zu behandeln, aber das taten sie nicht. Universitätsprofessoren sollen Fragen stellen, aber sie taten es nicht“, sagte er.

„Niemand tat, was er tun sollte, weil die Botschaft lautete, dass er seinen Job und seinen Status verlieren würde, wenn er nicht der herrschenden Erzählung folgte“, fügte er hinzu.

Für McAdam zeigt die Verbreitung dieser Denkweise „die erstaunliche Macht der Propaganda, aber sie bestätigt auch, was George Orwell in seinem Vorwort zu ‚Farm der Tiere‘ feststellte – Propaganda ist dann am erfolgreichsten und unheilvollsten, wenn sie sich selbst auferlegt, wenn die Intelligenzler sie um ihrer eigenen Vorherrschaft willen glauben und übernehmen.“

In Bezug auf die allgemeine Bedeutung, ein „Kanarienvogel in einer COVID-Welt“ zu sein, sagte McAdam: „Wenn die Botschaft von oben lautet, mutig zu sein, werden Einigkeit und Freundlichkeit entstehen, aber wenn die Botschaft lautet, Angst zu haben, wird die Gesellschaft zusammenbrechen.“

Dr. James Thorp: Krankenhäuser und medizinische Fachzeitschriften „total korrupt“

Der in Missouri ansässige Geburtshelfer und Gynäkologe Dr. James Thorp sagte gegenüber The Defender, dass er in seiner 44-jährigen Praxis „noch nie eine so zügellose Korruption der Regierung, der Krankenhäuser und der medizinischen Fachzeitschriften gesehen“ habe.

Thorp nannte diese Einrichtungen „unheilbar korrupt“ und sagte: „Ihr Korruptionsniveau hat sich in den vergangenen vier Jahren in einem Maße beschleunigt, das im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten beispiellos ist.“

Diese Korruption bildet die Grundlage für sein Kapitel mit dem Titel „The Most Egregious Violation of Medical Ethics in the History of Medicine“, das er gemeinsam mit Maggie Thorp, J.D., MACP, verfasst hat.

„In meinem Kapitel geht es um die Travestie und die ungeheuerliche Verletzung der medizinischen Ethik durch die Einführung eines neuen, nicht getesteten Impfstoffs in der Schwangerschaft“, sagte er. „Es ist der ungeheuerlichste Verstoß gegen die medizinische Ethik in der Geschichte der Medizin, vielleicht sogar in der Geschichte der Welt.“

Dies geschah unter der Anleitung von Regierungsbehörden und mit der Komplizenschaft der Massenmedien, so Thorp.

„Selbst liberale Medien geben jetzt zu, dass 5 Billionen Dollar oder mehr … verwendet wurden, um eine tödliche, offenkundig falsche Darstellung der experimentellen Gentherapie COVID-19 zu verbreiten“, sagte er und wies darauf hin, dass Anträge auf Informationsfreiheit, die die Thorps gestellt hatten, die Finanzierung und die Verbindungen zwischen Bundesbehörden und medizinischen Zulassungsstellen aufdeckten.

Thorp wies auch auf die Rolle der sogenannten „vertrauenswürdigen Führungspersönlichkeiten“ bei der Verbreitung der COVID-19-Botschaft in der Öffentlichkeit hin. Laut Thorp wurde das Geld für solche Bemühungen über ein Programm namens COVID-19 Community Corps verteilt.

„Sie verteilten diese Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden Dollar an etwa 300 Sektoren, die jede Nahtstelle im sozialen Gefüge unserer Gesellschaft abdeckten“, sagte er. „Sie haben eine riesige Anzahl von wirklich sehr verlogenen und betrügerischen Werbemaßnahmen durchgeführt, wie : ‚Lassen Sie sich während der Schwangerschaft gegen COVID-19 impfen, sonst werden Sie sterben und Ihr Baby wird sterben.'“

„Das sind grob falsche Angsttaktiken, die wissenschaftlich falsch sind“, sagte Thorp.

„Denken Sie daran, dass derjenige, der zahlt, den Ton angibt“, sagte er und wies darauf hin, dass die Medien mit dieser Finanzierung routinemäßig Wissenschaftler „dämonisierten“ und „diffamierten“, die eine gegenteilige Meinung zu COVID-19 äußerten.

Dr. Mary O’Connor: „Sie werden Familienmitglieder und Freunde verlieren“

Im Jahr 2021 war Dr. Mary O’Connor eine von vier kanadischen Ärzten, die vom College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) verklagt wurden, weil sie „falsche“ medizinische Ausnahmegenehmigungen für den Impfstoff COVID-19 ausgestellt hatten – GlobalNews beschuldigt diese Ärzte, „den Kampf gegen COVID-19 zu untergraben“.

O’Connors Kapitel mit dem Titel „My Message to the Ontario College of Physicians and Surgeons“ (Meine Botschaft an das Ontario College für Ärzte und Chirurgen) ist eine Reaktion auf die Tortur, die sie durchmachen musste.

O’Connor sagte gegenüber The Defender, dass sie ihre Geschichte über ihren Kampf mit dem CPSO erzählen wollte, als sie für den Schutz der Rechte ihrer Patienten kämpfte – „ihr Recht, ihre eigene medizinische Behandlung zu wählen und ihr Recht auf Privatsphäre ihrer medizinischen Geschichte“.

„Ich wollte, dass die Menschen verstehen, dass das CPSO von seiner ursprünglichen Aufgabe, die darin bestand, Patienten zu schützen, abgeworben wurde“, sagte sie. „Stattdessen sind sie jetzt mitschuldig an den Verletzungen und dem Tod vieler Menschen.“

O’Connor, die bei ihren Patienten „viele unerwünschte Reaktionen“ beobachtet hat, sagte, sie wolle auch das Bewusstsein für die mit den COVID-19-Impfstoffen verbundenen Gefahren schärfen – und für die Bedrohung der medizinischen Privatsphäre.

„Ich wollte, dass die Menschen erkennen, dass sie zu einer medizinischen Behandlung, d. h. zu Injektionen, gezwungen wurden, die noch in der Erprobung und gefährlich sind“, sagte sie.

O’Connor behauptet, dass es sich bei den Spritzen nicht um Impfstoffe handelte und dass sie weder eine Infektion verhinderten noch die Ausbreitung des Virus stoppten. „Die Mehrheit der Bevölkerung wusste es einfach nicht, konnte es nicht sehen. Sie wurden belogen“, sagte sie.

„Ich wollte, dass die Menschen erkennen, dass ihre privaten Krankenakten nicht mehr sicher sind“, sagte O’Connor und sprach damit die Bemühungen des CPSO an, die Krankenakten ihrer Patienten, die eine Ausnahmegenehmigung erhalten hatten, zu beschlagnahmen – Forderungen, die sie laut O’Connor ablehnte.

„Jetzt haben die CPSO, wenn sie glauben, dass ein ‚Notfall‘ vorliegt, die Befugnis, jede Patientenakte mitzunehmen und zu untersuchen“, sagte sie.

Laut O’Connor verbot das CPSO den Ärzten auch, offizielle COVID-19-Maßnahmen und -Politiken zu hinterfragen oder zu diskutieren. O’Connor sagte: „Die CPSO drohte den Ärzten mit Strafen, Untersuchungen und Disziplinarmaßnahmen.“

„Es wurde uns auch verboten, alternative Behandlungsmethoden zur Behandlung von COVID einzusetzen“, fügte O’Connor hinzu. „Besonders verboten wurden Ivermectin und Hydroxychloroquin, die ich in meiner Praxis jahrelang ohne Nebenwirkungen eingesetzt hatte.“

Stattdessen wurde der Tod der Patienten „im Krankenhaus durch den Einsatz von Beatmungsgeräten und Remdesivir beschleunigt“, so O’Connor. „Die Wahrheit wurde überall unterdrückt.“

Laut O’Connor birgt es Risiken, ein „Wahrheitsverkünder“ zu sein, aber auch Vorteile.

„Sie werden Familienmitglieder und Freunde verlieren. Man kann seinen Job und sein Einkommen verlieren, und vielleicht auch seine Wohnung“, sagte sie. „Aber es gibt auch große Vorteile. Man gewinnt die Gelassenheit zu wissen, dass man auf der Seite der Wahrheit steht, und man lernt eine fantastische neue Gruppe von Freunden kennen.“

Margaret Anna Alice: „Es wurden keine Fehler gemacht“

Für die Schriftstellerin und Bloggerin Margaret Anna Alice, die sich in ihren Schriften mit Gesundheit, Politik, Massenkontrolle und Propaganda befasst und dabei einen Schwerpunkt auf COVID-19 legt, ist das Unterdrücken abweichender Meinungen ein entscheidender Schritt in Richtung Gräueltaten gegen die Menschheit. In ihrem Kapitel mit dem Titel „Eine Fibel für die Propagandisten“ hebt sie diese Punkte hervor.

„Totalitarismus, Völkermord, Krieg – diese Gräueltaten sind nur dank der doppelten Kraft von Propaganda und Zensur möglich: Propaganda, um das mentale Narrativ zu verbreiten, und Zensur, um die Wahrheitssprecher zum Schweigen zu bringen, die die Lügen aufdecken, auf denen dieses Narrativ beruht“, sagte sie gegenüber The Defender.

Solche Bemühungen basieren auf Psychologie, Verhaltenswissenschaft und „Nudging“, sagte Alice.

„Verhaltenspsychologen, Sektenführer und bernaysische Frontgruppen wissen, wie man die Bevölkerung emotional manipuliert, damit sie absurde Vorstellungen glaubt“, sagte sie. „Alles, was es braucht, ist eine Tasse Angst, eine Prise Wut, eine Prise Neid und eine großzügige Prise kognitiver Verzerrungen, um das kritische Denkvermögen, die Intuition und den Überlebensinstinkt der Menschen zu umgehen.

Alice sagte, dass Abriegelungen und soziale Distanzierung Beispiele für solche Techniken sind.

„Bidermans Chart of Coercion bietet eine Anleitung zur Umsetzung, einschließlich Isolation, eine Foltertechnik, die neurologische Veränderungen hervorruft, wie Naomi Wolf und ich in ihrem kürzlich erschienenen Dissidentendialog erörtert haben“, sagte sie und wies darauf hin, dass sie ihren Blog im April 2021 mit „A Primer for the Propagandized“ (Eine Fibel für Propagandisten) startete, in dem sie solche Techniken diskutiert.

Das Ergebnis davon, so Alice, sei „zweifellos eine Religion – oder, genauer gesagt, ein kovidianischer Kult“, den sie in ihrem Kapitel als „ideologische Massenpsychose“ ohne Bezug zur Wissenschaft beschreibt.

„Wenn es um Wissenschaft ginge, würde der Medien-Pharma-Big-Tech-Komplex nicht jede abweichende Stimme aus dem Gedächtnis streichen, jeden Gedankenverbrecher verunglimpfen und jede legitime Untersuchung auf der Suche nach der Wahrheit zensieren“, schrieb Alice.

Während man nach der Pandemie häufig hört, dass „Fehler“ von Politikern und Gesundheitsexperten gemacht wurden, warnte Alice, dass die Ereignisse der letzten vier Jahre nicht zufällig, sondern vorsätzlich waren und dass die Öffentlichkeit in Zukunft wachsamer sein muss.

Nur wenn wir verstehen, wie es zu den vergangenen vier Jahren gekommen ist, können wir künftige Eingriffe in unsere Rechte, Freiheiten und unser Leben durch Philanthropen“, Tyrannen, supranationale Organisationen, Regierungen, COVID-Kapos“ und Kollusionisten verhindern“, sagte sie.

„Jedes Kapitel von ‚Canary In a Covid World‘ trägt ein Puzzlestück bei, und zusammen ergeben sie ein klares Bild, das zeigt, dass keine Fehler gemacht wurden – und warum wir Gerechtigkeit suchen müssen, um die Wiederholung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern, die bis heute unvermindert andauern“, fügte sie hinzu.

„Es ist möglich und notwendig, seine Meinung zu sagen“.

Klotz und die Mitwirkenden beschrieben „Canary In a Covid World“ als ein Buch, das Wahrheiten zusammenstellt, die während der Pandemie unterdrückt wurden, und forderten die Öffentlichkeit auf, das Buch zu lesen.

Thorp bezeichnete es als „eines der wichtigsten Bücher“, die über COVID-19 veröffentlicht wurden, und sagte, es enthalte „eine Zusammenstellung von Experten mit unwiderlegbaren Beweisen für die Suche nach der Wahrheit“, die „verfolgt werden, weil sie sich auf ihr Recht nach dem ersten Verfassungszusatz und ihr Recht als Wissenschaftler berufen, die Wahrheit zu sagen und Daten zu interpretieren“.

„Dieses Buch leistet eine Menge“, sagte McAdam. „Es informiert die Leser über die Kräfte, die ihr Missverständnis über COVID verursacht haben. Es erzählt Leidensgeschichten – Impfstoffverletzungen, Verlust des Lebensunterhalts, zerstörter Ruf – die in den Mainstream-Medien nicht veröffentlicht wurden.“

„Ich denke, eine der einfachsten und stärksten Botschaften ist, dass COVID eine behandelbare Krankheit ist – eine Botschaft, die von echten Ärzten vermittelt wird, die Zehntausende von Patienten behandelt haben“, fügte McAdam hinzu. „Wäre allein dieses Wissen verbreitet worden, wäre die Welt meiner Meinung nach nicht so zusammengebrochen, wie sie es getan hat.“

„Wir sagen alle die Wahrheit“, sagte O’Connor. „Viele von uns wussten sie anfangs nicht, aber sie hatten das Glück, sie zu finden. Wir haben die Wahrheit trotz enormer negativer Konsequenzen gesagt, und wir kommen aus vielen Richtungen – diejenigen, die es anfangs nicht wussten, diejenigen, die es wussten und versuchten, es anderen mitzuteilen, Experten aus allen Bereichen des Lebens.“

Die Mitwirkenden verbreiteten auch eine Botschaft der Hoffnung und des Optimismus.

„Es gibt vieles in dem Buch, das die Menschen wütend machen könnte und sollte, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass es ein Buch über Freundlichkeit ist“, sagte McAdam. „Viele dieser Menschen haben sich unglaublich mächtigen Kräften widersetzt, um sich wirklich um die Menschen zu kümmern. Und vielleicht zeigt das Buch im Großen und Ganzen, dass es möglich und lebenswichtig ist, seine Stimme zu erheben.“

„Wir sind ganz normale Menschen, die erzählen, was wir gesehen und gelernt haben“, sagte O’Connor. „Wir werden unsere Meinung sagen, egal was passiert.“

Klotz sagte gegenüber The Defender, dass in jüngster Vergangenheit eine Hörbuchversion von „Canary In a Covid World“ veröffentlicht wurde, während eine französische Sprachversion und eine Fortsetzung, die sich rein auf die finanziellen Interessen hinter COVID konzentriert, geplant sind.

Er fügte hinzu, dass er hoffe, dass „Canary In a Covid World“ „die Augen jener Menschen öffnen wird, die Fragen haben und bereit sind, in Betracht zu ziehen, dass die ‚Wahrheiten‘, die ihre Regierungen ihnen erzählt haben, vielleicht doch nicht so wahr sind.“