Geheimhaltung britischer Militäraktionen im Libanon

Kit Klarenberg

Das Vereinigte Königreich, unzufrieden mit seinem Status als ehemalige imperiale Macht, versucht eine übergroße Rolle beim Schutz Israels zu spielen, indem es jetzt den Libanon, den Gazastreifen und den Jemen militärisch und geheimdienstlich ins Visier nimmt.

Am 8. Oktober veröffentlichte der erfahrene britische Reporter Robert Peston einen bemerkenswerten Beitrag auf der Social-Media-Plattform X. Unter Berufung auf Insiderinformationen aus „Regierungs- und Geheimdienstquellen“ behauptete Peston, dass sich die palästinensische Widerstandsoperation Al-Aqsa-Flut unweigerlich zu einem ausgewachsenen regionalen Krieg entwickeln werde, der „für die globale Sicherheit so destabilisierend sein wird wie Putins Angriff auf die Ukraine“. Der Journalist warnte:

Wir befinden uns in der Anfangsphase eines Konflikts, der Auswirkungen auf einen Großteil der Welt haben wird.

Was diese Enthüllung noch erstaunlicher macht, ist die Schnelligkeit, mit der der britische Geheimdienst Gewissheit über den bevorstehenden Umsturz in Westasien erlangte, nur etwas mehr als 24 Stunden nach dem beispiellosen Angriff palästinensischer Freiheitskämpfer auf Israel.

Die Dringlichkeit, die westliche Öffentlichkeit auf die bevorstehende Krise vorzubereiten, deutet auf eine tiefer liegende Geschichte hin – dass London möglicherweise seine Hand im Spiel hatte, um den Konflikt in der gesamten Region auszulösen, ein makabrer Plan, der sich seither entfaltet hat.

Verborgene militärische Allianzen: SAS in Gaza

Es versteht sich von selbst, dass Großbritanniens Beteiligung an Israels völkermörderischer Aggression im Gazastreifen von größter Geheimhaltung umhüllt ist. Im Dezember 2020 unterzeichneten London und Tel Aviv ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit, das von Beamten des Verteidigungsministeriums als „wichtiges Stück Verteidigungsdiplomatie“ bezeichnet wurde, das die militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern „stärkt“ und gleichzeitig „einen Mechanismus zur Planung unserer gemeinsamen Aktivitäten“ bietet.

Der Inhalt dieses Abkommens bleibt jedoch nicht nur den normalen britischen Bürgern, sondern auch den gewählten Gesetzgebern verborgen.

Es wird spekuliert, ob das Abkommen Großbritannien verpflichtet, Israel im Falle eines Angriffs zu verteidigen, was die sichtbare Beteiligung des berüchtigten SAS an den Angriffen der Besatzungsarmee auf die Palästinenser erklären könnte.

Ende Oktober berichteten die Mainstream-Medien, dass die Eliteeinheit auf britischen Militär- und Geheimdienststützpunkten im benachbarten Zypern „in Bereitschaft“ sei und sich auf riskante Geiselrettungsaktionen in Gaza vorbereite.

Spätere Artikel behaupteten, dass britische Spezialeinheiten im Libanon trainierten, „Briten“ in Westasien zu retten, falls diese in den Krieg in Gaza verwickelt oder von der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah oder ihren Verbündeten „als Geiseln genommen“ würden.

Ein hochrangiger britischer Armeeoffizier rühmte sich, dass diese Streitkräfte „eine sehr enge Beziehung“ zu ihren Kollegen in Beirut aufgebaut hätten, was „Einblicke und Einfluss auf die libanesische Entscheidungsfindung und die Sichtweise der Dinge von jenseits der Nordgrenze ermöglicht, was eindeutig Israel betrifft“.

Die Geheimhaltung dieser Aktivitäten veranlasste das britische Gremium für Verteidigungs- und Sicherheitsmedien (DSMA) dazu, D-Meldungen an britische Nachrichtenagenturen herauszugeben, in denen vor der Veröffentlichung sensibler Informationen über SAS-Operationen in Westasien gewarnt wurde.

Wie üblich berichteten die britischen Mainstream-Medien nicht weiter über das Interesse der SAS am Gazastreifen. Der Verweis der DSMA auf „Sicherheits-, Aufklärungs- und Anti-Terror-Operationen“ deutet jedoch auf einen ganz anderen Zweck ihrer Präsenz in der Region als die bloße Geiselbefreiung hin.

Unabhängige Recherchen von Declassified UK untermauern diesen Verdacht, indem sie 33 militärische Transportflüge nach Tel Aviv aufdecken, die von denselben britischen Stützpunkten auf Zypern ausgehen, auf denen die SAS-Agenten stationiert sind.

Diese Flüge, die in den zwei Wochen nach dem israelischen Angriff auf Gaza täglich stattfanden, sind kein Zufall. Erst am 12. Dezember enthüllten unabhängige Medien, dass Großbritannien als Reaktion auf die Operation „Al-Aqsa-Flut“ heimlich 500 zusätzliche Soldaten auf seine zypriotischen Stützpunkte verlegt hatte.

Diese Information wurde einem Parlamentarier von einem Minister der britischen Regierung mitgeteilt. Es wurde auch bekannt, dass Großbritannien zusätzliche Truppen in den Besatzungsstaat und seine Nachbarländer Ägypten und Libanon entsandt hat, was nur vage mit „operativen Sicherheitsgründen“ begründet wurde.

Ungehinderter Zugang zum Libanon?

Am 21. November enthüllte The Cradle eine verdeckte Initiative Großbritanniens, seinen Streitkräften ungehinderten Zugang zum libanesischen Territorium zu verschaffen.

Ein durchgesickertes Dokument zu den Vorschlägen enthielt weder eine Begründung für das Vorgehen Londons noch eine genaue Beschreibung der Aufgabe, die die britischen Soldaten in Beirut erfüllen sollten – eine Abweichung von der üblichen Transparenz solcher Absichtserklärungen.

Wäre das Memorandum genehmigt worden, hätte es „allen [britischen] Militärangehörigen“ einen beispiellosen Zugang zum libanesischen Land-, Luft- und Seeterritorium gewährt und die Notwendigkeit einer „vorherigen diplomatischen Genehmigung“ für „Notfallmissionen“ umgangen.

Die Art dieser Missionen wurde nicht spezifiziert. Im Wesentlichen wäre es britischen Soldaten erlaubt gewesen, sich überall im Libanon in Uniform und mit sichtbaren Waffen zu bewegen und Immunität vor Verhaftung oder Strafverfolgung zu genießen, falls sie ein Verbrechen begehen sollten.

Diese kühnen Bestimmungen weisen beunruhigende Parallelen zu dem von der NATO ausgearbeiteten Rambouillet-Abkommen auf, das Jugoslawien 1999 vorgelegt wurde und dessen Ablehnung zum Vorwand für einen US-geführten Militärschlag wurde.

Ein hochrangiger Beamter des britischen Außenministeriums gab damals schadenfroh zu, „die Latte absichtlich höher gelegt“ zu haben, als die jugoslawische Regierung akzeptieren konnte.

Dennoch hatte London gute Gründe anzunehmen, dass Beirut diesmal vor seinen exorbitanten Forderungen kapitulieren würde. Wie in The Cradle ausführlich dokumentiert, führte der britische Geheimdienst über viele Jahre hinweg mehrere verdeckte Operationen durch, um die libanesischen Militär-, Sicherheits- und Nachrichtendienste auf höchster Ebene zu infiltrieren und gleichzeitig seine Agenten und Verbündeten in wichtigen Ministerien der Regierung zu platzieren.

Jede dieser Operationen wurde durch ein Memorandum of Understanding unterstützt, dessen genaue Bedingungen von keiner der beiden Seiten jemals öffentlich bekannt gegeben wurden.

Nachdem Großbritannien die Hisbollah, eine prominente politische Partei im Libanon, als verbotene terroristische Vereinigung eingestuft hatte, überwachte es den militärischen Flügel der Widerstandsgruppe von einem Horchposten auf dem Olymp in Zypern aus. Begründet wird diese strategische Überwachung mit der Erwartung, im Falle eines „Vernichtungskrieges“ in Gaza an der Seite Irans in den Konflikt hineingezogen zu werden.

Östlich von Suez

Dieser „Vernichtungskrieg“ ist inzwischen in vollem Gange. Das aufgedeckte Memorandum zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Libanon hätte, wenn es in Kraft getreten wäre, eine strategische Positionierung britischer Truppen in dem Levante-Staat ermöglicht und die Spannungen bis an den Rand eines totalen Krieges eskalieren lassen.

Während die Gründe für die Nichtumsetzung des Memorandums unklar bleiben, könnte ein neuer Konfliktherd im Roten Meer die Aufmerksamkeit ablenken. Als Reaktion auf Operationen der mit Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte gegen Handelsschiffe auf dem Weg nach Israel haben die USA und ihre Verbündeten, darunter Großbritannien, eine „Maritime Security Mission“ gestartet, die zu einer erheblichen Unterbrechung der lebenswichtigen Schifffahrtsrouten geführt hat.

Die internationale Koalition steht trotz ihrer Machtdemonstration vor Herausforderungen, da Sanaa kein Einlenken erkennen lässt. Die Betriebskosten für das Abfangen der billigen Angriffsdrohnen lassen hochrangige Pentagon-Beamte an der Effektivität der Mission zweifeln.

Für Großbritannien steht die von den USA geführte Initiative im Einklang mit den strategischen Zielen, die im März 2021 in der „Integrated Defence Review“ festgelegt wurden, einem Plan zur Wiedererlangung der Seeherrschaft und zur Sicherung der „Freiheit der Schifffahrt im Golf von Aden“.

Dieser erneute Fokus auf die Seestreitkräfte ist eine klare Abkehr von Großbritanniens Rückzug aus der Region im Jahr 1967, bekannt als „East of Suez“ – ein Schritt, der als symbolisch für den Niedergang des Britischen Empire angesehen wird.

Wie The Cradle im April aufdeckte, führte der britische Geheimdienst geheime psychologische Kriegsoperationen durch, um die Jemeniten zu zwingen, einen ungerechten UN-Friedensplan zu akzeptieren, der den verheerenden Luftkrieg Saudi-Arabiens gegen Sanaa beenden sollte.

Angesichts des Widerstands der Ansarallah gegen den neokolonialen Druck und des Scheiterns dieser psychologischen Taktiken sind die Weichen für einen Konflikt mit potenziell weitreichenden Folgen gestellt – eine beunruhigende Aussicht, die Robert Pestons Geheimdienstquellen am 8. Oktober vorhersagten.