Verwüstung der 4. Generation: Der Westen ist das Ziel eines feigen globalistischen Geisteskriegs

Von Brandon Smith

Als ich vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal auf das Konzept der Kriegsführung der 4. Generation stieß, befasste ich mich mit den Grundlagen der Propaganda und ihrer Funktionsweise. Während das Kernthema auf mehreren Ebenen zutiefst beunruhigend ist, fand ich es auch faszinierend – die Art und Weise, wie Regierungen und Eliten versucht haben, die Massen zu kontrollieren, während sie gleichzeitig versuchten, eine direkte Konfrontation wann immer möglich zu vermeiden.

Mit dem Aufkommen von Zivilisten, die mit militärischen Waffen bewaffnet und mit der für den Kampf erforderlichen Ausbildung vertraut waren, erkannten elitäre Gruppen (nach der Amerikanischen Revolution), dass die Beherrschung der Öffentlichkeit durch militärische Macht keine sichere Sache mehr war. Sie mussten sich auf eine neue Art der Kriegsführung einlassen und psychologische Angriffe einsetzen, bis sie die Bevölkerung schwächen und entwaffnen konnten. Bei dem neuen System der Unterdrückung ging es um mentalen Zwang, um die Menschen glauben zu machen, dass das autoritäre Ideal unvermeidlich ist.

Ein Teil dieser Strategie besteht darin, wirtschaftliche Druckmittel für das Social Engineering einzusetzen. Vor hundert Jahren ging es eher darum, dass die Banken eine endlose Reihe von Schuldenmechanismen schufen und die Ausgabe von Währungen kontrollierten. Heute expandieren die Unternehmenseliten – sie wollen das Wesen des Geldes durch digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) verändern. Ferner versuchen sie auch, das Verhalten der Öffentlichkeit zu beeinflussen, indem sie die Ideologie der „sozialen Gerechtigkeit“ mit der wirtschaftlichen Teilhabe durch ESG verknüpfen.

Mit anderen Worten: Wenn Sie Zugang zu Krediten oder Geld haben wollen und in der Lage sein wollen, auf dem neuen „inklusiven“ Markt zu konkurrieren, müssen Sie sich der Religion des Westens beugen. Wenn Sie sich weigern, könnte Ihnen der Zugang zum Handel vollständig verwehrt werden, und Sie und Ihre Familie könnten verhungern.

Ein größerer Faktor in diesem Gedankenkrieg ist jedoch die Verschiebung des Overton-Fensters, indem kulturelle Säulen zu kulturellen Schurken gemacht werden. Dies geschieht durch die Schaffung der Dekonstruktionsreligion, oder wie wir sie manchmal nennen, des „Cult of Woke“.

Nennen Sie einen kulturellen Wert oder Grundsatz, der die westliche Welt ausmacht, wie Leistungsgesellschaft, Unabhängigkeit, Selbstvertrauen, geistige Zähigkeit, Freiheit (mit Verantwortung), Vermächtnis durch harte Arbeit und Familie, Schutz der Kinder vor Perversionen, Disziplin vor Hedonismus, Logik und Vernunft vor Fanatismus, Bewahrung des Erbes und der Geschichte und für viele Menschen die Grundsätze der christlichen Pflicht. All dies sind Grundpfeiler unserer Gesellschaft, die der „Woke“-Kult zu zerstören versucht. In jeder Hinsicht kann ich mir vorstellen, dass es sich um einen psychologischen Krieg gegen den Westen handelt, der durch Milliarden von Dollar an Zuschüssen von globalistischen Denkfabriken wie der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation und der Open Society Foundation finanziert wird.

Die Globalisten betrachten die öffentliche Manipulation und das Social Engineering als ihr Geburtsrecht. Sie halten es für ihr manifestes Schicksal und suggerieren oft, dass die Menschheit ohne ihren Einfluss zerfallen und sich selbst zerstören würde.

Wie der berühmte Propagandist Edward Bernays einmal sagte:

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem Land ist. …Wir werden regiert, unser Geist wird geformt, unser Geschmack geformt, unsere Ideen vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben… …In fast jeder Handlung unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten oder in unserem ethischen Denken, werden wir von der relativ kleinen Zahl von Personen beherrscht, … die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Drähte ziehen, die den öffentlichen Geist kontrollieren.“

Für Männer wie Bernays ging es bei den psychologischen Operationen eher darum, einen bestimmten Status quo aufrechtzuerhalten, bei dem die etablierten Machthaber fest im Sattel sitzen, aber so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit (und dem Ärger) abgeschirmt sind. Die Methodik der „Schattenregierung“ wurde in der Ära von Bernays entwickelt. Was jedoch als Taktik begann, um die Bevölkerung im Dunkeln zu halten, ist heute zu einer Strategie geworden, um Krieg gegen sie zu führen. Die Kriegsführung der 4. Generation wurde aus dem Sumpf der öffentlichen Wahrnehmungssteuerung geboren.

Man könnte sich allerdings fragen, wie wir ohne Soldaten, Gewehre, Bomben, Panzer oder Drohnen angegriffen werden können? Klingt das nicht ein wenig paranoid?

In einem einst obskuren internen Dokument der US-Armee mit dem Titel „From Psyop To Mindwar“ wird der militärische Wert der Sabotage durch Methoden der vierten Generation ausführlich beschrieben. Die Abhandlung umreißt die Idee, eine Zielbevölkerung zur Selbstversklavung zu bringen, indem man ihre Kernstrukturen durch psychologische Kriegsführung untergräbt. Das Papier wurde 1980 von Oberstleutnant Michael Aquino, einem gläubigen Satanisten, und Oberst Paul Vallely, der später General werden sollte, verfasst.

Aquinos Theorie bestand im Wesentlichen darin, dass die US-Armee psychologische Operationen als Hintergrund für kinetische Operationen nicht ausreichend nutzte. Er vertrat die Ansicht, dass psychologische Operationen als Waffe an vorderster Front eingesetzt werden könnten, um eine feindliche Nation zu zerstören (oder eine einheimische Bevölkerung zu kontrollieren), ohne dass dafür Standardmunition eingesetzt werden müsse. Wie Aquino 2003 in einem Vorwort zu Mindwar andeutet:

„Im Wesentlichen überwältigen Sie Ihren Feind mit Argumenten. Du übernimmst die Kontrolle über alle Mittel, mit denen seine Regierung und seine Bevölkerung Informationen verarbeiten, um sich eine Meinung zu bilden, und du stellst sie so ein, dass diese Meinung nach deinen Vorstellungen gebildet wird. Alle sind glücklich, niemand wird verletzt oder getötet, und nichts wird zerstört.“

Das falsche Wohlwollen hinter dieser Idee ist beunruhigend. Ob Sie es glauben oder nicht, dies war Aquinos Versuch, die Wahrnehmung des Dokuments in der Öffentlichkeit „abzumildern“. Er beklagte die Aufdeckung von Mindwar in „Verschwörungskreisen“ und versuchte jahrzehntelang, die Rolle des Okkultismus in den oberen Rängen des Militärs und der Regierung herunterzuspielen. Es sei alles ein „großes Missverständnis“, so der Satanist.

Mindwar versucht, sich von dem dunklen und schmutzigen Ruf der Propagandabemühungen der Nazis oder der Kommunisten zu distanzieren. Propaganda wird gemeinhin und zu Recht mit Lügen in Verbindung gebracht. Aquino gibt zu, dass die neuen Psyops nicht nur gegen ausländische Feinde, sondern auch gegen Amerikaner eingesetzt werden, aber dieses Mal behauptet er, sie würden „die Wahrheit“ verwenden, um die Massen zu manipulieren. Und wer darf vorschreiben, was die Wahrheit ist? Nun, satanistische Fanatiker wie Aquino, natürlich.

Die Heuchelei von Mindwar zeigt sich in der zugrundeliegenden Prämisse: Das Establishment wird immer mit der Wahrheit Propaganda machen, denn was heute eine Lüge ist, kann morgen zur Wahrheit gemacht werden. Wie Aquino bemerkt:

„Im Gegensatz zu PSYOP hat MindWar nichts mit Täuschung oder gar mit „ausgewählter“ – und damit irreführender – Wahrheit zu tun. Vielmehr wird eine ganze Wahrheit ausgesprochen, die, wenn sie jetzt noch nicht existiert, durch den Willen der Vereinigten Staaten erzwungen werden wird.“

Mindwar als Dokument ist selbst ein Stück Propaganda, das nicht anders kann, als die Realität zu verdrehen, um die Vision von Männern zu rechtfertigen, die vor allem nach Macht streben. Ich lade Sie ein, das Papier (oben verlinkt) zu lesen; fast jedes darin beschriebene Konzept wird heute gegen das amerikanische Volk und die westliche Öffentlichkeit verwendet. Die krummen Argumente, die in Mindwar vorgebracht werden, sind genau die gleichen, die von den derzeitigen Regierungen benutzt werden, um staatliche Propaganda und Massenzensur von gegenteiligen Ansichten als wesentlich für die Sicherheit und das Allgemeinwohl zu rechtfertigen.

Ganz zu schweigen davon, dass die Woke-Bewegung in ihren Idealen und Zielen den narzisstischen Religionen des Satanismus und Luziferianismus, die Aquino anbetet, beunruhigend ähnlich ist. Ich bin sicher, das ist reiner Zufall…

Der Grund dafür, dass die Konservativen und die Befürworter der Freiheit in diesem „Gedankenkrieg“ in den vergangenen Wochen so noch im Nachteil waren, liegt darin, dass wir eine ALTE Sichtweise der Kriegsführung haben, die einen Kampf im Stehen voraussetzt. Sie zielen mit ihren Waffen auf uns und versuchen, uns zu kontrollieren, wir zielen mit unseren Waffen auf sie und sagen nein danke. Aber nicht jeder Krieg zielt darauf ab, Menschen direkt zu vernichten, und manche Kriege werden auf feige Weise geführt, um eine direkte Konfrontation zu vermeiden.

Die Befürworter des Gedankenkriegs würden behaupten, dass die Taktiken den Guerillamethoden ähneln. Ich würde argumentieren, dass sie viel enger mit den Methoden der Terroristen verwandt sind, und ja, es gibt einen Unterschied.

Die Globalisten wissen, dass sie, wenn die Schießerei erst einmal begonnen hat, nicht mehr in der Lage sind, das Ergebnis zu beeinflussen, und sie selbst zur Zielscheibe werden könnten. Der Zweck von Psyops ist es, entweder die Bevölkerung zu terrorisieren, damit sie sich nicht wehrt, oder die Stimmung in der Bevölkerung durch Lügen zu stärken und eine mögliche Rebellion so unbedeutend wie möglich zu machen. Das ist der Grund für die Finanzierung des Aktivismus der Wähler und die Indoktrination der westlichen Jugend. In ein oder zwei Generationen glauben sie, den Westen ersetzen zu können, indem sie ihn in den Köpfen der Kinder von heute dämonisieren. Vielleicht müssen sie gar nicht gegen uns kämpfen.

Die Globalisten und ihre Institutionen sind die Wurzel der Krankheit, mit der unsere Zivilisation konfrontiert ist, und solange dieses Krebsgeschwür nicht beseitigt ist, werden wir niemals Frieden haben, unabhängig davon, welche Seite des politischen Spektrums den Sieg davonträgt.

Abgesehen davon ist es faul, zu behaupten, dass dieser Konflikt einfach ein Produkt des falschen Links-Rechts-Paradigmas ist. Die Linken sind in Wirklichkeit eine Mob-Armee, die von den Globalisten voll unterstützt wird und ganz deren Interessen dient. Um an die Geldeliten heranzukommen, werden wir wahrscheinlich die Linken überrollen müssen. Entweder, indem wir sie gewaltsam aus einflussreichen Positionen für die nächste Generation entfernen (was einige konservative Staaten endlich tun) oder indem wir sie ganz aus einem Staat oder Land vertreiben. Im Krieg verdienen die Menschen, die versuchen, die Freiheit zu zerstören, nicht länger die Vorteile der Freiheit.

Der Schlüssel zum Verständnis der Situation liegt darin, zu akzeptieren, dass wir uns in einem Krieg befinden. Das Wachsein ist eine psychologische Operation, die von den Globalisten entwickelt wurde und die derzeit darum kämpft, das einzige Denksystem zu werden – ein moralisch relativistisches Denksystem. Es ist auf einen bestimmten Umstand angewiesen, um erfolgreich zu sein: Die Vorstellung, dass die Menschen des Westens angesichts eines psychologischen Angriffs keine Kampfhaltung einnehmen werden. Solange wir Krieg nur als Kampf mit Waffen betrachten, werden wir angesichts eines fortgeschrittenen kulturellen Bombardements gefügig bleiben.

Damit sich die Kriegsführung der 4. Generation durchsetzen kann, muss die Zielbevölkerung bestimmten Regeln folgen, während die andere Seite ohne Regeln agiert. Es muss ihnen erlaubt sein, ihren Feind mit aller Macht zu vernichten, während die andere Seite für alles, was auch nur im Entferntesten defensiv ist, ermahnt wird, auch wenn sie ihre Meinung sagt. Aber was passiert, wenn Patrioten sich nicht mehr darum scheren, ermahnt zu werden? Was passiert, wenn die Optik nicht mehr relevant ist? Was passiert, wenn es nicht mehr darum geht, in der Politik oder in den Hallen des öffentlichen Diskurses zu gewinnen, sondern darum, den tatsächlichen Brand vor unseren Augen zu gewinnen?

Wenn dies geschieht, wird sich in Amerika und der westlichen Welt alles ändern. Ob zum Guten oder zum Schlechten, wird davon abhängen, wer übrig bleibt, um wieder aufzubauen, wenn sich der Rauch verzogen hat.